Новини
Свят »
Полша »
Въздушна тревога над Балтийско море! Полската армия прехвана руски разузнавателен самолет

16 Март, 2026 17:23 1 397 35

  • полша-
  • русия-
  • балтийско море-
  • нато-
  • изтребители-
  • ил-20

Полски изтребители прехванаха руския Ил-20, който извършваше деветата си разузнавателна мисия за тази година в международното въздушно пространство без предварително подаден полетен план и с изключен транспондер

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море, съобщи оперативното командване на полските въоръжени сили, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

"Полски изтребители прехванаха руския самолет Ил-20, който извършваше деветата си разузнавателна мисия за тази година в международното въздушно пространство без предварително подаден полетен план и с изключен транспондер. Самолетът не е нарушил полското въздушно пространство", посочва полското командване.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 20 Отговор
    Полша разработва ядрени оръжия.

    17:24 16.03.2026

  • 2 Офффф

    47 9 Отговор
    И кво станало после?
    Щом не е нарушил полското пространство, а е в междунар. пространство. Що ни занимавате с пропагандата си

    17:27 16.03.2026

  • 3 При изключен транспондер

    10 30 Отговор
    се сваля!

    Коментиран от #8

    17:27 16.03.2026

  • 4 Атина Палада

    29 8 Отговор
    Ми да си разузнава в международното въздушно пространство....

    17:27 16.03.2026

  • 5 Пич

    29 8 Отговор
    Полски солджър, як, и гледа лошо:
    - Маминкоо, нещо съм се посрао...

    Коментиран от #20, #31

    17:27 16.03.2026

  • 6 уахахаха

    33 7 Отговор
    И като са го прехванали какво са свършили?!? Приземили са го, свалили са го, или са му казали „Здрасти“?!? Прeхващане в авиацията е приближаването на самолет за противовъздушна отбрана (самолет-прехващач) до самолет-нарушител с цел неговото идентифициране, указване на нарушението на екипажа му и последващо извеждане на нарушителя от забранената зона или ескортирането му до най-близкото летище за кацане. Тука какво е свършено освен видяхме и се прибрахме?!? И за това цяла статия! :)))))))

    17:28 16.03.2026

  • 7 В Полша има малко руски шпиони

    11 19 Отговор
    В България гъмжи!

    Коментиран от #13

    17:29 16.03.2026

  • 8 Атина Палада

    29 8 Отговор

    До коментар #3 от "При изключен транспондер":

    В международното въздушно пространство както си иска ще си литка:) когато навлезе в полското,тогава рИвете..

    17:29 16.03.2026

  • 9 Тия па

    20 7 Отговор
    Паляци нещастници? Имали неква армия?? Ще ми препванат ...я

    17:32 16.03.2026

  • 10 Джамбаза

    16 4 Отговор
    Продавам пампарси!

    Коментиран от #18

    17:34 16.03.2026

  • 11 Ердо

    6 7 Отговор
    Абе направо сваляйте!

    17:35 16.03.2026

  • 12 катран

    18 4 Отговор
    Това заглавие.."полски исрабители прехванали...." се повтаря в текста точно три пъти..а говорим за девет реда едно НИЩО..То бива изсмукването от пръстите, но вашето просто уникално..За това плащат ли? Срам нямате ли..да лъжите работодатели..сорос и компания..

    17:36 16.03.2026

  • 13 Както

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "В Полша има малко руски шпиони":

    и тук!Разни атини балалайки!

    17:36 16.03.2026

  • 14 А пък

    5 2 Отговор
    на Иран,защо не помагат?

    17:38 16.03.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    7 7 Отговор
    "....разузнавателен самольот..."

    Рассия отдавна няма никаква разведка !!!
    Сравнете Кирило Буданов, съвременния Джеймс Бонд, неуловимия агент 007 който разпръдя Русийката отвсякъде и кабинетната мишка Наришкин не помирисвал барут и екшън ☝️

    17:44 16.03.2026

  • 16 руската мечка

    5 6 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #24

    17:44 16.03.2026

  • 17 Не е лошо

    5 3 Отговор
    Самолетите на Мордор да бъдат сваляни!

    Коментиран от #30

    17:46 16.03.2026

  • 18 Розовото пони Путин 🦄

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Джамбаза":

    Аз съм зареден с памперси, за поне още 4г. в бункера 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    17:47 16.03.2026

  • 19 Яяяяяя

    6 3 Отговор
    Много са добре; щом цяла армия се е вдигнала за един самолет, който даже и не е в тяхното въздушно пространство

    17:52 16.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Исторически факти

    2 2 Отговор
    А нова катинка искат ли панетата...

    17:54 16.03.2026

  • 22 Гълъб на мира

    2 6 Отговор
    Да го бяха свалили. Иначе няам да се научат русналята.

    17:56 16.03.2026

  • 23 гост

    8 0 Отговор
    Анатолий, военний генийо, да беше сложил снимка на ИЛ 18, а не на самолет цистерна!

    18:00 16.03.2026

  • 24 Ти още

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "руската мечка":

    ли не си гризнал дървото?
    Айде гризвай и приключвай.

    18:10 16.03.2026

  • 25 Ами като не е

    5 0 Отговор
    нарушил полското ко се натискат паляците.

    18:11 16.03.2026

  • 26 Ей, лъжци

    4 0 Отговор
    Така си лъжете на поразия. Поне да бяхте ползвали подходяща снимка, а то така излиза, че руският разузнавателен самолет зарежда поляците с гориво.

    18:17 16.03.2026

  • 27 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 1 Отговор
    Щом е в "международното въздушно пространство", пАляците само ще гледат и регистрират...

    18:17 16.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 И сега

    2 2 Отговор
    Кой ще им мие самолетите отвътре?

    Коментиран от #32

    18:18 16.03.2026

  • 30 Да знаеш

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Не е лошо":

    Но е много, много опасно!

    18:19 16.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 хихи

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "И сега":

    руснаците и те като Путин са големи страхливци и като него ходят с памперси, няма нужда да се чисти самолета😂 😂 😂

    18:21 16.03.2026

  • 33 Ти да видиш

    2 1 Отговор
    Вдигнали са самолета поляците но са импотентни и не могат да еякулират....много шум за нищо!
    Благодарение на братята руснаци имат държава и още им държи влага!

    18:27 16.03.2026

  • 34 Мазньо

    2 2 Отговор
    Пшеките на мъже ли се правят?

    18:29 16.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания