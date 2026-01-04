ISW: Русия подкрепя Мадуро след операцията на САЩ

На 3 януари руското Министерство на външните работи (МВнР) публикува шаблонна позиция, с която осъди операцията на САЩ и потвърди подкрепата за венецуелското ръководство.

Москва призова двете страни да намерят решение чрез диалог и заяви готовност да съдейства в тези усилия. Руският външен министър Сергей Лавров разговаря на 3 януари с вицепрезидента на Венецуела Делси Родригес и повтори изявленията на МВнР по време на разговора.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Руското МВнР отрече съобщение на "Ройтерс" от 3 януари, в което се твърди, че Родригес е в Русия.

Руски блогъри реагираха на операцията на САЩ във Венецуела, включително като критикуваха венецуелските военни като слаби и неподготвени и изтъкнаха ракетните запаси и ядрените възможности на Русия в сравнение.

На 3 януари в Киев се срещнаха украински власти със съветници по националната сигурност от западните съюзници и партньори. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 3 януари, че се е срещнал със съветниците по националната сигурност на държавите членки на Коалицията на желаещите и представители на Европейския съвет, Европейската комисия (ЕК) и НАТО.

Зеленски съобщи, че официалните лица са обсъдили рамков мирен план, гаранции за сигурност, както и икономическото възстановяване на Украйна. Първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислиця заяви, че Украйна е представила основните документи от текущите мирни преговори на съветниците по националната сигурност преди срещата в Париж на 6 януари.

Зеленски обяви допълнителни кадрови промени в украинското правителство и армията. Зеленски съобщи на 2 януари, че е предложил настоящия министър на цифровата трансформация Михайло Федоров да заеме поста министър на отбраната.

Зеленски отбеляза, че Федоров може да приложи опита си в улесняването на проекта "Линия на дронове" на Украйна (който има за цел да интегрира операции с дронове и наземни операции в украинската армия) и дигитализирането на държавните услуги и процеси в сектора на отбраната. Зеленски предложи да назначи настоящия украински министър на отбраната Денис Шмигал за нов министър на енергетиката и първи заместник министър-председател.

Зеленски допълнително обяви, че ще назначи Кислиця за първи заместник-началник на канцеларията на президента. Отбеляза, че Кислиця ще продължи да работи в украинската преговорна делегация.

Зеленски съобщи още, че обмисля нови кандидати за ръководители на военните администрации във Виническа, Днепропетровска, Полтавска, Тернополска и Черниговска области.