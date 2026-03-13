Кметовете на Царево и Приморско са срещу изграждането на ферма за пъстърва в Черно море

13 Март, 2026 22:08 717 4

Инвестиционното намерение е внесено в ековедомството през ноември 2025 година

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Царево Марин Киров изрази публична подкрепа за кмета на Приморско Иван Гайков и неговия екип по повод отрицателната позиция на местната власт срещу инвестиционно намерение за изграждане на ферма за интензивно отглеждане на аквакултури (черноморска пъстърва) в акваторията на Черно море, обобщи БТА.

Във "Фейсбук" Киров заяви подкрепа и за рибарските общности района, както и за представителите на туристическия бизнес, които според него биха били засегнати от евентуалната реализация на проекта. По думите му местните жители са научили за инвестиционното намерение от медийни публикации, без да е била проведена предварителна информационна кампания от страна на инвеститора.

От Министерството на околната среда и водите е постановено на 5 март 2026 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение "Изграждане на стопанство за интензивно отглеждане на аквакултури, черноморска пъстърва в акваторията на Черно море, гр. Приморско“ чийто вносител е "Амергос Блек Сии“ ООД.

За решението на 9 март съобщава и общинската администрация в Приморско, показа проверка на БТА.

Инвестиционното намерение е внесено в ековедомството през ноември 2025 година. Съгласно представеното уведомление проектът предвижда изграждане на инсталация от плаващи мрежови клетки за интензивно отглеждане на пъстървови видове риба в морската акватория край Приморско. В документа се посочва, че съоръжението трябва да включва основни и аварийни садки, понтонна система, автоматизирани хранилки и оборудване за наблюдение на качеството на водата.

Самата инсталация да бъде разположена на около 4,5 километра от крайбрежната алея на града и на над пет километра от основните плажни ивици на курорта, пише в заявеното инвестиционно намерение.

Според позицията на кмета на Царево подобни бизнес инициативи следва да бъдат съобразени със спецификата на крайморските общини, чието икономическо развитие е свързано основно с туризма и традиционния риболов. Той посочва, че местните власти не са против развитието на синята икономика, но настояват проектите в морската акватория да се реализират след обществен диалог и ясна оценка на възможните ефекти върху местната икономика и околната среда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Ба х тая пастърма? В Шотландия отглеждат кръстоска между сьомга и пъстърва позната по магазините в Кралството като "Rainbow trout " ,и на вкус е междинка между двата рибока.
    8£ е килото.Що в БГ да не гледат морска ,макар,че това е планинска риба и се гледа във високопланински рибарници със сладка вода.

    Коментиран от #3, #4

    22:19 13.03.2026

  • 2 Би Дж бизнес

    1 5 Отговор
    Интересно, защо МОСВ са постановили да НЕ се изършва оценка!?!? Колко ли струва такава"услуга"?
    Всеки, който е бил около садки знае на каква "биза" става водата от пелетите с които хранят рибата? Да не говорим за постоянната замърсявания с чували, пладтмаси и всякакви отпадъци покрай дейноста във водата и по брега?
    Та затова силно се зачудих на отказа на МОСВ да изисква извършване на оценка?

    22:28 13.03.2026

  • 3 Царево

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    А де защо? Какво им пречи на 5км от плажа ще е.

    22:30 13.03.2026

  • 4 Бъркаш

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Рейнбоу траут не е кръстоска, а си е вид пъстърва. Стиилхед траут е кръстоска между пъстърва и сьомга.
    В България на стиилхед и казват сьомгова пъстърва.

    22:47 13.03.2026

