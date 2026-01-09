Новини
Депутатка беше ранена в парламента от самоделно взривно устройство

Депутатка беше ранена в парламента от самоделно взривно устройство

9 Януари, 2026 08:26

Записите от камерите за сигурност показаха, че взривното устройство е било хвърлено от улицата

Депутатка беше ранена в парламента от самоделно взривно устройство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатка от консервативната Национална партия на новоизбрания президент на Хондурас Насри Асфура беше ранена, когато някой хвърли самоделно взривно устройство в парламента на страната, съобщи Асошиейтед прес, предаде БТА.

Депутатите бяха свикани на заседание и парламентаристката Гладис Аурора Лопес се намираше в коридора на законодателната сграда, когато беше ударена в гърба от взривното устройство. Лопес падна на пода и сакото ѝ беше разкъсано. Свидетели я откараха за медицинска помощ, но нараняванията ѝ не са били счетени за животозастрашаващи.

Томас Самбрано, председател на групата на Националната партия в Конгреса, обвини за атаката излизащата от властта Партия на свободата и възстановяването (ЛИБРЕ/LIBRE). Самбрано заяви чрез социалната платформа "Екс", че счита това за нападение срещу Националната партия.

Депутатите бяха свикани, за да разгледат предложението на ЛИБРЕ за преброяване на гласовете, въпреки че избирателните власти обявиха победител през декември.

ЛИБРЕ не призна резултатите от изборите на 30 ноември. Националният избирателен съвет обяви Асфура за победител с малка преднина почти месец след гласуването.

Записите от камерите за сигурност показаха, че взривното устройство е било хвърлено отвън, от улицата.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
  • 1 Новичок

    14 0 Отговор
    А тук кога ???

    Коментиран от #3

    08:29 09.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    А НИЕ КОГАА?

    08:29 09.01.2026

  • 3 Дано..

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    Да е скоро..

    08:31 09.01.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Аз смятам да раня 230 депутати на следващото заседание.

    08:37 09.01.2026

  • 5 Герак Митко

    4 0 Отговор
    Абе слагайте по ясни заглавия за къде става дума, че получих сърцебиене от радост, а то не било у нас.

    09:32 09.01.2026

  • 6 Русия неможе да приеме

    1 1 Отговор
    Че всичко бягат от комунизма и прави мръсотии навсякъде

    09:43 09.01.2026