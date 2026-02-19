ЕК: Международните граници не трябва да бъдат променяни насилствено

Международните граници не трябва да бъдат променяни насилствено, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с преговорите в Женева за прекратяване на войната в Украйна, предаде БТА.
Нищо за Украйна не може да бъде решено без участието на Европа в преговорите, каза говорителят, попитан дали форматът на разговорите удовлетворява ЕК. Подкрепяме мирните преговори, ЕС е готов да продължи да дава своя принос към тях и към гаранциите за сигурността на Украйна, добави той. Приветстваме усилията на САЩ за прекратяване на войната и за постигане на траен и справедлив мир, посочи говорителят. Той настоя, че европейските интереси трябва да бъдат представени и защитени.
Говорителят отбеляза, че Украйна се съгласи на безусловно прекратяване на огъня преди близо година, но Русия продължава постоянните въздушни удари и показва, че не е готова за мир. Не виждаме ясни признаци, че Русия се ангажира сериозно с мира, каза той. По неговите думи, докато кръвопролитията не спрат, ЕС ще продължи с натиска над Русия, за да се постигне траен и справедлив мир. Ще продължим да подкрепяме Украйна по пътя ѝ към ЕС, членството е част от гаранциите за сигурност, допълни той.
По думите на говорителя присъединяването на Украйна към ЕС е част въпросите, обсъждани в преговорите за мир. Виждаме напредък по техническите преговори между ЕС и Киев, както и при реформите, извършвани от украинската страна, посочи той. Очакваме да видим скоростта на реформите да бъде поддържана дългосрочно, добави говорителят, попитан дали може да се очаква Украйна да бъде приета в ЕС по несъществуваща досега "бърза писта".
1 Фен
14:52 19.02.2026
2 Георги
14:52 19.02.2026
3 ДрайвингПлежър
Същите тия нямаха против и кражбата на земи от Сърбия и създаването на Косово
ЛИЦЕМЕРИТЕ НЯМАТ ПРАВО ДА РЕШАВАТ КАКВОТО И ДА БИЛО!
14:53 19.02.2026
4 СПОМЕН ЗА КОСОВО
14:54 19.02.2026
5 ВЕРНО БЕ !!!!!!
14:55 19.02.2026
6 Уса
14:56 19.02.2026
7 Минаващ
14:56 19.02.2026
8 Хи хи хи . Голям майтап !
До коментар #1 от "Фен":Не само косово бе , всички републики които бяха във ЮГОСЛАВИЯ !!!! Ако не може .....има двоен стандарт за европейците !!!! Тия тъпан...... сами си противоречат и стават за смях !!!!!
14:57 19.02.2026
9 Гадни,
14:58 19.02.2026
10 РУСНАК
14:59 19.02.2026
11 Е, случаят с
15:00 19.02.2026
12 Чичо
15:01 19.02.2026
13 име
15:04 19.02.2026
14 Неразбрал
15:05 19.02.2026
15 Никой
15:06 19.02.2026
16 Да бе , да !? 🤔
15:10 19.02.2026
17 абе вие вярвате ли си
15:11 19.02.2026
18 Хохо Бохо
15:12 19.02.2026
19 Някой
За Гуантанамо Бей ще кажат ли?
За това какво е Украйна преди влизането в СССР ще кажат ли? Защо не ги върнат в начални граници?
Какво общо има ЕС с конфликта в Украйна? Където са викали, че те са руснаците.
15:13 19.02.2026
20 Българин 🇧🇬
До коментар #17 от "абе вие вярвате ли си":Точно това беше и целта на саксонците и турците : Все едно им е дали Украйна или Русия ще се разширят за сметка на другата . Важното беше да ги направи врагове за десетилетия напред .
15:14 19.02.2026
21 Обективен
15:14 19.02.2026
22 Мнение
15:15 19.02.2026
23 истина ти казвам
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Aaaaa сега и Гренландия е на ред! И това не е нищо лошо! Имахме ги за пример за стремеж към демокрация и равенство.Те се оказаха обикновени алчняци и грабители! Сега па и Европа на 15 скорости е..... му м......! Совите не са това което са! Култова реплика от един сериал,по възрастните го помнят!
15:15 19.02.2026
24 Атина Палада
15:15 19.02.2026
25 Хохо Бохо
До коментар #17 от "абе вие вярвате ли си":Прав си 98 процента от укрите са чисти руснаци. За това трябва 404 да се върне на Русия. Бандерите не ги мисли, ще са на почивка в Сибир за оправяне на настройките
15:15 19.02.2026
26 Точен
15:16 19.02.2026
27 Хо-ха-ха
15:16 19.02.2026
28 1001
15:16 19.02.2026
29 верно е
До коментар #20 от "Българин 🇧🇬":Турците са шушнали на ушето на бункерния император да нападне Украйна. Знаем ний.
15:16 19.02.2026
30 Атина Палада
До коментар #17 от "абе вие вярвате ли си":Защо смяташ украинската хунта и някое там военно формирование ,от които повечето чужденци са украинците?
15:18 19.02.2026
31 Някой
ЕК сега да мълчи!
15:18 19.02.2026
32 Епа
15:18 19.02.2026
33 Някой
До коментар #7 от "Минаващ":Ооо направиха всичко възможно да започне тази война. Вместо да спрат бандеровците самоопределящи се за фашисти. Още 2010г издигнат Бандера за герой на народа. А от ЕС преди това само ръсене на омраза към руснаците. Разни си мълчаха.
15:19 19.02.2026
34 Атина Палада
До коментар #29 от "верно е":Прокси война на САЩ срещу Русия! Това ти го каза правителството на САЩ!
15:20 19.02.2026
35 не може да бъде
До коментар #8 от "Хи хи хи . Голям майтап !":М-д-а-а интересно е от кога ще стане това границите да не се изменят насилствено!?Косово -това е друго ,а !?!Газа -това е друго ,а!?А ако се върнем назад !?А в случая Косово не само по най-груб и незаконен начин беше отнета територия на Сърбия ами на едни албански контрабандисти на оръжие наркотрафиканти и търговци на човешки органи беше дадена сръбска територия да си направят държава ...и там да се разположи най-голямата американска военна база в Европа ...по-голяма от Рамщайн!?Да това е съвършено друго... !?
15:21 19.02.2026
36 Чочо
15:26 19.02.2026
37 мдаа
15:38 19.02.2026
38 Е в Сърбия
15:43 19.02.2026
39 Бандерите показаха руZZкия къшмер
-;-
Дано Усрацията да свършва и да издигаме овреме Украинската Стена.
15:48 19.02.2026
41 Ха ха
15:51 19.02.2026
42 Левски
16:25 19.02.2026
43 седесарко
16:35 19.02.2026
44 пони, ама розАво
Или как?
16:52 19.02.2026
45 Европеец
До коментар #1 от "Фен":Съгласен съм с коментара ти.... Прочетох заглавието и под заглавието и за пореден път се убедих че европейският тоталитарен и колониален съюз се управлява от слабоумни.... Русофобията е съвременния нацизъм.....
17:38 19.02.2026
46 стоян
До коментар #1 от "Фен":До 1 ком - другар явно не знаеш ама Косово беше република с автономия в Югославската ФЕДЕРАЦИЯ - както Македония -другар Украйна не е федерация че да отстъпва Донецк или Луганск
19:56 19.02.2026