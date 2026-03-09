Новини
Ангел Найденов: Няма логика в удара на Иран срещу Турция с втората ракета

9 Март, 2026 22:51 686 14

Не очаквам намеса на НАТО в бойните действия, нито директна намеса в атаки от страна на европейските държави, коментира бившият военен министър 

Ангел Найденов: Няма логика в удара на Иран срещу Турция с втората ракета - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

НАТО свали втора балистична ракета над Турция, изстреляна от Иран. Ислямската Република обвини Европа за ескалация на конфликта.

"Ако търсим логика в ответните удари на Иран и съответно в стремежа да разширим обхвата на бойните действия - то по отношение на Турция такава логика няма. Турция е единствената страна в региона, която, освен че се противопоставяше на Израел, беше страната, която се опитваше да посредници между Иран и европейските страни, участващи в ядрените преговори", каза бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването "Денят ON AIR".
Той допълни, че Турция не е позволила използването на бази на нейна територия за нанасяне на удари срещу Иран.

"Логика в удара срещу Турция няма с втората ракета. Можем да допуснем, че е продукт на техническа грешка, нарушени координати, грешка на навигационната система, но е факт, че морските компоненти от противоракетната система са тези, които за пореден път свалиха ракетата", изтъкна Найденов пред Bulgaria ON AIR.

Анкара с категорична заявка след ударите
"Имаше достатъчно остра реакция от страна на Турция още в първия случай. Турция продължава да проявява сдържаност по отношение на военните действия спрямо Иран. Не знам докъде е тази граница на търпение. Още от 2012 г. на територията на Турция има разположени радарни системи. През 2013 г. бяха разположени и ракети прихващачи", коментира гостът.
Иран има нов духовен лидер
"Изборът на Моджтаба Хаменей не носи изгледи за скорошно приключване на войната. Американският президент го нарече "неприемлив". Той беше обявен за цел от Израел", напомни бившият министър на отбраната.

Възможен ли е директен сблъсък Иран - НАТО
"Не очаквам намеса на НАТО в бойните действия, нито директна намеса в атаки от страна на европейските държави. Иран до този момент нанесе удари с над 3000 ракети и дронове по своите съседи. На второ място е Израел с наполовина по-малко удари - 20%. Следват Кувейт, Бахрейн и Саудитска Арабия. Стратегията на Иран е да разшири обхвата и наказание спрямо държавите, предоставили територия за разполагане на американски военни обекти и бази. Целта е създаване на хаос", смята Найденов.
И САЩ, и Израел подчертават, че вече се намираме във втората фаза на бойните действия, отбеляза той.

"Сега се пристъпва към удари, които ще бъдат доста по-мащабни, във вътрешността на Иран. Основната цел ще бъдат складове, площадки за съхранение на ракети, дронове. Не виждам подготовка за сухопътна операция", заяви Найденов.

Има ли риск за сигурността на България
"Запрянов категорично каза, че самолетите не участват в провеждането на военните действия. От другата страна на летището е военната база "Враждебна". Има някаква връзка между случващото се. Съгласен съм, че не са убедителни, но към момента нямаме основание за друго. Има рискове, които трябва да бъдат наблюдавани и анализирани", анализира гостът.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хаха

    11 1 Отговор
    То и в първата няма бе кух бспар.

    Коментиран от #10

    22:56 09.03.2026

  • 2 Дзак

    5 2 Отговор
    Ами наистина няма логика. Или е провокация, или някаква повреда!

    Коментиран от #9

    22:59 09.03.2026

  • 3 Да бе Да

    3 2 Отговор
    Турците не са в НАТО, американците нямат бази в Турция, Ердоган е най-големият враг на Тръмп.
    Иран ще увеличи силата и честотата на ракетните атаки. Горкият Инджирлик.. Иранците не са наивни.

    Коментиран от #5

    23:03 09.03.2026

  • 4 Корпус на Ислямска революционна гвардия

    4 3 Отговор
    Ракетите са за мишени в британската база в Кипър и по цели в Средиземно море, където щатите си изтеглиха самолетоносачите. Все някоя ще стигне.

    23:04 09.03.2026

  • 5 Атомният Ким

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Да бе Да":

    Да не забравяме, че в Инджирлик щатите бяха разположили самолети с ядрени боеприпаси по времето на соца, които твърдят, че в последствие са си прибрали.

    23:06 09.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 123

    5 3 Отговор
    Ако Иран искаше Турция да пострада, нямаше да изпраща само по една една ракета през няколко дни... Това са еврейски номера, който си мисли друго няма грам логика в главата.

    Коментиран от #11

    23:09 09.03.2026

  • 9 Инджирлик....

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Защо да няма логика???Има военна база на америка в турция и това ли не знаете?ни от пари разбирате ,ни от война сал един петрол ви е в главата ,ама и там само желание не стига за да го направите 100$...на колко затвори борсата в ню йорк ,а .......Петролните пазари реагираха с облекчение на изявленията на Тръмп: цената на Brent в Северно море спадна с 5,2 процента до 87,87 долара в електронната търговия. Американският WTI загуби стойност от 7,47 процента и междувременно беше котиран на 84,11 долара.на колко се продава некачественият руски петрол.......26$...това ви е печалбата на просия.издъниха я от всякъде ,просията

    23:10 09.03.2026

  • 10 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Така е....поредната Евреиска провокация.... Ама няма никаква логика Маноловия да коментира неща, от които не разбира, ксмоли пък да ги четем...

    23:17 09.03.2026

  • 11 може би е тест

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "123":

    Дали пък Русия не иска разнобой и в НАТО, както сред арабските държави имало недоволни?

    Коментиран от #13

    23:18 09.03.2026

  • 12 Жител на Евротериторията “България”

    1 0 Отговор
    Натегачите на властващата клика не казват фактите. А фактите са: агресия, бомби, ционизъм, изтребление и държавен тероризъм - с подкрепата на ЕС-а и на днешната Евротеритория “България”.

    23:27 09.03.2026

  • 13 123

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "може би е тест":

    Какво иска или не иска Русия няма никакво значение. Така или иначе скоро, покрай новите цени на горивата и без руски доставки и от Персийския залив, всички ще ядем дървото. Тогава слабо ще се интересуваме от НАТО.

    23:27 09.03.2026

  • 14 Извод

    0 0 Отговор
    Докато гърците, американците и французите защитават страната от ирански ракети, турците не трябва да се страхуват. Ако спрат да го правят, тогава трябва бързо да бягат в убежищата. Всъщност дори тогава няма да бъдат в опасност от персите. Те обаче ще бъдат в опасност от онези, от които персите сега са в опасност, а това е фатално!!

    23:30 09.03.2026

