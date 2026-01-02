ВСУ са под силен натиск в Южна Украйна, където украинските бойци са значително по-малко от руските бригади, които през последните седмици са завзели стотици квадратни километри територия, предаде УНИАН.

Според служител на украинската служба за сигурност с позивна „Банкер“, говорещ пред CNN, руските сили са напреднали през открит терен в няколко района на Запорожка област. Той добави, че ситуацията в региона остава напрегната.

„Врагът се опитва да засили преговорната си позиция, като се опитва да завземе повече територия“, каза той пред репортери.

„Банкер“ сподели, че руснаците изпращат малки пехотни групи, за да пробият до най-уязвимите позиции на Силите за отбрана. Той отбеляза, че най-интензивните боеве се водят в и около Гуляйполе.

Анализатори от DeepState съобщиха на репортери, че украинските войски продължават да държат позиции в някои части на Гуляйполе. Според тях обаче това вече е „сива зона“, където руснаците имат значително повече личен състав.

Анализаторите добавиха също, че укрепването на позициите в града е трудно поради ниската му надморска височина. „Украинските войски могат да останат само в западната част на Гуляйполе. При тези обстоятелства Гуляйполе, подобно на Покровск, може вече да е ефективно превзето. Тези войски държаха позициите си дълго време и понесоха изключително тежки загуби през последните месеци, но не бяха изпратени в тила за почивка и възстановяване“, казаха пред репортери анализатори от The Conflict Intelligence Team.

По-рано анализатори от мониторинговия проект DeepState съобщиха, че Гуляйполе в Запорожка област се намира в низина, а теренът затруднява отбранителните действия. Те отбелязаха, че украинските отбранителни сили продължават да държат позиции в по-голямата част от града.

Анализаторите заявиха, че Гуляйполе се намира изцяло в „сивата зона“, защото врагът, подобно на украинските сили, присъства практически навсякъде.