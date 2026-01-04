ISW: Русия подкрепя Мадуро след операцията на САЩ

На 3 януари руското Министерство на външните работи (МВнР) публикува шаблонна позиция, с която осъди операцията на САЩ и потвърди подкрепата за венецуелското ръководство.
Москва призова двете страни да намерят решение чрез диалог и заяви готовност да съдейства в тези усилия. Руският външен министър Сергей Лавров разговаря на 3 януари с вицепрезидента на Венецуела Делси Родригес и повтори изявленията на МВнР по време на разговора.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Руското МВнР отрече съобщение на "Ройтерс" от 3 януари, в което се твърди, че Родригес е в Русия, уточни news.bg.
Руски блогъри реагираха на операцията на САЩ във Венецуела, включително като критикуваха венецуелските военни като слаби и неподготвени и изтъкнаха ракетните запаси и ядрените възможности на Русия в сравнение.
На 3 януари в Киев се срещнаха украински власти със съветници по националната сигурност от западните съюзници и партньори. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 3 януари, че се е срещнал със съветниците по националната сигурност на държавите членки на Коалицията на желаещите и представители на Европейския съвет, Европейската комисия (ЕК) и НАТО.
Зеленски съобщи, че официалните лица са обсъдили рамков мирен план, гаранции за сигурност, както и икономическото възстановяване на Украйна. Първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислиця заяви, че Украйна е представила основните документи от текущите мирни преговори на съветниците по националната сигурност преди срещата в Париж на 6 януари.
Зеленски обяви допълнителни кадрови промени в украинското правителство и армията. Зеленски съобщи на 2 януари, че е предложил настоящия министър на цифровата трансформация Михайло Федоров да заеме поста министър на отбраната.
Зеленски отбеляза, че Федоров може да приложи опита си в улесняването на проекта "Линия на дронове" на Украйна (който има за цел да интегрира операции с дронове и наземни операции в украинската армия) и дигитализирането на държавните услуги и процеси в сектора на отбраната. Зеленски предложи да назначи настоящия украински министър на отбраната Денис Шмигал за нов министър на енергетиката и първи заместник министър-председател.
Зеленски допълнително обяви, че ще назначи Кислиця за първи заместник-началник на канцеларията на президента. Отбеляза, че Кислиця ще продължи да работи в украинската преговорна делегация.
Зеленски съобщи още, че обмисля нови кандидати за ръководители на военните администрации във Виническа, Днепропетровска, Полтавска, Тернополска и Черниговска области.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
08:14 04.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Блатни жалкари
Коментиран от #17
08:18 04.01.2026
4 Гавра
Коментиран от #11, #13, #41
08:19 04.01.2026
5 Пич
Коментиран от #7, #22
08:20 04.01.2026
6 А ти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не си ли на село по празниците?
08:21 04.01.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Пич":Мадуро е избран със същите машини като нашият парламент.Значи нашите политици трябва да бъдат арестувани през нощта заедно с жените и децата и съдени в Белене.
Коментиран от #37
08:22 04.01.2026
8 Сийка
08:26 04.01.2026
9 Ха Ха
Коментиран от #12
08:30 04.01.2026
10 Анонимен
08:32 04.01.2026
11 Оракула от Делфи
До коментар #4 от "Гавра":Тръмп, подобно на Путин с ограничаване свободата на медиите ,
и поемайки на ръчно управление на същите "успя да преспи" народа си???
Това е най-голямата , световна беда за момента???
Нищо хубаво не очаква Европа ако " този тумор". се остави да се развива
неконтролируемо???
08:35 04.01.2026
12 Ами Че
До коментар #9 от "Ха Ха":Победителите не ги съдят - желязното правило на джунглата
08:36 04.01.2026
13 Професор
До коментар #4 от "Гавра":Всъщност може и да има -- да те хеликоптеризират тебе...
08:36 04.01.2026
14 Георги
08:38 04.01.2026
15 Българин
Аз пък обичам да чета между редовете.
Дядо дончо почна речта си с "проведената специална военна операция", което за мене значи - "взимаме Сирия и Венецуела, Украйна си я правете квото щете"...
Ама, дет се вика, времето ще покаже...
Коментиран от #26
08:40 04.01.2026
16 коко
08:43 04.01.2026
17 Абе
До коментар #3 от "Блатни жалкари":По важно е лакво са си обещали Тръмп и Путин в Аляска :)))А сега и Тайван е застрашен ,а евролиберастите потъват сами с Украйна:)))От сега нататък на САЩ хич няма да им е до Украйна:)))
Коментиран от #33, #42
08:45 04.01.2026
18 Съветник
08:50 04.01.2026
19 Шопо
Знам че можете.
Коментиран от #24, #40
08:52 04.01.2026
20 УКРАЙНА 🇺🇦
08:52 04.01.2026
21 ха-ха-ха
08:53 04.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Цомчо Плюнката
08:55 04.01.2026
24 Тръмп
До коментар #19 от "Шопо":Дали??
08:55 04.01.2026
25 Боже
08:56 04.01.2026
26 Абе направо пиши
До коментар #15 от "Българин":Киев за два дня и всьо.
Коментиран от #31
08:57 04.01.2026
27 Зеленски малко късно се е сетил.
"Зеленски съобщи още, че обмисля нови кандидати за ръководители на военните администрации във Виническа, Днепропетровска, Полтавска, Тернополска и Черниговска области."
08:57 04.01.2026
28 Последния Софиянец
08:57 04.01.2026
29 Архимандрисандрит Бибиян
08:58 04.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ти да видиш
До коментар #26 от "Абе направо пиши":Тая патаклама нема да спре докато Петров и Боширов някоя нощ не събудят и хеликоптиризират европейския Мадуро/Зелю/...
08:58 04.01.2026
32 Ей Кремъл,
08:59 04.01.2026
33 Ами
До коментар #17 от "Абе":В Аляска са си обещали НИЩО.ВСУ обработват с американско оръжие орките.
.
08:59 04.01.2026
34 Браво
08:59 04.01.2026
35 Не обиждай
До коментар #30 от "Пич":Ку®ве.
09:00 04.01.2026
36 Жужи къде
09:00 04.01.2026
37 и какво като са същите
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Поредната дебила опорка.
Ако си купиш чиния о съшата фирма от която е ял някой натровен в реторант в Мумбай ти ще се натровиш ли?
Хората лъжат, не машините.
И бива ли така да подритваш идеологическия си приятел - не му били убави машините.
Брх че дълбокомислени опорки ви спускат, :)))
09:01 04.01.2026
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #30 от "Пич":Клесс, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
09:01 04.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Град Козлодуй
До коментар #19 от "Шопо":Могат ама не искат, Русия и САЩ са от един отбор.
09:02 04.01.2026
41 Има Има
До коментар #4 от "Гавра":Спомнете си скорошните екзекуции на Садам Хюсеин и Муамар Кадафи. Изгонването на Башар Асад. И как по същия начин им разсипаха уредените държави, за да им крадат петрола. И всичко това под дитирамбите за "демокрация". САЩ са най-голямото зло на планетата. Даже англетата са жалки интриганти в сравнение с тях.
09:02 04.01.2026
42 Точно обратното
До коментар #17 от "Абе":С цената на петрола САЩ съвсем ще съсипят Раша...
09:05 04.01.2026
43 Ох, най-после доклад от ISW
Коментиран от #47
09:06 04.01.2026
44 Хе!
09:06 04.01.2026
45 мдаааа
09:07 04.01.2026
46 Ами
не осъдиха действията на САЩ спрямо Венецуела. Това са Аржентина и Еквадор.
Тръмп сам каза, че налял 40 милиарда $ в Аржентина за да не влезе в БРИКС.
09:09 04.01.2026
47 Че кой не си пада
До коментар #43 от "Ох, най-после доклад от ISW":по елитни институтки!
09:10 04.01.2026
48 мдаааа дааа
Фидел Кастро, 1992
09:13 04.01.2026