Доналд Тръмп: Ормузкият проток скоро ще бъде отворен! Много държави ще изпратят военни кораби, за да разчистим иранците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната мрежа "Трут соушъл", че много страни ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток, но не предостави подробности за това кои страни ще го направят, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикацията Тръмп заяви, че се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други да изпратят кораби в района.

Той допълни, че по един или друг начин Ормузкият проток скоро ще бъде отворен.

"Междувременно Съединените щати ще бомбардират безмилостно крайбрежието и непрекъснато ще потапят ирански лодки и кораби“, написа още президентът на САЩ.

Белият дом не отговори веднага на запитването за коментар относно това дали някакви държави са се съгласили да изпратят кораби.

Междувременно отказът на Германия да участват в евентуална военна операция за защита на корабите в Персийския залив предизвика недоумение сред германските компании, съобщи "Шпигел", позовавайки се на Съюза на германските корабособственици (СГК/VDR).

От СГК заявиха пред списанието, че са приели с "определено недоумение" изявленията на германските власти. От организацията отбелязаха, че по-рано Г-7, включително Германия, подчертаха необходимостта от международни усилия за осигуряване на безопасно преминаване на граждански кораби през Ормузкия проток.

Според СГК властите на Германия също трябва да "разгледат всички варианти, които могат да допринесат за ефективната защита на корабите и техните екипажи". "Само доверието, че няма да се случат никакви инциденти, не може да бъде убедителна стратегия в светлината на настоящата ситуация".

По-рано канцлерът Фридрих Мерц заяви, че не вижда основания за провеждането на международна военна операция за защита на търговските кораби в Ормузкия проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че четири от петте американски самолета-цистерни, взети на прицел при иранска атака в база в Саудитска Арабия, не са претърпели "практически никакви щети", предаде Ройтерс.

Изявлението на Тръмп идва след публикация на "Уолстрийт джърнъл", цитирана от "Джерусалем пост", според която пет самолета-цистерни на САЩ са били ударени в саудитската военновъздушна база "Принц Султан". Според изданието самолетите са били повредени при ирански ракетен удар срещу базата през последните дни. Щетите обаче не са довели до пълното им унищожаване и машините в момента се ремонтират. Не се съобщава за жертви и пострадали при нападението.

Според "Уолстрийт джърнъл", от началото на американско-израелската операция срещу Иран, започнала на 28 февруари, най-малко седем самолета-цистерни на американските ВВС са били повредени или унищожени.