Reuters: САЩ заплашиха ръководителите на МВР и отбраната на Венецуела със съдбата на Мадуро

7 Януари, 2026 04:04, обновена 7 Януари, 2026 04:15 971 10

  • диосдадо кабело-
  • сащ-
  • венецуела-
  • делси родригес

Диосдадо Кабело, вицепрезидент по гражданска сигурност и министър на вътрешните работи, правосъдието и мира, и министърът на отбраната Падрино Лопес, са начело на списъка с цели“

Reuters: САЩ заплашиха ръководителите на МВР и отбраната на Венецуела със съдбата на Мадуро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията във Вашингтон заплашва да убие или отвлече Диосдадо Кабело, вицепрезидент на Венецуела по гражданска сигурност и министър на вътрешните работи, правосъдието и мира, съобщи Reuters.

Според източници на агенцията, американските власти са предупредили Кабело, че той „може да се окаже начело в списъка с цели, ако не помогне на изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес да се съобрази с исканията на САЩ и да поддържа реда“. Според Reuters, администрацията във Вашингтон смята, че Кабело остава лоялен към отвлечения от САЩ венецуелски президент Николас Мадуро. САЩ се надяват да „го принудят да сътрудничи“ по време на преходния период и в крайна сметка да „го отстранят от власт и да го изпратят в изгнание“.

Според агенцията, САЩ „са информирали Кабело чрез посредници, че ако упорства, може да се изправи пред същата съдба като Мадуро“ или „животът му може да бъде в опасност“. Същевременно медията отбелязва, че американската страна се опасява, че убийството на Кабело може да доведе до хаос във Венецуела.

Министърът на отбраната на Венецуела Падрино Лопес „също е в списъка с цели“. Според агенцията, Вашингтон търси сътрудничество и от този министър.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    На Ройтерс не може да се вярва, но ако това, което са написали е вярно, бай Дончо ще се размине с нефта на Венецуела.

    04:18 07.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 дано скоро гръмне АЕЦ-а да ни затрие

    4 4 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    04:19 07.01.2026

  • 4 дано скоро гръмне АЕЦ-а да ни затрие

    3 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    04:21 07.01.2026

  • 5 сладкопоен чучулиг

    7 0 Отговор
    Медведев да вземе пример по международно право, да звънне звънне едно телефонче на Буданов и му обясни какво ще му се случи ако не съдейства на Русия в източните й територии.
    Нещо някой против или изненадан?
    Лукови глави...

    04:25 07.01.2026

  • 6 Никой

    1 2 Отговор
    Норкотрафикът е нещо задължително за премахване - много се поощрява.

    Дори и - климатът подпомага тези действия.

    Хората в тропическите страни са склонни към авантюри.

    04:52 07.01.2026

  • 7 нгокил

    10 0 Отговор
    Нека някои жълтопаветен глупак, да ни разясни каква е разликата между терористи и разбойници и "демократите" в америка??? Ние нормалните българи сме любопитни да научим каква е разликата??? Това ли ни бутахте вече 36 г за "демокрация"??? Щото на това му се вика бандит и разбойник. Давай всичко или ще те убием или хвърлим в затвора??? Слава на Господ Иисус Христос, ние дето сме по глупави, ще се допитаме до "Демократично" мислещите маймуни от жълтите павета. Има ги в изобилие.

    05:01 07.01.2026

  • 8 Коста

    5 0 Отговор
    Мафията тотално е превзела САЩ. Тчръмп се изявява като Кръстника... Но всички знаят съдбара на тези кръстници.. С кръстове забучени 2 метра над тях...

    05:16 07.01.2026

  • 9 Има изроди

    5 0 Отговор
    БиБиСи забраниха на журналистите си да наричат терористичния акт срещу Мадуро и съпруму "отвличане"....

    (Да живее свободата и демокрацията и базирания на правила (американски) правила ред).

    Вижте цялата крадлива колониална шайка Сащ ЕС НАТО как мълчи.

    05:31 07.01.2026

  • 10 ВВП

    0 0 Отговор
    Всичко е театър .Като кеч борбата .За бълъци..Най големия приизводител на опиати е САЩ..Или нещо се забрави за дрогата

    06:13 07.01.2026