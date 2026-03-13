Украински удари в тила на врага! Путин нареди спешни мерки за защита на критичната инфраструктура на Русия

13 Март, 2026 19:18 2 787 86

На 10 март Киев заяви, че е използвал британски ракети „Сторм Шадоу“ за удари по завод, произвеждащ полупроводникови устройства и интегрирани микрочипове за ракети, в град Брянск, на малко над 100 километра от границата с Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин обсъди със Съвета за сигурност на Руската федерация мерки за защита на критичната инфраструктура на Русия след засилените украински атаки, които засегнаха, наред с други цели, и голям военен завод, съобщи днес Кремъл, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В началото на срещата Путин поиска от вицепремиера Александър Новак, министъра на транспорта Виталий Савелиев и министъра на строителството Ирек Файзулин да представят предложените мерки, като останалата част от заседанието беше закрита за медиите.

На 10 март Украйна заяви, че е използвала британски ракети „Сторм Шадоу“ за удари по завод, произвеждащ полупроводникови устройства и интегрирани микрочипове за ракети, в град Брянск, на малко над 100 километра от границата с Украйна.

След атаката, при която бяха убити шестима души, някои руски блогъри, коментиращи войната, изразиха недоумение, че такъв ключов обект за задоволяване на нуждите на Русия на бойното поле не е бил евакуиран през четирите години на войната и е работил в обсега на украинските ракети.

На 25 февруари украински дронове удариха химически завод в град Дорогобуж, собственост на производителя на торове „Акрон“, като по този начин прекъснаха около 5% от производството на торове в Русия точно преди кризата в доставките, предизвикана от американско-израелските атаки срещу Иран.

Руското министерство на отбраната заяви вчера, че Украйна е опитала да атакува помпена станция, експлоатирана от газовия гигант „Газпром“, която изнася природен газ чрез подводния газопровод „ТюркСтрийм“ (TurkStream) към европейски клиенти, но атаката е била осуетена.

На 2 март „Шесхарис“, голям петролен терминал на руското Черноморско крайбрежие, спря товаренето на петрол на танкери след украинска атака с дрон, при която бяха ранени петима души, бяха повредени 20 сгради и се запали горивен терминал.

На фона на засилените атаки Русия забави или изключи мобилния интернет в Москва и някои други големи градове р рамките на това, което Кремъл описа като мерки за сигурност. Въпреки че такива прекъсвания станаха често срещани в цяла Русия по време на войната в Украйна, Москва не е преживявала прекъсвания в такъв мащаб от началото на войната, като милиони хора загубиха достъп до популярни услуги като карти или приложения за повикване на таксита.


  • 1 има нещо глило в Москва

    34 18 Отговор
    това не е нормално

    Коментиран от #80

    19:21 13.03.2026

  • 2 скучно и точка.

    40 25 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #48

    19:23 13.03.2026

  • 3 Цензура!

    25 28 Отговор
    Ха сега дайте и руските удари. Нещо не ви минава пропагандата. В другите сайтове- по- независими ги писаха. Пхахаха.

    Коментиран от #16, #43

    19:23 13.03.2026

  • 4 НА ПУТИН ГО СМУЧЕТЕ

    23 21 Отговор
    И не го мислете.

    Коментиран от #19, #29, #71

    19:24 13.03.2026

  • 5 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    29 33 Отговор
    В продължение на години владимир путин култивираше образ на неудържима сила – яздеше коне, лови риба, играеше хокей, демонстрираше „неудържими“ оръжия и излъчваше аурата на най-силния човек в света. Мнозина повярваха в това.
    Когато росия започна нахлуването си в Украйна през 2022 г., светът очакваше бърз колапс. Дори Джо Байдън и много анализатори предсказаха, че Киев може да падне за дни. Представяха си как Володимир Зеленски ще бъде заловен и изправен пред путин.
    Но това не се случи. Докато паниката се разпространяваше по целия свят – и дори сред украинците – един човек остана спокоен: Зеленски.
    Той отказа да бяга, обедини народа си и доказа ключов момент: силата не е в образа, който проектираш, а в смелостта, която показваш в решителния момент.
    Може би Зеленски се е доверил на съдбата. Може би е прозрял този мит.
    Или може би просто е разбрал, че истинската сила не се нуждае от представяне.

    Коментиран от #8, #9, #28, #55

    19:25 13.03.2026

  • 6 Най-великият Президент на 21 век

    23 32 Отговор
    Цял свят се възхищава на Президента Зеленски ! Той е новия символ на борбата за свобода и независимост от тиранията ! Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
    Цял свят ненавижда масовия убиец Путлер! Броят се на пръстите на едната ръка страните, които няма да го арестуват за престъпленията и зверствата, които е извършил и продължава да върши.
    Думите на Президента Зеленски ще се помнят векове!
    "Дори през непроницаемата тъмнина Украйна и цивилизованият свят ясно виждат тези терористични актове.
    Умишлени и цинични ракетни удари по гражданска критична инфраструктура. Не по военни съоръжения.
    Все още ли си мислите, че можете да ни уплашите, да ни пречупите, да ни накарате да отстъпим?
    Наистина ли нищо не разбрахте?
    Не разбрахте ли кои сме ние? За какво сме? За какво говорим?
    Четете по устните ми:
    Без газ или без вас? Без вас.
    Без вас или без светлината? Без вас.
    Без вода или без вас? Без вас.
    Без храна или без вас? Без вас.
    Студът, гладът, тъмнината и жаждата не са толкова страшни и смъртоносни за нас, колкото вашето „приятелство и братство“.
    Но историята ще постави всичко на мястото си.
    И ние ще сме с газ, осветление, вода и храна… и БЕЗ вас!“.

    Коментиран от #7

    19:25 13.03.2026

  • 7 Велик е

    20 11 Отговор

    До коментар #6 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Свири на орган с орган. Велик шут!

    19:26 13.03.2026

  • 8 ТИОРИЯ НА ПРОПАГАНДАТА

    17 8 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Най-важното е съобщенията да са кратки.

    19:27 13.03.2026

  • 9 Слава

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Бусовизацията! Слава ТКЦ.

    19:27 13.03.2026

  • 10 Историческа истина

    24 23 Отговор
    Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си през 25 декември 1991 г. до сега.
    - Първата чеченска война (1994 - 1996)
    Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
    - Втора чеченска война (1999 – 2003)
    Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
    - Карабах (1992-2023)
    Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
    - Сирия (2015-2024)
    Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
    - Венецуела: загубена. Режима на Мадуро е унищожен с 3 часова СВО изпълнена от САЩ. Милиарди инвестиции са безвъзвратно загубени.
    При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
    Путин ще се запомни като един от най-жалките ръководители на Москва. При него мита за "вторая" бе напълно разбит, а смелите украинци, водени от безстрашния лидер на Свободния свят, Президент Зеленски, доказаха на цял свят, че силата на "вторая" е в свирката.

    Коментиран от #62

    19:27 13.03.2026

  • 11 Тц,тц,тц 😂😂😂

    15 13 Отговор
    Спешно нареди...😀Даже се изпоти😅Путин Спешният🤣

    19:27 13.03.2026

  • 12 Няма край путинското унижение

    18 18 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #58

    19:29 13.03.2026

  • 13 🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа

    20 16 Отговор
    Джуджето Вагиноф да поема още украински ракети и да се свършва тази руска измет.

    19:29 13.03.2026

  • 14 Тодар Живков

    14 15 Отговор
    Им ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти.Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    19:31 13.03.2026

  • 15 Филянкишията

    15 17 Отговор
    Престанете да промивате мозъците и манипулирате хората! Пишете глупости, за които ви наредят отгоре. “Любимите” евроатлантици и Прасчо

    19:31 13.03.2026

  • 16 Специална Военна Опсерация

    12 10 Отговор

    До коментар #3 от "Цензура!":

    А, другаря Путин, беше казал, че ще ги хрупат като орехи...

    19:32 13.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ВСУшник😁

    23 14 Отговор
    Подпалиха му жалката империя.

    19:33 13.03.2026

  • 19 Специална Военна Опсерация

    15 9 Отговор

    До коментар #4 от "НА ПУТИН ГО СМУЧЕТЕ":

    Как се казва майката на Путин?
    А, брат му?
    Алберт Путин, май?

    19:33 13.03.2026

  • 20 Минавам само да кажа

    19 15 Отговор
    Русия е кенеФФ.

    19:34 13.03.2026

  • 21 Добреее

    6 10 Отговор
    Мисля си, че е време да пенсионират котарака юлеополди да дойде някой тип Тъмп. който да приключи войната за месец, ако ме и по- бързо. Тръмп показа как се прави, е какво чака, да действа по същия начим. Приключва зеления и компания, кето не е трудно и войнат а свършва. Другия вариант е пак по американски- унищпжава транспортната и енергийна инфраструктура, мостове, железопътни линии, електропреносни линии, може и централи и пак ще свърши войната. Ама Путин май е решил. че му е твъде много населението и е води някакво СВО с неясни цели. По американския метод, войната щеше да е свършила максимум за 2 месеца.

    Коментиран от #26

    19:34 13.03.2026

  • 22 НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ

    11 16 Отговор
    И не го мислете.

    Коментиран от #37, #53, #57

    19:35 13.03.2026

  • 23 Тимур

    15 12 Отговор
    Стара новина, но добра. Украинците съсипаха безценен за ракетната програма завод

    19:35 13.03.2026

  • 24 руската мечка

    13 10 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    19:37 13.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха ха ха

    7 6 Отговор

    До коментар #21 от "Добреее":

    Вагин не може, бе, човеко е неможач.

    Коментиран от #32

    19:38 13.03.2026

  • 27 Владо

    13 6 Отговор
    Сбърканаяците останаха без интернет.

    19:39 13.03.2026

  • 28 Специална Военна Опсерация

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Абе, прав си да подкрепяш украинците.
    Но не и Зеленски.
    И той е в играта, заедно с Путин.
    Знаеш, че Зеленски е евреин.
    А, Путин?
    А, "специалните пратени"?
    Те, какви са?
    Проучи , семейните им корени!
    Не е трудно !

    Коментиран от #39

    19:39 13.03.2026

  • 29 хаха 🤣

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "НА ПУТИН ГО СМУЧЕТЕ":

    какво говориш🤣 как може така да се подиграваш с дядо Вовчик, човека е на преклонна възраст, нищо не му е останало за.... 🤣 🤣 🤣

    19:39 13.03.2026

  • 30 Тимур

    11 2 Отговор
    Факти е форум на чобани- копейки до един не спечелили зелена карта. Сори пичове,оставате си чобани

    Коментиран от #34

    19:40 13.03.2026

  • 31 Руский мир

    16 2 Отговор
    В Русия сложили бетонни бомбоубежища по улиците, но руснаците ги ползват за кенефи. При въздушна тревога влизаш вътре и всичко мирише на руский мир.

    19:41 13.03.2026

  • 32 Пригожин

    11 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха":

    Шойгу открадна парите.

    Коментиран от #40

    19:41 13.03.2026

  • 33 хаха

    12 3 Отговор
    Поради постоянните заплахи от дронове, комуникациите в Москва са блокирани, което нарушава работата на таксита, куриери и магазини. Руснаци купуват пейджъри. Wildberries съобщава, че продажбите от 6 до 10 март са се увеличили със 73% спрямо февруари, докато търсенето на радиостанции се е увеличило с 27%, а на стационарни телефони с 25% в целия град.

    Путлераска му недорасла работа!

    Коментиран от #75

    19:41 13.03.2026

  • 34 Кенеди

    11 3 Отговор

    До коментар #30 от "Тимур":

    Има и копейки дето се обаждат от САЩ. САЩ затъна, откакто взеха да пускат копейки там.

    19:42 13.03.2026

  • 35 хаха

    10 3 Отговор
    13 март 2026 г., 11:45 ч.
    Технологии
    Руските градове предлагат инсталирането на таксофони с достъп до интернет
    Депутатът Антропенко: Възраждането на таксофоните е спешно необходимо в руските градове

    Хайде по магаретата путлераски пислямистчета и да ви няма! ХАХАХА

    19:42 13.03.2026

  • 36 Дон Корлеоне

    11 3 Отговор
    Хаяско е още жив благодарение на милоста на Запада.

    19:43 13.03.2026

  • 37 0001

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ":

    Как да не го мислим 😂

    19:43 13.03.2026

  • 38 Яжте Хурката велики ватенки

    10 3 Отговор
    С Велико ПВО безаналогово.

    19:44 13.03.2026

  • 39 Руий

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Специална Военна Опсерация":

    Не страдам от Култ към личността. Нямам желани да целувам заницата на Зелески, както почитателите на Путин.

    19:44 13.03.2026

  • 40 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Пригожин":

    Джон Миършаймър ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и сега заради него ще постигнем целта си през 2058г. 😂

    19:44 13.03.2026

  • 41 стоян

    8 2 Отговор
    Другаре путинофили от една година путин не е казвал ,,всйо по план ,,- явно украинците му изметнаха плана и вече не е по план - завода в който сглобяваха китайския москвич го затворили - намалени продажби и три хиляди безработни

    19:44 13.03.2026

  • 42 Абе къде са

    6 2 Отговор
    Русофилите семката им едногънкова в Ауспуха......

    19:45 13.03.2026

  • 43 Опа

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Цензура!":

    Руските удари са ясни. Всеки ден убиват цивилни - жени, деца, възрастни хора.

    19:45 13.03.2026

  • 44 НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ

    2 3 Отговор
    И не го мислете.

    Коментиран от #54

    19:47 13.03.2026

  • 45 Българин

    5 0 Отговор
    Е те сами не се ли сетиха, че на 5-тата година се налага Путин да им го нарежда?!?

    19:48 13.03.2026

  • 46 Оня с коня

    7 2 Отговор
    Руснаците се успокоиха че Америка поради войната с Иран е възпрепятствана да доставя Ракети на Украйна.Да,обаче Украйна внезапно извади изпод Тезгяха Английска "Сторм шадоу",която между другото е много Зла.

    19:48 13.03.2026

  • 47 Удри

    5 3 Отговор
    През лятото Украйна пуска нова балистична ракета фп-9. Освен това идват и американската версия на шахед.

    Коментиран от #50

    19:48 13.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Егаси

    9 3 Отговор
    Украинците вместо да отслабват започват все по-силно да удрят руснаците.

    Коментиран от #51

    19:48 13.03.2026

  • 50 някой си

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Удри":

    мечти мечтииии🤣🤣🤣

    19:49 13.03.2026

  • 51 някой си

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Егаси":

    по скоро все повече плащат за пропаганда,и се н@сират от страх

    Коментиран от #61, #84

    19:50 13.03.2026

  • 52 Констатация

    6 1 Отговор
    От началото на годината ВСУ е ударило над 10 завода на Отбраната и други, които произвеждат компоненти за зтях!!! Но, вие бъдете спокойни, дедо Путин е в безопастност у Бункеа.., за сега! -)))

    19:50 13.03.2026

  • 53 Нямат край

    8 4 Отговор

    До коментар #22 от "НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #56

    19:51 13.03.2026

  • 54 Розовото пони Путин 🦄

    7 3 Отговор

    До коментар #44 от "НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ":

    Не става, Песков е много ревнив, дори не мога да изляза извън бункера 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #60

    19:52 13.03.2026

  • 55 някой си

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Слава на руските братя🇷🇺🇧🇬💪🇧🇬🇷🇺

    19:56 13.03.2026

  • 56 СМУЧИ

    2 4 Отговор

    До коментар #53 от "Нямат край":

    И не се обаждай.

    Коментиран от #76

    19:57 13.03.2026

  • 57 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ":

    На късия ботокс с чамовите токчета 47см му го смучете ката ден вие подлогите на тинята просийска, и децата го знаят вече!

    19:57 13.03.2026

  • 58 Нямат край

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "Няма край путинското унижение":

    русофобската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...🤣🤣🤣

    19:59 13.03.2026

  • 59 Ами

    3 7 Отговор
    „Сторм Шадоу“ е британска крилата ракета изстрелвана от носител.
    Сега остава да разберем и какъв е бил носителя и от къде е излетял.
    Въпреки, че всичко това се знае. Но за сега по някаква причина се премълчава.
    След това да няма - Русия безпричинно ни нападна.

    20:00 13.03.2026

  • 60 Нямат край

    1 6 Отговор

    До коментар #54 от "Розовото пони Путин 🦄":

    русофобската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...🤣🤣🤣
    все по жалки стават с всяка изминала секунда 🤣

    20:01 13.03.2026

  • 61 грешиш

    8 4 Отговор

    До коментар #51 от "някой си":

    руснаците са най-страхливата нация в света. на първо място са по глупост и страх. 😂😂😂

    Коментиран от #67

    20:02 13.03.2026

  • 62 Българин

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "Историческа истина":

    Хайде сега анализирай България:без стопанство, армия икономика, здравеопазването. Минус три милиона и тн. Кажи Слава на България. Срам ви е. Няма евро.

    Коментиран от #63

    20:02 13.03.2026

  • 63 ру БЛАТА

    10 5 Отговор

    До коментар #62 от "Българин":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    20:05 13.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Миризма на блато

    8 2 Отговор
    В кална масква в неделя откриват най големия гастроном в руския мир за консерви от тученица и сальодка от папур, храна без хористерол за блатното население,нека гнилият запад да завижда......😂😂😂😂😂

    20:07 13.03.2026

  • 66 Тимур

    7 2 Отговор
    Връщат телефоните с монети в Русия вместо монети

    20:07 13.03.2026

  • 67 някой си

    2 7 Отговор

    До коментар #61 от "грешиш":

    продажните центчета в бг са на първо място по глупост и страх 😉пред монитора се пенят а после като ги закарам в мазето пискат като малки момиченца

    20:07 13.03.2026

  • 68 Тимур

    11 2 Отговор
    Връщат телефоните с монети в Русия вместо мобилни телефони

    20:08 13.03.2026

  • 69 дядо дръмпи

    8 3 Отговор
    кремъл трябва да признае неспособността на Русия да спечели войната!

    20:09 13.03.2026

  • 70 Аз съм веган

    8 2 Отговор
    Все още ли всичко върви по план, или хаяско си я кара както дойде?

    20:10 13.03.2026

  • 71 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "НА ПУТИН ГО СМУЧЕТЕ":

    Ние веднага сме насреща 🥳

    20:12 13.03.2026

  • 72 коко

    4 0 Отговор
    Що эа война е това след като четири години воюват а стратегически важен завод работи спокойно на 100 километра от границата???

    20:17 13.03.2026

  • 73 днес много лош ден

    6 2 Отговор
    за путинофилите, русия потъва като Титаник, говори се че новия аятолах е смъртносно ранен.

    20:19 13.03.2026

  • 74 Уха

    4 3 Отговор
    Вова е взел мерки. Занесли са му две кутии карандаши събул е гащите и си ги е сложил в ауспуха

    20:20 13.03.2026

  • 75 Има решение

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "хаха":

    Едно време свързочниците бягаха с макари на гърба и разпъваха телефонен кабел .Така ще стане и в Маскве.

    20:23 13.03.2026

  • 76 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "СМУЧИ":

    Става, но ние действаме срещу заплащане 😘😂👍

    20:27 13.03.2026

  • 77 Пръчат

    6 2 Отговор
    Защо плешивеца държи пръста на спусъка на автомата и е насочил дулото към главата на другия иgьoт? Не е ли одил у казарма?

    20:28 13.03.2026

  • 78 Пръчат

    5 2 Отговор
    Аз не съм го видял карлика сниман със жена! Само по мъже ли ходи?

    Коментиран от #81

    20:31 13.03.2026

  • 79 Соловьов:

    5 1 Отговор
    Намаляваме производството на военни дронове в пъти, няма пари. "При мен идват наши производители на "страхотни" дронове и ми казват: "Знаеш ли, помолиха ни да намалил (обема на) производство за фронта НЯКОЛКО ПЪТИ". Това заяви с истеричен крясък емблемата на руската информационна пропаганда Владимир Соловьов. Представители на големи холдингови структури в студиото обясняват, че трябвало да получат аванси от държавата за производство на определено количество, обаче сега изведнъж това било ограничено. Дори трябвало да уволняват работници, а търсенето било огромно.

    20:32 13.03.2026

  • 80 Европеец

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "има нещо глило в Москва":

    виновен е либералният Путин .... Пета година как се мота с крайна и става вече за смях.... Крайно време е в Русия да бъде избран консервативен президент, Путин направи много за Русия, но вече издиша и неговия либерализъм е вреден...

    20:33 13.03.2026

  • 81 Жена му го е зарязала

    6 2 Отговор

    До коментар #78 от "Пръчат":

    пред 20 години, не можел да си изпълнява съпружеските задължения. От тогава никога не е виждан с жена.

    20:34 13.03.2026

  • 82 Доктар

    4 2 Отговор
    Путин е оплешивял дето си е скубал косите от яд и мъка по блицкрига!

    20:40 13.03.2026

  • 83 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 2 Отговор
    Няма да мръдна от бункера, при мен са откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части!

    20:43 13.03.2026

  • 84 Хмхмхмхмх

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "някой си":

    И кое точно е пропаганда- че в нападнатата от русия Украйна ИМА мобилен интернет, а на територията на столицата на агресора русия- москва- НЯМА мобилен интернет, а... Да не говорим, че интернет НЕ Е руска технология, да не говорим и че приложението уатсап НЕ Е руско приложение, а АМЕРИКАНСКО- е, оти ги ручаха тогава жабетата руснаците, след като пут///лер посочи сащ и ЕС за свои основни врагове, а... Ми като ни сочи за врагове, НЯМА да имат никакъв интернет в русия- точка. Като русия е тооооолкова велика, къде й са нейните собствени руски приложения и руския интернет, който да е 100 процента само руски, а- що се пробваха да ползват кю-радара в те квазируските им технологии/... Щото НЯМАТ нищо, което да се доближава до един елементарен кю-радар, ама иначе пред нас , българите, се пишат на най- великите имперци в света.... Мизерници...

    21:04 13.03.2026

  • 85 Тити

    0 0 Отговор
    Путлер само може да гледа с празен поглед и да се надява че Украинците няма да взривят някой друг завод Ако думнат завода на Лада по голямата част от населението ще благодарно че са махнали това недоразумение.

    21:15 13.03.2026

  • 86 ХАХАХА😂

    0 0 Отговор
    Ама за какво са им мерки, като свалят всички ракети и дронове тия ментърджии🤣🤣🤣

    21:21 13.03.2026

