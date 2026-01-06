Кирил Дмитриев: САЩ може да насочат вниманието си към Канада след Гренландия

Съединените щати вече са решили въпроса с Гренландия и на фона на пасивната позиция на Европейския съюз биха могли да пренасочат вниманието си към Канада. Такова мнение изрази Кирил Дмитриев - специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), предава Фокус.
„С Гренландия изглежда, че ситуацията е решена. ЕС ще продължи да прави това, което васалите правят най-добре - да „следят ситуацията“ и да демонстрират двойни стандарти. Канада ли е следващата?“, написа Дмитриев в социалната мрежа X.
Той коментира и публикация на потребител в X, който сподели карта на света, илюстрираща предполагаемо разделение на сферите на влияние между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин. В отговор Дмитриев заяви: „Това е епоха на преначертаване на картите на влияние, а ЕС „следи отблизо“ развитието на събитията.“
Той отвори кутията на Пандора!
До коментар #1 от "Смешник":И ние сме към Русия. Не че ни искат. Но и Тръмп не ни ще. Иначе щеше да отвлече 🐷 :))
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":по времето когато щатите са сваляли и назначавали правителства в Южна Америка, Путин е бил още в скоростната кутия на баща си.
До коментар #5 от "😂🤣😂🤣😂🤣":не може да го отвлече, нито него нито бб. Нали за това имат такава охрана :D :D :D
До коментар #6 от "Георги":По твоята логика и днешните управляващи в САЩ са били в скоростните кутии на бащите си...
Защото ,когато в Русия руснаците са ходили на театър,САЩ ги е нямало на картата на света! Появяват се на картата с помощта на Русия...
До коментар #9 от "Атина Палада":логиката не е моя. Просто големите винаги са превземали или подчинявали по-малките. Просто последните 100-тина години върви едно масово натрапвано твърдение, че видиш ли държавите се подчиняват на някакви правила и закони важащи за всички. Това на практика не е и никога няма да е така, очевидно няма сила която да накара нито Русия, нито САЩ или Китай да ги спазват така, както ги спазват малките държави. Тук не става въпрос за това дали ни харесва или не, а че двойните стандарти винаги са налице и ГОЛЕМИТЕ правят каквото си искат, а малките го преглъщат. Превземането или колонизирането на по-слаби държави не започва нито със САЩ, Русия, Тръмп, Путин... нито ще свърши с тях. Целият западен свят стъпва в някаква част от историята си на колонизиране и източване на чужди територии, някой повече, други по-малко. Това което правят Русия и САЩ не е нещо ново.
До коментар #13 от "Миндич":Руснаците да освободят и Финландия и ще се върнат в териториите си от преди първата световна война!
Всичко което се тиражира по медиите е част от спектакъла,а и всички действия на САЩ и Европа потвърждават това.
Митата срещу Индия и Китай за да не купуват руски петрол ,а и санкциите срещу Роснефт и Лукойл ,чие дело са? Американците сега с Венецуела ще имат най- много нефт и ще диктуват цената му което ще съсипе федерацията на злото Русия ....
До коментар #13 от "Миндич":Не ти се получава с "мисленето ". Много гънки ти липсват.
