ЕС се надява да убеди Унгария да вдигне ветото върху заема за Украйна до края на седмицата
16 Март, 2026 16:35

Миналия месец Унгария блокира отпускането на заем от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че Унгария трябва да се придържа към споразуменията относно отпускането на заем за Украйна за 2026-2027 година, който вече беше одобрен на лидерско ниво. Калас каза това преди заседание на външните министри на страните от ЕС, информира кореспондент на Укринформ в Брюксел, предаде БТА.

“Това е прилагане на решенията, които вече са взети на лидерско равнище и Унгария даде съгласието си за тях“, подчерта Калас в отговор на въпрос относно това как ЕС планира да действа на фона на ветото на Унгария. Миналия месец Унгария блокира отпускането на заем от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен работят по този въпрос, добави Калас.

“Ще имаме среща на Европейския съвет по-късно тази седмица, така че се надявам да успеем да убедим Унгария да се придържа към споразуменията, които и тя е направила“, каза тя.

Нидерландия подкрепя увеличаването на натиска върху Унгария, за да може ЕС да вземе съвместно решение за финансова помощ за Украйна, заяви нидерландският външен министър Том Берендсен, цитиран от Укринформ.

“За жалост, това решение все още не е на дневен ред, но ние като нидерландци със сигурност ще допринесем в оказването на натиск отново днес. Защото вземането на решение по този въпрос е от изключителна необходимост. Украйна се нуждае от подкрепата ни“, каза той.

Според Берендсен “всички възможности се разглеждат, но нашият подход е да увеличим натиска върху Унгария, за да бъде взето решение в крайна сметка“.


  • 1 Роден в НРБ

    29 0 Отговор
    Кая, искаш ли да ми правиш като вятъра?

    Коментиран от #9

    16:36 16.03.2026

  • 2 Зевс

    36 0 Отговор
    И защо да вдигат ветото, украинците им спряха нефта и не искат да го пуснат?

    Коментиран от #13

    16:36 16.03.2026

  • 3 Някой

    29 1 Отговор
    Да го плащат те от личните си средства. За какво някой ще ни кара, ние да плащаме и обслужваме чужди интереси? Депутатите ни и министрите да препрочетат клетвата от конституцията в която са се клели и НК раздел 2 предателство и шпионство.

    16:37 16.03.2026

  • 4 Тръмп съм

    30 0 Отговор
    Къв заем бре крадци долни!Давате ги на зеленясалия потник той ви ги връща процентно във кеш,а после евротъпаците народни ги шибат със данъци .

    16:37 16.03.2026

  • 5 хмммм

    3 18 Отговор
    Може да не го убеждавате, а да изчакате да минат изборите!

    16:38 16.03.2026

  • 6 Гост

    34 0 Отговор
    Кой нормален човек се натиска, да дава пари, за които е сигурно, че никога няма да си получи обратно? Има само един случай - ако е лично заинтересован, но на това му се вика корупция май...

    Коментиран от #11

    16:38 16.03.2026

  • 7 Швейк

    4 12 Отговор
    Аз искам да дам 100лв. на комшията , ама Орбан ми забранява.

    16:39 16.03.2026

  • 8 Върховната простакеса на

    28 0 Отговор
    ЕС....

    16:39 16.03.2026

  • 9 Абе

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    искам , ама ако не си го мил 2 седмици !

    16:40 16.03.2026

  • 10 Сащ

    16 1 Отговор
    Тези фалшиви демокрации кр....т пари от държавите си....а бензина нагоре..

    16:41 16.03.2026

  • 11 Аха ,

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    тези милиони , дето Орбан ги спря къде мислиш отиват ?

    16:43 16.03.2026

  • 12 таз калинка

    10 2 Отговор
    да му пристане на бай орбан
    да му прави компания с обгрижване
    пък може да кандиса

    16:44 16.03.2026

  • 13 Европеец

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Прав си.... Спряха Петрола, заплашиха орган и с наглостта типична за украинците заплашиха и семейството му..... Да всякаква Надежда тука оставете..... А либералният Путин да остави либералността на либерасите от Брюксел и да се вземе в ръце и да приключва с тая крайна.....

    16:44 16.03.2026

  • 14 Никога няма да може

    12 0 Отговор
    да убедите Унгария за този колосален заем. Виж да я принудите чрез санкции го можете.

    Коментиран от #17

    16:45 16.03.2026

  • 15 Помислете

    9 0 Отговор
    за нашите тиквеници.
    ЗАЩО аз и децата ми да ПОДАРЯВАМЕ милиарди
    на фашисткия режим на Зеленски?

    16:47 16.03.2026

  • 16 Да държат ветото

    8 0 Отговор
    Унгария ни е надеждата тези нещастници да не унищожат ЕС, спонсорирайки война и фашизма в Украйна!

    16:47 16.03.2026

  • 17 Унгария

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Никога няма да може":

    Словакия и
    Чехия
    няма да дадат и цент ...

    16:48 16.03.2026

  • 18 Горски

    7 0 Отговор
    Преди месец два им беше падежа към някакъв заем към МВФ - пратиха Кристалинка да се проветрява, че те пари не дават и оная само преглъщаше и не смее да им каже нищо. Същата история като с Гърция,с колко бяха затънали,колко милиарди наляха а те дали върнаха и една пета? Ще ги върне, когато чумата върне умрелите..Те с такава леснота ги взеха....Няма проблем, ние ще ги плащаме, правнуците също. Къде се е чуло или видяло Украйкрадец пари да връща? Украинкрадец кръв повръща пари не връща. Чакаме парите да покълнат и да почнат да носят дивиденти. Ако хвърляме още може тия предишните пари да се върнат обратно при нас. Ама надали! Зеленото човече скоро ще изчезне, после и държавата му ще се окаже, че никога не я имало. Някаква покрайнина, която погълна икономиките на Западния свят. Естествено, че няма да върне и цент. Те вече са похарчени за имоти в луксозните курорти, за спортни коли, за офшорни сметки, за златни кюлчета и тоалетни, за скъпи тоалети и парцалки и т.н. на укронацисткия елит. Освен това навсякъде в договорите е записано, че ще ги върне, като победи Русия и си вземе тези пари от нея чрез репарации. Има ли нормален човек с грам акъл, който да вярва на това нещо - освен тези с умствен дефицит от ПП/ДБ и неадекватните лелки от Европейската комисия? Украйна е свикнала само да взема, но не и да дава. Просто ЕС я използват като пушечно месо срещу Русия да им води войната и затова те се държат така - знаят, че всичко им е позволено - да крадат, да грабят, д

    16:49 16.03.2026

  • 19 Дедовия

    9 0 Отговор
    То наглост, наглост, ама всичко си има край. Докога ще ни изнудва оня зеления?. Не вижда ли какво става с петролните продукти, плюе Орбан, спира му газа и иска да отстъпва, хайде стига сме ги дундуркали орките!!!.

    16:50 16.03.2026

  • 20 нерегистриран

    7 0 Отговор
    Да не са луди да си променят позицията! Явно още има не разбрали, че който дава накрая ще се хване за палците!

    16:51 16.03.2026

  • 21 хахаха

    6 0 Отговор
    ама хайде решавайте по бързо, че зеленски ще ви се кара, как не ви е срам да оставите украина без пари

    16:54 16.03.2026

  • 22 350 МИЛИОНА ЕВРОПЙЕЦИ , ТЕЯ НИ ЗАКОПАВАТ

    8 0 Отговор
    ТИ ЛИ ЩЕ ГИ ПЛАЩАШ ТЕЗИ МИЛЯРДИ , МА КОБРО !!!!
    ДА СА ЯКИ ГЪРБОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ , ЧЕ И НА ТЕХНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ !!!
    САМО ОРБАН Е СПАСЕНИЕТО НИ , ДАНО НЕ СЕ ОГЪНЕ , ДАЙ МУ БОЖЕ СИЛА!!!
    350 МИЛИОНА ЕВРОПЕЦИ ,ТЕЯ ОЗВЕРЕЛИ ПСИХОПАТИ НИ ЗАКОПАВАТ !! ТОВА ЩЕ Е ТОТАЛНА КАТАСТРОФА !!

    16:54 16.03.2026

  • 23 Ролан

    2 0 Отговор
    "Надежда всяка оставете!"😅

    16:57 16.03.2026

  • 24 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Парите откраднати от европейските данъкоплатци отиват във върхушката на ЕС,която ги използва за залагане на "бомби" на Тръмп! За Украйна стигат трохички! Орбан знае това и Тръмп знае,затова и подкрепя Орбан.Тръмп има интерес финансовите потоци към неговите опоненти да се спрат!

    17:00 16.03.2026

  • 25 Серсемин

    0 0 Отговор
    Не е само Нидерландия... и язе сакам да ги натиснат унгарците да дават парите на Украйна. Нали това ни е целта у живота, да пълним украинската каца без дъно, белким некога успеем да аа напълним. Ние имаме всичко по много. Заплатите ни големи, чудим се кво а ги правим теа пАре?? Те за те тава решиме на Украйна ги дадеме.

    17:09 16.03.2026

