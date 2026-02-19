Антония Ромео става първата жена началник на кабинета на британския премиер

Британският премиер Киър Стармър назначи Антония Ромео за ръководител на своята канцелария, с което тя се превърна в първата жена, заемаща най-високата позиция в държавната администрация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На Ромео се възлага да следи за реализирането на реформите, заложени в програмата на правителството.

Тя заема мястото на Крис Уормолд, който стана третият член на кабинета на Стармър, принуден да подаде оставка след разкритията за връзките на бившия британски посланик в САЩ Питър Манделсън с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Преди това Ромео е заемала длъжността постоянен секретар в Министерството на вътрешните работи и е работила в няколко други министерства.

Стармър заяви, че Ромео притежава "невероятни качества" и подчерта впечатлението си от нейния професионализъм и целеустременост.

"Антония е точният човек, който може да води правителството към успешни реформи", допълни премиерът.

Назначението на Ромео влиза в сила веднага и идва на фона на разследване на Би Би Си, според което тя е била обвинявана в тормоз от няколко души по време на престоя си като старши дипломат в Ню Йорк.

Говорителят на премиера уточни, че преди това е имало още едно оплакване срещу Ромео, подадено преди девет години, но не са открити основания за обвинение.

Антония Ромео започва кариерата си като държавен служител през 2000 г. като икономист и по-късно е била генерален консул в Ню Йорк, както и специален пратеник към американски технологични компании, базирани там.

Тя също е заемала длъжността постоянен секретар в министерствата на правосъдието и на международната търговия.

Ромео определи назначението си като "огромна привилегия" и подчерта, че ролята ѝ ще бъде да води държавната служба към резултати, ефективност и изобретателност, за да изпълни програмата на правителството и да отговори на предизвикателствата пред страната.