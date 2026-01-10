САЩ подкрепиха иранския народ на фона на безредиците и погромите, Техеран обвини Вашингтон за ескалацията ВИДЕО

Американският държавен секретар Марко Рубио изрази подкрепата на САЩ за иранския народ, след като властите в Ислямската република прекъснаха достъпа до интернет и се опитаха да ограничат антиправителствените протести, бушуващи в цялата страна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"САЩ подкрепят храбрия ирански народ", написа дипломат номер едно на Вашингтон в социалната мрежа "Екс".

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че САЩ са готови да нанесат „силен удар“ на Иран, ако се стреля по протестиращи и сред тях има жертви.

„Ще ги ударим наистина силно там, където боли. И това не означава въоръжени сили на място, а наистина силен удар там, където боли. Иран е в изключително трудна ситуация", каза Тръмп. И призова: "По-добре не започвайте да стреляте, защото и ние ще започнем да стреляме".

САЩ са виновни за „трансформацията на мирните протести в насилствени, подривни действия и широко разпространен вандализъм“ в Иран, заяви постоянният представител на Ислямската република в ООН пред Съвета за сигурност, цитиран от Ройтерс и БТА.

Иран осъжда „продължаващото, незаконно и безотговорно поведение на САЩ в координация с израелския режим при намеса във вътрешните работи на Иран чрез заплахи, подбуждане и умишлено насърчаване на нестабилност и насилие“, написа посланикът на Иран в ООН Амир Саид Иравани в писмо, до което Ройтерс е получил достъп.

Дипломатът обвини Вашингтон в „дестабилизиращи практики“, които подкопават основополагащия устав на ООН, нарушават основните принципи на международното право и заплашват основите на международния мир и сигурност.

Тази нощ TRT Arabi цитира кмета на иранската столица Алиреза Закани, който съобщи, че протестиращи са вандализирали 26 банки и 25 джамии в Техеран.

Закани добави, че са били ограбени още 24 жилищни сгради и две болници. Изгорени са били и четиридесет и осем пожарни коли. Той обвини „чуждестранни врагове“ в експлоатация на младежи и подбуждане към повреждане на обществена собственост.

Прокуратурата на Северен Хорасан също така заяви в изявление, че „провокатори, пристигнали в провинцията от различни региони, са подпалили конвой от превозни средства, в който са били прокурорът Али Акбар Хазинзаде и няколко служители по сигурността“. Освен това протестиращите са попречили на пожарникарите да потушат пожара, което е довело до смъртта на прокурора и неговата охрана. Властите са започнали разследване за арест на замесените.

Протестите в Иран започнаха на 28 декември на главния базар в Техеран. Първоначално към протестите се присъединиха собственици на магазини и студенти, изразявайки недоволство от действията на правителството на фона на рязък спад на националната валута и покачващи се цени. Малко след началото на протестите, ръководителят на Централната банка на Иран, Мохамад Фарзин, подаде оставка. Демонстрациите се разпространиха и в други градове.

Според информационната агенция Human Rights Activists, към 8 януари най-малко 42 протестиращи и осем служители по сигурността са били убити при безредиците, а броят на задържаните надхвърли 2200. Аятолах Хаменей смята, че протестиращите в Иран „горят кофи за боклук“, за да угодят на президента на САЩ Доналд Тръмп.

На 7 януари Fox News съобщи, че иранският град Абданан (провинция Илам), разположен близо до иракската граница, е бил напълно превзет от протестиращите. Националният съвет за съпротива на Иран (NCRI) също обяви „превземането на града“. Освен Абданан, превзет е и град Малекшахи.