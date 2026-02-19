Полша напуска Отавската конвенция и ще разполага мини по източната граница

Оттеглянето на Полша от Отавската конвенция ще ѝ позволи да поставя противопехотни мини по източната си граница в рамките на 48 часа при възникване на заплаха, обяви премиерът Доналд Туск, цитира Ройтерс. Това се случва само няколко часа преди страната официално да напусне договора, предава News.bg.
Докато повечето европейски съседи на Русия, с изключение на Норвегия, също се стремят да излязат от конвенцията, която забранява производството и употребата на противопехотни мини, Полша планира да включи мини в рамките на проекта си „Източен щит“ с цел укрепване на границите си с Беларус и руската област Калининград.
„Финализираме този проект за мини, който е ключов за нашата сигурност и за защитата на територията и границата ни“, уточни Туск.
През декември заместник-министърът на отбраната Павел Залевски обяви, че Варшава ще възобнови производството на противопехотни мини за първи път от Студената война, като планира да ги разположи по източната граница и евентуално да ги предостави на Украйна.
Полша започна процедурата по оттегляне от Отавската конвенция през август, като страната ще напусне договора официално на 20 февруари 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
трябва и ние да напуснем и да сложим отново мини
Коментиран от #19, #20, #32
14:04 19.02.2026
2 ДрайвингПлежър
Вместо разоръжаване всички изтрещяха
14:07 19.02.2026
3 Трол
Коментиран от #23, #24
14:11 19.02.2026
4 така е
14:11 19.02.2026
5 Атина Палада
Коментиран от #10
14:12 19.02.2026
6 НЯМА НИЩО ВЕЧНО
14:12 19.02.2026
7 Атина Палада
14:13 19.02.2026
8 руzко = боклук
Коментиран от #25
14:13 19.02.2026
9 ПОЛША ОЩЕ НЕ Е ЗАГИНАЛА
14:17 19.02.2026
10 оня с коня
До коментар #5 от "Атина Палада":на нас българите русия ни е приятел
Коментиран от #13, #21
14:17 19.02.2026
11 ЛЮБИМЕЦЪТ НА МАХЛЕНСКИТЕ НИ ДЕМОКРАТИ
14:20 19.02.2026
12 Тома
14:21 19.02.2026
13 на нас българите
До коментар #10 от "оня с коня":русия никога не ни е била приятел
Коментиран от #14, #15, #26
14:21 19.02.2026
14 САМО ТУРЦИЯ
До коментар #13 от "на нас българите":ни е най-големия "приятел" нали. И Англия дето помагаше на султана
14:23 19.02.2026
15 три по три
До коментар #13 от "на нас българите":Българофоби в Русия няма
Злобейте, зеленейте
14:24 19.02.2026
16 АМА ВЕРНО ...........
14:28 19.02.2026
17 Софиянец
14:28 19.02.2026
18 хаха
14:29 19.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Защо,
До коментар #1 от "Атина Палада":Турция е много добър наш съсед и съюзник. За какво са ни тези мини?
14:33 19.02.2026
21 Глупости,
До коментар #10 от "оня с коня":това пък откъде го измисли ?
14:34 19.02.2026
22 И,кво кат ги сложи,най-много да спрат
14:36 19.02.2026
23 Ами полските та па на ри
До коментар #3 от "Трол":остават в капана собствения си.
14:37 19.02.2026
24 Отреазвяващ
До коментар #3 от "Трол":Да ги държат за да не бягат както украинците.
14:40 19.02.2026
25 Републиканци за Кьорфишек
До коментар #8 от "руzко = боклук":Прекрасно решение! Хайде сега и нашите майцепродавци да ги последват и да натургаме мините по границите. След това официално да поканим мигрантите да преминават границите наволя.
14:42 19.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Анонимен
15:30 19.02.2026
28 Хо-ха-ха
15:30 19.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ШЕФА
15:47 19.02.2026
31 Русия
15:51 19.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 само ганчо
16:51 19.02.2026