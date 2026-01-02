През 2026 г. Владимир Путин ще навърши 26 години на власт и е на път да се превърне в най-дълго управлявалия лидер на Руската федерация от царската епоха.
На 12 януари обаче ще се навършат 1418 дни от неуспешния опит на Русия да завладее Украйна. Същият период от време, през който продължава Великата отечествена война (Източният фронт на Втората световна война).
Путин все още не е постигнал значителен успех в Украйна.
Според The Times, за Путин, който е превърнал победата на Съветския съюз над нацистка Германия крайъгълен камък на националната си идеология, слабото представяне на руската армия е неприятно напомняне, че военната му машина не е толкова добре смазана, колкото военните служители биха искали да го накарат да повярва. Ето защо той ще направи всичко възможно, за да не показва слабост.
Отбелязва се, че за 1418 дни войниците на Йосиф Сталин са марширували от Волга до Берлин. Армията на Путин все още е заседнала в Покровск, след като е напреднала с приблизително 50 километра от началото на пълномащабната война срещу Украйна през февруари 2022 г.
Изданието подчертава, че все още няма индикации, че огромните загуби на руската армия, съчетани с такъв скромен напредък или нарастващи икономически трудности, ще принудят Путин да направи компромис с крайната си цел да върне Киев в орбитата на Москва.
Роман Бананин, главен редактор на руския уебсайт за разследваща журналистика „Проект“, заяви пред репортери, че Путин наистина играе пряка роля във военното планиране, пише УНИАН. Той обаче добави, че по този начин лидерът на Кремъл се е хванал в собствения си капан.
„Всеки, който е имал дори най-малък критичен поглед върху нещата, е изчезнал от неговия кръг“, каза Бананин.
Журналистът добави, че в обкръжението на Путин има „очевидно луди хора“. По-конкретно, той споменава бившия председател на руския съвет на директорите, който наскоро заявил пред московски учители, че Западът планира да пусне вирус, който ще унищожи по-голямата част от човечеството, оставяйки само малък елит, чиито нужди ще бъдат обслужвани от роботи.
Освен това, Путин преди това е наредил на войските си да напреднат по-нататък в Сумската и Харковската области. Някои руски опозиционни фигури и анализатори обаче смятат, че Путин разглежда завземането на украинска територия като второстепенен въпрос. В своите речи той и неговите висши служители многократно са говорили за необходимостта от справяне с „коренните причини“ за войната, имайки предвид прозападното украинско правителство.
„Путин не се нуждае от територия. Той си е поставил за цел да унищожи независимостта на Украйна и не може да отстъпи“, каза бившият руски премиер Михаил Касянов пред репортери.
Касянов също така смята, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп не може да успее да разреши руско-украинската война, защото не разбира естеството на конфликта. Според него Вашингтон продължава да вярва, че тази война е „конфликт между двама лидери, които трябва да се помирят“.
В новогодишното си обръщение Путин увери руснаците в „победата“.
Ройтерс съобщи по-рано, че той е посветил значителна част от новогодишното си обръщение на участниците на войната срещу Украйна. Той традиционно се е опитал да представи агресията като „борба за справедливост“, твърдейки, че руските войски, сражаващи се на територията на суверенна държава, „защитават истината“.
Путин също така говори за „национална подкрепа“ за войната и увери, че всички руснаци са „с войниците в мислите си“, наричайки страната „едно голямо семейство“.
