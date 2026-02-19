Китай използва митата на Тръмп, за да укрепи глобалната си търговска позиция

Китай вижда възможност да обърне митата на президента Доналд Тръмп в своя полза, като преоформи световната търговия и изолира икономиката на САЩ в размер на 19 трилиона долара в бъдеще, пише "Ройтерс", цитирана от News.bg.
Пекин използва несигурността, създадена от Тръмп, за да интегрира производството си в основни икономически блокове като ЕС, Персийския залив и транстихоокеанския търговски пакт, ускорявайки около 20 търговски сделки, въпреки проблеми като свръхпроизводство и слабо вътрешно търсене.
Анализ на стотици китайски документи показва, че политическите съветници планират да неутрализират стратегията за сдържане на Вашингтон чрез многостранни търговски споразумения и цифрови инициативи. Например, споразумението с Канада за намаляване на митата върху електрически превозни средства беше първата стъпка към намаляване на влиянието на САЩ.
Китайските дипломати активно изграждат съюзи и предлагат мерки като митнически системи с изкуствен интелект и цифрова инфраструктура за търговия, с цел да задълбочат зависимостта на партньорите от китайската икономика. Членството в CPTPP и усилията за споразумения с ЕС и Персийския залив са част от стратегията за глобално търговско лидерство.
Висши търговски служители и дипломати обаче предупреждават, че китайският търговски излишък и ограниченият вътрешен пазар могат да затруднят прилагането на тази стратегия. Според някои наблюдатели следващата администрация на САЩ може да промени подхода си и да възстанови коалиции за сдържане на Китай.
Китай продължава да се стреми към увеличаване на потреблението, дигиталната търговия и използването на изкуствен интелект в митническите процеси, като подготовка за следващия петгодишен план и за дългосрочно глобално влияние.
