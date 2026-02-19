Новини
Полша напуска Отавската конвенция и ще разполага мини по източната граница

19 Февруари, 2026 14:03, обновена 19 Февруари, 2026 14:02 2 060 33

Премиерът Доналд Туск заяви, че мини ще бъдат част от проекта „Източен щит“ за защита на границите с Беларус и Калининград

Полша напуска Отавската конвенция и ще разполага мини по източната граница - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Оттеглянето на Полша от Отавската конвенция ще ѝ позволи да поставя противопехотни мини по източната си граница в рамките на 48 часа при възникване на заплаха, обяви премиерът Доналд Туск, цитира Ройтерс. Това се случва само няколко часа преди страната официално да напусне договора, предава News.bg.

Докато повечето европейски съседи на Русия, с изключение на Норвегия, също се стремят да излязат от конвенцията, която забранява производството и употребата на противопехотни мини, Полша планира да включи мини в рамките на проекта си „Източен щит“ с цел укрепване на границите си с Беларус и руската област Калининград.

„Финализираме този проект за мини, който е ключов за нашата сигурност и за защитата на територията и границата ни“, уточни Туск.

През декември заместник-министърът на отбраната Павел Залевски обяви, че Варшава ще възобнови производството на противопехотни мини за първи път от Студената война, като планира да ги разположи по източната граница и евентуално да ги предостави на Украйна.

Полша започна процедурата по оттегляне от Отавската конвенция през август, като страната ще напусне договора официално на 20 февруари 2026 г.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    16 5 Отговор
    а ние защо извадихме наще мини от турската граница?

    трябва и ние да напуснем и да сложим отново мини

    Коментиран от #19, #20, #32

    14:04 19.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    18 7 Отговор
    Глупостта е страшно нещо!
    Вместо разоръжаване всички изтрещяха

    14:07 19.02.2026

  • 3 Трол

    19 7 Отговор
    Ами ако германците ги нападнат от запад, какъв ще е смисълът от мините?

    Коментиран от #23, #24

    14:11 19.02.2026

  • 4 така е

    4 15 Отговор
    Пореден съкрушителен удар на най-Големия Геополитически шахматист (сред монголоидните жужета) на нашето време. Слава.

    14:11 19.02.2026

  • 5 Атина Палада

    9 17 Отговор
    Русия е зло и трябва да се пазим от нея

    Коментиран от #10

    14:12 19.02.2026

  • 6 НЯМА НИЩО ВЕЧНО

    13 5 Отговор
    Полша също

    14:12 19.02.2026

  • 7 Атина Палада

    9 14 Отговор
    Няма по-вредно същество от руснака

    14:13 19.02.2026

  • 8 руzко = боклук

    11 13 Отговор
    браво така трябва, орките трябват да бъдат спряни на всяка цена и изолирани!!!

    Коментиран от #25

    14:13 19.02.2026

  • 9 ПОЛША ОЩЕ НЕ Е ЗАГИНАЛА

    13 7 Отговор
    обаче както е тръгнало...

    14:17 19.02.2026

  • 10 оня с коня

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    на нас българите русия ни е приятел

    Коментиран от #13, #21

    14:17 19.02.2026

  • 11 ЛЮБИМЕЦЪТ НА МАХЛЕНСКИТЕ НИ ДЕМОКРАТИ

    12 6 Отговор
    ЧЪРЧИЛ не случайно ги е нарекъл ХИЕНИТЕ на Европа. И пръста не са си мръднали Анлия и Франция да ги защитят от Хитлер въпреки дововора за взаимна военна помощ

    14:20 19.02.2026

  • 12 Тома

    13 5 Отговор
    Хиените на Европа са пановете.Те трябва да целуват г.за на Сталин че им върна големи територии след ВСВ

    14:21 19.02.2026

  • 13 на нас българите

    6 13 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    русия никога не ни е била приятел

    Коментиран от #14, #15, #26

    14:21 19.02.2026

  • 14 САМО ТУРЦИЯ

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "на нас българите":

    ни е най-големия "приятел" нали. И Англия дето помагаше на султана

    14:23 19.02.2026

  • 15 три по три

    11 4 Отговор

    До коментар #13 от "на нас българите":

    Българофоби в Русия няма
    Злобейте, зеленейте

    14:24 19.02.2026

  • 16 АМА ВЕРНО ...........

    9 4 Отговор
    .............РУСНАЦИТЕ НЕ ТАЯБВАЕ ДА ГАСЯТ ПЕЩИТЕ В ПОЛША 1945г............

    14:28 19.02.2026

  • 17 Софиянец

    9 3 Отговор
    Ахахха, е що мини по границата, dw викат, че бандеровците напредвали 😂😂😂

    14:28 19.02.2026

  • 18 хаха

    6 0 Отговор
    Браво! И армията им вече е почти 300к ...

    14:29 19.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Защо,

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Турция е много добър наш съсед и съюзник. За какво са ни тези мини?

    14:33 19.02.2026

  • 21 Глупости,

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    това пък откъде го измисли ?

    14:34 19.02.2026

  • 22 И,кво кат ги сложи,най-много да спрат

    7 1 Отговор
    потока от мигранти нелегали.При военни действия машинно се правят коридори и цели полоси итруда ти отива на вятъра. Виж дистанционното миниране непосредствено пир атака е друга бира.

    14:36 19.02.2026

  • 23 Ами полските та па на ри

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    остават в капана собствения си.

    14:37 19.02.2026

  • 24 Отреазвяващ

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Да ги държат за да не бягат както украинците.

    14:40 19.02.2026

  • 25 Републиканци за Кьорфишек

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "руzко = боклук":

    Прекрасно решение! Хайде сега и нашите майцепродавци да ги последват и да натургаме мините по границите. След това официално да поканим мигрантите да преминават границите наволя.

    14:42 19.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Анонимен

    2 0 Отговор
    Тази новопръкнала се държава след ПСВ и разширена ,за сметка на Германия,следВСВ по лично нареждане на генералисимус Й.Сталин е загрижена много за съществуването си.На нейна територия са димяли доста комини ,сочещи вярната посока нагоре,изгасени лично от Съветите.Сега неистово се опасяват от нова инвазия.

    15:30 19.02.2026

  • 28 Хо-ха-ха

    1 0 Отговор
    Ние защо на минираме югоизточната си граница? Нато,нато ама все пак ...

    15:30 19.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ШЕФА

    2 2 Отговор
    Владимире,моля те,изтрий от лицето на земята тази полска из....,само 5 мин. им отдели не повече и целият свят ще е щастлив и доволен.

    15:47 19.02.2026

  • 31 Русия

    2 2 Отговор
    Крайно време е полските фашисти да видят новогодишната заря преди Нова година,а след нея на тяхната територия да настъпи тишина която ще радва всички.

    15:51 19.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 само ганчо

    0 0 Отговор
    със свалени потури

    16:51 19.02.2026

Новини по държави:
