Иран ще увеличи силата и честотата на ракетните атаки

Иран ще увеличи силата и честотата на ракетните атаки

9 Март, 2026 22:40 1 385 38

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • доналд тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е "прекалено рано да се говори" за конфискуване на петрола на Иран

Иран ще увеличи силата и честотата на ракетните атаки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силата и честотата на иранските изстрелвания на ракети ще бъде увеличена, а обхватът им ще бъде разширен, заяви днес командващият иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция Маджид Мусави, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Отсега нататък няма да бъдат изстрелвани ракети с бойни глави, по-леки от един тон, добави Мусави.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в интервю за американската телевизия "Ен Би Си Нюз", че е "прекалено рано да се говори" за конфискуване на петрола на Иран.

"Мисля, че те (иранците - бел. ред.) направиха голяма грешка", посочи от друга страна Тръмп по повод избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран на мястото на убития при въздушен удар в рамките на съвместната американско-израелска военна кампания срещу Техеран негов баща Али Хаменей.

По-рано Тръмп каза пред американския в. "Ню Йорк пост", че "не е доволен“ от избора на нов върховен лидер на Иран.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
  • 1 сащисан кравар

    29 6 Отговор
    Ама Бай Дончо обяви победа, що така ся!

    Коментиран от #5, #10

    22:42 09.03.2026

  • 2 Баце ЕООД

    28 6 Отговор
    Тръмп ще засили изнасянето на американците от региона

    Коментиран от #11

    22:43 09.03.2026

  • 3 Сталин

    26 9 Отговор
    Само бой по тиквата на Бай Дъмбо и кошерните плъхове

    22:43 09.03.2026

  • 4 Прогноза

    9 16 Отговор
    Скоро и този чaлмаp ще бъде изпържен

    22:43 09.03.2026

  • 5 Сталин

    24 5 Отговор

    До коментар #1 от "сащисан кравар":

    Бай Дъмбо се измори да побеждава

    22:44 09.03.2026

  • 6 Сталин

    26 7 Отговор
    И още 100- 200 милиона намразиха световните терористи и кошерните плъхове

    Коментиран от #15, #17

    22:46 09.03.2026

  • 7 МирО

    21 5 Отговор
    Ми нормално, ако не бъркам , май от времето на Александър Македонски , Персия не е била побеждавана!?!?
    А това беше преди няколко хилядолетия?!?

    Коментиран от #22

    22:46 09.03.2026

  • 8 Жоро

    12 2 Отговор
    Кога Българските медии станаха пропагандно звено на терористите?Срам и резил!Медиите са враг на народа!

    Коментиран от #16

    22:47 09.03.2026

  • 9 Сталин

    19 4 Отговор
    Чакай малко нали Дончо Епщайна беше спечелил войната

    22:48 09.03.2026

  • 10 Европеец

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "сащисан кравар":

    Определено заглавието ми харесва.....

    22:50 09.03.2026

  • 11 Европеец

    13 7 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Кравите е добре да са в обора иначе влизат в чужди имоти, което е опасно за тяхното здраве....

    22:52 09.03.2026

  • 12 Здрасти

    10 3 Отговор
    Ето на това се казва да ти е независима държавата. Нашите плъхове да се учат, бпйчовци, шишовцо, кирчовцо, Тошков и онея от БСП къде не им зна името и куп други лакеи като сега управляващите.

    22:52 09.03.2026

  • 13 хаха

    6 6 Отговор
    "Отсега нататък няма да бъдат изстрелвани ракети с бойни глави, по-леки от един тон, добави Мусави."

    Викаш не били толкова много ракетките и трябва по-пестеливо а?
    ХАХАХА
    На всяка маймунка как й лъсва Ъза рано или късно. Без значение дали е пютан, пеДоналд или някакъв пислямист.

    22:53 09.03.2026

  • 14 Български убиец на ирански деца

    8 9 Отговор
    Току що още три самолета на сащ прелетяха над западен парк към летище София. Следващата мишена на иранските ракети. Тези с еднотонните бойни глави.

    Коментиран от #19, #23

    22:55 09.03.2026

  • 16 Европеец

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "Жоро":

    Абе уточни кои са терористите...... Ако имаш предвид кравите и евреите си прав, защото други терористи не се виждат на хоризонта....

    Коментиран от #20

    22:56 09.03.2026

  • 17 Ха Ха

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Това някакъв нов вид Сталинистско название ли е "Кошерен Плъх", или така се е обръщал татко ти към теб?!

    22:56 09.03.2026

  • 18 Копейка

    5 9 Отговор
    Сега ние с кои сме? Мразим псевдодемокрациятя на ЕС, турците и затова им забранихме да гласуват в чужбина, пък обичаме аятоласите, които са големи демократи и мюсулмани същевременно и към този рай един няма избягал!!???

    22:57 09.03.2026

  • 20 Да питам

    6 6 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    А, те кравите и евреите взривиха автобуса в Сарафово и убиха еврейските туристи и шофьора който ти е съгражданин?

    Коментиран от #24

    22:58 09.03.2026

  • 21 Гост

    5 2 Отговор
    През последните три дни не е публикувано нито едно видео или снимка на Нетаняху. Утрешното пътуване до Израел на Виткалф и Кушнер, пратениците на Тръмп, е отменено.

    22:59 09.03.2026

  • 22 Европеец

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "МирО":

    Прав си.... Едните бивша империя с хилядолетна история, другите от години 250 страна, с потекло от пошлия опадък на европата....

    23:00 09.03.2026

  • 23 Има такива нещастници

    4 8 Отговор

    До коментар #14 от "Български убиец на ирански деца":

    Отивай по близо до летището да посрещнеш братската иранска ракета тогава.

    23:00 09.03.2026

  • 24 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Да питам":

    Добре се сети да питаш, ама що не питаш що взривиха евреите..... Виш снимките от Газа, виш 165 гроба на момичетата от началното училище в Иран, па продължи да питаш....

    Коментиран от #29

    23:06 09.03.2026

  • 25 Риж клоун

    2 0 Отговор
    Предлагам Ъпстейн за нов Аятолах

    23:07 09.03.2026

  • 27 когнитивен дисонанс

    4 3 Отговор
    Русопитeците реват, че благодарение на русия не носят фесофе и същевременно боготворят иранските чалmари, сякаш са ги oткърмили.

    23:09 09.03.2026

  • 28 Колегиален

    1 1 Отговор
    Чудесна новина, март може скоро да бъде 31 декември, скоро в България 🙏🤞🙏 тамън да изпробваме пво-то🇧🇬💩🇧🇬

    Коментиран от #34

    23:10 09.03.2026

  • 29 Щом си съгласен

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Европеец":

    терористи да правят атентати в България и да убиват българи!
    Това е причината и Ливан да е това което е в момента, след като допусна терористите на своя територоия, които дори и помежду си се бият и направи разлика с Йордания която не ги допусна!

    23:16 09.03.2026

  • 30 Хаха

    0 1 Отговор
    Преди седмица Иран изстрелваха по 170 балистични ракети на ден, но от 2 дни започнаха по 20 на ден.

    23:21 09.03.2026

  • 31 Край

    0 0 Отговор
    Айде изнасяйте коритата “победители” от там че ще стане някой сакатлък да ги издумкат с някой я ракета и … отиде бойната слава.

    23:23 09.03.2026

  • 32 си дзън

    1 1 Отговор
    Не знам, ама днес цял ден голямо думкане имаше в Техеран. Става Газа номер 2.
    След това петролът падна до 89. Руската радост беше за три дня, както винаги.

    23:24 09.03.2026

  • 34 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Колегиален":

    Б0клуците като теб помагат на българите да се ориентират ОТКЪД ВСЪЩНСТ СЕ ПОЯВИ ПОЖАРЪТ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК!

    23:26 09.03.2026

