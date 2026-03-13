Украински удари в тила на врага! Путин нареди спешни мерки за защита на критичната инфраструктура на Русия

Руският президент Владимир Путин обсъди със Съвета за сигурност на Руската федерация мерки за защита на критичната инфраструктура на Русия след засилените украински атаки, които засегнаха, наред с други цели, и голям военен завод, съобщи днес Кремъл, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
В началото на срещата Путин поиска от вицепремиера Александър Новак, министъра на транспорта Виталий Савелиев и министъра на строителството Ирек Файзулин да представят предложените мерки, като останалата част от заседанието беше закрита за медиите.
На 10 март Украйна заяви, че е използвала британски ракети „Сторм Шадоу“ за удари по завод, произвеждащ полупроводникови устройства и интегрирани микрочипове за ракети, в град Брянск, на малко над 100 километра от границата с Украйна.
След атаката, при която бяха убити шестима души, някои руски блогъри, коментиращи войната, изразиха недоумение, че такъв ключов обект за задоволяване на нуждите на Русия на бойното поле не е бил евакуиран през четирите години на войната и е работил в обсега на украинските ракети.
На 25 февруари украински дронове удариха химически завод в град Дорогобуж, собственост на производителя на торове „Акрон“, като по този начин прекъснаха около 5% от производството на торове в Русия точно преди кризата в доставките, предизвикана от американско-израелските атаки срещу Иран.
Руското министерство на отбраната заяви вчера, че Украйна е опитала да атакува помпена станция, експлоатирана от газовия гигант „Газпром“, която изнася природен газ чрез подводния газопровод „ТюркСтрийм“ (TurkStream) към европейски клиенти, но атаката е била осуетена.
На 2 март „Шесхарис“, голям петролен терминал на руското Черноморско крайбрежие, спря товаренето на петрол на танкери след украинска атака с дрон, при която бяха ранени петима души, бяха повредени 20 сгради и се запали горивен терминал.
На фона на засилените атаки Русия забави или изключи мобилния интернет в Москва и някои други големи градове р рамките на това, което Кремъл описа като мерки за сигурност. Въпреки че такива прекъсвания станаха често срещани в цяла Русия по време на войната в Украйна, Москва не е преживявала прекъсвания в такъв мащаб от началото на войната, като милиони хора загубиха достъп до популярни услуги като карти или приложения за повикване на таксита.
1 има нещо глило в Москва
Коментиран от #80
19:21 13.03.2026
2 скучно и точка.
Коментиран от #48
19:23 13.03.2026
3 Цензура!
Коментиран от #16, #43
19:23 13.03.2026
4 НА ПУТИН ГО СМУЧЕТЕ
Коментиран от #19, #29, #71
19:24 13.03.2026
5 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Когато росия започна нахлуването си в Украйна през 2022 г., светът очакваше бърз колапс. Дори Джо Байдън и много анализатори предсказаха, че Киев може да падне за дни. Представяха си как Володимир Зеленски ще бъде заловен и изправен пред путин.
Но това не се случи. Докато паниката се разпространяваше по целия свят – и дори сред украинците – един човек остана спокоен: Зеленски.
Той отказа да бяга, обедини народа си и доказа ключов момент: силата не е в образа, който проектираш, а в смелостта, която показваш в решителния момент.
Може би Зеленски се е доверил на съдбата. Може би е прозрял този мит.
Или може би просто е разбрал, че истинската сила не се нуждае от представяне.
Коментиран от #8, #9, #28, #55
19:25 13.03.2026
6 Най-великият Президент на 21 век
Цял свят ненавижда масовия убиец Путлер! Броят се на пръстите на едната ръка страните, които няма да го арестуват за престъпленията и зверствата, които е извършил и продължава да върши.
Думите на Президента Зеленски ще се помнят векове!
"Дори през непроницаемата тъмнина Украйна и цивилизованият свят ясно виждат тези терористични актове.
Умишлени и цинични ракетни удари по гражданска критична инфраструктура. Не по военни съоръжения.
Все още ли си мислите, че можете да ни уплашите, да ни пречупите, да ни накарате да отстъпим?
Наистина ли нищо не разбрахте?
Не разбрахте ли кои сме ние? За какво сме? За какво говорим?
Четете по устните ми:
Без газ или без вас? Без вас.
Без вас или без светлината? Без вас.
Без вода или без вас? Без вас.
Без храна или без вас? Без вас.
Студът, гладът, тъмнината и жаждата не са толкова страшни и смъртоносни за нас, колкото вашето „приятелство и братство“.
Но историята ще постави всичко на мястото си.
И ние ще сме с газ, осветление, вода и храна… и БЕЗ вас!“.
Коментиран от #7
19:25 13.03.2026
7 Велик е
До коментар #6 от "Най-великият Президент на 21 век":Свири на орган с орган. Велик шут!
19:26 13.03.2026
8 ТИОРИЯ НА ПРОПАГАНДАТА
До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Най-важното е съобщенията да са кратки.
19:27 13.03.2026
9 Слава
До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Бусовизацията! Слава ТКЦ.
19:27 13.03.2026
10 Историческа истина
- Първата чеченска война (1994 - 1996)
Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
- Втора чеченска война (1999 – 2003)
Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
- Карабах (1992-2023)
Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
- Сирия (2015-2024)
Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
- Венецуела: загубена. Режима на Мадуро е унищожен с 3 часова СВО изпълнена от САЩ. Милиарди инвестиции са безвъзвратно загубени.
При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
Путин ще се запомни като един от най-жалките ръководители на Москва. При него мита за "вторая" бе напълно разбит, а смелите украинци, водени от безстрашния лидер на Свободния свят, Президент Зеленски, доказаха на цял свят, че силата на "вторая" е в свирката.
Коментиран от #62
19:27 13.03.2026
12 Няма край путинското унижение
Коментиран от #58
19:29 13.03.2026
15 Филянкишията
19:31 13.03.2026
16 Специална Военна Опсерация
До коментар #3 от "Цензура!":А, другаря Путин, беше казал, че ще ги хрупат като орехи...
19:32 13.03.2026
21:15 13.03.2026
18 ВСУшник😁
19:33 13.03.2026
19 Специална Военна Опсерация
До коментар #4 от "НА ПУТИН ГО СМУЧЕТЕ":Как се казва майката на Путин?
А, брат му?
Алберт Путин, май?
19:33 13.03.2026
21 Добреее
Коментиран от #26
19:34 13.03.2026
22 НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ
Коментиран от #37, #53, #57
19:35 13.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ха ха ха
До коментар #21 от "Добреее":Вагин не може, бе, човеко е неможач.
Коментиран от #32
19:38 13.03.2026
28 Специална Военна Опсерация
До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Абе, прав си да подкрепяш украинците.
Но не и Зеленски.
И той е в играта, заедно с Путин.
Знаеш, че Зеленски е евреин.
А, Путин?
А, "специалните пратени"?
Те, какви са?
Проучи , семейните им корени!
Не е трудно !
Коментиран от #39
19:39 13.03.2026
29 хаха 🤣
До коментар #4 от "НА ПУТИН ГО СМУЧЕТЕ":какво говориш🤣 как може така да се подиграваш с дядо Вовчик, човека е на преклонна възраст, нищо не му е останало за.... 🤣 🤣 🤣
19:39 13.03.2026
30 Тимур
Коментиран от #34
19:40 13.03.2026
32 Пригожин
До коментар #26 от "Ха ха ха":Шойгу открадна парите.
Коментиран от #40
19:41 13.03.2026
33 хаха
Путлераска му недорасла работа!
Коментиран от #75
19:41 13.03.2026
34 Кенеди
До коментар #30 от "Тимур":Има и копейки дето се обаждат от САЩ. САЩ затъна, откакто взеха да пускат копейки там.
19:42 13.03.2026
35 хаха
Технологии
Руските градове предлагат инсталирането на таксофони с достъп до интернет
Депутатът Антропенко: Възраждането на таксофоните е спешно необходимо в руските градове
Хайде по магаретата путлераски пислямистчета и да ви няма! ХАХАХА
19:42 13.03.2026
37 0001
До коментар #22 от "НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ":Как да не го мислим 😂
19:43 13.03.2026
38 Яжте Хурката велики ватенки
19:44 13.03.2026
39 Руий
До коментар #28 от "Специална Военна Опсерация":Не страдам от Култ към личността. Нямам желани да целувам заницата на Зелески, както почитателите на Путин.
19:44 13.03.2026
40 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #32 от "Пригожин":Джон Миършаймър ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и сега заради него ще постигнем целта си през 2058г. 😂
19:44 13.03.2026
43 Опа
До коментар #3 от "Цензура!":Руските удари са ясни. Всеки ден убиват цивилни - жени, деца, възрастни хора.
19:45 13.03.2026
44 НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ
Коментиран от #54
19:47 13.03.2026
47 Удри
Коментиран от #50
19:48 13.03.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Егаси
Коментиран от #51
19:48 13.03.2026
50 някой си
До коментар #47 от "Удри":мечти мечтииии🤣🤣🤣
19:49 13.03.2026
51 някой си
До коментар #49 от "Егаси":по скоро все повече плащат за пропаганда,и се н@сират от страх
Коментиран от #61, #84
19:50 13.03.2026
53 Нямат край
До коментар #22 от "НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
Коментиран от #56
19:51 13.03.2026
54 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #44 от "НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ":Не става, Песков е много ревнив, дори не мога да изляза извън бункера 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #60
19:52 13.03.2026
55 някой си
До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Слава на руските братя🇷🇺🇧🇬💪🇧🇬🇷🇺
19:56 13.03.2026
56 СМУЧИ
До коментар #53 от "Нямат край":И не се обаждай.
Коментиран от #76
19:57 13.03.2026
57 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #22 от "НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ":На късия ботокс с чамовите токчета 47см му го смучете ката ден вие подлогите на тинята просийска, и децата го знаят вече!
19:57 13.03.2026
58 Нямат край
До коментар #12 от "Няма край путинското унижение":русофобската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...🤣🤣🤣
19:59 13.03.2026
59 Ами
Сега остава да разберем и какъв е бил носителя и от къде е излетял.
Въпреки, че всичко това се знае. Но за сега по някаква причина се премълчава.
След това да няма - Русия безпричинно ни нападна.
20:00 13.03.2026
60 Нямат край
До коментар #54 от "Розовото пони Путин 🦄":русофобската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...🤣🤣🤣
все по жалки стават с всяка изминала секунда 🤣
20:01 13.03.2026
61 грешиш
До коментар #51 от "някой си":руснаците са най-страхливата нация в света. на първо място са по глупост и страх. 😂😂😂
Коментиран от #67
20:02 13.03.2026
62 Българин
До коментар #10 от "Историческа истина":Хайде сега анализирай България:без стопанство, армия икономика, здравеопазването. Минус три милиона и тн. Кажи Слава на България. Срам ви е. Няма евро.
Коментиран от #63
20:02 13.03.2026
63 ру БЛАТА
До коментар #62 от "Българин":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
20:05 13.03.2026
65 Миризма на блато
20:07 13.03.2026
67 някой си
До коментар #61 от "грешиш":продажните центчета в бг са на първо място по глупост и страх 😉пред монитора се пенят а после като ги закарам в мазето пискат като малки момиченца
20:07 13.03.2026
71 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #4 от "НА ПУТИН ГО СМУЧЕТЕ":Ние веднага сме насреща 🥳
20:12 13.03.2026
75 Има решение
До коментар #33 от "хаха":Едно време свързочниците бягаха с макари на гърба и разпъваха телефонен кабел .Така ще стане и в Маскве.
20:23 13.03.2026
76 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #56 от "СМУЧИ":Става, но ние действаме срещу заплащане 😘😂👍
20:27 13.03.2026
78 Пръчат
Коментиран от #81
20:31 13.03.2026
80 Европеец
До коментар #1 от "има нещо глило в Москва":виновен е либералният Путин .... Пета година как се мота с крайна и става вече за смях.... Крайно време е в Русия да бъде избран консервативен президент, Путин направи много за Русия, но вече издиша и неговия либерализъм е вреден...
20:33 13.03.2026
81 Жена му го е зарязала
До коментар #78 от "Пръчат":пред 20 години, не можел да си изпълнява съпружеските задължения. От тогава никога не е виждан с жена.
20:34 13.03.2026
84 Хмхмхмхмх
До коментар #51 от "някой си":И кое точно е пропаганда- че в нападнатата от русия Украйна ИМА мобилен интернет, а на територията на столицата на агресора русия- москва- НЯМА мобилен интернет, а... Да не говорим, че интернет НЕ Е руска технология, да не говорим и че приложението уатсап НЕ Е руско приложение, а АМЕРИКАНСКО- е, оти ги ручаха тогава жабетата руснаците, след като пут///лер посочи сащ и ЕС за свои основни врагове, а... Ми като ни сочи за врагове, НЯМА да имат никакъв интернет в русия- точка. Като русия е тооооолкова велика, къде й са нейните собствени руски приложения и руския интернет, който да е 100 процента само руски, а- що се пробваха да ползват кю-радара в те квазируските им технологии/... Щото НЯМАТ нищо, което да се доближава до един елементарен кю-радар, ама иначе пред нас , българите, се пишат на най- великите имперци в света.... Мизерници...
21:04 13.03.2026
