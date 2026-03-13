Иван Демерджиев: Подкрепям промените в МВР, по случая „Петрохан” се дължат много отговори

Светът не е сигурен. Няма как България да е сигурна, когато средствата на военната сила надделяват над средствата на дипломацията и това става практика в последните години. Трябва да се обърне и особено внимание по отношение на нашата вътрешна сигурност. Това заяви бившият вътрешен министър Иван Демерджиев в предаването „Панорама” по БНТ.

Подкрепям промените в МВР, защото задачата на служебния кабинет е да обезпечи честни избори. Служителите, които заемаха върховете на полицията в професионалното ръководство, на два пъти имаха шанса да организират избори – веднъж на централно ниво, които касира КС и изборите в Пазарджик. Нямаше как служебният кабинет да обезпечи честни избори. Основната опасност от изборите е да не бъде откраднат вота на гражданите или да не бъде променен, допълни той.

На въпрос дали са били съгласувани тези промени с Румен Радев, Демерджиев бе категоричен: „Не”.

По случая „Петрохан” много отговори дължат не само от МВР, но и от ДАНС. Един от основните въпроси, който стои пред мен е защо основният свидетел, очевидецът, който е намерил труповете в Петрохан след като даде показания незабавно напусна страната, защо не поиска защита от българската държава и дали има доверие на българските правоохранителни органи, призна Иван Демерджиев.

Г-н Сарафов е узурпирал поста на главния прокурор. Трябва всички държавни органи да се обединят по всякакъв възможен начин и да напомнят на г-н Сарафов, че не може да узурпира този пост и трябва да го отстъпи. Оттам-нататък ВСС да изпълни своите функции. По същата логика може да се окаже, че министър-председателят остава в стола си, след като е приключил мандата, президентът – също. Това трябва да се реши незабавно, защото възниква въпросът какво прави човек, който няма законовото право да заема този пост. Това е правно нетърпимо и трябва да приключи веднага, подчерта бившият вътрешен министър.

По думите му ситуацията в сферата на правораздаването в България и правоохранителната дейност да бъде рязко подобрена, защото е изключително трагично положението в момента.