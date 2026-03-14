Доналд Тръмп: Ормузкият проток скоро ще бъде отворен! Много държави ще изпратят военни кораби, за да разчистим иранците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната мрежа "Трут соушъл", че много страни ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток, но не предостави подробности за това кои страни ще го направят, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В публикацията Тръмп заяви, че се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други да изпратят кораби в района.
Той допълни, че по един или друг начин Ормузкият проток скоро ще бъде отворен.
"Междувременно Съединените щати ще бомбардират безмилостно крайбрежието и непрекъснато ще потапят ирански лодки и кораби“, написа още президентът на САЩ.
Белият дом не отговори веднага на запитването за коментар относно това дали някакви държави са се съгласили да изпратят кораби.
Междувременно отказът на Германия да участват в евентуална военна операция за защита на корабите в Персийския залив предизвика недоумение сред германските компании, съобщи "Шпигел", позовавайки се на Съюза на германските корабособственици (СГК/VDR).
От СГК заявиха пред списанието, че са приели с "определено недоумение" изявленията на германските власти. От организацията отбелязаха, че по-рано Г-7, включително Германия, подчертаха необходимостта от международни усилия за осигуряване на безопасно преминаване на граждански кораби през Ормузкия проток.
Според СГК властите на Германия също трябва да "разгледат всички варианти, които могат да допринесат за ефективната защита на корабите и техните екипажи". "Само доверието, че няма да се случат никакви инциденти, не може да бъде убедителна стратегия в светлината на настоящата ситуация".
По-рано канцлерът Фридрих Мерц заяви, че не вижда основания за провеждането на международна военна операция за защита на търговските кораби в Ормузкия проток.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че четири от петте американски самолета-цистерни, взети на прицел при иранска атака в база в Саудитска Арабия, не са претърпели "практически никакви щети", предаде Ройтерс.
Изявлението на Тръмп идва след публикация на "Уолстрийт джърнъл", цитирана от "Джерусалем пост", според която пет самолета-цистерни на САЩ са били ударени в саудитската военновъздушна база "Принц Султан". Според изданието самолетите са били повредени при ирански ракетен удар срещу базата през последните дни. Щетите обаче не са довели до пълното им унищожаване и машините в момента се ремонтират. Не се съобщава за жертви и пострадали при нападението.
Според "Уолстрийт джърнъл", от началото на американско-израелската операция срещу Иран, започнала на 28 февруари, най-малко седем самолета-цистерни на американските ВВС са били повредени или унищожени.
1 Фъргай атома бай Дончо!
Ще видим но според мен те са си запазили кросове ръкава.
Tezcatl León - BOOM BOOM TEL AVIV
До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо!":Ще ли ти се бе недоразумение..... Защо да чистят други пролива, като лудото Дончо и лудия Бени са виновни за тая криза.... Американци, евреи, украинци-скала за нахалство и наглост.... Две атомни държави срещу Иран, който досега се представя много добре.... Дали ще му стигнат силите не знам, Но би било добре да получи подкрепа и помощ някаква..... Е би било справедливо кравите да се прибират в обора и света да кротне, иначе е лошо.....
16 Европеец
До коментар #8 от "Българин":Не знам, нямаме информация какво става на терена, много според мен нещата са фифти фифти......
18:01 14.03.2026
До коментар #12 от "Кухоглава копейка":Не си си пил, пак си пишеш сам!
18 Европеец
До коментар #13 от "Кукундрел":Не знам за иранците, но е абсолютно сигурно, че самите крави есента ще го чистят лудия Дончо.....
Руснаците и те имат дума за това - хотелки
18:04 14.03.2026
Иронично разбира се, понеже Столицата се чувства много сигурно, откакто запряният мозък я направи мишена на свръхзвукови ракети...
18:04 14.03.2026
22 Уха
24 ЧИСТИ САМ ТОЗИ ПРОХОД
25 Май, че войната е срещу ЕС и Иран
Като знаем, че корабите на Китай и Индия вървят всеки ден и не им е необходима охрана...
А германеца се е усетил май, че ще го ползват за мишена на открито, за да го гърмят и въвлекат ЕС във войната.
18:09 14.03.2026
27 За разчистване е САЩ
28 Ами
Просто Иран въведе ограничителни мерки.
Нещо като санкции, но наложени от Иран.
Изпълнили те условия преминават без проблеми.
Палавата ще го мине за 27 сек и готово.
До коментар #29 от "Рижавия":Путин ще прати крайцера Москва.
До коментар #32 от "Механик":Прозт екземпляр
Ама още не ти се е разминало.
Като тръгнат цветните берачи по магазините ще видиш как америка става пак велика.
До коментар #42 от "демократ":Парцали не жалим.
За разчистване е САЩ бе боклук! Няма по вредни за света от вас!
Петрол ще има, но без този Император.
До коментар #38 от "Пловдив":Май положението никак не е добро. Докато до вчера около Израел патрулираха американски военни самолети, от няколко часа там няма нито един. Очевидно загубите на самолети е драматична или няма достатъчно гориво заради елиминираните от Иран самолети-цистерни. Възползвайки се от това положение, вероятно тази нощ Иран ще нанесе разрушителен удар срещу Израел, докато Тръмп обяснява какви победи бележи.
До коментар #52 от "демократ":Триола е просто същество! Парцали не жалим. Айде гид!
За разчистване е САЩ бе боклук! Няма по вредни за света от вас!
Ти баща, ти майка!”
До коментар #57 от "Ще, ще":ама на каква цена…
Там е заровено кучето.
Бай Дончо с няма и 13 жертви ликвидира аятолаха и командирите, потопи морския им флот и унищожи руското ПВО.
Тази война показа неефективно руско оръжие.
Сега ганьовските копейки да си възхваляват разните сърми , орехчета и за 100 път да превземат Купянск.
Смех и позор в руското блато, бай Дончо им РАЗРЕШИЛ да продават нефт.Русия не е фактор както казват по света
До коментар #50 от "и аз така мисля":Няма къде да кацат, самолетоносачите се изнесоха на хиляди километри. И седем цистерни ги няма със сигурност, за толкова си признаха америкамците.
До коментар #55 от "Не си смешник, а глопак":"Триола" е детски пластмасов музикален инструмент.
Не помниш ли соца
До коментар #69 от "До къде":Ще се мриееее.
