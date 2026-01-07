Густаво Петро: Трябваше да получа медал за битката ми с кокаина, а не обвинения и заплахи от дементния Тръмп

Колумбийският президент Густаво Петро заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да го награди с медали за засилената му борба срещу износа на кокаин за САЩ, вместо да го заплашва. Той написа това в X.

Петро нарече „политически ирационално“, че вместо да изрази благодарност за борбата срещу трафика на наркотици, в която Колумбия пожертва стотици свои войници и полицаи, за да предотврати износа на кокаин по целия свят, включително за САЩ, Вашингтон продължава да обвинява колумбийския лидер в бездействие.

„Как е възможно САЩ да оттеглят подкрепата си и да останат бездействащи, критикувайки нашата ефективност и атакувайки мен и семейството ми, вместо да ни награждават с медали? Аз лично разработих тази стратегия за борба с наркотиците и наредих нейното прилагане“, добави Петро.

Петро по-рано изрази мнение, че Тръмп се е поддал на сенилна деменция. Изявленията дойдоха, след като президентът на САЩ обвини колумбийския лидер в подпомагане на трафика на наркотици. „Етикетът, който Тръмп ми е сложил като престъпник, занимаващ се с трафик на наркотици, потвърждава неговата сенилност“, написа държавният глава в публикация в X.