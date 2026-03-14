Напрежение на Острова на свободата! Протест срещу режимa на тока прерасна в нападение над офис на Комунистическата партия

Антиправителствени протестиращи нападнаха офис на Комунистическата партия на Куба в северната част на страната, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Безредиците избухнаха в град Морон на около 400 км източно от столицата Хавана и близо до остров Кайо Коко.

Според информация на местния в. "Инвасор" протестът е започнал мирно късно вчера като демонстрация срещу честите прекъсвания на електрозахранването и недостига на храни, които се изострят от американска петролна блокада. През нощта обаче митингът е прераснал в насилие.

В социалните мрежи се появиха видеоклипове, показващи голям пожар и хора, които хвърлят камъни по сградата, докато се чуват скандирания "свобода". Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди автентичността на кадрите чрез независими източници.