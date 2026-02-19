Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Антония Ромео става първата жена началник на кабинета на британския премиер

19 Февруари, 2026 13:49 775 5

Назначението ѝ цели да ускори изпълнението на програмата за реформи на правителството на Киър Стармър

Антония Ромео става първата жена началник на кабинета на британския премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Василена Петрова Василена Петрова

Британският премиер Киър Стармър назначи Антония Ромео за ръководител на своята канцелария, с което тя се превърна в първата жена, заемаща най-високата позиция в държавната администрация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На Ромео се възлага да следи за реализирането на реформите, заложени в програмата на правителството.

Тя заема мястото на Крис Уормолд, който стана третият член на кабинета на Стармър, принуден да подаде оставка след разкритията за връзките на бившия британски посланик в САЩ Питър Манделсън с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Преди това Ромео е заемала длъжността постоянен секретар в Министерството на вътрешните работи и е работила в няколко други министерства.

Стармър заяви, че Ромео притежава "невероятни качества" и подчерта впечатлението си от нейния професионализъм и целеустременост.

"Антония е точният човек, който може да води правителството към успешни реформи", допълни премиерът.

Назначението на Ромео влиза в сила веднага и идва на фона на разследване на Би Би Си, според което тя е била обвинявана в тормоз от няколко души по време на престоя си като старши дипломат в Ню Йорк.

Говорителят на премиера уточни, че преди това е имало още едно оплакване срещу Ромео, подадено преди девет години, но не са открити основания за обвинение.

Антония Ромео започва кариерата си като държавен служител през 2000 г. като икономист и по-късно е била генерален консул в Ню Йорк, както и специален пратеник към американски технологични компании, базирани там.

Тя също е заемала длъжността постоянен секретар в министерствата на правосъдието и на международната търговия.

Ромео определи назначението си като "огромна привилегия" и подчерта, че ролята ѝ ще бъде да води държавната служба към резултати, ефективност и изобретателност, за да изпълни програмата на правителството и да отговори на предизвикателствата пред страната.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Червените Хълмове

    1 0 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в всички млади българки да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка затворен чисто гол в фурната на пълна упойка и да ме разрежат с нож наполовина мръвка по мръвка изпечен да ме оглозгат до кокал и череп с устата си всички млади българки

    13:52 19.02.2026

  • 2 НЯМА ЛАБАВО

    3 0 Отговор
    ЕС да порастнат казал експерт на сатаната САЩ? ДА ПОРАСТНАТ? Тоест да знаят кой е баща им САЩ, и да не търгуват с ламята Русия и Китай. И продължава отварянето на прозорецът на Овертон. Вече са толкова свикнали, че излязлото за световният елит не е шок какъвто преди десетина години - БИ БИЛО. Хапка по хапка информация и са свикнали. Сега да правят като елитът, нали за това им показват какво правят елитът, а елитът е лайф-стайла. НЯМА ЛАБАВО! И Петрохан е за да свикнат. Иранските жени можеха да воюват преди десетилетия, сега слушат американски рап и ядат пица - мечтаят да са в САЩ. Така и кирилицата ще изчезне и наложи англейският. Русия и Китай са миролюбиви и ги лъжат с договори за индианци, хищтникът ЗВЯРЪТ САЩ-англия-израел-цион е търпелив и методично безскруполен и отровен. НЕМА ЛАБАВО!!? Няма ни от ВЯРВАЩИ държави да се развикат срещу излязлото от досиетата-епс, ни манастир на католици, ни гръцки манастир и монаси, ни интелигенция. Ми щом Далай Лама е вътре в тази кал. кло зет ла й ната .. А колко са в тази кал но още са необходими на звярът. ВСИЧКИ КОНСПИРАЦИИ СЕ ОКАЗАХА ВЕРНИ! Но всички са купени или са марионетки, ВСИЧКИТЕ ИЗВЕСТНИ. Изфабрикувана опозиция, интелигенция, професори и наградени с нобел, ИЗФАБРИКУВАНИ ЛИДЕРИ. шоумените, ЛЕДЕРИ ЗА "МИР".. Горбачов го има на снимка с продуцентът на "Ласковай май" - като дете, после този е бил като син на майката на Горбачов и правил каквото си иска от името на Горбачов.. Дори Иран и Куба не посочват тез

    13:58 19.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НЯМА ЛАБАВО 2

    0 0 Отговор
    Дори Иран и Куба не посочват тези досиета, за да кажат такава свобода ли искате? ВСИЧКИ СА НАПЪЛНО ГРЕШНИ, ИДВА СТРАШНИЯТ СЪД?! Първородният грях е страхът, който ражда самодовоството. Който се изказа срещу геноцидът в Га за, не е реп тил. Радев реп тил ли е? Тръмп реп тил ли е?

    14:01 19.02.2026

  • 5 стрина Мита

    2 0 Отговор
    Това,на снимката ,тя ли е?

    14:03 19.02.2026

