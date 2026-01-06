Новини
Кирил Дмитриев: САЩ може да насочат вниманието си към Канада след Гренландия

Кирил Дмитриев: САЩ може да насочат вниманието си към Канада след Гренландия

6 Януари, 2026 15:41

Специалният представител на Кремъл критикува ЕС за бездействие и „двойни стандарти“

Кирил Дмитриев: САЩ може да насочат вниманието си към Канада след Гренландия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Съединените щати вече са решили въпроса с Гренландия и на фона на пасивната позиция на Европейския съюз биха могли да пренасочат вниманието си към Канада. Такова мнение изрази Кирил Дмитриев - специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), предава Фокус.

„С Гренландия изглежда, че ситуацията е решена. ЕС ще продължи да прави това, което васалите правят най-добре - да „следят ситуацията“ и да демонстрират двойни стандарти. Канада ли е следващата?“, написа Дмитриев в социалната мрежа X.

Той коментира и публикация на потребител в X, който сподели карта на света, илюстрираща предполагаемо разделение на сферите на влияние между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин. В отговор Дмитриев заяви: „Това е епоха на преначертаване на картите на влияние, а ЕС „следи отблизо“ развитието на събитията.“


  • 1 Смешник

    8 9 Отговор
    Тръмп и Путин са се разбрали вече в Анкоридж

    Коментиран от #5

    15:44 06.01.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    9 12 Отговор
    Примерът на путен е заразителен!
    Той отвори кутията на Пандора!

    Коментиран от #6

    15:44 06.01.2026

  • 3 Така е прав е Дмитриев

    1 0 Отговор
    Според най голямата агенция РОЙТЕРС ето защо Путин е предал приятеля си Мадуро

    15:45 06.01.2026

  • 4 Георги

    13 2 Отговор
    самата идея, че открито от официалните лица на САЩ се говори за "присвояване" Гренландия или Канада прави НАТО безмислено. Ако "партньорите ти" открито искат твоя територия и говорят за нейното военно или по друг начин присвояване ги прави обратното на "партньори". До кога ще се правят, че не виждат на къде отиват нещата. Изобщо, кой би вярвал на приятел, който някога е заплашвал, че ще открадне негова собственост?

    15:46 06.01.2026

  • 5 😂🤣😂🤣😂🤣

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Смешник":

    И ние сме към Русия. Не че ни искат. Но и Тръмп не ни ще. Иначе щеше да отвлече 🐷 :))

    Коментиран от #8

    15:46 06.01.2026

  • 6 Георги

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    по времето когато щатите са сваляли и назначавали правителства в Южна Америка, Путин е бил още в скоростната кутия на баща си.

    Коментиран от #9

    15:47 06.01.2026

  • 7 Атина Палада

    9 3 Отговор
    Айдееее,ония кралете и кралиците у британията се сбогуват с Канада...САЩ яко ги натиснаха...Изхвърлят ги отвсякъде.:)

    15:49 06.01.2026

  • 8 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "😂🤣😂🤣😂🤣":

    не може да го отвлече, нито него нито бб. Нали за това имат такава охрана :D :D :D

    15:52 06.01.2026

  • 9 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Георги":

    По твоята логика и днешните управляващи в САЩ са били в скоростните кутии на бащите си...
    Защото ,когато в Русия руснаците са ходили на театър,САЩ ги е нямало на картата на света! Появяват се на картата с помощта на Русия...

    Коментиран от #17

    15:52 06.01.2026

  • 10 Едно време

    4 1 Отговор
    В казармата на Кирил викахме КИРТАК! И тоя е киртак!

    15:54 06.01.2026

  • 11 Ние

    3 3 Отговор
    Води ни вожде наш, води ни Путине! Отвори очите наши!

    15:54 06.01.2026

  • 12 Атина Палада

    3 2 Отговор
    Абе вече се виждат очертанията на света..Тъжното са Русия е ,че й остава бедна Европа !Бедна като църковна мишка..:))))

    15:56 06.01.2026

  • 13 Миндич

    5 7 Отговор
    А бе мисля си...Американците освободиха Венецуела,на път са да освободят Канада и Гренландия....Така и така са я подкарали сосвобождаването,нека да освободят Дания,Норвегия и Швеция,пък аверите им от Москва ще освободят Полша Литва Латвия и Естония.На Китай след Тайван,да освободи Япония,Южна Корея,Филипините,Австралия и Нова Зеландия.Нас(а и целите балкани,та през виена чак до Хамбург) ще ни освободят турците и те така с евроатлантизма.

    Коментиран от #20, #24

    15:57 06.01.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    6 4 Отговор
    Браво ...
    Моите хора започнаха хибридната война !!!
    Вчера Медведката, днес албиноса ръсят "мозък"
    А преобърнатата руска каруца още е в украинската кал и нема вадене .....

    15:57 06.01.2026

  • 15 Оракула от Делфи

    4 4 Отговор
    Намерило се Путинска маша , да дава акъл, кой кого може да нападне???
    Дмитриев "айде къш" , такива износители на държавен тероризъм като вас
    не са правилната Държава , "да плаче на чужди гробове"???!

    15:59 06.01.2026

  • 16 Евродебил

    4 1 Отговор
    Той Тръмп си казваше на оня изклесник Трюдо, че е губернатора Трюдо.Просто е въпрос на време,Канада да си стане щат и да бъде освободена като венецуела.Току виж се окаже,че Марк Карни е замесен в наркотрафик и американските командоси го прибрали някоя вечер.

    16:03 06.01.2026

  • 17 Георги

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    логиката не е моя. Просто големите винаги са превземали или подчинявали по-малките. Просто последните 100-тина години върви едно масово натрапвано твърдение, че видиш ли държавите се подчиняват на някакви правила и закони важащи за всички. Това на практика не е и никога няма да е така, очевидно няма сила която да накара нито Русия, нито САЩ или Китай да ги спазват така, както ги спазват малките държави. Тук не става въпрос за това дали ни харесва или не, а че двойните стандарти винаги са налице и ГОЛЕМИТЕ правят каквото си искат, а малките го преглъщат. Превземането или колонизирането на по-слаби държави не започва нито със САЩ, Русия, Тръмп, Путин... нито ще свърши с тях. Целият западен свят стъпва в някаква част от историята си на колонизиране и източване на чужди територии, някой повече, други по-малко. Това което правят Русия и САЩ не е нещо ново.

    Коментиран от #23

    16:04 06.01.2026

  • 18 Урсула от Брюксел

    4 1 Отговор
    Интересно,че Тръмп бе хвърлил око и на Панама,като имаше мерак да ги освобождава.Някък покрай Венецуела и Гренландия този въпрос затихна.

    16:05 06.01.2026

  • 19 Дедо Тръмпи

    2 1 Отговор
    Колумбия, Гренландия, Иран, Куба, Канада, Мексико... домовата книга ми е дълга.

    16:06 06.01.2026

  • 20 Разхлабления

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Миндич":

    Руснаците да освободят и Финландия и ще се върнат в териториите си от преди първата световна война!

    16:08 06.01.2026

  • 22 Жaлък Baтник

    5 1 Отговор
    Тръмп (САЩ) и Европа играят заедно в отбора на "лошото" и "добро " чeнге, а познайте кой е престъпника (в бункера😁.)

    Всичко което се тиражира по медиите е част от спектакъла,а и всички действия на САЩ и Европа потвърждават това.

    Митата срещу Индия и Китай за да не купуват руски петрол ,а и санкциите срещу Роснефт и Лукойл ,чие дело са? Американците сега с Венецуела ще имат най- много нефт и ще диктуват цената му което ще съсипе федерацията на злото Русия ....

    16:11 06.01.2026

  • 24 Психиатър

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Миндич":

    Не ти се получава с "мисленето ". Много гънки ти липсват.

    16:13 06.01.2026

  • 25 Еврогей

    1 1 Отговор
    Интересно,че руснаци и китайци проявяват необяснима морална подкрепа на дядо Дончо,догато въпросния освобождава този и онзи.Имам усещането,че Китай,както и Русия и САЩ скоро също ще тръгнат да освобождават първо Тайван,после Япония и към филипините Индонезия,Малайзия та до Нова Зеландия..А руснаците вече няколко години освобождават Украйна и току споменават Берлин.

    16:16 06.01.2026