Ирена Младенова прие поста министър на иновациите и растежа от Томислав Дончев

Новоизбраният служебен министър на иновациите и растежа Ирена Младенова прие поста от Томислав Дончев по време на церемония в министерството.
„Ще работя целенасочено за среда, в която идеите се развиват, иновациите с мисъл водят до икономически растеж, а резултатите са в полза на бизнеса и хората. Фокусът ще поставя и върху навременното изпълнение на европрограмите на МИР за бизнеса“, каза Младенова. Тя акцентира и върху важността за развитието на иновационната екосистема. „Именно иновациите може да придвижат икономиката на страната ни на следваща стъпка и това е нашата задача и цел“, заяви тя.
„Зад всяка започната реформа стоят хора и усилия. Приемствеността е уважение към труда им и гаранция, че резултатът ще се случи“, добави от своя страна Дончев.
При встъпването в длъжност министър Младенова проведе кратка среща и поздрави представителите на Европейската космическа агенция (ЕКА), които днес са на работно посещение в МИР във връзка с годишния преглед на текущите проекти, финансирани по програмите на Агенцията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
