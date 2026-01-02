Новини
Свят »
Великобритания »
The ​​Times: За 1418 дни войниците на Сталин стигнаха от Волга до Берлин, а тези на Путин напреднаха 50 километра
  Тема: Украйна

The ​​Times: За 1418 дни войниците на Сталин стигнаха от Волга до Берлин, а тези на Путин напреднаха 50 километра

2 Януари, 2026 21:11, обновена 2 Януари, 2026 21:27 529 23

  • русия-
  • путин-
  • война-
  • украйна

Руският президент ще направи всичко възможно, за да не показва слабост

The ​​Times: За 1418 дни войниците на Сталин стигнаха от Волга до Берлин, а тези на Путин напреднаха 50 километра - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През 2026 г. Владимир Путин ще навърши 26 години на власт и е на път да се превърне в най-дълго управлявалия лидер на Руската федерация от царската епоха.

На 12 януари обаче ще се навършат 1418 дни от неуспешния опит на Русия да завладее Украйна. Същият период от време, през който продължава Великата отечествена война (Източният фронт на Втората световна война).

Още новини от Украйна

Путин все още не е постигнал значителен успех в Украйна.

Според The ​​Times, за Путин, който е превърнал победата на Съветския съюз над нацистка Германия крайъгълен камък на националната си идеология, слабото представяне на руската армия е неприятно напомняне, че военната му машина не е толкова добре смазана, колкото военните служители биха искали да го накарат да повярва. Ето защо той ще направи всичко възможно, за да не показва слабост.

Отбелязва се, че за 1418 дни войниците на Йосиф Сталин са марширували от Волга до Берлин. Армията на Путин все още е заседнала в Покровск, след като е напреднала с приблизително 50 километра от началото на пълномащабната война срещу Украйна през февруари 2022 г.

Изданието подчертава, че все още няма индикации, че огромните загуби на руската армия, съчетани с такъв скромен напредък или нарастващи икономически трудности, ще принудят Путин да направи компромис с крайната си цел да върне Киев в орбитата на Москва.

Роман Бананин, главен редактор на руския уебсайт за разследваща журналистика „Проект“, заяви пред репортери, че Путин наистина играе пряка роля във военното планиране, пише УНИАН. Той обаче добави, че по този начин лидерът на Кремъл се е хванал в собствения си капан.

„Всеки, който е имал дори най-малък критичен поглед върху нещата, е изчезнал от неговия кръг“, каза Бананин.

Журналистът добави, че в обкръжението на Путин има „очевидно луди хора“. По-конкретно, той споменава бившия председател на руския съвет на директорите, който наскоро заявил пред московски учители, че Западът планира да пусне вирус, който ще унищожи по-голямата част от човечеството, оставяйки само малък елит, чиито нужди ще бъдат обслужвани от роботи.

Освен това, Путин преди това е наредил на войските си да напреднат по-нататък в Сумската и Харковската области. Някои руски опозиционни фигури и анализатори обаче смятат, че Путин разглежда завземането на украинска територия като второстепенен въпрос. В своите речи той и неговите висши служители многократно са говорили за необходимостта от справяне с „коренните причини“ за войната, имайки предвид прозападното украинско правителство.

„Путин не се нуждае от територия. Той си е поставил за цел да унищожи независимостта на Украйна и не може да отстъпи“, каза бившият руски премиер Михаил Касянов пред репортери.

Касянов също така смята, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп не може да успее да разреши руско-украинската война, защото не разбира естеството на конфликта. Според него Вашингтон продължава да вярва, че тази война е „конфликт между двама лидери, които трябва да се помирят“.

В новогодишното си обръщение Путин увери руснаците в „победата“.

Ройтерс съобщи по-рано, че той е посветил значителна част от новогодишното си обръщение на участниците на войната срещу Украйна. Той традиционно се е опитал да представи агресията като „борба за справедливост“, твърдейки, че руските войски, сражаващи се на територията на суверенна държава, „защитават истината“.

Путин също така говори за „национална подкрепа“ за войната и увери, че всички руснаци са „с войниците в мислите си“, наричайки страната „едно голямо семейство“.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалка и нещастна раша

    7 11 Отговор
    Да обявиш преди 4 години по обществената телевизия че започваш 3- дневна специална военна операция с цели " демилитаризация( разоръжаване) на Украйна и смяна на " нацисткия режим в Киев" ,да те бият кат маче у дирек и да буксуваш още в калта в Донбас и Украйна да е още повече въоръжена и да направиш Зеленски който уж ще сменяш пожизнен президент...Дори не е комично за раша- трагично е.

    Коментиран от #2

    21:28 02.01.2026

  • 2 Факт

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Жалка и нещастна раша":

    И ще се окаже прав последния легитимен президент на Чечня Джохар Дудаев - Рано или късно сатрапа Путин ще нападне Украйна и когато изгрее Украинското слънце, живите руснаци ще завиждат на мъртвите...Или основния пропагандатор на Кремъл Маргарита Симонян след като Украинска ракета взриви сградата на ракетните войски на агресорите в окупиран Донецк заедно с актрисата Полина Менших която в същото време изнасяше концерт по случай празника им и се предаваше на живо по ОРТ. Симонян - " За какво са ни тези земи ( Донецк ,Луганск и Крим) като всеки момент може да ни убият"

    21:29 02.01.2026

  • 3 БОЛШЕВИК

    3 5 Отговор
    Руснаците не са си казали и не са стигнали до Берлин и сега! Уж

    21:29 02.01.2026

  • 4 Нено

    3 6 Отговор
    Путин иска 0крайне за какво му е Берлин то там и без това е пълно с руснаци?

    21:30 02.01.2026

  • 5 Факт

    2 1 Отговор
    Какъв е изводът от заглавието?

    Коментиран от #19

    21:30 02.01.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    7 5 Отговор
    Путин не е мобилизирал 10 милиона руснаци, а само 600 хиляди 😉

    Коментиран от #13

    21:30 02.01.2026

  • 7 Пънчо

    5 6 Отговор
    Росии има военна мощ с която да стигне където си поиска

    Коментиран от #22

    21:31 02.01.2026

  • 8 Явно

    5 8 Отговор
    ВСУ на Украйна са къде-къде по-велики от Вермахта. Иначе как да си обясним неуспехите на джуджова Русия?

    21:31 02.01.2026

  • 9 Да смените дилара паляци :)

    8 4 Отговор
    Една Росия стещу целия колективен запад, дори и разпадащ се и щадящ мирното население си е Благородство !

    21:32 02.01.2026

  • 10 Да,бе

    4 5 Отговор
    Тия за 50 километра върнаха целокупното НАТО в каменната ера с тая разлика,че тогава камъните са били безплатни,пък сега...

    21:32 02.01.2026

  • 11 Точна статия

    3 5 Отговор
    📌След 1418 дни пълномащабна война с Украйна се равнява на продължителността на Великата съветска война (Втората световна война).

    Великата съветска война е продължила 1418 дни.

    „Войната в Украйна“ вече е продължила 1418.

    На 1400-ия ден от Великата съветска война съветската армия се приближава до Берлин и започва щурма.

    На 1400-ия ден от Великата съветска война Путин губи Купянск.

    ✍️ Всичко върви ли по план ааа скъсани копеи от бунища и сметища?

    /

    21:33 02.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Те само

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":

    осакатените и погребаните са над 700 000

    21:33 02.01.2026

  • 14 Из падмасковие

    1 5 Отговор
    Добре че бяха сащ и Англия да ни спасят от Адолф и бонапарти,иначе сега щяхме да шпрехаме немски или френски

    21:33 02.01.2026

  • 15 Руският

    0 3 Отговор
    Народ е проклет от векове и за векове да живее в глад, мизерия и изолация

    Коментиран от #23

    21:35 02.01.2026

  • 16 Новак

    0 2 Отговор
    Как защо, щото Путин има Орешник, Лешник, Леща и Боб, все оплръжие-чудо, ама за други дейности, особено с оръжието Боб.

    21:35 02.01.2026

  • 17 Познаващ

    2 0 Отговор
    Тия от таимс,преди да се правят на отворковци,да отговорят на простия въпрос,защо "храбреци",като тях се включиха във войната,когато всичко вече беше решено.
    Освен това е необходимо да се анализира и цената която платиха народите на СССР и цената която Русия плаща сега.

    21:35 02.01.2026

  • 18 БПФ

    2 1 Отговор
    Хахаха, ако обрaтняшките бokлyци от островчето си мислят, че Русия е толкова слаба, защо не се пробват?

    За това време Русия, с 2 милиона доброволци, унищожи на 90% близо 5 милиона укронaцистка армия, пазейки мирното население. Ако Русия беше тръгнала на тотална война, укрия щеше да бъде заличена за месец-два.

    21:35 02.01.2026

  • 19 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Заглавието е вярно, но има едно голямо НО.... Великият Съветски Съюз громеше фашистите..... Русия на Путин пак воюва с фашисти, но фашисти в една Братска държава, която чавка и изпи мозъка , та е разбираемо, защо пипа както се изрази той с хирургическо внимание....

    21:36 02.01.2026

  • 20 Путин

    1 0 Отговор
    Можеше за 2 часа да ги прегази,но със стотици хиляди цивилни жертви!
    Мекушав е,явно има някакъв сантимент към покрайнините на Русия.
    Виж,следващия,няма да ги щади!

    21:36 02.01.2026

  • 21 ?????

    1 0 Отговор
    Ъхъ.
    Искате Сталин?
    Тогава нещата ще са по-други.
    Не си пожелавайте тва което не ви трябва.
    Или все пак ви трябва?
    Мисля че руснаците са готови за нещо такова.

    21:37 02.01.2026

  • 22 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пънчо":

    Да, така е, 1407 дни го гледаме това.

    21:37 02.01.2026

  • 23 БОЛШЕВИК

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Руският":

    Като изключим по времето на соца, България я дават във всички статистики като най-бедната страна!

    21:37 02.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания