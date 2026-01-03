Новини
Марудо е заловен от американския военен елитен отряд "Делта Форс"

3 Януари, 2026 12:43 1 769 66

  • николас мадуро-
  • верецуела-
  • сащ-
  • атака-
  • каракас-
  • доналд тръмп

Той ще бъде изправен пред правосъдието, уточни американски заместник-държавен секретар

Марудо е заловен от американския военен елитен отряд "Делта Форс" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Членове на елитната част „Делта Форс“ на американската армия заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро по време на операция в събота вечер, съобщи CBS News, позовавайки се на неназовани американски служители.

Специалното подразделение „Делта Форс“ на американската армия изпълнява тайни мисии и се бори с тероризма. Каналът подчертава, че през 2019 г. специалните части от това подразделение са провели операция, довела до убийството на Абу Бакр ал-Багдади, лидерът на „Ислямска държава“.

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро ще се изправи пред правосъдието.

„Нова зора за Венецуела! Тиранинът си отиде. Сега той най-накрая ще бъде изправен пред правосъдието за престъпленията си“, написа той.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от Венецуела в резултат на специална операция на американските военни.


Венецуела
Оценка 2.8 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    43 18 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #53

    12:46 03.01.2026

  • 2 ДЕМОКРАЦИЯ

    24 22 Отговор
    Каква точно е разликата, между Зеленски и Мадуро ?

    Коментиран от #25

    12:46 03.01.2026

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    12 19 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #24, #29, #36

    12:46 03.01.2026

  • 4 Абе

    23 5 Отговор
    Тоя па грам охрана ли е нямал

    Коментиран от #62, #63

    12:46 03.01.2026

  • 5 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    15 13 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #19

    12:46 03.01.2026

  • 6 сара

    10 5 Отговор
    В ход по света е СВО.

    12:46 03.01.2026

  • 7 А защо делта форс

    26 12 Отговор
    Не отидат да арестуват и Путин? Нали според тях и той е престъпник като Мадуро?

    Коментиран от #12, #18, #23, #26

    12:46 03.01.2026

  • 8 Да,да

    33 10 Отговор
    Нека краденето да започне.... сега!

    Коментиран от #27

    12:46 03.01.2026

  • 9 КолюТ ашака

    19 25 Отговор
    Отече в канала. Да се готви севернокорейското кюфте! С режима в Иран вече е свършено

    12:47 03.01.2026

  • 10 Къде е оня копей, с радиотата

    9 11 Отговор
    дето казваше, че го ескортирали до Москва?

    12:47 03.01.2026

  • 11 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    20 12 Отговор
    ЗЛОТО $И ИМА ИМ€: $ащ(нато),британия и рожбата им-из ра €л, !
    $ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!

    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА ПРАВОСЛАВНА СЛАВЯНСКА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!

    БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!

    12:47 03.01.2026

  • 12 Лудият от портиерната

    9 10 Отговор

    До коментар #7 от "А защо делта форс":

    Нямат такива топкки за него

    12:47 03.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Всичко ще изпей за Путин

    12 10 Отговор
    за да си спаси кожата.

    12:47 03.01.2026

  • 15 Ужас

    19 12 Отговор
    Китай, Русия и Иран се изложиха яко!

    12:48 03.01.2026

  • 16 таксиджия 🚖

    36 8 Отговор
    Какви са обвиненията? САЩ като какви обвиняват и осъждат президент на чужда страна? 🤔

    Коментиран от #51

    12:48 03.01.2026

  • 17 Дик диверсанта

    4 4 Отговор
    Това е за през широката публика. Неофициално същността на операцията я изпълниха тюлените.

    12:48 03.01.2026

  • 18 Има си ред

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "А защо делта форс":

    Не може да се прескача.

    12:48 03.01.2026

  • 19 Абе теб

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    Да не би в пионерския лагер навремето русначетата да са ти правили нещо?

    12:48 03.01.2026

  • 20 гост

    9 10 Отговор
    Кой ще срвнява руските и американските специални части...не може да има сравнение...

    Коментиран от #41

    12:49 03.01.2026

  • 21 Само Минаващ

    15 7 Отговор
    Кой сега е агресорът? Какво правосъдие? От тук нататък всеки ще има право да прави каквото си поиска ли? Тогава дали е оправдано Путин да разпореди ликвидирането на лидери на военни хунти в съседни псевдо държави?

    Коментиран от #37

    12:49 03.01.2026

  • 22 Само така

    11 16 Отговор
    Показно как се прави, а не като проскубаната пияна мечка.Честито копейки, чакаме глупостите ви и се постарайте малко.

    Коментиран от #65

    12:49 03.01.2026

  • 23 Дик диверсанта

    7 11 Отговор

    До коментар #7 от "А защо делта форс":

    Някоя сутрин и това ще стане, путин вече има три куфара, та събират по-голям отряд, за да ги носи.

    12:49 03.01.2026

  • 24 Баба ти Ванга

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    Ами що боксуват орките на едно място.

    Коментиран от #31

    12:49 03.01.2026

  • 25 гост

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "ДЕМОКРАЦИЯ":

    Огромна и непоправима, но за съжаление невидима и неразбираема за крепостни !!

    12:50 03.01.2026

  • 26 Орязват му крилцата първо.

    11 11 Отговор

    До коментар #7 от "А защо делта форс":

    Асад, Мадуро, след месец(или по-малко) Иран, и накрая........... Бункера.

    12:50 03.01.2026

  • 27 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    11 8 Отговор

    До коментар #8 от "Да,да":

    КЪДЕТО ИМА МНОООГО НЕФТ ЗА КРАД€Н€ ,$ащ(нато) $а МНООГО ЗАГРИЖ€НИ ЗА "правата" на човека и "д€мокрацията"!

    12:50 03.01.2026

  • 28 Така Така

    5 4 Отговор
    Въпрос на време е и за вас да се погрежат има кой светът се преструктурира и вие уса не сте от печелившата страна. Да си знаете. Часовникът тиктака но не във ваша полза

    12:50 03.01.2026

  • 29 А публикуваха

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    Ли данни за руските убити? Още ли са 6000, колкото беше официалната позиция през ноември 2022-ра?
    За статистиката питам, не за друго.

    12:51 03.01.2026

  • 30 САЩ

    5 7 Отговор
    Ботоксовото джудже у Кремъл да вади тефтерчето и да си записва - не тридневна операция в Киев, а три часова в Каракас.

    12:51 03.01.2026

  • 31 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Баба ти Ванга":

    Думата Демилитаризация ако знаеше какво означава нямаше да задаваш туупии въпроси

    12:52 03.01.2026

  • 32 ахахаха

    7 1 Отговор
    Да дойдат американчета с вертолетчета, които и с пушка можеш да свалиш, да ти пленят президента с жена му, е пълно подигравка

    12:52 03.01.2026

  • 33 Българин

    2 6 Отговор
    Делта Форс трябва да се готви и за Путлер.

    12:53 03.01.2026

  • 34 Никога не забравяйте кой е истинската

    6 3 Отговор
    заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ.

    Коментиран от #60

    12:53 03.01.2026

  • 35 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    4 7 Отговор
    Гепили го по долни гащи, с кафяво отзад.

    12:54 03.01.2026

  • 36 Вили

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    Колкото си прав, толкова да си здрав.

    12:54 03.01.2026

  • 37 гост

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Само Минаващ":

    Ми той "разпореди" , още преди 4 години , ама неговите "делта форс " му ги върнаха в черни чували и вече 4 години не могат припари даже там !!

    12:54 03.01.2026

  • 38 Кривоверен алкаш

    7 7 Отговор
    Когато не става по нормален начин,става по насилствен.Заради един неадекватен човек и обкръжението му страда цял народ.Да имат най големите залежи на нефт и Народа да живее мизерно,няма нормално обяснение...така че по добре да бъде свален .По добре с избори но когато бюлетините ги смята Мадуро всичко е ясно предварително..

    12:54 03.01.2026

  • 39 Жоро

    4 4 Отговор
    Браво!Най-Добрите!!!

    12:54 03.01.2026

  • 40 ЕВРО СТОТИНКА

    3 4 Отговор
    И СЕГА КОЙ ЩЕ НИ ДАДЕ
    ЧИПА ЗА МАШИНИТЕ МЪДУРКИ ЗА ИЗБОРИТЕ

    12:54 03.01.2026

  • 41 Дик диверсанта

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    Последните три випуска на училището на ВДВ в Рязан вече са загубени в Украйна. русия хвърли специалните си части в чисто пехотни сражения и загуби голяма част от тях. Първия удар срещу специалните части на русия беше на 23 февруари 2022г. на летище Гостомел, близо до Киев. Бяха унищожени всичките, тъй като нямаха планиран маршрут и осигуряване за оттегляне.

    12:54 03.01.2026

  • 42 иваничка

    6 5 Отговор
    Ненормално и нечовешко е да се радвате така на агресията на САЩ, които смятат, че сичко им е разрешено, вкл. да убиват! и да видим какво ще се случи с Венецуела, защото пред нас е примерът със Сирия, ирак, Либия.
    Не може рУСИЯ ДА Е АГРЕСОР, А САЩ - не,те да са ангелчета!!!

    Коментиран от #56

    12:55 03.01.2026

  • 43 Путлер в тих ужас

    4 2 Отговор
    Не смее да мъцне.....пък и времето не му стигна.

    12:55 03.01.2026

  • 44 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    " ...Марудо..."

    Оправете заглавията Факты, да не ви оправям аз Четири Года па рyccки 🎅

    12:55 03.01.2026

  • 45 Евродебил

    6 2 Отговор
    Има нещо вярно в това което казват платените русофоби.4 години се гърми и стреля по байри,паланки села и къде ли не на руска и украйнска територия,но самите руснаци и една сигнална ракета не са гръмнали в посока административни сгради,резиденции,постоянно пътуващия кокайнчо и прочее.А бе тоалетната на Миндич да бяха гръмнали или тази на Ермак но не.Защо?Ами защото еврейн на еврен око не вади и жертвите са все шебес гой от двете страни на барикадите.

    12:55 03.01.2026

  • 46 Един друг

    7 4 Отговор
    Най-после едно добро дело от Тръмп. А преди една седмица Путин предупреди Тръмп да не пипа Мадуро. Явно Тръмп вече е забравил за предупреждението или открито се бъзика с Путин.

    12:56 03.01.2026

  • 47 стоян

    4 4 Отговор
    Путинофилите завиждат с огромна ненавист на американците че путиновия спецнас се посера на летището в Гостомел и стана груз 200 - а трябваше да стане както американския Делта форс действа и Зеленски да е задържан за три дня и всйо

    12:56 03.01.2026

  • 48 Наред са

    1 2 Отговор
    Ким и Путин

    12:56 03.01.2026

  • 49 Путине, Путине...

    3 4 Отговор
    Виж как да прай СВО....не като теб да избиеш1,2 милиона руснаци за ...нищо.

    12:56 03.01.2026

  • 50 Да пред правосъдието

    3 1 Отговор
    "САЩ нанесоха успешен широкомащабен удар по Венецуела и по нейния лидер, президента Николас Мадуро, който беше заловен заедно със съпругата му и изведен със самолет от страната. Ще бъде изправен пред правосъдието да отговаря за всички престъпления които е извършил“, заяви Тръмп в пост в социалната си мрежа „Трут соушъл“.

    12:57 03.01.2026

  • 51 НЕАМ ДРЕБНИ ДА ТИ ВЪРНА😤

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "таксиджия 🚖":

    РАБОТИЛ Е „КУХА” ФИРМА
    И НЕ ПЛАЩА ОСИГУРОВКИ.....НАЛИ ТЪЙ...

    12:57 03.01.2026

  • 52 Така Така

    5 1 Отговор
    Ако беше наел хора от коилово сега щеше да тегли една на перчема. Интересно ми е как ще съдят чужд гражданин не стъпвал на ибана амерска земя !? По какви закони!?

    Коментиран от #57

    12:57 03.01.2026

  • 53 В отговор на днешните събития

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    във Венецуела, Путин се е свил на кълбо в един ъгъл в бункера, скимти и си гризе ноктите.

    12:57 03.01.2026

  • 54 Виц на деня

    1 2 Отговор
    Мъдурка, търси та Тръмп....
    На кой телефон.......
    Чука на вратата ти.......

    12:58 03.01.2026

  • 55 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    Каубоя, ще му прибере милионите от дрогата и присви петрола и пазарите му и ще го изпрати в Русия при Садад и Путин да им се радва ???
    Явно, че никой не проля и една сълза за Мадуро ,тази Путинова марионетка!
    Много пари, ама нямаше време да им се порадва???
    Дроновете от ИРАН, и оръжието на "оня танкер" за който и Путин плака ,
    ще бъдат или потопени или присвоени!!!

    12:59 03.01.2026

  • 56 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "иваничка":

    А е нормално и човешко да се радвате когато такива като Мадуро , Путлер и дружките им избиват и тероризират собствения си народ с хиляди и ги принуждават да живеят в пълна мизерия , за да има повече за тях и изродските им щения ??

    12:59 03.01.2026

  • 57 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Така Така":

    Както осъдиха Бин Ладен.....куршум в главата и на акулите....

    12:59 03.01.2026

  • 58 “Марудо”?!

    0 0 Отговор
    Хи, хи…

    12:59 03.01.2026

  • 59 СВЕТИ ПЕТЪР

    1 0 Отговор
    мо$ад ПОРЪЧАХА тиквун В ПОЛЗА НА €ДНИ Хора...., И бай дончо(u$а) Н€ МОЖ€ ДА им ОTКАЖ€!
    СКОРО, МНОГО СКОРО ОЧАКВАМ П€Ч€НАТА тиквЪ!
    P.S.
    ЗА РАЗЛИКА ОТ изра€л, В РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО ВА) ХАЗАРТЪТ € РАЗР€Ш€Н!

    12:59 03.01.2026

  • 60 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Никога не забравяйте кой е истинската":

    До 34 ком - другар САЩ отиват там да помагат където рузките комунисти терористи са направили въоръжен преврат наречен революция - поне в двадесет държави кумунистите опитаха или направиха преврат - няма да ги изреждам списъка е дълъг

    13:01 03.01.2026

  • 61 Тома

    1 0 Отговор
    Мадуро - на правосъдието, а петролът - на правилните компании.
    За венецуелчаните остава една пъргава демокрация, успешно замитаща под чергата дистанционните чипове на политиците избрани им от Вашингтон.
    Така е справедливо.
    Да се готвят гренландските мадуровци!

    13:01 03.01.2026

  • 62 има си охрана

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Има си и ВВС ама толкова го обичат че не вдигнаха и един самолет.

    13:02 03.01.2026

  • 63 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Основателен въпрос и не само този -как така безпрепятствено спецовете са стигнали до Мадуро -защо венецуелците не оказват никаква съпротива -нито военни нито граждани ...това е много по -сериозно отколкото при операцията на САЩ в Панама - за тези които не знаят при нападението са загинали няколкостотин души от спецназа на САЩ!?Това което става във Венецуела е подозрително -Мадуро на бяга но не съпротивява... може би военните не само са го предали ами има и други неща !?Ще разберем някой ден ...

    13:02 03.01.2026

  • 64 Минути преди удара

    0 0 Отговор
    Мадуро се е срещнал със специалния паосланник на Си Цзи Пин. Не е известно дали спиц. осланника да е успял да отлети.
    Тая война ще обтегне завинаги отношенията между Щатите от една страна и Китай и Русия от друга.
    Даа видим какъв ще е техния отговор, дали ще се задоволят само с протести и коментари. Но че с американски греаждани освен в Азия и Африка е свършено, май е в Европа също. Ще има много убийства и пълна изолация на американци по света.
    Навремето, спокойно можеше дасе рахождаш в Африка и Азия. Сега стана много опасно лед непрекъснатите инвазии на Щатите навред по света.
    Интересно как ще реагира Кремъл на това, че за пореде път Путине подвеждан. Изглежда Рукото разузнаване е гола вода ии Кремъл си е правил оглушки.

    13:04 03.01.2026

  • 65 Сами

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Само така":

    Чакаш един черен ромски да му хапнеш сиренето

    13:04 03.01.2026

  • 66 Анонимен

    0 0 Отговор
    Мадуро не е американски гражданин и не е извършил предполагаемите си престъпления на американска земя. Как тогава американски съд ще има юрисдикция над него?

    13:04 03.01.2026