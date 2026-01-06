Кирил Дмитриев: САЩ може да насочат вниманието си към Канада след Гренландия

Съединените щати вече са решили въпроса с Гренландия и на фона на пасивната позиция на Европейския съюз биха могли да пренасочат вниманието си към Канада. Такова мнение изрази Кирил Дмитриев - специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), предава Фокус.

„С Гренландия изглежда, че ситуацията е решена. ЕС ще продължи да прави това, което васалите правят най-добре - да „следят ситуацията“ и да демонстрират двойни стандарти. Канада ли е следващата?“, написа Дмитриев в социалната мрежа X.

Той коментира и публикация на потребител в X, който сподели карта на света, илюстрираща предполагаемо разделение на сферите на влияние между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин. В отговор Дмитриев заяви: „Това е епоха на преначертаване на картите на влияние, а ЕС „следи отблизо“ развитието на събитията.“