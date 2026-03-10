Тръмп: Ще ударим 20 пъти по-силно Иран, ако пречи на доставките на петрол през Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че САЩ биха могли да увеличат интензивността на ударите си срещу Иран 20 пъти, ако Техеран попречи на доставките на петрол през Ормузкия проток.

„Ако Иран направи нещо, за да спре доставките на петрол през Ормузкия проток, САЩ ще ги ударят 20 пъти по-силно, отколкото ги удариха досега“, заяви шефът на Белия дом в Truth Social.

Той също така предположи, че САЩ ще „атакуват леки цели“, след което Иран ще бъде „на практика неспособен да се възстанови“.

„Надявам се и се моля това да не се случи. Това ще е подарък от САЩ за Китай и всички страни, които използват Ормузкия проток“, настоя той.