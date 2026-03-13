Кметовете на Царево и Приморско са срещу изграждането на ферма за пъстърва в Черно море

Кметът на Царево Марин Киров изрази публична подкрепа за кмета на Приморско Иван Гайков и неговия екип по повод отрицателната позиция на местната власт срещу инвестиционно намерение за изграждане на ферма за интензивно отглеждане на аквакултури (черноморска пъстърва) в акваторията на Черно море, обобщи БТА.

Във "Фейсбук" Киров заяви подкрепа и за рибарските общности района, както и за представителите на туристическия бизнес, които според него биха били засегнати от евентуалната реализация на проекта. По думите му местните жители са научили за инвестиционното намерение от медийни публикации, без да е била проведена предварителна информационна кампания от страна на инвеститора.

От Министерството на околната среда и водите е постановено на 5 март 2026 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение "Изграждане на стопанство за интензивно отглеждане на аквакултури, черноморска пъстърва в акваторията на Черно море, гр. Приморско“ чийто вносител е "Амергос Блек Сии“ ООД.

За решението на 9 март съобщава и общинската администрация в Приморско, показа проверка на БТА.

Инвестиционното намерение е внесено в ековедомството през ноември 2025 година. Съгласно представеното уведомление проектът предвижда изграждане на инсталация от плаващи мрежови клетки за интензивно отглеждане на пъстървови видове риба в морската акватория край Приморско. В документа се посочва, че съоръжението трябва да включва основни и аварийни садки, понтонна система, автоматизирани хранилки и оборудване за наблюдение на качеството на водата.

Самата инсталация да бъде разположена на около 4,5 километра от крайбрежната алея на града и на над пет километра от основните плажни ивици на курорта, пише в заявеното инвестиционно намерение.

Според позицията на кмета на Царево подобни бизнес инициативи следва да бъдат съобразени със спецификата на крайморските общини, чието икономическо развитие е свързано основно с туризма и традиционния риболов. Той посочва, че местните власти не са против развитието на синята икономика, но настояват проектите в морската акватория да се реализират след обществен диалог и ясна оценка на възможните ефекти върху местната икономика и околната среда.