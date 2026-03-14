Какво предвижда споразумението между Румъния и Украйна за съвместно производство на дронове?
  Тема: Украйна

Какво предвижда споразумението между Румъния и Украйна за съвместно производство на дронове?

14 Март, 2026 21:21

След четиригодишен опит в отблъскването на руски атаки Киев казва, че е развил дронове и противодронни системи, които могат да помогнат за защитата на страните от НАТО, отбелязва Ройтерс

Какво предвижда споразумението между Румъния и Украйна за съвместно производство на дронове? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
По време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Букурещ в четвъртък той и румънският му колега Никушор Дан подписаха серия от споразумения, включително декларация за стратегическо партньорство, споразумение за сътрудничество в сферата на енергетиката, както и декларация за намерение за съвместно производство на дронове.

"Разговаряхме за нашето военно сътрудничество и един от документите, които подписахме, включва сътрудничество в производството на дронове", заяви Никушор Дан на съвместна пресконференция с укарианския си колега в президентския дворец "Котрочени". Той определи като "исторически момент" подписването на споразуменията.

В подписаната от двамата президенти декларация за намерение се посочва, че те са се договорили "да внедрят производството на украински отбранителни системи и способности в Румъния с цел подсилване на отбранителните индустрии на Украйна и Румъния".

След четиригодишен опит в отблъскването на руски атаки Украйна казва, че е развила дронове и противодронни системи, които могат да помогнат за защитата на страните от НАТО, отбелязва Ройтерс. Зеленски уточни, че експертизата на Украйна се крие най-вече в интегрирането на софтуера за безпилотните летателни апарати в по-широката отбранителна система на страната.

Румънското издание Джи4Медия посочва, че Никушор Дан и Володимир Зеленски са подписали споразумение, което предвижда изграждане на инсталации за производство на отбранителни системи и способности в Румъния с украинска технология, а първата цел е производство на дронове в рамките на проект на стойност 200 милиона евро, финансиран основно чрез механизма SAFE ("Мерки за сигурността на Европа") на Европейския съюз.

Според документа Украйна ще позволи съгласно законите и регламентите за контрол на износа споделяне на съответните технологии, интелектуална собственост и необходимите данни за създаването в Румъния на производствени инсталации за отбранителни системи и способности "в полза на сигурността на Украйна, Румъния, Черноморския регион и европейския континент".

"Разполагането в Румъния на производството на дронове в най-кратък срок ще бъде смятано от страните за проект от първата фаза на това сътрудничество, финансиран по-специално чрез инициативата SAFE на ЕС с до 200 милиона евро", се посочва в цитирания от Джи4Медия документ.

В него се предвижда също, че Румъния ще съдейства за основаването в страната на украински компании в сферата на отбраната и сигурността, включително чрез съвместни предприятия и партньорства, както и че страната ще подкрепя в дългосрочен план съвместни индустриални проекти в областта на отбраната.

В съвместната декларация също така се отбелязва, че тя не представлява правно обвързващ документ за двете страни съгласно международното и националното право и че всякакъв правен, финансов или друг ангажимент ще бъде обект на отделни споразумения.

Войната превърна Украйна в един от най-големите производители на военни дронове в света и тази индустрия стана толкова мощна, че Киев започна да изнася навън производството, сключвайки договори с Великобритания, Германия, Дания и Латвия, отбелязва в свой материал румънската държавна телевизия ТеВеРе.

Телевизията напомня, че в началото на годината Националният съвет за сигурност и отбрана на Украйна е съобщил, че само капацитетът за производство на малки дронове тип FPV е превишил 8 милиона броя годишно. Над 160 компании произвеждат такива системи, които чрез своите камери са отговорни за около 60 процента от загубите на руската армия, а страната произвежда също дронове за разузнаване, за нанасяне на удари от разстояние, морски дронове и дронове-прехващачи, използвани за сваляне на изпращаните от Русия дронове "Шахед", посочва ТеВеРе.

Това беше второто официално посещение на Володимир Зеленски в Румъния след първата му визита на 10 октомври 2023 г., когато се срещна с тогавашния президент Клаус Йоханис и с премиера Марчел Чолаку. При второто си посещение Зеленски проведе среща и с настоящия премиер Илие Боложан, а също така посети заедно с румънския министър на отбраната Раду Мируца авиобазата във Фетещ, Югоизточна Румъния, където румънски и украински пилоти се обучават на самолети F-16.

"Благодарим на Румъния, на инструкторите в центъра и на всички, които ни помагат да се отбраняваме и да противодействаме на руския терор! Винаги ще бъдем признателни на САЩ за възможността да укрепим защитата на нашето въздушно пространство с американски бойни самолети, както и на Дания, Нидерландия и Норвегия, които вече изпращат такива самолети в Украйна", заяви в публикация в Телеграм Зеленски.

Европейският център за обучение на F-16 във Фетещ беше отворен през ноември 2023 г. с цел подготовка на пилоти от Румъния, Украйна и други страни. Той беше създаден в резултат от сътрудничеството между Министерството на националната отбрана на Румъния и Министерството на отбраната на Нидерландия.

Съгласно споразумението Нидерландия има ангажимент да предостави самолетите F-16, инструкторите и техническата поддръжка се осигуряват от американската компания "Локхийд Мартин", която е производител на самолетите F-16, а Румъния предоставя военновъздушната база, тренировъчни съоръжения и подкрепа като страна домакин.


Румъния
  • 1 освен

    16 4 Отговор
    поляците, немците и нагличаните ще горят и мамалигарите

    Коментиран от #16, #31

    21:24 14.03.2026

  • 2 Ха Ха

    6 12 Отговор
    Всичко това се прави заради охраната на България!

    21:25 14.03.2026

  • 3 Шопо

    19 7 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #11, #13, #33

    21:25 14.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    19 7 Отговор
    Ексклузивно!Иран обяви война на Украйна.

    Коментиран от #25, #32

    21:26 14.03.2026

  • 5 Сатана Z

    17 3 Отговор
    С евреин не се сключват споразумения.Питайте Ади от Австрия.

    21:26 14.03.2026

  • 6 Путлер подви опашчица

    2 14 Отговор
    Хегсет се обади на Путлера в бункера и му забрани да се намесва в Украйна.

    Коментиран от #9

    21:28 14.03.2026

  • 7 Ъъъъ

    16 3 Отговор
    Ми то хубу, ма аятоласите казаха, че Украйна вече е тяхна легитимна цел, заради непрякото и участие във войната в Залива.🤣

    Коментиран от #36

    21:28 14.03.2026

  • 8 Стенли

    10 3 Отговор
    Айде стига вече с тези войни а между другото румънските банки дават шест и половина процента по депозитите лихва в България една българска банка оперира в Румъния и дава толкова лихва в румънски леи аз съм направил такъв депозит и макар че леята падна пак ми се очертава около две и осем процента лихва и между другото леята макар че не е вързана към еврото се държи сравнително добре

    21:29 14.03.2026

  • 9 ФАКТ

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "Путлер подви опашчица":

    Той Путлер се досещаше, че го наврат под масата и без да звънят беше по-тих от водата

    21:29 14.03.2026

  • 10 Атина Палада

    15 5 Отговор
    Заради украинските дронове,които Украйна снабдявала Израел ,тя става легитимна цел на Иран! Това обявиха от Иран! Сега Киев ще посреща и ирански ракети

    Коментиран от #14, #21, #23

    21:31 14.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гошо

    10 2 Отговор
    Предвижда още бомбардировки по дунавските пристанища пограничните градове на Украйна Е това предвижда

    21:34 14.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шопо

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Путин е приготвил ракетите, само чака един Иранец да дойде и да натисне копчето.

    21:40 14.03.2026

  • 15 Боруна Лом

    4 7 Отговор
    ПУТИНЕ, ТЕ СЕ ПОДИГРАВАТ С ТЕБ

    Коментиран от #18

    21:42 14.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Христо

    9 2 Отговор
    Оф, не ми се четат глупости. Прочетох само коментарите..

    21:45 14.03.2026

  • 18 Атина Палада

    1 10 Отговор

    До коментар #15 от "Боруна Лом":

    Той си е за подигравка.

    21:50 14.03.2026

  • 19 Ами

    6 1 Отговор
    Единият е нелегитимен и е наркоман, другият е слабоумен.
    Каквото и да са подписали няма никакво значение.

    Коментиран от #34

    21:50 14.03.2026

  • 20 Ко стаа бе руски боклуци?

    3 6 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    21:50 14.03.2026

  • 21 🤡🤡🤡🤡🤡

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Това къде го чу?

    Коментиран от #22

    21:52 14.03.2026

  • 22 Атина Палада

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "🤡🤡🤡🤡🤡":

    Съветвам те да следиш световните медии..От БТВ и Нова няма да го чуеш! Четейки коментарите тук,виждам,че и други са го разбрали .

    Коментиран от #24, #27, #29

    21:56 14.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Много МЕГА гледаш

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Пусни си малко порно, бръкни си и в тръбата да са успокоиш МА.

    21:59 14.03.2026

  • 25 Три боклуκа има в сαйта

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Софиянеца, циониста и патсавурата Атина Палада. А бе няма ли някой черен да ви оправи сърбежите бе боклуци?

    22:00 14.03.2026

  • 26 хаха

    3 0 Отговор
    Само кухоглавите путлераски байганьовци не могат да направят съвместен проект и да получат ноу-хау без пари.

    Те са доказани м@лоумни добичета все пак. 15+ години гласуват за Тикви и Шопари все пак. Пълни генетични нули. Стават само за производство на фекалии.

    22:00 14.03.2026

  • 27 Доктора

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Не се траеш като си в овулация.

    22:01 14.03.2026

  • 28 Клъц!

    1 2 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп сложи край на стратегията на Володимир Зеленски относно предложението на Киев да помогне на САЩ в борбата с дронове в Близкия изток, съобщават украинските медии. Шефът на Белия дом заяви, че Съединените щати не се нуждаят от украински специалисти, за да противодействат на ирански атаки с дронове. Зеленски отхвърли забележките на Тръмп като „риторика“ и повтори предложението си за услуги на Киев за противодействие на иранските дронове. Експерти отбелязват, че Тръмп е „нанесъл пореден политически шамар“ на Зеленски, като публично е отказал помощта на Киев.

    22:03 14.03.2026

  • 29 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Я марш бе кухоглав путлераски пислямист. Иран е продал на московия балистични за 3 млрд и дронове за не-знам-колко млрд. ХАХАХА!

    "става легитимна цел" ХАХАХА!
    Ама че кухо балкано-ориенталско гувяду!

    22:03 14.03.2026

  • 30 Бизнеса с дронове

    1 0 Отговор
    се разраства. Следващият украински завод може да е в България. Така ще имаме два- един съвместен с РейнМетал и един съвместен с Украйна. Има големи пари в този бизнес.

    22:04 14.03.2026

  • 31 Защо да горят,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "освен":

    дори напротив, това е много печеливш ход.

    22:05 14.03.2026

  • 32 Иран е бита карта

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    никой не му обръща внимание, какво обявява.

    22:07 14.03.2026

  • 33 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Ти не си българин, а зомби, рашистко зомби.

    22:08 14.03.2026

  • 34 Пукай бе

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Бо.клук.

    22:09 14.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ъъъъ":

    аятоласите без глави заплашват

    22:09 14.03.2026

