Китай използва митата на Тръмп, за да укрепи глобалната си търговска позиция

19 Февруари, 2026 14:20 1 126 10

Пекин ускорява двустранни и регионални споразумения, целейки интеграция на производството си в големи икономически блокове и намаляване на влиянието на САЩ

Китай използва митата на Тръмп, за да укрепи глобалната си търговска позиция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай вижда възможност да обърне митата на президента Доналд Тръмп в своя полза, като преоформи световната търговия и изолира икономиката на САЩ в размер на 19 трилиона долара в бъдеще, пише "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Пекин използва несигурността, създадена от Тръмп, за да интегрира производството си в основни икономически блокове като ЕС, Персийския залив и транстихоокеанския търговски пакт, ускорявайки около 20 търговски сделки, въпреки проблеми като свръхпроизводство и слабо вътрешно търсене.

Анализ на стотици китайски документи показва, че политическите съветници планират да неутрализират стратегията за сдържане на Вашингтон чрез многостранни търговски споразумения и цифрови инициативи. Например, споразумението с Канада за намаляване на митата върху електрически превозни средства беше първата стъпка към намаляване на влиянието на САЩ.

Китайските дипломати активно изграждат съюзи и предлагат мерки като митнически системи с изкуствен интелект и цифрова инфраструктура за търговия, с цел да задълбочат зависимостта на партньорите от китайската икономика. Членството в CPTPP и усилията за споразумения с ЕС и Персийския залив са част от стратегията за глобално търговско лидерство.

Висши търговски служители и дипломати обаче предупреждават, че китайският търговски излишък и ограниченият вътрешен пазар могат да затруднят прилагането на тази стратегия. Според някои наблюдатели следващата администрация на САЩ може да промени подхода си и да възстанови коалиции за сдържане на Китай.

Китай продължава да се стреми към увеличаване на потреблението, дигиталната търговия и използването на изкуствен интелект в митническите процеси, като подготовка за следващия петгодишен план и за дългосрочно глобално влияние.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП

    9 0 Отговор
    скоро ще изпусне парата. Или ще му я изпуснат. Обаче Китай мисли десетилетия напред. И залеза на Великата Америка започва от Изток

    Коментиран от #4

    14:25 19.02.2026

  • 2 СТИГА БЕ

    8 0 Отговор
    НАЛИ ТРЪМ БЕШЕ АГЕНТ НА ПУТИН
    СЕГА ПЪК НА СИ
    АБЕ ТОА ТРЪМП Е ЦЯЛА МАТА ХАРИ БЕ
    АМИ НЕ Е ЛЕСНО ДА СИ УРСУЛОДЕБИЛ

    14:25 19.02.2026

  • 3 НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА

    8 1 Отговор
    е най-добрия строй за държавите. И Китай го доказа. Жалко, че нас ни предадоха вътршни и външни врагове. Сега наистина Народна република България щеше да е райска градина

    Коментиран от #7, #10

    14:27 19.02.2026

  • 4 САМО ОТБЕЛЯЗВАМ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП":

    КИТАЙ Е НА ЗАПАД ОТ САЩ
    НАЛИ СХВАЩАШ
    НА ЗАПАД

    14:27 19.02.2026

  • 5 Атина Палада

    7 1 Отговор
    Синът на приятелско семейство замина да учи в Китай (Шанхай) В Гърция е модерно вече да се ходи в Китайски университети.Та, родителите останаха от есента до Коледа в Китай! Разказват,че Китай е в 22 век!

    14:37 19.02.2026

  • 6 Гост

    1 2 Отговор
    Оранжевият клоун играе в полза на исторически най-големите съперници на САЩ. А пък жълтите комунистически кьопеци отдавна са се прицелили в овладяване на целия свят, включително с изпълнението с вируса.

    Коментиран от #8

    14:44 19.02.2026

  • 7 Гост

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА":

    Тя, народната на бай ти Тодар и сесесере нямаше нищо общо с тази на жълтурите сега.

    14:45 19.02.2026

  • 8 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    В САЩ доказаха ,че вируса е на Фаучи . Беше подсъдим,но Байдън в последните си дни като Президент помилва някои хора измежду тях беше и Фаучи..

    14:47 19.02.2026

  • 9 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Ми не е луд този който яде баницата!!!

    14:48 19.02.2026

  • 10 Лопата Орешник

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА":

    Като слушаме какво става по света, като гледам и в другите държави как вървят нещата, тя България и сега е доста приятно място! Вярно, гризе ни корупцията, но от познатите по света знам,че и и на другите места я има! И по чужбина се виси с часове в задръстване заради ремонта на ремонта по пътищата. Изобщо, България си беше рай и въпреки усилията на всички политици от изминалите десетилетия все още има живец и искра! Можем да бъдем много, много прекрасна държава, има къде да се подобрява във всички аспекти и при все това не ни е лоша България! Но трябва ужасно кардинална промяна за да достигнем идеала на Дякона за наистина чиста и свята република! От нас зависи! Народа е малко келяв последните години! Казвам го заради цените! Не ми идва на ум ,че само един месец да се прежалим на хляб и солчица и да се лишим от глезотийки , ще клекнат и вериги и прекупвачи и спекуланти, но уви! Вием на умряло че е скъпо, а продължаваме да дърпаме кашето изпод дюшека и да пазаруваме дори когато виждаме,че ни клатят отявлено!!

    14:56 19.02.2026

Новини по държави:
