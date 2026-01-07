Reuters: САЩ заплашиха ръководителите на МВР и отбраната на Венецуела със съдбата на Мадуро

Администрацията във Вашингтон заплашва да убие или отвлече Диосдадо Кабело, вицепрезидент на Венецуела по гражданска сигурност и министър на вътрешните работи, правосъдието и мира, съобщи Reuters.

Според източници на агенцията, американските власти са предупредили Кабело, че той „може да се окаже начело в списъка с цели, ако не помогне на изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес да се съобрази с исканията на САЩ и да поддържа реда“. Според Reuters, администрацията във Вашингтон смята, че Кабело остава лоялен към отвлечения от САЩ венецуелски президент Николас Мадуро. САЩ се надяват да „го принудят да сътрудничи“ по време на преходния период и в крайна сметка да „го отстранят от власт и да го изпратят в изгнание“.

Според агенцията, САЩ „са информирали Кабело чрез посредници, че ако упорства, може да се изправи пред същата съдба като Мадуро“ или „животът му може да бъде в опасност“. Същевременно медията отбелязва, че американската страна се опасява, че убийството на Кабело може да доведе до хаос във Венецуела.

Министърът на отбраната на Венецуела Падрино Лопес „също е в списъка с цели“. Според агенцията, Вашингтон търси сътрудничество и от този министър.