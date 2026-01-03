Марудо е заловен от американския военен елитен отряд "Делта Форс"

Членове на елитната част „Делта Форс“ на американската армия заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро по време на операция в събота вечер, съобщи CBS News, позовавайки се на неназовани американски служители.

Специалното подразделение „Делта Форс“ на американската армия изпълнява тайни мисии и се бори с тероризма. Каналът подчертава, че през 2019 г. специалните части от това подразделение са провели операция, довела до убийството на Абу Бакр ал-Багдади, лидерът на „Ислямска държава“.

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро ще се изправи пред правосъдието.

„Нова зора за Венецуела! Тиранинът си отиде. Сега той най-накрая ще бъде изправен пред правосъдието за престъпленията си“, написа той.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от Венецуела в резултат на специална операция на американските военни.