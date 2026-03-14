Какво предвижда споразумението между Румъния и Украйна за съвместно производство на дронове?

По време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Букурещ в четвъртък той и румънският му колега Никушор Дан подписаха серия от споразумения, включително декларация за стратегическо партньорство, споразумение за сътрудничество в сферата на енергетиката, както и декларация за намерение за съвместно производство на дронове.
"Разговаряхме за нашето военно сътрудничество и един от документите, които подписахме, включва сътрудничество в производството на дронове", заяви Никушор Дан на съвместна пресконференция с укарианския си колега в президентския дворец "Котрочени". Той определи като "исторически момент" подписването на споразуменията.
В подписаната от двамата президенти декларация за намерение се посочва, че те са се договорили "да внедрят производството на украински отбранителни системи и способности в Румъния с цел подсилване на отбранителните индустрии на Украйна и Румъния".
След четиригодишен опит в отблъскването на руски атаки Украйна казва, че е развила дронове и противодронни системи, които могат да помогнат за защитата на страните от НАТО, отбелязва Ройтерс. Зеленски уточни, че експертизата на Украйна се крие най-вече в интегрирането на софтуера за безпилотните летателни апарати в по-широката отбранителна система на страната.
Румънското издание Джи4Медия посочва, че Никушор Дан и Володимир Зеленски са подписали споразумение, което предвижда изграждане на инсталации за производство на отбранителни системи и способности в Румъния с украинска технология, а първата цел е производство на дронове в рамките на проект на стойност 200 милиона евро, финансиран основно чрез механизма SAFE ("Мерки за сигурността на Европа") на Европейския съюз.
Според документа Украйна ще позволи съгласно законите и регламентите за контрол на износа споделяне на съответните технологии, интелектуална собственост и необходимите данни за създаването в Румъния на производствени инсталации за отбранителни системи и способности "в полза на сигурността на Украйна, Румъния, Черноморския регион и европейския континент".
"Разполагането в Румъния на производството на дронове в най-кратък срок ще бъде смятано от страните за проект от първата фаза на това сътрудничество, финансиран по-специално чрез инициативата SAFE на ЕС с до 200 милиона евро", се посочва в цитирания от Джи4Медия документ.
В него се предвижда също, че Румъния ще съдейства за основаването в страната на украински компании в сферата на отбраната и сигурността, включително чрез съвместни предприятия и партньорства, както и че страната ще подкрепя в дългосрочен план съвместни индустриални проекти в областта на отбраната.
В съвместната декларация също така се отбелязва, че тя не представлява правно обвързващ документ за двете страни съгласно международното и националното право и че всякакъв правен, финансов или друг ангажимент ще бъде обект на отделни споразумения.
Войната превърна Украйна в един от най-големите производители на военни дронове в света и тази индустрия стана толкова мощна, че Киев започна да изнася навън производството, сключвайки договори с Великобритания, Германия, Дания и Латвия, отбелязва в свой материал румънската държавна телевизия ТеВеРе.
Телевизията напомня, че в началото на годината Националният съвет за сигурност и отбрана на Украйна е съобщил, че само капацитетът за производство на малки дронове тип FPV е превишил 8 милиона броя годишно. Над 160 компании произвеждат такива системи, които чрез своите камери са отговорни за около 60 процента от загубите на руската армия, а страната произвежда също дронове за разузнаване, за нанасяне на удари от разстояние, морски дронове и дронове-прехващачи, използвани за сваляне на изпращаните от Русия дронове "Шахед", посочва ТеВеРе.
Това беше второто официално посещение на Володимир Зеленски в Румъния след първата му визита на 10 октомври 2023 г., когато се срещна с тогавашния президент Клаус Йоханис и с премиера Марчел Чолаку. При второто си посещение Зеленски проведе среща и с настоящия премиер Илие Боложан, а също така посети заедно с румънския министър на отбраната Раду Мируца авиобазата във Фетещ, Югоизточна Румъния, където румънски и украински пилоти се обучават на самолети F-16.
"Благодарим на Румъния, на инструкторите в центъра и на всички, които ни помагат да се отбраняваме и да противодействаме на руския терор! Винаги ще бъдем признателни на САЩ за възможността да укрепим защитата на нашето въздушно пространство с американски бойни самолети, както и на Дания, Нидерландия и Норвегия, които вече изпращат такива самолети в Украйна", заяви в публикация в Телеграм Зеленски.
Европейският център за обучение на F-16 във Фетещ беше отворен през ноември 2023 г. с цел подготовка на пилоти от Румъния, Украйна и други страни. Той беше създаден в резултат от сътрудничеството между Министерството на националната отбрана на Румъния и Министерството на отбраната на Нидерландия.
Съгласно споразумението Нидерландия има ангажимент да предостави самолетите F-16, инструкторите и техническата поддръжка се осигуряват от американската компания "Локхийд Мартин", която е производител на самолетите F-16, а Румъния предоставя военновъздушната база, тренировъчни съоръжения и подкрепа като страна домакин.
