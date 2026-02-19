Европейските разузнавания остават скептични към бързо мирно споразумение между Русия и Украйна

Ръководителите на пет европейски разузнавателни агенции изразиха песимизъм относно възможността за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна през 2026 г., въпреки твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че сделката е „сравнително близо“, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
Според високопоставените служители, които са говорили анонимно с агенцията, Русия не проявява желание за бърз мир. Четирима от тях твърдят, че Москва използва преговорите със САЩ като инструмент за облекчаване на санкции и постигане на икономически сделки. Един от разузнавачите определя последния кръг преговори в Женева като „театър“.
Друг експерт отбеляза, че Русия преследва стратегическите си цели, включително свалянето на украинския президент Володимир Зеленски и превръщането на страната в „неутрален буфер“ за Запада, а не просто мирно споразумение.
Според трети, основният проблем е, че Москва не се нуждае от бърз мир, а икономиката ѝ „не е на ръба на колапса“. Президентът Владимир Путин е заявил готовност за мир, но при свои условия, а руските представители твърдят, че европейските оценки за Русия са често неточни.
Един от разузнавачите уточни, че Русия би могла да се задоволи териториално, ако получи неокупираната част на Донецк, но това няма да изпълни целта ѝ за свалянето на прозападното правителство. Друг предупреди, че отстъпването на Донецк не гарантира бързо сключване на мир и вероятно ще последват допълнителни руски искания.
Според няколко европейски служители западните преговарящи, включително от Европа, показват ограничени умения в преговорите с Русия. Освен това Москва се опитва да раздели дискусиите на две - едната насочена към войната, а другата към двустранни споразумения със САЩ, включително облекчаване на санкции.
Президентът Зеленски заяви, че разузнавателните му служби информирали, че американските и руските представители обсъждали двустранни сделки за сътрудничество на стойност 12 трилиона долара, предложени от руския пратеник Кирил Дмитриев, без европейските официални лица да предоставят подробности.
Един от шефовете на разузнаването посочи, че предложението е насочено към удовлетворяване на Тръмп и руските олигарси, чиято лоялност Путин трябва да запази. Официалните лица подчертават, че Русия остава „устойчиво общество“, способно да издържи на трудности, въпреки „много високите“ финансови рискове, пред които страната може да се изправи през втората половина на 2026 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #7, #17
10:52 19.02.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #11
10:52 19.02.2026
3 "Огромни загуби за руската петролна
Коментиран от #8
10:57 19.02.2026
4 ДрайвингПлежър
11:10 19.02.2026
5 име
Коментиран от #13
11:10 19.02.2026
6 Лука
11:11 19.02.2026
7 Всъщност
До коментар #1 от "Атина Палада":Русия практически губи само една война срещу поредна русофобска европейска коалиция - Кримската война, за нещастие на България, това забавя освобождаването ни с близо половин век. Иначе,руското млатене на балти, панове, шведи, фини, петли си е отработен процес.
Коментиран от #9
11:11 19.02.2026
8 Мдаа
До коментар #3 от ""Огромни загуби за руската петролна":Пък после укрите плачат, че Русия ги тероризирала енергийно - ми как не...
Коментиран от #12
11:13 19.02.2026
9 Има подробности
До коментар #7 от "Всъщност":Кримската война викаш? Затова Крим е руски. Не европейски, не украински, не американски, не турски. А е РУСКИ.
11:13 19.02.2026
10 Кирило Буданов, разведчик
11:14 19.02.2026
11 Руската Армия Слаба
До коментар #2 от "Атина Палада":Това е от демонкратичния преход - ще се вземат в ръце за разлика от нас
11:15 19.02.2026
12 Мдаа
До коментар #8 от "Мдаа":Украинските удари са отговор на руските удари, така че първопричината за страданията на Русия си е самата Русия.
Коментиран от #14, #15
11:16 19.02.2026
13 Както и да го формулират въпроса
До коментар #5 от "име":няма никакво значение. По-важното е че не може да бъде постигнат траен мир. Всичко останало са незначителни подробности.
11:18 19.02.2026
14 Мдааа
До коментар #12 от "Мдаа":А руските удари са в резултат на укромалоумието и 8 годишния тормоз върху рускоговорящи, за което и Меркел и Виктория Нюман казаха под клетва.
11:19 19.02.2026
15 Не Не
До коментар #12 от "Мдаа":Русия използва наказателна тактика. Урофашистките терористи действат подмолно и после Русия им го връща с лихвите. Укрофашистите вероятно първи ще ударят някоя известна историческа сграда в Русия и после ще започнат да плачат, че Русия разнебитва центъра на Киев. Всичко е въпрос на ескалация
Коментиран от #23
11:23 19.02.2026
16 не може да бъде
11:23 19.02.2026
17 Европеец
До коментар #1 от "Атина Палада":Е без да съм от разузнаването знам че войната ще продължи докато Победителя(всички знаят кой ще бъде и кой е) не постигне целите си...
Коментиран от #18, #32
11:26 19.02.2026
18 Демек
До коментар #17 от "Европеец":войната ще продължи до 2056 г.
Коментиран от #33
11:30 19.02.2026
19 Едва ли ти трябва разузнаване
Коментиран от #24
11:34 19.02.2026
20 Рублевка
Искам да чуя коментари от рода на:
Глади копейки, блатари, колко цента струва рублата, колко долара е заплатата в РФ, Русия фалира, глад и купони и други.
$12 трилиона! Това надминава и най-оптимистичните очаквания! Руски се къпе в злато и пари. Украйна съществува, защото Владимир Владимирович Путин ги смята за заблудени руснаци. Инак за една нощ може да ги размаже като изгнили круши.
11:35 19.02.2026
21 Художник и детектив
11:39 19.02.2026
22 Владимир Путин, президент
Коментиран от #26
11:39 19.02.2026
23 Мдаа
До коментар #15 от "Не Не":Не е подмолно. Съвсем логично и нормално ВСУ отговаря на ударите. При това само по военни обекти и рафинерии, без никакви цивилни жертви.
11:40 19.02.2026
24 Рублевка
До коментар #19 от "Едва ли ти трябва разузнаване":Войната направи усрaулa фон лaйнaрес и кая мултимилиардери. Състоянието на кая надхвърлило $50 милиарда.
Коментиран от #25
11:40 19.02.2026
25 Няма лошо
До коментар #24 от "Рублевка":Нека и европейските милиардери да се увеличават. Няма само в САЩ да има :)
11:42 19.02.2026
26 Евроасматик с нервен тик
До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":урсулките гледайте си новините на турскии беж към джамията
Коментиран от #27
11:45 19.02.2026
27 Владимир Путин, президент
До коментар #26 от "Евроасматик с нервен тик":В Русия има най-много чалми.
Но пък няма никакви новини, нито интернет.
Коментиран от #29
12:03 19.02.2026
28 Ххх
12:11 19.02.2026
29 Евроасматик с нервен тик
До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":Иди до Хамбург или Марсилия..пък после говори къде чалмите са най-много..
Коментиран от #30
12:19 19.02.2026
30 Владимир Путин, президент
До коментар #29 от "Евроасматик с нервен тик":Русия е страната с най-много мюсюлмански мигранти.
Сега идват още 2 милиона.
Ако войната продължи, ще трябват още милиони афаганистанци да попълват липсващото руско население.
12:26 19.02.2026
32 Лука
До коментар #17 от "Европеец":С коментар "всички" се опитваш да манипулираш !
13:45 19.02.2026
33 Лука
До коментар #18 от "Демек":Не знам до кога ще продължи войната но виждам как рашистите си спечелиха милиони врагове .
13:48 19.02.2026
34 дядото
14:07 19.02.2026