ВСУ са под силен натиск в Южна Украйна. Отбраняващите се бойци са значително по-малко от руските войници
  Тема: Украйна

ВСУ са под силен натиск в Южна Украйна. Отбраняващите се бойци са значително по-малко от руските войници

2 Януари, 2026 07:13, обновена 2 Януари, 2026 07:22 562 12

Руските сили са напреднали през открит терен в няколко района на Запорожка област

ВСУ са под силен натиск в Южна Украйна. Отбраняващите се бойци са значително по-малко от руските войници - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ВСУ са под силен натиск в Южна Украйна, където украинските бойци са значително по-малко от руските бригади, които през последните седмици са завзели стотици квадратни километри територия, предаде УНИАН.

Според служител на украинската служба за сигурност с позивна „Банкер“, говорещ пред CNN, руските сили са напреднали през открит терен в няколко района на Запорожка област. Той добави, че ситуацията в региона остава напрегната.

„Врагът се опитва да засили преговорната си позиция, като се опитва да завземе повече територия“, каза той пред репортери.

„Банкер“ сподели, че руснаците изпращат малки пехотни групи, за да пробият до най-уязвимите позиции на Силите за отбрана. Той отбеляза, че най-интензивните боеве се водят в и около Гуляйполе.

Анализатори от DeepState съобщиха на репортери, че украинските войски продължават да държат позиции в някои части на Гуляйполе. Според тях обаче това вече е „сива зона“, където руснаците имат значително повече личен състав.

Анализаторите добавиха също, че укрепването на позициите в града е трудно поради ниската му надморска височина. „Украинските войски могат да останат само в западната част на Гуляйполе. При тези обстоятелства Гуляйполе, подобно на Покровск, може вече да е ефективно превзето. Тези войски държаха позициите си дълго време и понесоха изключително тежки загуби през последните месеци, но не бяха изпратени в тила за почивка и възстановяване“, казаха пред репортери анализатори от The Conflict Intelligence Team.

По-рано анализатори от мониторинговия проект DeepState съобщиха, че Гуляйполе в Запорожка област се намира в низина, а теренът затруднява отбранителните действия. Те отбелязаха, че украинските отбранителни сили продължават да държат позиции в по-голямата част от града.

Анализаторите заявиха, че Гуляйполе се намира изцяло в „сивата зона“, защото врагът, подобно на украинските сили, присъства практически навсякъде.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гдфгфдг

    10 11 Отговор
    след украйна и тука,че има много за чистене

    Коментиран от #2

    07:24 02.01.2026

  • 2 Прав си

    12 8 Отговор

    До коментар #1 от "гдфгфдг":

    Ще започнем с теб😒

    07:26 02.01.2026

  • 3 То и бездруго Гуляйполе , както и

    7 9 Отговор
    Покровск, нямаха никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #7, #11

    07:27 02.01.2026

  • 4 Валерий Герасимов, началник щаб

    2 6 Отговор
    2022г я думал че Рассия сила !!!
    2026г думаю пора домой, в Якутско 🎅

    Коментиран от #9

    07:27 02.01.2026

  • 5 Тя по принцип Запорожка област

    1 1 Отговор
    няма никакво стратегическо значение.

    07:29 02.01.2026

  • 6 дцредр

    3 1 Отговор
    Да се обръщат всички с оръжие срещу бандера фашистите в Киев и надрусания наркоман Зеленски с хунтата му да им отрежат гагите. 40 милиона укри заради един надрусан палячо и бандата му мрат, а бандера фашистката хунта серре в златни тоалетни и се чудят колко милиарда да ограбят още. Всички с автомати да отиват в Киев и да му обяснят на този боклук къде зимуват раците. Слва на Господ Иисус Христос, Русия няма да позволи бандера фашисти да безчинстват по Украйна.

    07:29 02.01.2026

  • 7 Сериозно ли?

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "То и бездруго Гуляйполе , както и":

    Hacpa ce c това "стратегическото си значение"...

    Коментиран от #10, #12

    07:29 02.01.2026

  • 8 Северодвинск

    2 1 Отговор
    До пролетта като влязат още 200к войници, стотици кв. Км., на ден ще ви заминат, сами после ще си предлагат територията на русите.

    07:30 02.01.2026

  • 9 Така е, УНИАН се оказаха и

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    те копейки и разпространяват руска пропаганда!!

    07:30 02.01.2026

  • 10 Как, искаш да кажеш

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сериозно ли?":

    че украинските власти и медии лъжат като казват, че украинските градове не са и Али стратегическо значение???Май, май, копейка ще излезеш ти!

    07:31 02.01.2026

  • 11 фжесдр

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "То и бездруго Гуляйполе , както и":

    Те като опънат по една бела линийка и казват че до сега всичко дето са загубили е без значение. И в България има глупаци дето така казват.

    07:32 02.01.2026

  • 12 Аз пък виждам как ти сеНасираш

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сериозно ли?":

    като четеш истината.

    07:33 02.01.2026

