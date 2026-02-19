Новини
Европейските разузнавания остават скептични към бързо мирно споразумение между Русия и Украйна

19 Февруари, 2026 10:50 994 34

Разузнавачите посочват, че Москва използва преговорите за икономически и стратегически цели

Европейските разузнавания остават скептични към бързо мирно споразумение между Русия и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителите на пет европейски разузнавателни агенции изразиха песимизъм относно възможността за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна през 2026 г., въпреки твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че сделката е „сравнително близо“, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Според високопоставените служители, които са говорили анонимно с агенцията, Русия не проявява желание за бърз мир. Четирима от тях твърдят, че Москва използва преговорите със САЩ като инструмент за облекчаване на санкции и постигане на икономически сделки. Един от разузнавачите определя последния кръг преговори в Женева като „театър“.

Друг експерт отбеляза, че Русия преследва стратегическите си цели, включително свалянето на украинския президент Володимир Зеленски и превръщането на страната в „неутрален буфер“ за Запада, а не просто мирно споразумение.

Според трети, основният проблем е, че Москва не се нуждае от бърз мир, а икономиката ѝ „не е на ръба на колапса“. Президентът Владимир Путин е заявил готовност за мир, но при свои условия, а руските представители твърдят, че европейските оценки за Русия са често неточни.

Един от разузнавачите уточни, че Русия би могла да се задоволи териториално, ако получи неокупираната част на Донецк, но това няма да изпълни целта ѝ за свалянето на прозападното правителство. Друг предупреди, че отстъпването на Донецк не гарантира бързо сключване на мир и вероятно ще последват допълнителни руски искания.

Според няколко европейски служители западните преговарящи, включително от Европа, показват ограничени умения в преговорите с Русия. Освен това Москва се опитва да раздели дискусиите на две - едната насочена към войната, а другата към двустранни споразумения със САЩ, включително облекчаване на санкции.

Президентът Зеленски заяви, че разузнавателните му служби информирали, че американските и руските представители обсъждали двустранни сделки за сътрудничество на стойност 12 трилиона долара, предложени от руския пратеник Кирил Дмитриев, без европейските официални лица да предоставят подробности.

Един от шефовете на разузнаването посочи, че предложението е насочено към удовлетворяване на Тръмп и руските олигарси, чиято лоялност Путин трябва да запази. Официалните лица подчертават, че Русия остава „устойчиво общество“, способно да издържи на трудности, въпреки „много високите“ финансови рискове, пред които страната може да се изправи през втората половина на 2026 г.


Украйна
  • 1 Атина Палада

    6 21 Отговор
    Русия ще загуби и тази война !

    Коментиран от #7, #17

    10:52 19.02.2026

  • 2 Атина Палада

    7 21 Отговор
    Руската армия никога не е била толкова слаба и немощна .....

    Коментиран от #11

    10:52 19.02.2026

  • 3 "Огромни загуби за руската петролна

    6 14 Отговор
    и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    Коментиран от #8

    10:57 19.02.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    11 3 Отговор
    Разбира се - те много добре знаят колко са платили на кликата на Зеленски да не приема мира!

    11:10 19.02.2026

  • 5 име

    12 2 Отговор
    Спора е как да бъде формулиран въпроса на референдума. Американците и руснаците искат да бъде около "Изтегляне от Донбас", терориста кирило буданов, главен преговарящ на хунтата, също е за такъв въпрос и прекратяване на огъня. Докато зеления наркоман и андрий йермак с десетте имота в САЩ искат въпроса да е около замразяване на конфликта по сегашната линия на цойните действия. Целта на наркомана и спонсорите му е да протакат до частичните избори в САЩ, като се надяват Тръмп и републиканците да загубят мнозинство и хунтата да получи още помощи от САЩ щото всички тези имоти имат нужда от златни тоалетни. Спонсорите на хунтата от острова на poдocмeшенията, германистан и африканция ги подкрепят и правят успешни опити за осуетяване на мирните преговори и оказване на натиск върху буданов. В понеделник са пристигнали ненакнени на преговорите в Женева и са положили усилия да разтурят нещата.

    Коментиран от #13

    11:10 19.02.2026

  • 6 Лука

    4 11 Отговор
    Азаров и покровителя му путин трябва да бъдат съдени в Украйна !

    11:11 19.02.2026

  • 7 Всъщност

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Русия практически губи само една война срещу поредна русофобска европейска коалиция - Кримската война, за нещастие на България, това забавя освобождаването ни с близо половин век. Иначе,руското млатене на балти, панове, шведи, фини, петли си е отработен процес.

    Коментиран от #9

    11:11 19.02.2026

  • 8 Мдаа

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от ""Огромни загуби за руската петролна":

    Пък после укрите плачат, че Русия ги тероризирала енергийно - ми как не...

    Коментиран от #12

    11:13 19.02.2026

  • 9 Има подробности

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Всъщност":

    Кримската война викаш? Затова Крим е руски. Не европейски, не украински, не американски, не турски. А е РУСКИ.

    11:13 19.02.2026

  • 10 Кирило Буданов, разведчик

    3 8 Отговор
    По-малко споразумения, повече генерали ☝️😁

    11:14 19.02.2026

  • 11 Руската Армия Слаба

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Това е от демонкратичния преход - ще се вземат в ръце за разлика от нас

    11:15 19.02.2026

  • 12 Мдаа

    4 11 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа":

    Украинските удари са отговор на руските удари, така че първопричината за страданията на Русия си е самата Русия.

    Коментиран от #14, #15

    11:16 19.02.2026

  • 13 Както и да го формулират въпроса

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    няма никакво значение. По-важното е че не може да бъде постигнат траен мир. Всичко останало са незначителни подробности.

    11:18 19.02.2026

  • 14 Мдааа

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа":

    А руските удари са в резултат на укромалоумието и 8 годишния тормоз върху рускоговорящи, за което и Меркел и Виктория Нюман казаха под клетва.

    11:19 19.02.2026

  • 15 Не Не

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа":

    Русия използва наказателна тактика. Урофашистките терористи действат подмолно и после Русия им го връща с лихвите. Укрофашистите вероятно първи ще ударят някоя известна историческа сграда в Русия и после ще започнат да плачат, че Русия разнебитва центъра на Киев. Всичко е въпрос на ескалация

    Коментиран от #23

    11:23 19.02.2026

  • 16 не може да бъде

    5 2 Отговор
    Всяка война има непредсказуеми последствия ....особено ако се води срещу Русия както е показала историята!?Обечам да се ровя в архивни и исторически материали -даже имам 1бр .вестник Утро от 1943 г.!?Вижте какво са пишели нашите журналисти в периода 1941 -1944 г.и какви изказвания са правели нашите "нобили"!?И сега наблюдавам подобно картина !?Нямам нищо против обективните материали които може да изразяват мнение съвършено различно от моето ...но много ама много рядко виждам такива виждам ...най.често обикновени пропагандни балони !?Затова сега ще кажа категорично -всички факти показват че руската икономика е далече от колапса нещо повече тя е стабилна и такава вероятно ще бъде в следващите 2 г.Руската военна промишленост работи на пълни обороти и има индикации че вече е доставила на руската армия необходимото количество боеприпаси и въоръжения за нанасяне на решаващ удар!?Дали това ще стане -ще видим ....но всичко това означава че поне в следващите 2 г. Русия няма да претърпи поражение а вероятността е по-скоро тежко поражение на Украйна... с последици за Европа!?САЩ както винаги ...печелят това е...поне засега !?

    11:23 19.02.2026

  • 17 Европеец

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Е без да съм от разузнаването знам че войната ще продължи докато Победителя(всички знаят кой ще бъде и кой е) не постигне целите си...

    Коментиран от #18, #32

    11:26 19.02.2026

  • 18 Демек

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    войната ще продължи до 2056 г.

    Коментиран от #33

    11:30 19.02.2026

  • 19 Едва ли ти трябва разузнаване

    7 5 Отговор
    за да предвидиш , че Русия ще вземе каквото си иска. Само бавно загряващите в Брюксел не искат да го видят. Не само от глупост, но и защото далаверата в Украйна пълни джоба на Урсула, Кая и другите подобни. Лошото е , че изпразва нашия.

    Коментиран от #24

    11:34 19.02.2026

  • 20 Рублевка

    9 1 Отговор
    "американските и руските представители обсъждали двустранни сделки за сътрудничество на стойност 12 трилиона долара, предложени от руския пратеник Кирил Дмитриев"

    Искам да чуя коментари от рода на:
    Глади копейки, блатари, колко цента струва рублата, колко долара е заплатата в РФ, Русия фалира, глад и купони и други.

    $12 трилиона! Това надминава и най-оптимистичните очаквания! Руски се къпе в злато и пари. Украйна съществува, защото Владимир Владимирович Путин ги смята за заблудени руснаци. Инак за една нощ може да ги размаже като изгнили круши.

    11:35 19.02.2026

  • 21 Художник и детектив

    10 2 Отговор
    Да ви имам и разузнаването,като чак сега разбрахте,че "файда йок".Бялото знаме.

    11:39 19.02.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    4 8 Отговор
    Руснаците са Чалми ☝️

    Коментиран от #26

    11:39 19.02.2026

  • 23 Мдаа

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "Не Не":

    Не е подмолно. Съвсем логично и нормално ВСУ отговаря на ударите. При това само по военни обекти и рафинерии, без никакви цивилни жертви.

    11:40 19.02.2026

  • 24 Рублевка

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Едва ли ти трябва разузнаване":

    Войната направи усрaулa фон лaйнaрес и кая мултимилиардери. Състоянието на кая надхвърлило $50 милиарда.

    Коментиран от #25

    11:40 19.02.2026

  • 25 Няма лошо

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Рублевка":

    Нека и европейските милиардери да се увеличават. Няма само в САЩ да има :)

    11:42 19.02.2026

  • 26 Евроасматик с нервен тик

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    урсулките гледайте си новините на турскии беж към джамията

    Коментиран от #27

    11:45 19.02.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "Евроасматик с нервен тик":

    В Русия има най-много чалми.
    Но пък няма никакви новини, нито интернет.

    Коментиран от #29

    12:03 19.02.2026

  • 28 Ххх

    3 2 Отговор
    Като свършат парите и глупаците ще свърши и войната.

    12:11 19.02.2026

  • 29 Евроасматик с нервен тик

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":

    Иди до Хамбург или Марсилия..пък после говори къде чалмите са най-много..

    Коментиран от #30

    12:19 19.02.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Евроасматик с нервен тик":

    Русия е страната с най-много мюсюлмански мигранти.
    Сега идват още 2 милиона.
    Ако войната продължи, ще трябват още милиони афаганистанци да попълват липсващото руско население.

    12:26 19.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    С коментар "всички" се опитваш да манипулираш !

    13:45 19.02.2026

  • 33 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Демек":

    Не знам до кога ще продължи войната но виждам как рашистите си спечелиха милиони врагове .

    13:48 19.02.2026

  • 34 дядото

    1 1 Отговор
    дано го прочете и путин

    14:07 19.02.2026

