Иран ще увеличи силата и честотата на ракетните атаки

Силата и честотата на иранските изстрелвания на ракети ще бъде увеличена, а обхватът им ще бъде разширен, заяви днес командващият иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция Маджид Мусави, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Отсега нататък няма да бъдат изстрелвани ракети с бойни глави, по-леки от един тон, добави Мусави.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в интервю за американската телевизия "Ен Би Си Нюз", че е "прекалено рано да се говори" за конфискуване на петрола на Иран.

"Мисля, че те (иранците - бел. ред.) направиха голяма грешка", посочи от друга страна Тръмп по повод избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран на мястото на убития при въздушен удар в рамките на съвместната американско-израелска военна кампания срещу Техеран негов баща Али Хаменей.

По-рано Тръмп каза пред американския в. "Ню Йорк пост", че "не е доволен“ от избора на нов върховен лидер на Иран.