ЕК: Международните граници не трябва да бъдат променяни насилствено
  Тема: Украйна

ЕК: Международните граници не трябва да бъдат променяни насилствено

19 Февруари, 2026 14:50 1 264 46

  • украйна-
  • ек-
  • ес-
  • русия-
  • война

Нищо за Украйна не може да бъдат решено без участието на Европа в преговорите, каза говорител на ЕК

ЕК: Международните граници не трябва да бъдат променяни насилствено - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Международните граници не трябва да бъдат променяни насилствено, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с преговорите в Женева за прекратяване на войната в Украйна, предаде БТА.

Нищо за Украйна не може да бъде решено без участието на Европа в преговорите, каза говорителят, попитан дали форматът на разговорите удовлетворява ЕК. Подкрепяме мирните преговори, ЕС е готов да продължи да дава своя принос към тях и към гаранциите за сигурността на Украйна, добави той. Приветстваме усилията на САЩ за прекратяване на войната и за постигане на траен и справедлив мир, посочи говорителят. Той настоя, че европейските интереси трябва да бъдат представени и защитени.

Още новини от Украйна

Говорителят отбеляза, че Украйна се съгласи на безусловно прекратяване на огъня преди близо година, но Русия продължава постоянните въздушни удари и показва, че не е готова за мир. Не виждаме ясни признаци, че Русия се ангажира сериозно с мира, каза той. По неговите думи, докато кръвопролитията не спрат, ЕС ще продължи с натиска над Русия, за да се постигне траен и справедлив мир. Ще продължим да подкрепяме Украйна по пътя ѝ към ЕС, членството е част от гаранциите за сигурност, допълни той.

По думите на говорителя присъединяването на Украйна към ЕС е част въпросите, обсъждани в преговорите за мир. Виждаме напредък по техническите преговори между ЕС и Киев, както и при реформите, извършвани от украинската страна, посочи той. Очакваме да видим скоростта на реформите да бъде поддържана дългосрочно, добави говорителят, попитан дали може да се очаква Украйна да бъде приета в ЕС по несъществуваща досега "бърза писта".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    74 3 Отговор
    Ми върнете Косово на Сърбия тогава.

    Коментиран от #8, #45, #46

    14:52 19.02.2026

  • 2 Георги

    8 21 Отговор
    затова ка путин иска украинците доброволно да предадат Донбас

    14:52 19.02.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    68 2 Отговор
    Междувременно същите тия подкрепят Израел при завладяването на земите на Западния бряг, Голанските възвишения и Газа.

    Същите тия нямаха против и кражбата на земи от Сърбия и създаването на Косово
    ЛИЦЕМЕРИТЕ НЯМАТ ПРАВО ДА РЕШАВАТ КАКВОТО И ДА БИЛО!

    Коментиран от #23

    14:53 19.02.2026

  • 4 СПОМЕН ЗА КОСОВО

    56 2 Отговор
    Нещо им е кратка паметта на тези много изврътливи европейци

    14:54 19.02.2026

  • 5 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    34 2 Отговор
    Международните граници не трябва да бъдат променяни насилствено !!!!! Затуй надрусаняка доброволно ще сложи подпис за съгласие за да намали територията на покрайна , че не знаят бандерите как да я управляват и ше им е по лесно !!!!!!

    14:55 19.02.2026

  • 6 Уса

    29 2 Отговор
    България на българите а не двете прасета и урсулите

    14:56 19.02.2026

  • 7 Минаващ

    34 3 Отговор
    Защо Европа не направи нищо да не почне тази война?!

    Коментиран от #33

    14:56 19.02.2026

  • 8 Хи хи хи . Голям майтап !

    41 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Не само косово бе , всички републики които бяха във ЮГОСЛАВИЯ !!!! Ако не може .....има двоен стандарт за европейците !!!! Тия тъпан...... сами си противоречат и стават за смях !!!!!

    Коментиран от #35

    14:57 19.02.2026

  • 9 Гадни,

    32 1 Отговор
    Лицемерни лъжци!

    14:58 19.02.2026

  • 10 РУСНАК

    30 1 Отговор
    Тогава половин германия у Русия !!!!

    14:59 19.02.2026

  • 11 Е, случаят с

    22 2 Отговор
    Косово е много отдавна. Преди е можело, но сега вече не могат да се променят граници.

    15:00 19.02.2026

  • 12 Чичо

    32 1 Отговор
    Създателите на Ньойския договор се изказаха.Хаха .Еми върнете ни земите де.

    15:01 19.02.2026

  • 13 име

    24 1 Отговор
    Путин ще им организира референдум, той има най-голям опит с три референдума за Крим, ДНР и ЛНР. Западните демонокрадци не правят референдуми, те знаят какво искат хората и действат без да питат щом искат да осигурят злотни тоалетни на киевчани.

    15:04 19.02.2026

  • 14 Неразбрал

    32 1 Отговор
    Някой да ми обясни кой управлява ес и как го избират ???? Защото са от глупави ....по глупави и само те ли са със предимство ??????

    15:05 19.02.2026

  • 15 Никой

    9 0 Отговор
    Неяснотите ще се изясняват.

    15:06 19.02.2026

  • 16 Да бе , да !? 🤔

    25 1 Отговор
    А нещо за Сърбия , от която натото откъсна Косово ?

    15:10 19.02.2026

  • 17 абе вие вярвате ли си

    5 20 Отговор
    Вярвате ли , че като прекратят войната и излезнат на бял свят зверствата на руските орки, и всичко ще бъде забравено? Украинците имат поне 30 милиона бели рускоговорящи терористи които по никакъв начин не можеш да разпознаеш в московското метро. Все ще намерят за какво да си отмъщават. И така поне 100 години.

    Коментиран от #20, #25, #30

    15:11 19.02.2026

  • 18 Хохо Бохо

    21 1 Отговор
    Правилно. Върнете СССР в старите му граници и тогава да си говорим. Така е редно и справедливо. И да Исландия е на САЩ

    15:12 19.02.2026

  • 19 Някой

    25 2 Отговор
    За окупираните територии от Израел ще кажат ли? Да не говорим къде са цвъкнати.
    За Гуантанамо Бей ще кажат ли?
    За това какво е Украйна преди влизането в СССР ще кажат ли? Защо не ги върнат в начални граници?
    Какво общо има ЕС с конфликта в Украйна? Където са викали, че те са руснаците.

    15:13 19.02.2026

  • 20 Българин 🇧🇬

    17 2 Отговор

    До коментар #17 от "абе вие вярвате ли си":

    Точно това беше и целта на саксонците и турците : Все едно им е дали Украйна или Русия ще се разширят за сметка на другата . Важното беше да ги направи врагове за десетилетия напред .

    Коментиран от #29

    15:14 19.02.2026

  • 21 Обективен

    19 1 Отговор
    Лицемери,въобще не ви дреме за Украйна и народа и.Опитвате се да спасите каквото остава,защото разбирате,че нищо може и да не остане,особенно морската част.Ако бяхте толкова загрижени за тези хора,трябваше да спазите Минските споразумения,но не би.Имахте още един шанс през 2022,но не би,така,че лицемерието ви е излишно.

    15:14 19.02.2026

  • 22 Мнение

    11 2 Отговор
    То не трябва да бъдат променяни насилствено, ама вече са променени.

    15:15 19.02.2026

  • 23 истина ти казвам

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Aaaaa сега и Гренландия е на ред! И това не е нищо лошо! Имахме ги за пример за стремеж към демокрация и равенство.Те се оказаха обикновени алчняци и грабители! Сега па и Европа на 15 скорости е..... му м......! Совите не са това което са! Култова реплика от един сериал,по възрастните го помнят!

    15:15 19.02.2026

  • 24 Атина Палада

    18 0 Отговор
    Югославия как стана? С прегръдки и целувки ли ?

    15:15 19.02.2026

  • 25 Хохо Бохо

    16 1 Отговор

    До коментар #17 от "абе вие вярвате ли си":

    Прав си 98 процента от укрите са чисти руснаци. За това трябва 404 да се върне на Русия. Бандерите не ги мисли, ще са на почивка в Сибир за оправяне на настройките

    15:15 19.02.2026

  • 26 Точен

    13 1 Отговор
    Баба европа да си приготви два-три памперса резерв...

    15:16 19.02.2026

  • 27 Хо-ха-ха

    17 1 Отговор
    Защо променихте границите на Сърбия и Кипър? Лицемери.

    15:16 19.02.2026

  • 28 1001

    14 1 Отговор
    Никой не ги пита. Стига с тая Украйна омръзна ни.

    15:16 19.02.2026

  • 29 верно е

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Българин 🇧🇬":

    Турците са шушнали на ушето на бункерния император да нападне Украйна. Знаем ний.

    Коментиран от #34

    15:16 19.02.2026

  • 30 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "абе вие вярвате ли си":

    Защо смяташ украинската хунта и някое там военно формирование ,от които повечето чужденци са украинците?

    15:18 19.02.2026

  • 31 Някой

    18 1 Отговор
    А къде бе ЕК, когато границите на европейска държава бяха променени насилствено? При това, с дейната помощ на почти всички европейски държави.
    ЕК сега да мълчи!

    15:18 19.02.2026

  • 32 Епа

    12 1 Отговор
    Тогизи що сменихте Югославските граници а?

    15:18 19.02.2026

  • 33 Някой

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Минаващ":

    Ооо направиха всичко възможно да започне тази война. Вместо да спрат бандеровците самоопределящи се за фашисти. Още 2010г издигнат Бандера за герой на народа. А от ЕС преди това само ръсене на омраза към руснаците. Разни си мълчаха.

    15:19 19.02.2026

  • 34 Атина Палада

    12 1 Отговор

    До коментар #29 от "верно е":

    Прокси война на САЩ срещу Русия! Това ти го каза правителството на САЩ!

    15:20 19.02.2026

  • 35 не може да бъде

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    М-д-а-а интересно е от кога ще стане това границите да не се изменят насилствено!?Косово -това е друго ,а !?!Газа -това е друго ,а!?А ако се върнем назад !?А в случая Косово не само по най-груб и незаконен начин беше отнета територия на Сърбия ами на едни албански контрабандисти на оръжие наркотрафиканти и търговци на човешки органи беше дадена сръбска територия да си направят държава ...и там да се разположи най-голямата американска военна база в Европа ...по-голяма от Рамщайн!?Да това е съвършено друго... !?

    Коментиран от #40

    15:21 19.02.2026

  • 36 Чочо

    8 1 Отговор
    Като д Косово?

    15:26 19.02.2026

  • 37 мдаа

    11 1 Отговор
    кипър, косово, гренландия. газа, това е нещо друго.

    15:38 19.02.2026

  • 38 Е в Сърбия

    8 1 Отговор
    Какво стана??

    15:43 19.02.2026

  • 39 Бандерите показаха руZZкия къшмер

    2 6 Отговор
    Нищо за Украйна не може да бъде решено без участието на Европа в преговорите, каза говорител на ЕК
    -;-
    Дано Усрацията да свършва и да издигаме овреме Украинската Стена.

    15:48 19.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ха ха

    11 1 Отговор
    Кажете го на САЩ , не на останалите.

    15:51 19.02.2026

  • 42 Левски

    9 0 Отговор
    Тогава ни върнете "Македония" и Одринска Тракия, които насилствено ни взехте с Берлинския конгрес, лицемери. А Путин ще си вземе областта "Украйна", която си е била Русия.

    16:25 19.02.2026

  • 43 седесарко

    4 0 Отговор
    сериозно, ами тогава с границата на Косово со прайм, а тази в Северен Кипър, за други да питам ли....

    16:35 19.02.2026

  • 44 пони, ама розАво

    3 0 Отговор
    Значи връщаме Косово на Сърбия, така ли?!?
    Или как?

    16:52 19.02.2026

  • 45 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Съгласен съм с коментара ти.... Прочетох заглавието и под заглавието и за пореден път се убедих че европейският тоталитарен и колониален съюз се управлява от слабоумни.... Русофобията е съвременния нацизъм.....

    17:38 19.02.2026

  • 46 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    До 1 ком - другар явно не знаеш ама Косово беше република с автономия в Югославската ФЕДЕРАЦИЯ - както Македония -другар Украйна не е федерация че да отстъпва Донецк или Луганск

    19:56 19.02.2026

