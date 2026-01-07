Новини
Свят »
Колумбия »
Густаво Петро: Трябваше да получа медал за битката ми с кокаина, а не обвинения и заплахи от дементния Тръмп

Густаво Петро: Трябваше да получа медал за битката ми с кокаина, а не обвинения и заплахи от дементния Тръмп

7 Януари, 2026 04:47, обновена 7 Януари, 2026 05:00 970 5

  • густаво петро-
  • кокаин-
  • колумбия-
  • президент-
  • доналд тръмп-
  • сащ

Това е политически ирационално, Колумбия пожертва стотици свои войници и полицаи в тази борба, отбеляза президентът на страната

Густаво Петро: Трябваше да получа медал за битката ми с кокаина, а не обвинения и заплахи от дементния Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Колумбийският президент Густаво Петро заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да го награди с медали за засилената му борба срещу износа на кокаин за САЩ, вместо да го заплашва. Той написа това в X.

Петро нарече „политически ирационално“, че вместо да изрази благодарност за борбата срещу трафика на наркотици, в която Колумбия пожертва стотици свои войници и полицаи, за да предотврати износа на кокаин по целия свят, включително за САЩ, Вашингтон продължава да обвинява колумбийския лидер в бездействие.

„Как е възможно САЩ да оттеглят подкрепата си и да останат бездействащи, критикувайки нашата ефективност и атакувайки мен и семейството ми, вместо да ни награждават с медали? Аз лично разработих тази стратегия за борба с наркотиците и наредих нейното прилагане“, добави Петро.

Петро по-рано изрази мнение, че Тръмп се е поддал на сенилна деменция. Изявленията дойдоха, след като президентът на САЩ обвини колумбийския лидер в подпомагане на трафика на наркотици. „Етикетът, който Тръмп ми е сложил като престъпник, занимаващ се с трафик на наркотици, потвърждава неговата сенилност“, написа държавният глава в публикация в X.


Колумбия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    2 0 Отговор
    Не е политически ирационално а е психически деменциално

    05:12 07.01.2026

  • 2 Никой

    4 0 Отговор
    Наркотиците трябва да се спрат.

    Сега - Дедо - Баба или и Кака - но - има нужда от забрана.

    Младите трябва да се насочат към четене на книги.

    05:40 07.01.2026

  • 3 Има изроди

    7 2 Отговор
    Сащ се управлява от мафия

    Дано американците го разберат час по-скоро

    Иначе са в опасност

    05:46 07.01.2026

  • 4 Спокойно

    5 0 Отговор
    По ред
    Колумбия
    Куба
    Мексико
    това Гренландията ,ми тя си е изконна ЮСА територия
    и коренното население иска да се присъедини
    много интересно става с това, че НАТО ще нападне НАТО както казват някои Евро лидери

    05:54 07.01.2026

  • 5 Колумбиана

    0 0 Отговор
    Този заслужава паметник само заради смелостта да се опъне на дъртия марионетен перхидролен юдеин от Вашингтон.

    06:21 07.01.2026