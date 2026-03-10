Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп: Ще ударим 20 пъти по-силно Иран, ако пречи на доставките на петрол през Ормузкия проток

10 Март, 2026 03:37, обновена 10 Март, 2026 03:41 518 4

Това ще е подарък от САЩ за Китай и всички страни, които използват протока, заяви президентът

Тръмп: Ще ударим 20 пъти по-силно Иран, ако пречи на доставките на петрол през Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че САЩ биха могли да увеличат интензивността на ударите си срещу Иран 20 пъти, ако Техеран попречи на доставките на петрол през Ормузкия проток.

„Ако Иран направи нещо, за да спре доставките на петрол през Ормузкия проток, САЩ ще ги ударят 20 пъти по-силно, отколкото ги удариха досега“, заяви шефът на Белия дом в Truth Social.

Той също така предположи, че САЩ ще „атакуват леки цели“, след което Иран ще бъде „на практика неспособен да се възстанови“.

„Надявам се и се моля това да не се случи. Това ще е подарък от САЩ за Китай и всички страни, които използват Ормузкия проток“, настоя той.


  • 1 Оня с коня

    3 5 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    03:42 10.03.2026

  • 2 Опс

    5 2 Отговор
    Вижте ме мен убиеца колко съм силен…психопан

    03:49 10.03.2026

  • 3 Лост

    4 0 Отговор
    А, защо не 19 или 21 пъти?

    03:52 10.03.2026

  • 4 .....

    0 0 Отговор
    Отрицателните цени на петрола (случили се исторически за първи път на 20 април 2020 г.) означават, че производителите плащат на купувачите да вземат петрола, поради липса на място за съхранение и срив в търсенето (COVID-19). Цената на американския лек суров петрол WTI падна до
    за барел, което означаваше, че продавачите покриват транспортните и складовите разходи, за да се отърват от физическите доставки.

    04:02 10.03.2026