ЕС се надява да убеди Унгария да вдигне ветото върху заема за Украйна до края на седмицата

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че Унгария трябва да се придържа към споразуменията относно отпускането на заем за Украйна за 2026-2027 година, който вече беше одобрен на лидерско ниво. Калас каза това преди заседание на външните министри на страните от ЕС, информира кореспондент на Укринформ в Брюксел, предаде БТА.

“Това е прилагане на решенията, които вече са взети на лидерско равнище и Унгария даде съгласието си за тях“, подчерта Калас в отговор на въпрос относно това как ЕС планира да действа на фона на ветото на Унгария. Миналия месец Унгария блокира отпускането на заем от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен работят по този въпрос, добави Калас.

“Ще имаме среща на Европейския съвет по-късно тази седмица, така че се надявам да успеем да убедим Унгария да се придържа към споразуменията, които и тя е направила“, каза тя.

Нидерландия подкрепя увеличаването на натиска върху Унгария, за да може ЕС да вземе съвместно решение за финансова помощ за Украйна, заяви нидерландският външен министър Том Берендсен, цитиран от Укринформ.

“За жалост, това решение все още не е на дневен ред, но ние като нидерландци със сигурност ще допринесем в оказването на натиск отново днес. Защото вземането на решение по този въпрос е от изключителна необходимост. Украйна се нуждае от подкрепата ни“, каза той.

Според Берендсен “всички възможности се разглеждат, но нашият подход е да увеличим натиска върху Унгария, за да бъде взето решение в крайна сметка“.