Европейските разузнавания остават скептични към бързо мирно споразумение между Русия и Украйна

Ръководителите на пет европейски разузнавателни агенции изразиха песимизъм относно възможността за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна през 2026 г., въпреки твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че сделката е „сравнително близо“, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Според високопоставените служители, които са говорили анонимно с агенцията, Русия не проявява желание за бърз мир. Четирима от тях твърдят, че Москва използва преговорите със САЩ като инструмент за облекчаване на санкции и постигане на икономически сделки. Един от разузнавачите определя последния кръг преговори в Женева като „театър“.

Друг експерт отбеляза, че Русия преследва стратегическите си цели, включително свалянето на украинския президент Володимир Зеленски и превръщането на страната в „неутрален буфер“ за Запада, а не просто мирно споразумение.

Според трети, основният проблем е, че Москва не се нуждае от бърз мир, а икономиката ѝ „не е на ръба на колапса“. Президентът Владимир Путин е заявил готовност за мир, но при свои условия, а руските представители твърдят, че европейските оценки за Русия са често неточни.

Един от разузнавачите уточни, че Русия би могла да се задоволи териториално, ако получи неокупираната част на Донецк, но това няма да изпълни целта ѝ за свалянето на прозападното правителство. Друг предупреди, че отстъпването на Донецк не гарантира бързо сключване на мир и вероятно ще последват допълнителни руски искания.

Според няколко европейски служители западните преговарящи, включително от Европа, показват ограничени умения в преговорите с Русия. Освен това Москва се опитва да раздели дискусиите на две - едната насочена към войната, а другата към двустранни споразумения със САЩ, включително облекчаване на санкции.

Президентът Зеленски заяви, че разузнавателните му служби информирали, че американските и руските представители обсъждали двустранни сделки за сътрудничество на стойност 12 трилиона долара, предложени от руския пратеник Кирил Дмитриев, без европейските официални лица да предоставят подробности.

Един от шефовете на разузнаването посочи, че предложението е насочено към удовлетворяване на Тръмп и руските олигарси, чиято лоялност Путин трябва да запази. Официалните лица подчертават, че Русия остава „устойчиво общество“, способно да издържи на трудности, въпреки „много високите“ финансови рискове, пред които страната може да се изправи през втората половина на 2026 г.