САЩ подкрепиха иранския народ на фона на безредиците и погромите, Техеран обвини Вашингтон за ескалацията ВИДЕО

САЩ подкрепиха иранския народ на фона на безредиците и погромите, Техеран обвини Вашингтон за ескалацията ВИДЕО

10 Януари, 2026 03:36, обновена 10 Януари, 2026 09:33

Протестиращи грабят банки, джамии и болници. Изгорени са прокурор и охраната му. 42-ма протестиращи и осем служители по сигурността са били убити при безредиците, арестуваните са около 2 200

САЩ подкрепиха иранския народ на фона на безредиците и погромите, Техеран обвини Вашингтон за ескалацията ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев

Американският държавен секретар Марко Рубио изрази подкрепата на САЩ за иранския народ, след като властите в Ислямската република прекъснаха достъпа до интернет и се опитаха да ограничат антиправителствените протести, бушуващи в цялата страна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"САЩ подкрепят храбрия ирански народ", написа дипломат номер едно на Вашингтон в социалната мрежа "Екс".

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че САЩ са готови да нанесат „силен удар“ на Иран, ако се стреля по протестиращи и сред тях има жертви.

„Ще ги ударим наистина силно там, където боли. И това не означава въоръжени сили на място, а наистина силен удар там, където боли. Иран е в изключително трудна ситуация", каза Тръмп. И призова: "По-добре не започвайте да стреляте, защото и ние ще започнем да стреляме".

САЩ са виновни за „трансформацията на мирните протести в насилствени, подривни действия и широко разпространен вандализъм“ в Иран, заяви постоянният представител на Ислямската република в ООН пред Съвета за сигурност, цитиран от Ройтерс и БТА.

Иран осъжда „продължаващото, незаконно и безотговорно поведение на САЩ в координация с израелския режим при намеса във вътрешните работи на Иран чрез заплахи, подбуждане и умишлено насърчаване на нестабилност и насилие“, написа посланикът на Иран в ООН Амир Саид Иравани в писмо, до което Ройтерс е получил достъп.

Дипломатът обвини Вашингтон в „дестабилизиращи практики“, които подкопават основополагащия устав на ООН, нарушават основните принципи на международното право и заплашват основите на международния мир и сигурност.

Тази нощ TRT Arabi цитира кмета на иранската столица Алиреза Закани, който съобщи, че протестиращи са вандализирали 26 банки и 25 джамии в Техеран.

Закани добави, че са били ограбени още 24 жилищни сгради и две болници. Изгорени са били и четиридесет и осем пожарни коли. Той обвини „чуждестранни врагове“ в експлоатация на младежи и подбуждане към повреждане на обществена собственост.

Прокуратурата на Северен Хорасан също така заяви в изявление, че „провокатори, пристигнали в провинцията от различни региони, са подпалили конвой от превозни средства, в който са били прокурорът Али Акбар Хазинзаде и няколко служители по сигурността“. Освен това протестиращите са попречили на пожарникарите да потушат пожара, което е довело до смъртта на прокурора и неговата охрана. Властите са започнали разследване за арест на замесените.

Протестите в Иран започнаха на 28 декември на главния базар в Техеран. Първоначално към протестите се присъединиха собственици на магазини и студенти, изразявайки недоволство от действията на правителството на фона на рязък спад на националната валута и покачващи се цени. Малко след началото на протестите, ръководителят на Централната банка на Иран, Мохамад Фарзин, подаде оставка. Демонстрациите се разпространиха и в други градове.

Според информационната агенция Human Rights Activists, към 8 януари най-малко 42 протестиращи и осем служители по сигурността са били убити при безредиците, а броят на задържаните надхвърли 2200. Аятолах Хаменей смята, че протестиращите в Иран „горят кофи за боклук“, за да угодят на президента на САЩ Доналд Тръмп.

На 7 януари Fox News съобщи, че иранският град Абданан (провинция Илам), разположен близо до иракската граница, е бил напълно превзет от протестиращите. Националният съвет за съпротива на Иран (NCRI) също обяви „превземането на града“. Освен Абданан, превзет е и град Малекшахи.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жител на Евротериторията “България”

    38 18 Отговор
    Тръмп е престъпен ционист. Ционистките терористични държави САЩ и Израел, както и техните марионетки, включително ЕС, не подлежат на съдебно преследване. Те са недосегаеми и са над закона.

    03:57 10.01.2026

  • 2 Обществена тайна

    49 6 Отговор
    Хората в Иран не искат ислям и помнят, че са арийци, както че са изкуствено ислямизирани и асимилирани от други племена. Може да е оркестрирано в момента, но истината е, че хората там чакат това от поколения. Бог да им е на помощ!

    04:00 10.01.2026

  • 3 Доналд Тръмп, ционист

    15 10 Отговор
    Ура! Най-накрая демокрацията дойде!

    04:09 10.01.2026

  • 4 Българин

    13 20 Отговор
    Хамейней трябва да използва ядрено оръжие срещу бунтовниците и техните циониски куратори!

    04:09 10.01.2026

  • 7 коко

    28 9 Отговор
    Не знам колко са големи протестите защото от много години не вярвам на лъжливото овчарче. Важното обаче е че овчарчето иска да ни покаже колко недоволни са иранците и че е време за нас, сащ и израел, да отидем и да им помогнем да се освободят. Така че се създава илюзията пред световното общество че това което ще направим е да спасим още един народ.

    04:45 10.01.2026

  • 8 Ха ха

    16 11 Отговор
    Всяка империя когато е най силна тогава сгромолясва.америка няма да бъде изключение.

    04:45 10.01.2026

  • 9 Изродите от

    25 9 Отговор
    ЦРУ и Мосад имат клъв по ръцете!

    04:50 10.01.2026

  • 10 ИраКчани

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "дано скоро и тука бъде така":

    Допивай питието и в леглото.
    Събитията се развиват в ИраН

    04:53 10.01.2026

  • 11 Червена звезда

    21 8 Отговор

    До коментар #6 от "дано скоро и тука бъде така":

    ЦРУ в БГ вече си инсталира подлоги и няма да вдига протести

    04:55 10.01.2026

  • 12 Тоя лудия

    19 9 Отговор
    Да нанесе удар по самите щати, че там няма ден, в който да не се стрелят и да има жертви.
    Накрая ще има й удари по тая покварена държава, а лудото ще го състигне съдбата на прокурора и охраната му!

    04:59 10.01.2026

  • 13 Много ми хареса

    16 10 Отговор
    Случката с прокурора!

    Коментиран от #19

    05:05 10.01.2026

  • 15 Демокрация

    18 23 Отговор
    Крайно време е оста на злото Русия Китай Иран СКорея да бъде реформирана

    05:18 10.01.2026

  • 16 шопо

    2 5 Отговор
    туа са тарикате, фрълиа оставка

    05:19 10.01.2026

  • 17 Как може

    15 10 Отговор
    да не искат да живеят в средновековието като църковни мишки тези хора?

    06:28 10.01.2026

  • 18 Аятолоха

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    направо да остъкли цял Иран за по-сигурно, Алах ще разпознае своите

    Коментиран от #42

    06:31 10.01.2026

  • 20 Някой

    12 5 Отговор
    Е, значи те са мародери, с не протестиращи . Доста
    екзекуции ще има пак в Иран.

    07:53 10.01.2026

  • 22 Надявам се

    1 12 Отговор
    Прокурорът да е бил с цялото си семейство в колата!

    Коментиран от #48

    08:09 10.01.2026

  • 23 Още една блатна крепост

    2 8 Отговор
    Част от жизнените функции на Бат Ганьо патрЕотара, ще спре да функционира.

    09:16 10.01.2026

  • 24 АКО ИРАН НЕ БЕШЕ

    14 0 Отговор
    БОГАТ НА ПЕТРОЛ,ТОВА НЯМАШЕ ДА СЕ СЛУЧВА.

    09:33 10.01.2026

  • 25 Където и да са намесени Краварите

    6 2 Отговор
    Все мирише на КЕНЕФ !!!!!!!

    09:34 10.01.2026

  • 26 Путин

    2 8 Отговор
    Не познавам никакъв Аятолах!

    09:34 10.01.2026

  • 27 Фаш терористите

    9 2 Отговор
    Ще разбутат отново цял свят както преди години Ирак , либия , сирия ........

    Коментиран от #28

    09:36 10.01.2026

  • 28 Те всъщност

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Фаш терористите":

    Ирак, Сирия, Венецуела сега и Иран нямат никакво стратегическо значение за Русия.

    09:38 10.01.2026

  • 29 Путин

    1 7 Отговор
    И Мадуро не го познавам!

    09:38 10.01.2026

  • 30 Град Козлодуй

    1 2 Отговор
    Дано прокурора се оправи човека.

    09:40 10.01.2026

  • 31 Симо

    5 2 Отговор
    Тези нещастници нямат и бегла представа, кчкво ги очаква, когато свалят правителството. Нека погледнат към Сирия, Либия, Ирак, Палестина.... изгорена земя, хаос и безвремие от десетилетия.
    Животът и ще премине в тотална мизерия и глад. Поколения наред ще страдат, защото тези незнаят какво в момента правят.

    09:42 10.01.2026

  • 32 Пич

    4 2 Отговор
    Само глупаци вярват на говедарската пропаганда. Умните отиват и виждат! В Иран живота върви съвсем спокойно и модерно. Вечер по едни красиви , големи и осветени улици живота върви както на Витошка. От млади до възрастни хора се разхождат спокойно , забавляват се в заведения, пазаруват многобройни стоки, жени колкото искаш, не си стоят вкъщи. Единственото което липсва е алкохол. И ако аз с мъка преглъщах разни гадни чайове, местните се забавляваха, смееха и говореха все едно пиеха бира и ракия. Жените не са нинджи, накар и такива да има. Това е разликата.

    Коментиран от #35

    09:42 10.01.2026

  • 33 Асен

    2 3 Отговор
    Сащ ще бутнат поредната дружка на Путлер а без Иранската подкрепа Хамас Хизбула и Хутите отиват в историята защото деньги нет.

    09:44 10.01.2026

  • 35 Руската пропаганда

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Пич":

    Винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #40

    09:46 10.01.2026

  • 36 Техеран пада.

    1 4 Отговор
    Путлер и тук е безпомощен.

    09:48 10.01.2026

  • 37 Хаменей

    5 2 Отговор
    Иран подкрепя протестите в сащ срещу оранжевия ционистки клоун

    09:48 10.01.2026

  • 39 Кую

    4 0 Отговор
    ФАЩ неподкрепят никого,Осве дебелите си задници.

    09:53 10.01.2026

  • 40 Пич

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Руската пропаганда":

    Само глупакът говори, без да е видял ! Иди и виж , и тогава пиши !!! Няма пропаганда , има истина!!! Препоръчвам да видиш съкровищницата на шаховете на Персия , която сега е наречена Музея на народа, или нещо подобно беше. Бил съм в най големите музеи на света , но никъде не съм виждал такова нещо. Диаманти, рубини, изумруди, сапфири, перли........ На такива огромни безпорядъчни купища, сякаш са ги хвърляли с лопата. И толкова много, че изглеждат нещо обикновено и евтино !!!

    Коментиран от #56

    09:54 10.01.2026

  • 41 Трътлю

    1 3 Отговор
    Иран ще се разпадне - Кюрди, Азери, Белуджистанци, Араби, Кашкаи, Тюркмени ... Фарси се говори само във вътрешността около Техран, Шираз, и Исфахан.

    09:57 10.01.2026

  • 42 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Аятолоха":

    Да ама може Иран да изпревари Израел и да го направи огледало ,вече са готови с ядрено оръжие и за това Путин изтегли всички руснаци и семействата им от Израел.

    Коментиран от #51

    09:57 10.01.2026

  • 43 Икономист

    3 1 Отговор
    Не знам америте защо винаги "подкрепят" народи които имат я петрол,я златни залежи или други натурални ресурси ?

    09:58 10.01.2026

  • 44 Факти

    2 2 Отговор
    Иран е затворен за Запада от десетилетия. Въпреки това, някои ще кажат, че Запада е организирал тази революция. Нищо, че това е практически невъзможно.

    09:58 10.01.2026

  • 45 Някой

    3 1 Отговор
    Хм, ами ако някоя държава бе подкрепила безредиците на Антифа преди 2-3 години? Дали сащ нямаше да я обвинят в намеса във вътрешните им работи?
    Да си оправят тяхното полукълбо, и да оставят останалите да си живеят, както преценят. На света отдавна му е писнало от САЩ и болните им амбиции.

    09:59 10.01.2026

  • 46 Линда

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Шапка и мустак

    09:59 10.01.2026

  • 47 реру

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Мами4kkaта ви копейска продажна":

    Суссс бре минн.диллл иди наХ Сууу Кааа продажна !

    10:00 10.01.2026

  • 48 И аз се надявам

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Надявам се":

    някой циганин да ти удари челно колата с цялото ти семейство и някои да хвърли клечка кибрит в резервоара ти.

    Коментиран от #52

    10:01 10.01.2026

  • 49 Абе

    2 3 Отговор
    Защо всички миндили взели властта чрез погроми, тероризъм, войни, възстания, хаос и безредици като Аятоляси, Болшевики, Комунисти, Фашисти, Рашисти най-много се възмущават от безредици и възстания?

    Коментиран от #55

    10:01 10.01.2026

  • 50 Властта

    2 2 Отговор
    А Сталин и Путин когато взривяваха и убиваха хора, за да вземат властта, лоши ли бяха или добри?

    Коментиран от #59

    10:04 10.01.2026

  • 51 Пейджър

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    Путин е изтеглил вълна!Изтегли само руското посолство,за да не получи честитка от Мосад.Иначе всеки трети в Израел е рускоговорящ.
    Слаб 2
    Седни си.

    Коментиран от #53, #57

    10:04 10.01.2026

  • 52 Мерси

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "И аз се надявам":

    Да ти се връща стократно!

    10:05 10.01.2026

  • 53 Ха ха майтапчия

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Пейджър":

    Този импотент да изтегли вълна?

    10:05 10.01.2026

  • 54 Майдан в Техеран

    2 0 Отговор
    На табелите и чалмите тези работи не им минават. В нито една мюсюлманска държава не се гледа никак добре на евроджендърските демократични ценности. Почват да гледат лошо и вадят калашника.

    10:06 10.01.2026

  • 55 Прудльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Абе":

    Тихоо !Тихо не си компетентен бре леваккк !

    10:06 10.01.2026

  • 56 Абе путиноид,

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пич":

    А видя ли как убиват момичета с камини?

    Коментиран от #58, #60

    10:06 10.01.2026

  • 57 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Пейджър":

    Всеки трети рускоговорящ е изселил се руски евреин,тях не ги брои за руснаци и са избрани да дадат фира.

    10:07 10.01.2026

  • 58 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Абе путиноид,":

    А кога и небинарни джендъри като теб ?

    10:08 10.01.2026

  • 59 Щерев

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Властта":

    А американците които си избиха ДАЖЕ президентите?

    10:08 10.01.2026

