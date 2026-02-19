Полша напуска Отавската конвенция и ще разполага мини по източната граница

Оттеглянето на Полша от Отавската конвенция ще ѝ позволи да поставя противопехотни мини по източната си граница в рамките на 48 часа при възникване на заплаха, обяви премиерът Доналд Туск, цитира Ройтерс. Това се случва само няколко часа преди страната официално да напусне договора, предава News.bg.

Докато повечето европейски съседи на Русия, с изключение на Норвегия, също се стремят да излязат от конвенцията, която забранява производството и употребата на противопехотни мини, Полша планира да включи мини в рамките на проекта си „Източен щит“ с цел укрепване на границите си с Беларус и руската област Калининград.

„Финализираме този проект за мини, който е ключов за нашата сигурност и за защитата на територията и границата ни“, уточни Туск.

През декември заместник-министърът на отбраната Павел Залевски обяви, че Варшава ще възобнови производството на противопехотни мини за първи път от Студената война, като планира да ги разположи по източната граница и евентуално да ги предостави на Украйна.

Полша започна процедурата по оттегляне от Отавската конвенция през август, като страната ще напусне договора официално на 20 февруари 2026 г.