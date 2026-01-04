Новини
ISW: Русия подкрепя Мадуро след операцията на САЩ
ISW: Русия подкрепя Мадуро след операцията на САЩ

4 Януари, 2026 08:12

Зеленски съобщи още, че обмисля нови кандидати за ръководители на военните администрации във Виническа, Днепропетровска, Полтавска, Тернополска и Черниговска области

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 3 януари руското Министерство на външните работи (МВнР) публикува шаблонна позиция, с която осъди операцията на САЩ и потвърди подкрепата за венецуелското ръководство.

Москва призова двете страни да намерят решение чрез диалог и заяви готовност да съдейства в тези усилия. Руският външен министър Сергей Лавров разговаря на 3 януари с вицепрезидента на Венецуела Делси Родригес и повтори изявленията на МВнР по време на разговора.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Руското МВнР отрече съобщение на "Ройтерс" от 3 януари, в което се твърди, че Родригес е в Русия, уточни news.bg.

Руски блогъри реагираха на операцията на САЩ във Венецуела, включително като критикуваха венецуелските военни като слаби и неподготвени и изтъкнаха ракетните запаси и ядрените възможности на Русия в сравнение.

На 3 януари в Киев се срещнаха украински власти със съветници по националната сигурност от западните съюзници и партньори. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 3 януари, че се е срещнал със съветниците по националната сигурност на държавите членки на Коалицията на желаещите и представители на Европейския съвет, Европейската комисия (ЕК) и НАТО.

Зеленски съобщи, че официалните лица са обсъдили рамков мирен план, гаранции за сигурност, както и икономическото възстановяване на Украйна. Първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислиця заяви, че Украйна е представила основните документи от текущите мирни преговори на съветниците по националната сигурност преди срещата в Париж на 6 януари.

Зеленски обяви допълнителни кадрови промени в украинското правителство и армията. Зеленски съобщи на 2 януари, че е предложил настоящия министър на цифровата трансформация Михайло Федоров да заеме поста министър на отбраната.

Зеленски отбеляза, че Федоров може да приложи опита си в улесняването на проекта "Линия на дронове" на Украйна (който има за цел да интегрира операции с дронове и наземни операции в украинската армия) и дигитализирането на държавните услуги и процеси в сектора на отбраната. Зеленски предложи да назначи настоящия украински министър на отбраната Денис Шмигал за нов министър на енергетиката и първи заместник министър-председател.

Зеленски допълнително обяви, че ще назначи Кислиця за първи заместник-началник на канцеларията на президента. Отбеляза, че Кислиця ще продължи да работи в украинската преговорна делегация.

Зеленски съобщи още, че обмисля нови кандидати за ръководители на военните администрации във Виническа, Днепропетровска, Полтавска, Тернополска и Черниговска области.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 13 Отговор
    В София снощи имаше протест пред Козяк.

    Коментиран от #6

    08:14 04.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Блатни жалкари

    16 15 Отговор
    Просия обеща на Венецуела пъвъо С 500, С600 и С 700,всичките били нет аналогов в мирето и засичали даже и бръмченето на конски мухи.....🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    08:18 04.01.2026

  • 4 Гавра

    22 14 Отговор
    САЩ погазиха всички демократични правила, отвличайки законно избрания президент на суверенна държава. По голямо падение в историята няма.

    Коментиран от #11, #13, #41

    08:19 04.01.2026

  • 5 Пич

    21 11 Отговор
    Аха..... Демокрация , бате !!! Вчера цял ден някакви демократични лелки ни облъчват , че Мадуро не бил демократично избран президент ! И още вечерта САЩ курдисаха една "демократично избрана" лелка за президент , и то с наглата заръка да слуша САЩ , и да си дава петрола !!! Цирк!!!

    Коментиран от #7, #22

    08:20 04.01.2026

  • 6 А ти

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не си ли на село по празниците?

    08:21 04.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    18 8 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Мадуро е избран със същите машини като нашият парламент.Значи нашите политици трябва да бъдат арестувани през нощта заедно с жените и децата и съдени в Белене.

    Коментиран от #37

    08:22 04.01.2026

  • 8 Сийка

    15 12 Отговор
    Русия ще подкрепя Мадуро с пратки от цигари и вафли в затвора! Ежемесечно, докато е жив.....

    08:26 04.01.2026

  • 9 Ха Ха

    4 5 Отговор
    Русия публикува "шаблонна" осъдителна позиция, пък я виж евроатлантическите васали (Стамър и Макрон) не биха плакали за непризнатия от тях Мадуро. Фрицовете още анализират ситуацията, а Китай унемя. Кой ли изглежда по-жалък?

    Коментиран от #12

    08:30 04.01.2026

  • 10 Анонимен

    10 6 Отговор
    САЩ показаха единствено как се върши държавен тероризъм. В момента цяла Латинска Америка плюе по тях. Междувременно конституционният съд на Венецуела назначи Делси Родригес да поеме изпълнението на президентските функции във Венецуела. Терористите САЩ отвлякоха Мадуро и жена му, не взеха Венецуела.

    08:32 04.01.2026

  • 11 Оракула от Делфи

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гавра":

    Тръмп, подобно на Путин с ограничаване свободата на медиите ,
    и поемайки на ръчно управление на същите "успя да преспи" народа си???

    Това е най-голямата , световна беда за момента???
    Нищо хубаво не очаква Европа ако " този тумор". се остави да се развива
    неконтролируемо???

    08:35 04.01.2026

  • 12 Ами Че

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ха Ха":

    Победителите не ги съдят - желязното правило на джунглата

    08:36 04.01.2026

  • 13 Професор

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гавра":

    Всъщност може и да има -- да те хеликоптеризират тебе...

    08:36 04.01.2026

  • 14 Георги

    4 1 Отговор
    Русия трябваше да го подкрепи преди операцията на щатите, сега вече няма значение.

    08:38 04.01.2026

  • 15 Българин

    3 5 Отговор
    Айде филите и фобите изпълзяха.
    Аз пък обичам да чета между редовете.
    Дядо дончо почна речта си с "проведената специална военна операция", което за мене значи - "взимаме Сирия и Венецуела, Украйна си я правете квото щете"...
    Ама, дет се вика, времето ще покаже...

    Коментиран от #26

    08:40 04.01.2026

  • 16 коко

    4 1 Отговор
    Съвсем не е смешно. София е съвършено беззащитна.Не руски или сръбски въртолети а десетина мигранта от пейките в градинката до музея на София могат за минути да отвлекат скъпите ни летец и Деса,не дай Бог! А ОРГАНИТЕ ще ги гледат с умиление и всеке ще казва че това не е в неговите правомощия.

    08:43 04.01.2026

  • 17 Абе

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Блатни жалкари":

    По важно е лакво са си обещали Тръмп и Путин в Аляска :)))А сега и Тайван е застрашен ,а евролиберастите потъват сами с Украйна:)))От сега нататък на САЩ хич няма да им е до Украйна:)))

    Коментиран от #33, #42

    08:45 04.01.2026

  • 18 Съветник

    10 3 Отговор
    Лузърът в бункера (под Кремъл) да се гръмне собственоръчно ,заради своята "СВО" която продължава вече почти 4 години.

    08:50 04.01.2026

  • 19 Шопо

    3 4 Отговор
    Потопете един самолетоносач на САЩ и ще ви повярвам.
    Знам че можете.

    Коментиран от #24, #40

    08:52 04.01.2026

  • 20 УКРАЙНА 🇺🇦

    5 1 Отговор
    Кой ги пита тези фашисти да си гледат кочината че те са следващите

    08:52 04.01.2026

  • 21 ха-ха-ха

    6 0 Отговор
    Голяма файда че го подкрепят. Мадуро вече в Америка,видите ли руснаците подкрепяли Мадуро. Те Асад подкрепяха,къде е Сирия?

    08:53 04.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Цомчо Плюнката

    5 0 Отговор
    С това се изчерпва подкрепата на руските неможчи.

    08:55 04.01.2026

  • 24 Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    Дали??

    08:55 04.01.2026

  • 25 Боже

    6 1 Отговор
    Путин се скри в бункера и не смее да се покаже

    08:56 04.01.2026

  • 26 Абе направо пиши

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Киев за два дня и всьо.

    Коментиран от #31

    08:57 04.01.2026

  • 27 Зеленски малко късно се е сетил.

    3 1 Отговор
    Скоро Путин ще ги назначава там:

    "Зеленски съобщи още, че обмисля нови кандидати за ръководители на военните администрации във Виническа, Днепропетровска, Полтавска, Тернополска и Черниговска области."

    08:57 04.01.2026

  • 28 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    рижия сега трябва да замлати куба и останалите блатни роби, само тогава ще вземе Нобел.

    08:57 04.01.2026

  • 29 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор
    Путилифонът преседелента батю Путйо каза каде го страхува шо е убиец на два народа и крадец на деца!

    08:58 04.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ти да видиш

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Абе направо пиши":

    Тая патаклама нема да спре докато Петров и Боширов някоя нощ не събудят и хеликоптиризират европейския Мадуро/Зелю/...

    08:58 04.01.2026

  • 32 Ей Кремъл,

    1 0 Отговор
    отново ви изиграха. За кой ли път., или разузнаванетови е слабо и не струва или вие не вземате мерки по данните на разузнаването. Изиграха ви с Майдана, изиграха ви с Меркел цели 8 години, сеа с Венецуела. Последното ще се трази на държавите, които има някакво желание да се сближт с Русия. Много ще се отдръпнат.

    08:59 04.01.2026

  • 33 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Абе":

    В Аляска са си обещали НИЩО.ВСУ обработват с американско оръжие орките.
    .

    08:59 04.01.2026

  • 34 Браво

    2 0 Отговор
    На Тръмп СВО трая два часа,а на Путин трае вече години и стотици хиляди убити православни християни

    08:59 04.01.2026

  • 35 Не обиждай

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пич":

    Ку®ве.

    09:00 04.01.2026

  • 36 Жужи къде

    4 1 Отговор
    ли се е окопал, като кърт нейде из Сибир, и трепери от студ и страх.

    09:00 04.01.2026

  • 37 и какво като са същите

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Поредната дебила опорка.
    Ако си купиш чиния о съшата фирма от която е ял някой натровен в реторант в Мумбай ти ще се натровиш ли?
    Хората лъжат, не машините.
    И бива ли така да подритваш идеологическия си приятел - не му били убави машините.
    Брх че дълбокомислени опорки ви спускат, :)))

    09:01 04.01.2026

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пич":

    Клесс, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    09:01 04.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    Могат ама не искат, Русия и САЩ са от един отбор.

    09:02 04.01.2026

  • 41 Има Има

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гавра":

    Спомнете си скорошните екзекуции на Садам Хюсеин и Муамар Кадафи. Изгонването на Башар Асад. И как по същия начин им разсипаха уредените държави, за да им крадат петрола. И всичко това под дитирамбите за "демокрация". САЩ са най-голямото зло на планетата. Даже англетата са жалки интриганти в сравнение с тях.

    09:02 04.01.2026

  • 42 Точно обратното

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Абе":

    С цената на петрола САЩ съвсем ще съсипят Раша...

    09:05 04.01.2026

  • 43 Ох, най-после доклад от ISW

    0 0 Отговор
    Обичам да чета доклади от сериозни и уважавани Институти!

    Коментиран от #47

    09:06 04.01.2026

  • 44 Хе!

    0 0 Отговор
    И Запада така прави понякога, за да порицае Русия! Излизат с декларация, че осъждат действията и толкова! Навални е ликвидиран, Мадуро в следствения арест!

    09:06 04.01.2026

  • 45 мдаааа

    2 0 Отговор
    Абе всичко е добре за Зелю, мести стола тук и там, но основния проблем е липсинга на пушечно месо... родолюбци х0х0ли бягат в странство, други масово дезертират при рашките, а многота дадоха фира!!!

    09:07 04.01.2026

  • 46 Ами

    1 0 Отговор
    Оставете Зеленски, оставете Русия. Само две държави от Латинска Америка
    не осъдиха действията на САЩ спрямо Венецуела. Това са Аржентина и Еквадор.
    Тръмп сам каза, че налял 40 милиарда $ в Аржентина за да не влезе в БРИКС.

    09:09 04.01.2026

  • 47 Че кой не си пада

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ох, най-после доклад от ISW":

    по елитни институтки!

    09:10 04.01.2026

  • 48 мдаааа дааа

    1 0 Отговор
    "Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, но фашизма ще нарича себе си "демокрация"...
    Фидел Кастро, 1992

    09:13 04.01.2026