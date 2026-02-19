Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ирена Младенова прие поста министър на иновациите и растежа от Томислав Дончев

Ирена Младенова прие поста министър на иновациите и растежа от Томислав Дончев

19 Февруари, 2026 14:49 1 165 20

  • ирена младенова-
  • мир-
  • томислав дончев

Зад всяка започната реформа стоят хора и усилия, каза Томислав Дончев

Ирена Младенова прие поста министър на иновациите и растежа от Томислав Дончев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Новоизбраният служебен министър на иновациите и растежа Ирена Младенова прие поста от Томислав Дончев по време на церемония в министерството.

„Ще работя целенасочено за среда, в която идеите се развиват, иновациите с мисъл водят до икономически растеж, а резултатите са в полза на бизнеса и хората. Фокусът ще поставя и върху навременното изпълнение на европрограмите на МИР за бизнеса“, каза Младенова. Тя акцентира и върху важността за развитието на иновационната екосистема. „Именно иновациите може да придвижат икономиката на страната ни на следваща стъпка и това е нашата задача и цел“, заяви тя.

„Зад всяка започната реформа стоят хора и усилия. Приемствеността е уважение към труда им и гаранция, че резултатът ще се случи“, добави от своя страна Дончев.

При встъпването в длъжност министър Младенова проведе кратка среща и поздрави представителите на Европейската космическа агенция (ЕКА), които днес са на работно посещение в МИР във връзка с годишния преглед на текущите проекти, финансирани по програмите на Агенцията.


  • 1 честен ционист

    9 7 Отговор
    Новата работа на Томето ще е като радиоводещ в колонията Белене.

    14:51 19.02.2026

  • 2 НЕДОУЧИЛИЯТ ПАСТОР

    7 0 Отговор
    сдаде поста - това е редно да напишете в заглавието

    14:51 19.02.2026

  • 3 Даскал

    7 0 Отговор
    Томи изкривил уста в гримаса а ла усмивка , а от вътрешно напрежение и несигурност , свободната си ръка свил в юмрук , вместо да я отпусне спокойно .

    Коментиран от #4

    14:54 19.02.2026

  • 4 честен ционист

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Даскал":

    Приготвил е ръцете за гривните.

    15:01 19.02.2026

  • 5 С Тези Иновации !

    5 0 Отговор
    С Тези Иновации !

    България !

    Само !

    Може !

    Да Бъде !

    Погребана !

    Коментиран от #11

    15:07 19.02.2026

  • 6 Гост

    3 0 Отговор
    томето много лапна

    15:10 19.02.2026

  • 7 Дааа

    2 1 Отговор
    От трън та на глог!

    15:10 19.02.2026

  • 8 какви 5 лева кви

    4 0 Отговор
    иновации и растеж

    смешни калинки и бръмбари благодарение на наивните им избиратели
    на наш гръб

    15:17 19.02.2026

  • 9 Никой

    3 0 Отговор
    То - развитие ли ще има.

    15:22 19.02.2026

  • 10 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Ирена Младенова
    Директор на
    НПО Институт за Икономическа Политика
    ИИП Година на регистрация:
    1997 Тип:
    Фондация

    Нали се сещате на кого слугува тази женица?

    15:32 19.02.2026

  • 11 -Кандидатствам за министър на океаните

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "С Тези Иновации !":

    -Но ние нямаме океани !
    -А защо имаме министър на иновациите и растежа ?

    15:33 19.02.2026

  • 12 Уса

    4 0 Отговор
    Министерство по кражбите

    15:42 19.02.2026

  • 13 Златна мадама

    2 1 Отговор
    Ирена Младенова прие поста министър на иновациите и растежа на морковите и тупузите от путурите на Томислав Дончев и сега ще си ги вгражда в утробата, за да се успокоят иновациите с мисъл водят до икономически растеж на тупузите без презeрвативи, за които народа плаща!

    15:47 19.02.2026

  • 14 9689

    1 0 Отговор
    Дано не стане мазмантия като Томи.

    15:58 19.02.2026

  • 15 Колкото порастнахме при фъфлека,

    2 0 Отговор
    толкова ще пораснем и при тази, все паразити, стани да седна, а народа се гърчи в мизерия!?

    15:59 19.02.2026

  • 16 министър на иновациите и растежа

    2 0 Отговор
    И голям растеж изпраскахме нали ?

    16:02 19.02.2026

  • 17 Нищо позитивно за българите няма

    2 0 Отговор
    от каквото и да било изпълнение на европрограмите ! Никога е нямало

    16:05 19.02.2026

  • 18 Олееееее.....

    1 0 Отговор
    И представителите на Европейската космическа агенция (ЕКА), които днес са на работно посещение в МИР

    16:06 19.02.2026

  • 19 май май

    2 0 Отговор
    Винистър на иновациите и растежа в Тиквенистан е като министър на водопадите и дъгата.

    16:35 19.02.2026

  • 20 Малката

    0 0 Отговор
    Айде, голяма да порасна

    16:43 19.02.2026

