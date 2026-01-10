САЩ подкрепиха иранския народ на фона на безредиците и погромите, Техеран обвини Вашингтон за ескалацията ВИДЕО

Американският държавен секретар Марко Рубио изрази подкрепата на САЩ за иранския народ, след като властите в Ислямската република прекъснаха достъпа до интернет и се опитаха да ограничат антиправителствените протести, бушуващи в цялата страна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"САЩ подкрепят храбрия ирански народ", написа дипломат номер едно на Вашингтон в социалната мрежа "Екс".
Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че САЩ са готови да нанесат „силен удар“ на Иран, ако се стреля по протестиращи и сред тях има жертви.
„Ще ги ударим наистина силно там, където боли. И това не означава въоръжени сили на място, а наистина силен удар там, където боли. Иран е в изключително трудна ситуация", каза Тръмп. И призова: "По-добре не започвайте да стреляте, защото и ние ще започнем да стреляме".
САЩ са виновни за „трансформацията на мирните протести в насилствени, подривни действия и широко разпространен вандализъм“ в Иран, заяви постоянният представител на Ислямската република в ООН пред Съвета за сигурност, цитиран от Ройтерс и БТА.
Иран осъжда „продължаващото, незаконно и безотговорно поведение на САЩ в координация с израелския режим при намеса във вътрешните работи на Иран чрез заплахи, подбуждане и умишлено насърчаване на нестабилност и насилие“, написа посланикът на Иран в ООН Амир Саид Иравани в писмо, до което Ройтерс е получил достъп.
Дипломатът обвини Вашингтон в „дестабилизиращи практики“, които подкопават основополагащия устав на ООН, нарушават основните принципи на международното право и заплашват основите на международния мир и сигурност.
Тази нощ TRT Arabi цитира кмета на иранската столица Алиреза Закани, който съобщи, че протестиращи са вандализирали 26 банки и 25 джамии в Техеран.
Закани добави, че са били ограбени още 24 жилищни сгради и две болници. Изгорени са били и четиридесет и осем пожарни коли. Той обвини „чуждестранни врагове“ в експлоатация на младежи и подбуждане към повреждане на обществена собственост.
Прокуратурата на Северен Хорасан също така заяви в изявление, че „провокатори, пристигнали в провинцията от различни региони, са подпалили конвой от превозни средства, в който са били прокурорът Али Акбар Хазинзаде и няколко служители по сигурността“. Освен това протестиращите са попречили на пожарникарите да потушат пожара, което е довело до смъртта на прокурора и неговата охрана. Властите са започнали разследване за арест на замесените.
Протестите в Иран започнаха на 28 декември на главния базар в Техеран. Първоначално към протестите се присъединиха собственици на магазини и студенти, изразявайки недоволство от действията на правителството на фона на рязък спад на националната валута и покачващи се цени. Малко след началото на протестите, ръководителят на Централната банка на Иран, Мохамад Фарзин, подаде оставка. Демонстрациите се разпространиха и в други градове.
Според информационната агенция Human Rights Activists, към 8 януари най-малко 42 протестиращи и осем служители по сигурността са били убити при безредиците, а броят на задържаните надхвърли 2200. Аятолах Хаменей смята, че протестиращите в Иран „горят кофи за боклук“, за да угодят на президента на САЩ Доналд Тръмп.
На 7 януари Fox News съобщи, че иранският град Абданан (провинция Илам), разположен близо до иракската граница, е бил напълно превзет от протестиращите. Националният съвет за съпротива на Иран (NCRI) също обяви „превземането на града“. Освен Абданан, превзет е и град Малекшахи.
10 ИраКчани
До коментар #6 от "дано скоро и тука бъде така":Допивай питието и в леглото.
Събитията се развиват в ИраН
04:53 10.01.2026
Накрая ще има й удари по тая покварена държава, а лудото ще го състигне съдбата на прокурора и охраната му!
04:59 10.01.2026
13 Много ми хареса
06:28 10.01.2026
18 Аятолоха
До коментар #4 от "Българин":направо да остъкли цял Иран за по-сигурно, Алах ще разпознае своите
екзекуции ще има пак в Иран.
07:53 10.01.2026
22 Надявам се
23 Още една блатна крепост
09:16 10.01.2026
24 АКО ИРАН НЕ БЕШЕ
09:33 10.01.2026
25 Където и да са намесени Краварите
09:34 10.01.2026
26 Путин
09:34 10.01.2026
27 Фаш терористите
28 Те всъщност
До коментар #27 от "Фаш терористите":Ирак, Сирия, Венецуела сега и Иран нямат никакво стратегическо значение за Русия.
09:38 10.01.2026
29 Путин
09:38 10.01.2026
30 Град Козлодуй
09:40 10.01.2026
31 Симо
Животът и ще премине в тотална мизерия и глад. Поколения наред ще страдат, защото тези незнаят какво в момента правят.
09:42 10.01.2026
32 Пич
33 Асен
09:44 10.01.2026
35 Руската пропаганда
До коментар #32 от "Пич":Винаги се цели в глупака.
36 Техеран пада.
09:48 10.01.2026
37 Хаменей
09:48 10.01.2026
39 Кую
09:53 10.01.2026
40 Пич
До коментар #35 от "Руската пропаганда":Само глупакът говори, без да е видял ! Иди и виж , и тогава пиши !!! Няма пропаганда , има истина!!! Препоръчвам да видиш съкровищницата на шаховете на Персия , която сега е наречена Музея на народа, или нещо подобно беше. Бил съм в най големите музеи на света , но никъде не съм виждал такова нещо. Диаманти, рубини, изумруди, сапфири, перли........ На такива огромни безпорядъчни купища, сякаш са ги хвърляли с лопата. И толкова много, че изглеждат нещо обикновено и евтино !!!
41 Трътлю
09:57 10.01.2026
42 Българин
До коментар #18 от "Аятолоха":Да ама може Иран да изпревари Израел и да го направи огледало ,вече са готови с ядрено оръжие и за това Путин изтегли всички руснаци и семействата им от Израел.
43 Икономист
09:58 10.01.2026
44 Факти
09:58 10.01.2026
45 Някой
Да си оправят тяхното полукълбо, и да оставят останалите да си живеят, както преценят. На света отдавна му е писнало от САЩ и болните им амбиции.
09:59 10.01.2026
46 Линда
До коментар #5 от "Хм...":Шапка и мустак
09:59 10.01.2026
47 реру
До коментар #34 от "Мами4kkaта ви копейска продажна":Суссс бре минн.диллл иди наХ Сууу Кааа продажна !
10:00 10.01.2026
48 И аз се надявам
До коментар #22 от "Надявам се":някой циганин да ти удари челно колата с цялото ти семейство и някои да хвърли клечка кибрит в резервоара ти.
49 Абе
50 Властта
51 Пейджър
До коментар #42 от "Българин":Путин е изтеглил вълна!Изтегли само руското посолство,за да не получи честитка от Мосад.Иначе всеки трети в Израел е рускоговорящ.
Слаб 2
Седни си.
52 Мерси
До коментар #48 от "И аз се надявам":Да ти се връща стократно!
10:05 10.01.2026
53 Ха ха майтапчия
До коментар #51 от "Пейджър":Този импотент да изтегли вълна?
10:05 10.01.2026
54 Майдан в Техеран
10:06 10.01.2026
55 Прудльооо
До коментар #49 от "Абе":Тихоо !Тихо не си компетентен бре леваккк !
10:06 10.01.2026
56 Абе путиноид,
До коментар #40 от "Пич":А видя ли как убиват момичета с камини?
57 Българин
До коментар #51 от "Пейджър":Всеки трети рускоговорящ е изселил се руски евреин,тях не ги брои за руснаци и са избрани да дадат фира.
10:07 10.01.2026
58 Ами
До коментар #56 от "Абе путиноид,":А кога и небинарни джендъри като теб ?
10:08 10.01.2026
59 Щерев
До коментар #50 от "Властта":А американците които си избиха ДАЖЕ президентите?
10:08 10.01.2026
