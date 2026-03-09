Иран ще увеличи силата и честотата на ракетните атаки

Силата и честотата на иранските изстрелвания на ракети ще бъде увеличена, а обхватът им ще бъде разширен, заяви днес командващият иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция Маджид Мусави, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Отсега нататък няма да бъдат изстрелвани ракети с бойни глави, по-леки от един тон, добави Мусави.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в интервю за американската телевизия "Ен Би Си Нюз", че е "прекалено рано да се говори" за конфискуване на петрола на Иран.
"Мисля, че те (иранците - бел. ред.) направиха голяма грешка", посочи от друга страна Тръмп по повод избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран на мястото на убития при въздушен удар в рамките на съвместната американско-израелска военна кампания срещу Техеран негов баща Али Хаменей.
По-рано Тръмп каза пред американския в. "Ню Йорк пост", че "не е доволен“ от избора на нов върховен лидер на Иран.
1 сащисан кравар
Коментиран от #5, #10
22:42 09.03.2026
2 Баце ЕООД
Коментиран от #11
22:43 09.03.2026
3 Сталин
22:43 09.03.2026
4 Прогноза
22:43 09.03.2026
5 Сталин
До коментар #1 от "сащисан кравар":Бай Дъмбо се измори да побеждава
22:44 09.03.2026
6 Сталин
Коментиран от #15, #17
22:46 09.03.2026
7 МирО
А това беше преди няколко хилядолетия?!?
Коментиран от #22
22:46 09.03.2026
8 Жоро
Коментиран от #16
22:47 09.03.2026
9 Сталин
22:48 09.03.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "сащисан кравар":Определено заглавието ми харесва.....
22:50 09.03.2026
11 Европеец
До коментар #2 от "Баце ЕООД":Кравите е добре да са в обора иначе влизат в чужди имоти, което е опасно за тяхното здраве....
22:52 09.03.2026
12 Здрасти
22:52 09.03.2026
13 хаха
Викаш не били толкова много ракетките и трябва по-пестеливо а?
ХАХАХА
На всяка маймунка как й лъсва Ъза рано или късно. Без значение дали е пютан, пеДоналд или някакъв пислямист.
22:53 09.03.2026
14 Български убиец на ирански деца
Коментиран от #19, #23
22:55 09.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Европеец
До коментар #8 от "Жоро":Абе уточни кои са терористите...... Ако имаш предвид кравите и евреите си прав, защото други терористи не се виждат на хоризонта....
Коментиран от #20
22:56 09.03.2026
17 Ха Ха
До коментар #6 от "Сталин":Това някакъв нов вид Сталинистско название ли е "Кошерен Плъх", или така се е обръщал татко ти към теб?!
22:56 09.03.2026
18 Копейка
22:57 09.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да питам
До коментар #16 от "Европеец":А, те кравите и евреите взривиха автобуса в Сарафово и убиха еврейските туристи и шофьора който ти е съгражданин?
Коментиран от #24
22:58 09.03.2026
21 Гост
22:59 09.03.2026
22 Европеец
До коментар #7 от "МирО":Прав си.... Едните бивша империя с хилядолетна история, другите от години 250 страна, с потекло от пошлия опадък на европата....
23:00 09.03.2026
23 Има такива нещастници
До коментар #14 от "Български убиец на ирански деца":Отивай по близо до летището да посрещнеш братската иранска ракета тогава.
23:00 09.03.2026
24 Европеец
До коментар #20 от "Да питам":Добре се сети да питаш, ама що не питаш що взривиха евреите..... Виш снимките от Газа, виш 165 гроба на момичетата от началното училище в Иран, па продължи да питаш....
Коментиран от #29
23:06 09.03.2026
25 Риж клоун
23:07 09.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 когнитивен дисонанс
23:09 09.03.2026
28 Колегиален
Коментиран от #34
23:10 09.03.2026
29 Щом си съгласен
До коментар #24 от "Европеец":терористи да правят атентати в България и да убиват българи!
Това е причината и Ливан да е това което е в момента, след като допусна терористите на своя територоия, които дори и помежду си се бият и направи разлика с Йордания която не ги допусна!
23:16 09.03.2026
30 Хаха
23:21 09.03.2026
31 Край
23:23 09.03.2026
32 си дзън
След това петролът падна до 89. Руската радост беше за три дня, както винаги.
23:24 09.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Всъщност
До коментар #28 от "Колегиален":Б0клуците като теб помагат на българите да се ориентират ОТКЪД ВСЪЩНСТ СЕ ПОЯВИ ПОЖАРЪТ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК!
23:26 09.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.