Европа се колебае! ЕС иска повече информация преди да отговори на исканията на Тръмп за военни кораби в Ормузкия проток

16 Март, 2026 18:53

Доналд Тръмп призова съюзници, включително Франция, Китай, Япония, Южна Корея и Великобритания, за помощ в гарантирането на безопасността на международното корабоплаване в протока

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Страните от ЕС настояват да научат повече за плановете на американския президент Доналд Тръмп относно войната в Иран и кога конфликтът там може да приключи, докато обмислят дали да се съгласят с искането да изпратят военни кораби, за да подпомогнат укрепването на сигурността в Персийския залив, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп призова съюзници, включително Франция, Китай, Япония, Южна Корея и Великобритания, за помощ в гарантирането на безопасността на международното корабоплаване в протока. Той заяви, че САЩ водят разговори с “приблизително седем“ държави относно военна подкрепа с цел да се подпомогне отварянето на търговския път. Той не назова тези страни и не даде индикации кога такава коалиция може да бъде сформирана, отбелязва АП.

В интервю за британския вестник “Файненшъл таймс“ Тръмп предупреди, че ако няма никакъв отговор или има отрицателен такъв, то страните от НАТО ги чака много лошо бъдеще.

Докато външните министри на страните от ЕС се събраха да обсъдят искането на Тръмп, германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че е важно САЩ и Израел да определят “кога считат, че военните цели на операцията им са постигнати“.

“Имаме нужда от повече яснота“, заяви той пред репортери.

Говорителят на германския канцлер Фридрих Мерц – Щефан Корнелиус – подчерта, че “тази война няма нищо общо с НАТО и това не е натовска война“. “НАТО защитава територията на алианса“, заяви той.

Корнелиус заяви, че Берлин е “взел под внимание“ коментарите на Тръмп, но добави, че “САЩ не се посъветваха с нас преди тази война и съответно смятаме, че не е работа на НАТО, нито на германското правителство“.

Министърът на външните работи на Естония Маргус Цахкна също заяви, че съюзниците на САЩ в Европа искат да разберат “стратегическите цели“ на Тръмп. “Какъв ще бъде планът“, попита той.

Швеция не разглежда участие в обезпечаването на движението в Ормузкия проток, заяви и шведският премиер Улф Кристершон пред агенция ТТ.

Той добави, че „вероятността Швеция да повлияе на ситуацията в региона не е голяма“, а ресурсите на страната в момента основно са насочени в помощ на Украйна.

Реакциите им бяха типични за предпазливата реакция на много европейски страни спрямо войната на САЩ и Израел с Иран, въпреки че много европейски съюзници открито се противопоставиха на конфликта. Тръмп описа искането си за помощ в протока като “много малко усилие“, отбелязва АП.

Полският външен министър Радослав Шикорски призова администрацията на Тръмп да премине през надлежните канали по този въпрос. “Ако бъде отправено искане чрез НАТО, ние, разбира се, ще го разгледаме много внимателно от уважение и съпричастност към американските ни съюзници“, заяви Шикорски. Той направи препратка към член 4 от учредителния договор на НАТО, на който страните членове могат да се позоват, ако смятат, че територията или сигурността им е под заплаха.

“В наш интерес е да поддържаме Ормузкия проток отворен и по тази причина ние също обсъждаме какво можем да направим по този въпрос от страна на ЕС“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди заседанието на външните министри на страните от ЕС, което тя ще оглави.

Калас каза, че ЕС може да разшири своята военноморска мисия “Аспидес“ с цел да защити корабоплаването от Червено море до Персийския залив. Ако 27-те държави членове на ЕС не успеят да постигнат споразумение, то тези, които са готови да го направят сами, могат да сформират “Коалиция на желаещите“ и да предоставят временна военна подкрепа.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция работи заедно с партньори в Европа, Азия и с Индия върху потенциална международна мисия за ескортиране на кораби през протока. Той подчерта, че това трябва да стане, когато “обстоятелствата позволяват“, след като боевете утихнат.

Високопоставени френски представители казаха, че Нидерландия, Италия и Гърция са показали интерес и че Испания може да бъде въвлечена по някакъв начин на фона на текущите преговори.

От своя страна британският премиер Киър Стармър заяви, че “Великобритания няма да бъде въвлечена в по-мащабна война“, но и че обсъжда със САЩ и съюзници в Европа и Персийския залив възможността за употреба на безпилотни дронове в търсене на мини. СТармър визира това, че страната му вече има дронове в региона, които би могла да впрегне в подобна задача. Той обаче даде индикация, че е малко вероятно Лондон да изпрати военен кораб.

Войната в Иран, предизвикана от въздушни удари от страна на Израел и САЩ на 28 февруари, повиши цени на горивата и на енергията по света, като цените на петрола от сорта “Брент“ скочиха с 40%. Конфликтът наруши и по-широката световна верига на доставки извън петрола, като това засяга всичко - от лекарства от Индия през полупроводници от Азия до продукти, произведени от нефт, като торове, които идват от Близкия изток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    33 0 Отговор
    Вазелинчето

    Коментиран от #40

    18:54 16.03.2026

  • 2 Тервел

    29 1 Отговор
    Европа се колебае , Пеефски не . Той е непоколебим . Молбата на Тръпъ е закона за него .Вече лети с Фалкона към Ормузкия проток , да пресреща иранските дронове. Ортака му Боко е по страхлив и си остана в Банкя с охраната от НСО.

    18:57 16.03.2026

  • 3 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    29 0 Отговор
    Миналата седмица звъни на Путин,сега искат помощ от Китай 🤣🤣🤣

    18:57 16.03.2026

  • 4 Доналд Тръмп офишъл

    13 2 Отговор
    И 6@ л съм ва

    18:58 16.03.2026

  • 5 Трамп

    27 0 Отговор
    Избегах като бит ендеракс, като ми думнаха двата самолетоносача и ся гледам да прекарам още някой.

    18:59 16.03.2026

  • 6 Ленче кремче

    28 0 Отговор
    Европа е разтворила бузките и чака да и го вкарат

    19:00 16.03.2026

  • 7 Откога

    30 0 Отговор
    САЩ и Китай са съюзници, бе Анатоли? Тръмп няма дА получи подкрепа от Китай. В невъзможността си да реши проблема, който създаде заедно с Биби, сега иска да въвлече и други държави във войната. Западът запада.

    19:01 16.03.2026

  • 8 Иван

    17 0 Отговор
    Боклука в ЕС не знае ли че има Библия? Там да прочете.

    19:02 16.03.2026

  • 9 Лингвист

    17 1 Отговор
    Думата КолЕбание е съставена от две други думи. Първата от които е уред за мъчение чрез набиване, а втората лек флирт за тръмп.

    19:03 16.03.2026

  • 10 Тракиец 🇺🇦

    24 1 Отговор
    Световният масов убиец престъник бандит и терорист Тръмп може да си призовава каквото си поиска....Европа ще му бие шута ..а урсулата и Меркел ще му последват съдбата тези еврейски мъ рши

    19:05 16.03.2026

  • 11 А МОЧАТА?

    1 12 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА ?А?

    19:06 16.03.2026

  • 12 Анонимен

    3 0 Отговор
    Не всички са чували за него!

    19:06 16.03.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    Не бъркайте Европа и ЕсеС❗
    ЕсеС е само част от Европа по-малката част❗

    19:08 16.03.2026

  • 14 Тръмп им го заби яко!

    10 5 Отговор
    После да не искат САЩ да защитават Европа!

    Коментиран от #17

    19:08 16.03.2026

  • 15 Калин

    23 0 Отговор
    И ква стана тя вместо да сменят режима в Иран те го подмладиха и сега Иран ще сменя режима в Израел и САЩ....хехе....ще смени и в Румъния и в България и в Брюксел!!!

    19:09 16.03.2026

  • 16 НАТЮ

    16 0 Отговор
    Умре

    19:09 16.03.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тръмп им го заби яко!":

    ТрЪмП🤠 рИве някой да го измъкне от блатото в което се набута ‼️

    19:10 16.03.2026

  • 18 Пепо

    18 0 Отговор
    В американския манталитет няма такова нещо като неутралитет, той не работи. Или си с нас, или си против нас

    19:12 16.03.2026

  • 19 Ганя Путинофила

    1 13 Отговор
    путен няма ли да прати некое корито в Пролива?
    Нали е приятел на Тръмп?

    Коментиран от #22, #23

    19:12 16.03.2026

  • 20 Курт капан

    18 0 Отговор
    Няма измъкване за рижия педофил и ционист и за кухоглавите еврофашисти.
    Русия и Китай търпяха и се подготвяха дълго за този момент и накрая капанът щракна безмилостно.
    Сега гледаме агонията.

    19:13 16.03.2026

  • 21 Европеец

    17 0 Отговор
    "Тръмп призова съюзници, включително Франция, Китай, Япония, Южна Корея и Великобритания, за помощ в гарантирането на безопасността на международното корабоплаване в протока"

    Ами международното корабоплаване в протока си беше безопасно преди вие заедно с евреите да нападнете Иран - тогава питахте ли Франция, Китай, Япония, Южна Корея и Великобритания дали да нападнете Иран - сега се издънихте и олеле помагайте.

    И нали сте много велики пък сами не можете да гарантирате безопасното корабоплаване. Приключвайте войната и корабоплаванета ще е безопасно.

    Ама вас ви бива само да предизвиквате войни като в Украйна пък после да се измъкнете по терлици и Европа да плаща.

    19:15 16.03.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ганя Путинофила":

    Те със Си изпратиха на ТрЪмП над 1 000 цели❗
    И ТрЪмП удари 1 000 от тях❗
    /пропуснах да уточня-
    целите бяха макети принтирани на 3D принтер/😉

    19:16 16.03.2026

  • 23 Запознат

    12 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ганя Путинофила":

    Няма проблеми ще прати ама иска първо Тръмп да му поднесе главата на зеления на тепсия.

    19:17 16.03.2026

  • 24 Какво става ве Дони

    14 0 Отговор
    Дони перуката се поти. Какво става ве, Дони!? Нали САЩ били най-най грейт Пауър, и щели сте да ги съсипете Иран сами... нали Европа били мишоци!? Защо сега искаш помощ от същите тези "мишоци"!? Нагла перука проскубана...

    19:17 16.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хахаха

    4 6 Отговор
    задачите ще са изпълнени когато тръмп заграби иранския нефт и газ

    Коментиран от #29

    19:19 16.03.2026

  • 27 Ердоган

    0 11 Отговор
    Трябва да се помогне на Тръмп срещу нацисткия ирански режим, от там идва евтиния нефт

    Коментиран от #32

    19:20 16.03.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ
    С 2 ЛИНИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧУВАЛИ ЗА ТРУПОВЕ
    !!!
    ВНОС ОТ КИТАЙ :)

    19:21 16.03.2026

  • 29 Запознат

    11 0 Отговор

    До коментар #26 от "хахаха":

    Е такава е целта ама на Тръмп му се ще някой друг да мре а накрая той да заграби нефта. Само че глупави като укрохунтата няма.

    19:23 16.03.2026

  • 30 Истинската новина

    10 0 Отговор
    Брюксел каза „не“ на Тръмп:
    ЕС няма да праща военни кораби в Ормузкия проток

    19:24 16.03.2026

  • 31 Ами

    12 1 Отговор
    Спасяването на редник Тръмп очевидно няма да се състои.
    Така, че САЩ да си обират крушите докато могат.
    Време е да потърсим и къде да преселим юдеите.
    Аз предлагам да ги пратим на Марс :)

    Коментиран от #33

    19:26 16.03.2026

  • 32 Зевзек

    12 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ердоган":

    "Трябва да се помогне на Тръмп"

    Султана е последния който ще помага на краварите - той още не е забравил опита за преврат. Пък и никак не му допада да въоръжават кюрдите или пък кюрдите да станат бежанци от Иран.

    19:26 16.03.2026

  • 33 Уса

    12 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ами":

    "Така, че САЩ да си обират крушите докато могат"

    Е така де ама пусти досиета евреите ги държат - така са го заклещили Тръмп че ни напред ни назад. Общо взето това му беше царуването.

    19:29 16.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Първата работа на ционистите е да лъжат

    12 0 Отговор
    от името на техния си бог - дявола.

    Първата работа на робите в ЕС е да се наведат и да се подложат на лъжите на ционистите.

    Тръгне ли НАТО и/или ЕС на война с Иран, първата ударена столица може да се окаже София.

    Бам по хамериканските стратегически летящи цистерни! Също като в Саудитска Арабия, където пет от тях бяха унищожени с една ракета!

    Коментиран от #38

    19:33 16.03.2026

  • 36 Запознат

    7 2 Отговор
    "то страните от НАТО ги чака много лошо бъдеще"

    Виж тук Тръмп е прав - даже страните които останат в НАТО нямат никакво бъдеще.

    19:36 16.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Зевзек

    8 0 Отговор

    До коментар #35 от "Първата работа на ционистите е да лъжат":

    "Първата работа на робите в ЕС е да се наведат"

    Ами какво да правят нашите евроатлантици и козячета - те са се навели още когато са почнали да взимат грантове от един унгарски евреин.

    19:39 16.03.2026

  • 39 УдоМача

    6 0 Отговор
    ЕС е пътник каквото и да прави! Накъдето и да мръдне по-дълбоко ще му влаа...

    19:44 16.03.2026

  • 40 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    Урсулата и Каята превърнаха Европа в фригидна бабичка мераклика..... Никой вече не й обръща внимание, камо ли пък нещо да зависи от нея...

    19:51 16.03.2026

  • 41 бай Даньо

    1 0 Отговор
    Първи да помагат датчаните , нещастници....

    19:54 16.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хитър Петър

    2 0 Отговор
    Чичо Дони отдавна псува европейците, канадците и т.н., НАТО изцяло. Смята Путин и Ердоган за свои приятели, казва, че може да се разбира само с тях. Ами, да ги помоли за помощ. Иначе какви приятели са те, ако не му помогнат в труден момент?

    19:57 16.03.2026

  • 46 604

    0 0 Отговор
    Дончи нобелъ, дет напрай 3СВ....

    19:58 16.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 А50

    1 0 Отговор
    Тръмп се направи на хитрец и спекулант, а сега реве за помощ. Никой няма да му помогне защото даже е безполезно. От едно вриме като видях Иран и разбрах, че няма да се получи на сащниците работата. В пентагона яко пушат и си говорят с ИИ - Иван Иванов

    20:02 16.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хаха

    2 0 Отговор
    Тръмп е най-добрият президент в историята по спечелване на войни, защото през последните 10 дни той спечели войната с Иран седем пъти. Никой друг президент не е печелил нито една война седем пъти.
    💪💩😂

    20:04 16.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 604

    2 0 Отговор
    тия дет съ в съветъ на перчемъ, веке са вътре в киречъ.....

    20:07 16.03.2026

  • 57 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    • До тук, Русия постигна половината от вековната си цел да приобщи Европа, като успя с помощта на агента Краснов да я отдалечи от връзката и със САЩ...Сега се очаква да започне с нейното "ухажване".

    20:12 16.03.2026

  • 58 Факт

    0 0 Отговор
    САЩ загубиха и тази война.
    Бити и е...ани, искат помощ от съюзниците си.
    Не смеят да припарят в притока и търсят глупаците от ЕС да им вадят кестените от огъня.

    20:16 16.03.2026

  • 59 Тръмпоча

    2 0 Отговор
    - Елате да се биете вместо нас, че голям бой ни дерат в протока, тез камилари.

    20:18 16.03.2026

  • 60 Тръмпоча

    0 0 Отговор
    - Големи сме. Силни сме. Непобедими сме. Първа сила по филмите....
    Два ударени самолетоносача по-късно:
    - Ама, няма ли да помогне някой? Сами ли да воюваме за интересите на САЩ?

    20:20 16.03.2026

  • 61 Факт

    0 0 Отговор
    Единствената война, която САЩ спечелиха, беше в Ирак, защото им помагаше цялото НАТО.

    20:22 16.03.2026