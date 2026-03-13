Новини
България »
София »
Иван Демерджиев: Подкрепям промените в МВР, по случая „Петрохан” се дължат много отговори

13 Март, 2026 22:23 592 11

  • иван демерджиев-
  • мвр-
  • промени-
  • закон-
  • избори-
  • петрохан-
  • околчица

Основната опасност от изборите е да не бъде откраднат вота на гражданите или да не бъде променен

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светът не е сигурен. Няма как България да е сигурна, когато средствата на военната сила надделяват над средствата на дипломацията и това става практика в последните години. Трябва да се обърне и особено внимание по отношение на нашата вътрешна сигурност. Това заяви бившият вътрешен министър Иван Демерджиев в предаването „Панорама” по БНТ.

Подкрепям промените в МВР, защото задачата на служебния кабинет е да обезпечи честни избори. Служителите, които заемаха върховете на полицията в професионалното ръководство, на два пъти имаха шанса да организират избори – веднъж на централно ниво, които касира КС и изборите в Пазарджик. Нямаше как служебният кабинет да обезпечи честни избори. Основната опасност от изборите е да не бъде откраднат вота на гражданите или да не бъде променен, допълни той.

На въпрос дали са били съгласувани тези промени с Румен Радев, Демерджиев бе категоричен: „Не”.

По случая „Петрохан” много отговори дължат не само от МВР, но и от ДАНС. Един от основните въпроси, който стои пред мен е защо основният свидетел, очевидецът, който е намерил труповете в Петрохан след като даде показания незабавно напусна страната, защо не поиска защита от българската държава и дали има доверие на българските правоохранителни органи, призна Иван Демерджиев.

Г-н Сарафов е узурпирал поста на главния прокурор. Трябва всички държавни органи да се обединят по всякакъв възможен начин и да напомнят на г-н Сарафов, че не може да узурпира този пост и трябва да го отстъпи. Оттам-нататък ВСС да изпълни своите функции. По същата логика може да се окаже, че министър-председателят остава в стола си, след като е приключил мандата, президентът – също. Това трябва да се реши незабавно, защото възниква въпросът какво прави човек, който няма законовото право да заема този пост. Това е правно нетърпимо и трябва да приключи веднага, подчерта бившият вътрешен министър.

По думите му ситуацията в сферата на правораздаването в България и правоохранителната дейност да бъде рязко подобрена, защото е изключително трагично положението в момента.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Както казваше Мелисандра в Игра на тронове:

    "the night is dark and full of terrors"

    Коментиран от #9

    22:27 13.03.2026

  • 2 Гражданин

    8 9 Отговор
    За този човек бих казал ,че беше най кадърният министър на МВР от всички до сега.

    Коментиран от #3, #10

    22:28 13.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Какви

    2 1 Отговор
    отговори се дължат, в шишландия няма институции, които да не са шменти капели.

    22:33 13.03.2026

  • 5 Какви

    1 1 Отговор
    отговори се дължат, в шишландия няма институции, които да не са шменти капели.

    22:34 13.03.2026

  • 6 Бг живот

    2 0 Отговор
    Бг .политиците са добре охранено затлъстели АНДРЕШКОВЦИ с престъпни помисли как да лъжат народа

    22:35 13.03.2026

  • 7 Абе ,

    5 1 Отговор
    "парите" стигнаха ли до получателя ?

    22:37 13.03.2026

  • 8 пеев

    5 1 Отговор
    Ида знаете бях точен с парите.

    22:39 13.03.2026

  • 9 Сатаниzирания ,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Що не го напишеш по руzzкий , таваришчите ти по- ще го разберат..

    22:40 13.03.2026

  • 10 Мдааа,

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гражданин":

    И винаги е бил точен с парите, а това е много важно

    22:42 13.03.2026

  • 11 Перо

    2 0 Отговор
    Най-некадърният министър на МВР за всички времена! Пълно недоразумение!

    22:55 13.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове