Петима убити след масирана руска атака срещу Украйна с 430 дрона и 68 ракети в събота ОБОБЩЕНИЕ
15 Март, 2026 03:09, обновена 15 Март, 2026 03:18 724 8

Киев отвърна с нападение в Краснодарския край

Снимка: Националната полиция на Украйна
Най-малко петима души са загинали при масирани руски въздушни удари в Украйна в събота, съобщиха украинските власти. Основна цел на атаките е била енергийната инфраструктура в Киевска област, написа украинският президент Володимир Зеленски в публикация в социалната мрежа „Екс“ (X), цитиран от Ройтерс.

По думите му при атаката са използвани около 430 дрона и 68 ракети, като удари са били нанесени и в регионите Суми, Харков, Днипро и Миколаев. Засегнати са също жилищни сгради, училища и предприятия.

Повечето от ракетите са били прехванати от украинската противовъздушна отбрана.

В Запорожие е бил ударен жилищен квартал, съобщи ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров. Един човек е загинал, а 18 души са ранени, сред които и двама непълнолетни. Според Федоров при атаката са засегнати 12 жилищни блока и 12 частни къщи, като спасителните екипи продължават да издирват хора под отломките.

В Киевска област са загинали четирима души, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Микола Калашник. Най-малко 15 души са ранени, а щети са регистрирани в четири района.

Украинското министерство на енергетиката съобщи, че вследствие на руските удари електрозахранването е прекъснато в шест региона на страната.

„Русия ще се опита да се възползва от войната в Близкия изток, за да причини още по-големи разрушения тук, в Европа, в Украйна“, заяви Зеленски и призова съюзниците на страната да увеличат производството на системи за противовъздушна отбрана.

Полша вдигна изтребители

Заради атаката Полша, която е член на НАТО и Европейския съюз, вдигна изтребители за защита на своето въздушно пространство. Полските военни съобщиха, че не са установени нарушения на въздушните граници на страната.

От началото на войната, продължаваща вече повече от четири години, руските въоръжени сили многократно атакуват украински градове, разположени далеч зад фронтовата линия.

Руски съобщения за украински атаки

Междувременно руските власти съобщиха, че украинските въоръжени сили са атакували с дронове нефтопреработвателно предприятие и пристанище в южната руска област Краснодар през нощта срещу събота.

При обстрела на пристанище Кавказ са били ранени трима души, съобщиха регионалните власти в публикация в „Телеграм“. Повредени са били сервизен кораб и пристанищна инфраструктура. Пристанището се използва за претоварване на зърно и втечнен природен газ и се намира в Керченския проток, срещу украинския полуостров Крим, анексиран от Русия през 2014 г.

Отделно съобщение на властите посочва, че след удар с дрон е избухнал пожар в нефтопреработвателния завод „Афипски“ (Afipsky).

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 87 украински дрона, включително 31 над Азовско море и 16 над Краснодарска област.

През деня в събота са свалени 65 украински дрона, насочени към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс.

В публикация в „Телеграм“ Собянин посочи, че безпилотните летателни апарати са били прехванати в рамките на 11-часов период, започнал около обяд местно време. Екипи на службите са извършили проверки на местата, където са паднали отломки от дроновете.

В съобщението се уточнява, че тези апарати са били свалени в рамките на тричасов период, приключил в 11:00 часа местно време.

Губернаторът на Брянска област, граничеща с Украйна, Александър Богомаз, заяви в „Телеграм“, че подразделенията в неговата област са свалили 128 дрона. Той не посочи конкретен период.

По-рано тази седмица украинските сили заявиха, че са нанесли удар по ключов завод за производство на компоненти за ракети в Брянска област. Богомаз заяви, че при тази атака са загинали седем души, без да посочи какво точно е било ударено.

Според най-новия доклад на руското Министерство на отбраната, в събота въздушните сили са пресекли 280 украински дрона в различни части на централна и западна Русия в рамките на 10-часов период, приключил в 21:00 ч. Според съобщението сред свалените дронове са били 47, насочени към Москва.

Към момента няма информация за жертви или нанесени щети. Информацията не е потвърдена от независими източници.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карго 200

    10 12 Отговор
    „Украйна не е търсила величие. Но Украйна стана велика.“

    Със или без Съединените щати, Украйна ще победи.

    - Президент Зеленски 🇺🇦

    03:15 15.03.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор
    are на бас , че РФ ще празнува още хиляда години победата над Германия?

    03:24 15.03.2026

  • 3 ООН шегата

    6 4 Отговор
    Гутериш не изрази тревога от последиците от руските въздушни удари в Украйна.

    03:27 15.03.2026

  • 4 Факт

    7 6 Отговор
    Блатните терористи не се различават много по поведение от братята си ислямисти в Иран.

    Коментиран от #5, #8

    03:28 15.03.2026

  • 5 Мурка

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Не се препоръчва употребата на някои видове ГЪБИ-особено на МОРАВО РОГЧЕ

    Коментиран от #6

    03:42 15.03.2026

  • 6 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мурка":

    спазвай го това правило.

    03:50 15.03.2026

  • 7 Карго 200

    0 2 Отговор
    Всичко се обърна.
    Украйна вече е подписала документи за съвместно производство на оръжия с:
    - Великобритания
    - Германия
    - Франция
    - Швеция
    - Дания
    - Нидерландия
    - Норвегия
    - Чехия
    - Полша
    - Словакия
    - САЩ
    - Канада
    - Португалия.
    Вчера, Украйна подписа споразумение за съвместно производство на дронове с Румъния (!!), а преди няколко дни и с Белгия.
    А с балтийските страни не са необходими споразумения – сътрудничеството е пълно. Случи се още едно украинско чудо.
    Март 2022 г. – нито една държава не си сътрудничи с Украйна по отношение на производството на оръжия. Март 2026 г. – ДЕСЕТКИ ДЪРЖАВИ се редят на опашка, за да започнат съвместно производство на оръжия. Само четири години.
    P.S. Коя държава липса в списъка ? М ?

    04:32 15.03.2026

  • 8 Още един Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Урсуляка не се различава от розовите кокошки но баба Гица

    04:53 15.03.2026

