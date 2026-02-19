ЕК: Международните граници не трябва да бъдат променяни насилствено

Международните граници не трябва да бъдат променяни насилствено, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с преговорите в Женева за прекратяване на войната в Украйна, предаде БТА.

Нищо за Украйна не може да бъде решено без участието на Европа в преговорите, каза говорителят, попитан дали форматът на разговорите удовлетворява ЕК. Подкрепяме мирните преговори, ЕС е готов да продължи да дава своя принос към тях и към гаранциите за сигурността на Украйна, добави той. Приветстваме усилията на САЩ за прекратяване на войната и за постигане на траен и справедлив мир, посочи говорителят. Той настоя, че европейските интереси трябва да бъдат представени и защитени.

Говорителят отбеляза, че Украйна се съгласи на безусловно прекратяване на огъня преди близо година, но Русия продължава постоянните въздушни удари и показва, че не е готова за мир. Не виждаме ясни признаци, че Русия се ангажира сериозно с мира, каза той. По неговите думи, докато кръвопролитията не спрат, ЕС ще продължи с натиска над Русия, за да се постигне траен и справедлив мир. Ще продължим да подкрепяме Украйна по пътя ѝ към ЕС, членството е част от гаранциите за сигурност, допълни той.

По думите на говорителя присъединяването на Украйна към ЕС е част въпросите, обсъждани в преговорите за мир. Виждаме напредък по техническите преговори между ЕС и Киев, както и при реформите, извършвани от украинската страна, посочи той. Очакваме да видим скоростта на реформите да бъде поддържана дългосрочно, добави говорителят, попитан дали може да се очаква Украйна да бъде приета в ЕС по несъществуваща досега "бърза писта".