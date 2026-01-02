Новини
Свят »
Украйна »
Полковник от аналитичния център НАТО-Украйна: Дроновете правят евакуацията на ранените почти невъзможна, те са навсякъде
  Тема: Украйна

Полковник от аналитичния център НАТО-Украйна: Дроновете правят евакуацията на ранените почти невъзможна, те са навсякъде

2 Януари, 2026 20:56, обновена 2 Януари, 2026 21:10 893 21

  • война-
  • нато-
  • украйна-
  • русия

Страните от НАТО биха претърпели по-големи загуби от Украйна в случай на война с Русия, смята Валерий Вишневски

Полковник от аналитичния център НАТО-Украйна: Дроновете правят евакуацията на ранените почти невъзможна, те са навсякъде - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните от НАТО биха претърпели по-големи загуби от Украйна в случай на война с Русия, каза пред Business Insider полковник Валерий Вишневски, старши представител на Украйна в Съвместния аналитичен учебен център НАТО-Украйна (JATEC).

Евакуацията на ранените от бойното поле е станала почти невъзможна.

Той отбеляза, че дроновете са доминиращата сила на фронта в Украйна. Огромният брой дронове прави предоставянето на медицинска помощ на ранени войници през критичните първи 60 минути след нараняване почти невъзможно.

Небето над бойното поле в Украйна е изпълнено с дронове от всякакъв тип, изпълняващи както разузнавателни, така и ударни мисии. Поради това украинските войски често трябва да чакат неблагоприятни метеорологични условия и лоша видимост, за да евакуират ранените, каза Вишневски пред репортери.

Вишневски смята, че НАТО, в потенциален военен конфликт с Русия, би се сблъскал със същите проблеми с евакуацията на ранените, както Украйна. Той отбеляза, че подобна война вероятно би била значително по-разрушителна, което би довело до по-големи загуби за Алианса, отколкото за Украйна.

Изданието подчертава, че все повече западни лидери започват да разбират, че войната в Украйна може да се разпространи по-дълбоко в Европа в бъдеще.

„Русия може да е готова да използва военна сила срещу НАТО в рамките на пет години“, заяви по-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

НАТО все повече осъзнава заплахата, представлявана от дроновете, използвани за евакуация на ранени войници във военно време, добавя изданието. Алиансът вече се готви да се справи с този проблем и работи върху решения в медицинския и отбранителния сектор.

Изданието споделя, че компании от 20 държави са подали 175 заявления за участие в „Предизвикателството за иновации“, организирано от Съюзното командване по трансформация (ACT) и JATEC.

Десет финалисти представиха своите идеи, включително преносима система за лечение на бъбречна недостатъчност, импровизирана носилка за евакуация по неравен терен, защитен комуникационен портал за медици, балистични плочи за временни убежища и други решения.

Полковник Нийл Айе Маунг, ръководител на Медицинското звено за трансформация на съвместните сили на НАТО, заяви пред репортери, че Алиансът не възнамерява да избере едно-единствено решение за евакуация на ранени войници от бойното поле и предоставяне на медицински грижи.

Вместо това, те ще работят заедно, съобщава УНИАН.

Маунг каза пред репортери, че представители на НАТО в момента проучват как да преструктурират медицинската система на Алианса, за да отговорят на изискванията на мащабна война. Той каза, че страните от НАТО в момента се обръщат към опита на Украйна, за да намерят решение.

Валерий Чалий, извънреден и пълномощен посланик на Украйна в Съединените щати (2015-2019 г.), заяви преди това, че Русия може да атакува европейска страна членка на НАТО през 2026 г. Той смята, че вероятността за този сценарий е доста висока.

Чалий смята, че преходът от руско-украинска война към европейска вече е започнал, което води до ера на постоянна война, прекъсвана от по-спокойни периоди, и тя ще се случва на различни места по света.

Според Чалий, руският Путин ще атакува европейска страна членка на НАТО, която може да включва Финландия, Швеция, балтийските държави, Полша или Румъния.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БОЛШЕВИК

    14 3 Отговор
    Русия е сила и мощ, а с Китай и КНДР нямат други равни!

    Коментиран от #7, #10

    21:12 02.01.2026

  • 3 Европеец

    16 2 Отговор
    Що така бе..... Руснаците как успеят да събират украинските трупове, а пък тия украинци не могат да си евакуират ранените.....

    21:13 02.01.2026

  • 4 Факт

    6 5 Отговор
    Вярваме сами на предвижданията на Файнаншъл Таймс!

    21:14 02.01.2026

  • 5 А сега нали ЕС

    10 3 Отговор
    Е за мира и благоденствие на хората !?.

    Коментиран от #11

    21:14 02.01.2026

  • 6 тиквата:

    13 0 Отговор
    Борисов бе прагматичен: "Защо спряхме евтиния руски газ? Когато си в едно семейство, си лоялен на това семейство".

    Популизъм на километри
    Особено внимание бе отделено на инфраструктурата, като Борисов определи строежа на магистрали и въвеждането на тол-системата като свой "грях".

    "Най-големият ми грях е, че ги научих българите да карат без пари. По магистрали – това е лукс", коментира той. Изявлението идва на фона на приходи от над 1 милиард лева от пътни такси, които обаче все още не са довели до видимо европейско качество на пътната мрежа, което често е обект на критики от транспортния бранш.

    21:19 02.01.2026

  • 7 Мишел

    2 14 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Русия вече е суровинен придатък на Китай Големият проблем е как САЩ ще се разберат с китайците за парче от путинска Русия.Путин закопа блатото и измъкване няма.

    21:19 02.01.2026

  • 8 ОченьХорошо

    10 1 Отговор
    Черноземът ще стане още по-плодовит.

    21:20 02.01.2026

  • 9 шаа

    10 0 Отговор
    „Русия може да е готова да използва военна сила срещу НАТО в рамките на пет години“, заяви по-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

    рюте пак е спал на отворен прозорец - Русия и сега е готова да ошамари нато, просто Путин демонстрира желязно спокойство (типично за по-силния) и не се поддава на провокации.

    21:21 02.01.2026

  • 10 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Чудя се тоя полковник Валерий Вишневски , да не е кръстен на Вишински....Хубаво си го написал, ама не е баш така.... Сила и мощ беше Великият Съветски Съюз.... Но белязания и един пияндурник го разруши.... Путин се мъчи и стабилизира Русия, но Русия е далече от силата и мощта на СССР....

    Коментиран от #15

    21:22 02.01.2026

  • 11 Оди у Русиа

    0 7 Отговор

    До коментар #5 от "А сега нали ЕС":

    Ще намериш и мир и благоденствие.Чий го крепиш още в е ЕС?

    Коментиран от #20

    21:23 02.01.2026

  • 12 Бако

    8 0 Отговор
    За всички вече е ясно, че последствията от решенията и болните фантазии на т ъ пунгерите от EU - елита са за сметка на обикновените люде. Е, как не се намериха няколко умни и прозорливи да спрат безумията, които се сътвориха като почнеш от Ковид, зелени политики, Украйна...ма нали всичко е бизнес и пари. Ей, тая лакомия уби човешкото у човека, мъка, мъкааа, щом всичко опира до едните кинти.

    21:23 02.01.2026

  • 13 Шампион

    6 0 Отговор
    Вчера на 100 км от фронтовата линия с понички са се задавили подполковник Джеймс Кризби от американската армия , Пиер Леруа от Франция , Маряк Скрепчак от Полша и още 25 натовски военни ,както и 42 украински нацисти с чинове от майор нагоре.Баничарницата е била на около 40м под земята но не е издържала.

    21:25 02.01.2026

  • 14 Смешник

    5 0 Отговор
    Стига сте плашели Европа с война Те и без това западните клоуни си лягат и стават със сянката на Путин

    21:25 02.01.2026

  • 15 БОЛШЕВИК

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Така е, винаги съм го казвал това!

    21:26 02.01.2026

  • 16 Да смените дилара паляци :)

    2 0 Отговор
    Дървото ще го вземете , както си го поръчахте малоумници ,със лихвите ! Не забравяйте да благодарите на Американските Демократи и на приятелите на Бандера ! :)

    21:28 02.01.2026

  • 17 Да,бе

    3 0 Отговор
    Евакуацията на ранените направо съсипва бизнеса с органи на бандеристан...Гният едни пари в руският чернозем,че им връщат после и трупове да си изчисляват загубите.Коварни са тия руснаци и това е...

    21:28 02.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Познаващ

    1 0 Отговор
    Не знам,за загубите,но бягствата от фронтовата линия ще са в пъти повече ,(особенно от западните страни)толкова много,че най-вероятно това ще доведе до разпад на фронта. Някои от източните страни,просто могат да преминат от другата страна.

    21:31 02.01.2026

  • 20 Генерал от НАТО

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Оди у Русиа":

    дари па ти заплата за
    златна тоалетна

    21:31 02.01.2026

  • 21 Идеално

    0 0 Отговор
    Черноземът ще стане още по-лодороден

    21:38 02.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания