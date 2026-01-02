Полковник от аналитичния център НАТО-Украйна: Дроновете правят евакуацията на ранените почти невъзможна, те са навсякъде

Страните от НАТО биха претърпели по-големи загуби от Украйна в случай на война с Русия, каза пред Business Insider полковник Валерий Вишневски, старши представител на Украйна в Съвместния аналитичен учебен център НАТО-Украйна (JATEC).

Евакуацията на ранените от бойното поле е станала почти невъзможна.

Той отбеляза, че дроновете са доминиращата сила на фронта в Украйна. Огромният брой дронове прави предоставянето на медицинска помощ на ранени войници през критичните първи 60 минути след нараняване почти невъзможно.

Небето над бойното поле в Украйна е изпълнено с дронове от всякакъв тип, изпълняващи както разузнавателни, така и ударни мисии. Поради това украинските войски често трябва да чакат неблагоприятни метеорологични условия и лоша видимост, за да евакуират ранените, каза Вишневски пред репортери.

Вишневски смята, че НАТО, в потенциален военен конфликт с Русия, би се сблъскал със същите проблеми с евакуацията на ранените, както Украйна. Той отбеляза, че подобна война вероятно би била значително по-разрушителна, което би довело до по-големи загуби за Алианса, отколкото за Украйна.

Изданието подчертава, че все повече западни лидери започват да разбират, че войната в Украйна може да се разпространи по-дълбоко в Европа в бъдеще.

„Русия може да е готова да използва военна сила срещу НАТО в рамките на пет години“, заяви по-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

НАТО все повече осъзнава заплахата, представлявана от дроновете, използвани за евакуация на ранени войници във военно време, добавя изданието. Алиансът вече се готви да се справи с този проблем и работи върху решения в медицинския и отбранителния сектор.

Изданието споделя, че компании от 20 държави са подали 175 заявления за участие в „Предизвикателството за иновации“, организирано от Съюзното командване по трансформация (ACT) и JATEC.

Десет финалисти представиха своите идеи, включително преносима система за лечение на бъбречна недостатъчност, импровизирана носилка за евакуация по неравен терен, защитен комуникационен портал за медици, балистични плочи за временни убежища и други решения.

Полковник Нийл Айе Маунг, ръководител на Медицинското звено за трансформация на съвместните сили на НАТО, заяви пред репортери, че Алиансът не възнамерява да избере едно-единствено решение за евакуация на ранени войници от бойното поле и предоставяне на медицински грижи.

Вместо това, те ще работят заедно, съобщава УНИАН.

Маунг каза пред репортери, че представители на НАТО в момента проучват как да преструктурират медицинската система на Алианса, за да отговорят на изискванията на мащабна война. Той каза, че страните от НАТО в момента се обръщат към опита на Украйна, за да намерят решение.

Валерий Чалий, извънреден и пълномощен посланик на Украйна в Съединените щати (2015-2019 г.), заяви преди това, че Русия може да атакува европейска страна членка на НАТО през 2026 г. Той смята, че вероятността за този сценарий е доста висока.

Чалий смята, че преходът от руско-украинска война към европейска вече е започнал, което води до ера на постоянна война, прекъсвана от по-спокойни периоди, и тя ще се случва на различни места по света.

Според Чалий, руският Путин ще атакува европейска страна членка на НАТО, която може да включва Финландия, Швеция, балтийските държави, Полша или Румъния.