Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Ормузкият проток скоро ще бъде отворен! Много държави ще изпратят военни кораби, за да разчистим иранците

14 Март, 2026 17:51 2 146 71

  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • петрол-
  • иран-
  • опек-
  • ракети-
  • дронове-
  • доналд тръмп-
  • фридрих мерц

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната мрежа "Трут соушъл", че много страни ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток, но не предостави подробности за това кои страни ще го направят, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикацията Тръмп заяви, че се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други да изпратят кораби в района.

Той допълни, че по един или друг начин Ормузкият проток скоро ще бъде отворен.

"Междувременно Съединените щати ще бомбардират безмилостно крайбрежието и непрекъснато ще потапят ирански лодки и кораби“, написа още президентът на САЩ.

Белият дом не отговори веднага на запитването за коментар относно това дали някакви държави са се съгласили да изпратят кораби.

Междувременно отказът на Германия да участват в евентуална военна операция за защита на корабите в Персийския залив предизвика недоумение сред германските компании, съобщи "Шпигел", позовавайки се на Съюза на германските корабособственици (СГК/VDR).

От СГК заявиха пред списанието, че са приели с "определено недоумение" изявленията на германските власти. От организацията отбелязаха, че по-рано Г-7, включително Германия, подчертаха необходимостта от международни усилия за осигуряване на безопасно преминаване на граждански кораби през Ормузкия проток.

Според СГК властите на Германия също трябва да "разгледат всички варианти, които могат да допринесат за ефективната защита на корабите и техните екипажи". "Само доверието, че няма да се случат никакви инциденти, не може да бъде убедителна стратегия в светлината на настоящата ситуация".

По-рано канцлерът Фридрих Мерц заяви, че не вижда основания за провеждането на международна военна операция за защита на търговските кораби в Ормузкия проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че четири от петте американски самолета-цистерни, взети на прицел при иранска атака в база в Саудитска Арабия, не са претърпели "практически никакви щети", предаде Ройтерс.

Изявлението на Тръмп идва след публикация на "Уолстрийт джърнъл", цитирана от "Джерусалем пост", според която пет самолета-цистерни на САЩ са били ударени в саудитската военновъздушна база "Принц Султан". Според изданието самолетите са били повредени при ирански ракетен удар срещу базата през последните дни. Щетите обаче не са довели до пълното им унищожаване и машините в момента се ремонтират. Не се съобщава за жертви и пострадали при нападението.

Според "Уолстрийт джърнъл", от началото на американско-израелската операция срещу Иран, започнала на 28 февруари, най-малко седем самолета-цистерни на американските ВВС са били повредени или унищожени.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фъргай атома бай Дончо!

    6 64 Отговор
    Атома!!!

    Коментиран от #12, #15

    17:52 14.03.2026

  • 2 явно

    71 2 Отговор
    Тоя е ял от пиците на наш киро.

    17:52 14.03.2026

  • 3 този и за обикновен човек

    51 1 Отговор
    Не върви амя онези глупаци и техните слуги от останалият свят му козируват и робуват. То вече не е и смешно ами е няправо за плачене ... Бухахаха

    17:54 14.03.2026

  • 4 Нищо лично спрямо президента

    46 2 Отговор
    Тръмп но....... В момента ми се струва че иранците са на ход и едва ли ще се получи това желание.
    Ще видим но според мен те са си запазили кросове ръкава.

    17:54 14.03.2026

  • 5 Алф

    56 1 Отговор
    Приказки за лека нощ

    17:55 14.03.2026

  • 6 Заорянката

    34 2 Отговор
    И аз ще пратя Шиши, щото съм Фупедавец:))

    17:55 14.03.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    56 3 Отговор
    Плаши Пейо гаргите. Те и двата ти самолетоносача избягаха , той голям го вади. Адмиралите разбраха, че тая работа не е като оная. Прати кораби, та да станете съвсем за смях.

    17:56 14.03.2026

  • 8 Българин

    16 6 Отговор
    САЩ ще спечелят тактически тази война, но ще я загубят стратегически.

    Коментиран от #16

    17:56 14.03.2026

  • 9 Шопо

    5 33 Отговор
    САЩ + Израел = МНОГО

    17:56 14.03.2026

  • 10 Светът се събуди!

    25 2 Отговор
    Още по-разбиваща версия на световния хит No.1
     🔊 Tezcatl León - BOOM BOOM TEL AVIV 🎶🚀💥

    17:57 14.03.2026

  • 11 Луд с картечница

    35 1 Отговор
    Ние сме първа писта с трити подарени гумени лодки,само персите да не сложат шипове

    17:57 14.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кукундрел

    36 1 Отговор
    Скоро теб ще те разчистят, иранците...

    Коментиран от #18

    17:58 14.03.2026

  • 14 стоян георгиев

    26 1 Отговор
    Трамп нещо почва да копира от мен само ас мога да повтарям ще, ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще до откат.

    17:58 14.03.2026

  • 15 Европеец

    48 3 Отговор

    До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    Ще ли ти се бе недоразумение..... Защо да чистят други пролива, като лудото Дончо и лудия Бени са виновни за тая криза.... Американци, евреи, украинци-скала за нахалство и наглост.... Две атомни държави срещу Иран, който досега се представя много добре.... Дали ще му стигнат силите не знам, Но би било добре да получи подкрепа и помощ някаква..... Е би било справедливо кравите да се прибират в обора и света да кротне, иначе е лошо.....

    17:58 14.03.2026

  • 16 Европеец

    17 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Не знам, нямаме информация какво става на терена, много според мен нещата са фифти фифти......

    18:01 14.03.2026

  • 17 Хапчетата

    22 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кухоглава копейка":

    Не си си пил, пак си пишеш сам!

    Коментиран от #23

    18:01 14.03.2026

  • 18 Европеец

    34 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кукундрел":

    Не знам за иранците, но е абсолютно сигурно, че самите крави есента ще го чистят лудия Дончо.....

    18:02 14.03.2026

  • 19 1302

    15 0 Отговор
    Wishful thinking.
    Руснаците и те имат дума за това - хотелки

    18:04 14.03.2026

  • 20 Шопи със сопи

    18 0 Отговор
    Ние пък у Софийското поле, ви поздравяваме с песента:

    📣 Capital Cities - Safe And Sound 🎺🎶

    Иронично разбира се, понеже Столицата се чувства много сигурно, откакто запряният мозък я направи мишена на свръхзвукови ракети...

    18:04 14.03.2026

  • 21 Ганчев

    1 21 Отговор
    И протока ще отворят и иранците без ядрена програма.Това е за отбелязване.

    18:06 14.03.2026

  • 22 Уха

    31 0 Отговор
    Всички ще пратят кораби даже Китай и Русия ама след войната. Цензурата на щетите е сериозна. Даже по затворите вкарват за снимки. Явно нещата са толкова трагични че коалицията ще е 0 след два повредени самолетоносача по битови причини. Друг път дават войната в реално време сега клипчета с ИИ

    18:06 14.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ЧИСТИ САМ ТОЗИ ПРОХОД

    27 0 Отговор
    БЕ МЕНТАК. НАЛИ ТИ И ЕВРЕИТЕ НАПРАВИХТЕ ВОЙНАТА. ЩО СЕГА ИСКАТЕ ПОМОЩ ОТ ДРУГИ. ВИЕ НАДРОБИХТЕ ПРОБЛЕМНА ПОПАРА ВИЕ СИ Я СЪРБАЙТЕ. МУУУШИИИ КИИИИИИИ

    18:08 14.03.2026

  • 25 Май, че войната е срещу ЕС и Иран

    19 1 Отговор
    За 200 долара барел и сваляне на санкциите на Путин.
    Като знаем, че корабите на Китай и Индия вървят всеки ден и не им е необходима охрана...
    А германеца се е усетил май, че ще го ползват за мишена на открито, за да го гърмят и въвлекат ЕС във войната.

    18:09 14.03.2026

  • 26 Сандо

    23 0 Отговор
    Поредното признание,че Хегемона вече не е хегемон.И това е много хубава вест за човечеството.

    18:10 14.03.2026

  • 27 За разчистване е САЩ

    22 0 Отговор
    бе боклук! Няма по вредни за света от вас!

    Коментиран от #42

    18:10 14.03.2026

  • 28 Ами

    22 0 Отговор
    Ормузкият проток не е затворен.
    Просто Иран въведе ограничителни мерки.
    Нещо като санкции, но наложени от Иран.
    Изпълнили те условия преминават без проблеми.

    18:10 14.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Долни пеевски подлоги !

    14 0 Отговор
    Добре, че няма какво да пратим иначе по договора, с който дебeлаците се надynиxa на Тръмпоча, щеше да ни задължи да изпратим кораби. Пък може и да поемем разходите на някой от самолетоносачите, има време Шиши да призове с някой пост и лакеите му тошко, алабалабанов и бочко тиквата да спретнат набързо едно законопроектче.
    Палавата ще го мине за 27 сек и готово.

    18:13 14.03.2026

  • 31 Аз бре

    9 0 Отговор
    За всичко НИЕ ЩЕ ПЛАЩАМЕ!!!

    Коментиран от #34

    18:14 14.03.2026

  • 32 Механик

    1 10 Отговор

    До коментар #29 от "Рижавия":

    Путин ще прати крайцера Москва.

    Коментиран от #40

    18:14 14.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 То е ясно

    7 1 Отговор
    че няма да е вечно така, но дотогава може да му хвръкне червената шапка барабар с главата.

    18:16 14.03.2026

  • 36 1356

    9 0 Отговор
    Сменят им крилата в момента ,

    18:16 14.03.2026

  • 37 нннн

    14 0 Отговор
    По- лесният и безкръвен вариант за отваряне на протока е кравите да се приберат в обора. Що щат американците на 10 хиляди километра от САЩ ?

    18:17 14.03.2026

  • 38 Пловдив

    14 0 Отговор
    Май положението никак не е добро,за Америка,имам предвид,всеки ден ги побеждават по пет пъти.Виетнам 2,ми се струва.

    Коментиран от #50

    18:17 14.03.2026

  • 39 Кухундрел

    10 0 Отговор
    Франция и Англия много държави ли са или и Белгия ще се включи?

    18:17 14.03.2026

  • 40 56788

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Прозт екземпляр

    18:17 14.03.2026

  • 41 Баба Видна

    8 0 Отговор
    Това в заглавието да не е като самопризнание че американската флота не я бива или че е понамаляла.

    18:19 14.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Щеше да видиш ти

    4 0 Отговор
    къде зимуват раците без руския петрол за който клекна.
    Ама още не ти се е разминало.
    Като тръгнат цветните берачи по магазините ще видиш как америка става пак велика.

    18:21 14.03.2026

  • 44 Бай амед сиганина

    12 1 Отговор
    Този кукируго е срам за човечеството

    18:21 14.03.2026

  • 45 Е кой те спира

    10 1 Отговор

    До коментар #42 от "демократ":

    Парцали не жалим.

    За разчистване е САЩ бе боклук! Няма по вредни за света от вас!

    Коментиран от #52

    18:23 14.03.2026

  • 46 Ама нищо срамно нема за Дончо

    7 0 Отговор
    Опит има Виетнам, Афганистан, 0крайна....

    18:25 14.03.2026

  • 47 Защо

    11 0 Отговор
    Какво правят американците в Иран. Защо убиха децата ? Защо искат да подчинят и убият цивилизация на 7000 години ? Защо светът мълчи ? Те могат да убият всеки !

    18:25 14.03.2026

  • 48 Оги

    10 0 Отговор
    Хаха, щели да изпратят кораби много държави, пък после се надявал да изпратят, пък всъщност абсолютно никой не е казал, че ще изпрати. Бай Дончо е на нещо много силно, халюцинира зверски, дъртия покерджия.

    18:25 14.03.2026

  • 49 Петролът пак ще потече

    5 0 Отговор
    защото милиарди имат нужда от него, но милиарди нямат нужда от Императора.
    Петрол ще има, но без този Император.

    18:25 14.03.2026

  • 50 и аз така мисля

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Пловдив":

    Май положението никак не е добро. Докато до вчера около Израел патрулираха американски военни самолети, от няколко часа там няма нито един. Очевидно загубите на самолети е драматична или няма достатъчно гориво заради елиминираните от Иран самолети-цистерни. Възползвайки се от това положение, вероятно тази нощ Иран ще нанесе разрушителен удар срещу Израел, докато Тръмп обяснява какви победи бележи.

    Коментиран от #65

    18:28 14.03.2026

  • 51 Империята нападна,

    3 0 Отговор
    бунтовниците отвръщат на удара.

    18:28 14.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Курти

    1 2 Отговор
    Копеите вият като сирени в Техеран вече 5та година

    18:32 14.03.2026

  • 54 Да,бе

    6 1 Отговор
    Само китайските кораби са достатъчни САЩ да забравят къде се намира близкият изток и да спрат да ограбват петрола на арабите.Пък за евреи ще четем само в Библията...

    18:32 14.03.2026

  • 55 Не си смешник, а глопак

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "демократ":

    Триола е просто същество! Парцали не жалим. Айде гид!

    За разчистване е САЩ бе боклук! Няма по вредни за света от вас!

    Коментиран от #68

    18:35 14.03.2026

  • 56 Тумба, лумба,

    2 0 Отговор
    накрая пак “Дай петрол дядя Вова, че ми изгориха душичката тези Перси!
    Ти баща, ти майка!”

    18:38 14.03.2026

  • 57 Ще, ще

    1 0 Отговор
    Ще бъде отворен. Все някога.

    Коментиран от #61

    18:38 14.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 фАНТОМасс

    1 0 Отговор
    Я да вземе да го преименува и този проток ! Ако не друго , поне това ! Наш Бойко ще му даде съвет за новото име. Щото / какно се похвали ББ / Тръмпа знаел само кой е Бойко !

    18:40 14.03.2026

  • 60 Геро

    5 0 Отговор
    Тоя взе да става като Зеленски. И двамата искат да въвлекат и други държави. Английските пирати явно ще са първи.

    18:40 14.03.2026

  • 61 Ще, ще

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ще, ще":

    ама на каква цена…
    Там е заровено кучето.

    18:41 14.03.2026

  • 62 Ще купуваш петрол

    2 0 Отговор
    от Русия и песен ще пееш даже.

    18:43 14.03.2026

  • 63 Дядя Вова поздравява

    2 0 Отговор
    Тръмп и зеленски с песента “Седни на моя”.

    18:45 14.03.2026

  • 64 Иран

    1 3 Отговор
    Утече в канала. Рашистите с тактика от ПСВ и ВСВ се мъчат пета година, плюс Груз 200 в милион при Кабзон.
    Бай Дончо с няма и 13 жертви ликвидира аятолаха и командирите, потопи морския им флот и унищожи руското ПВО.
    Тази война показа неефективно руско оръжие.
    Сега ганьовските копейки да си възхваляват разните сърми , орехчета и за 100 път да превземат Купянск.
    Смех и позор в руското блато, бай Дончо им РАЗРЕШИЛ да продават нефт.Русия не е фактор както казват по света

    18:47 14.03.2026

  • 65 Цък

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "и аз така мисля":

    Няма къде да кацат, самолетоносачите се изнесоха на хиляди километри. И седем цистерни ги няма със сигурност, за толкова си признаха америкамците.

    18:47 14.03.2026

  • 66 Дедо ви....

    1 0 Отговор
    Да де ще изпратят, призовал ги ама, а дано ама надали....Де остана армадата на самолетоносача Джерал Форд. След пожара се скри в Оманския залив заедно с останалите кораби които го пазят

    18:48 14.03.2026

  • 67 Тома

    1 0 Отговор
    Запрянката е готов да прати нашите военни кораби втора ръка за мишени

    18:48 14.03.2026

  • 68 Пам паррам па пам

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Не си смешник, а глопак":

    "Триола" е детски пластмасов музикален инструмент.
    Не помниш ли соца

    18:49 14.03.2026

  • 69 До къде

    2 0 Отговор
    го докара Тръмп? До вчера налагаше санкции и мита на "приятели" и врагове, отвличаше президенти и т.н. Сега моли същите приятели и врагове да му помагат да отвори един проток и да победи лошите аятоласи. Иска други да мрат в неговата и на Израел война.

    Коментиран от #71

    18:49 14.03.2026

  • 70 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    0 0 Отговор
    Пак се отлага.

    18:51 14.03.2026

  • 71 Кухоглава копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "До къде":

    Ще се мриееее.

    18:55 14.03.2026