Еманюел Макрон предложи преки преговори! Очаква се в следващите дни Израел и Ливан да седнат на масата

Френският президент Еманюел Макрон предложи страната му да е домакин на преговори между Ливан и Израел, предаде "Политико".

По думите на Макрон Ливан е готов да "проведе директни преговори" с Израел, като предложи те да се проведат в Париж.

Той допълни, че е разговарял с президента на Ливан Джоузеф Аун, ливанския премиер Наваф Салам и председателя на Камарата на представителите Набих Бери.

"Всички компоненти на страната трябва да бъдат представени в тези дискусии. Израел трябва да се възползва от тази възможност, за да започне преговори и да обяви прекратяване на огъня, да намери трайно решение и да позволи на ливанските власти да изпълнят ангажиментите си към суверенитета на Ливан", подчерта още френският президент.

И допълни, че "Хизбула" трябва незабавно да спре безразсъдното си настъпление. Израел трябва да се въздържи от започване на мащабна офанзива и да прекрати масираните си въздушни удари, особено след като стотици хиляди хора вече са избягали от бомбардировките", отбеляза още Еманюел Макрон.

Напрежението между Израел и Ливан се ескалира през последните две седмици, откакто подкрепяната от Иран бойна групировка "Хизбула" изстреля ракети по Израел след американско-израелските атаки срещу Иран на 28 февруари. Израел отговори със серия от ответни удари срещу Ливан.

Очаква се Израел и Ливан да проведат преки преговори в следващите дни – първите от началото на войната с Иран, която въвлече Ливан все по-дълбоко в конфликта, съобщи днес и израелският вестник "Аарец", позовавайки се на два източника, запознати с въпроса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зетят на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, ще участва в преговорите, които може да се проведат в Париж или в Кипър, а довереникът на израелския премиер Бенямин Нетаняху, Рон Дермер, ще оглави израелската делегация, съобщи "Аарец".

Израелските въоръжени сили предупредиха, че може да нанесат удари по линейки и медицински обекти, които според тях "се използват незаконно от ливанската "Хизбула", макар че не предоставиха доказателства в подкрепа на това твърдение, предаде Ройтерс.

"Като част от терористичната си дейност, "Хизбула" използва широко линейки за военни цели", заяви в Екс говорителят на израелската армия Авихай Адрае, добавяйки, че това трябва незабавно да бъде прекратено.

"Ако тази практика не спре, Израел ще действа в съответствие с международното право срещу всяка военна дейност, извършвана от терористичната група "Хизбула", използваща тези съоръжения и линейки", добави Адрае.

Представител на "Хизбула" заяви, че групата не използва линейки и медицински съоръжения за военни цели. Засега израелската армия не е отговорила на искането да предостави доказателства, че "Хизбула" използва незаконно медицински съоръжения или линейки.

Според ливанското министерство на здравеопазването най-малко 26 медици и спасители са били убити при израелски удари от 2 март насам. Израелската армия твърди, че взема предпазни мерки, за да се опита да намали щетите за цивилните.

Подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" откри огън срещу Израел на 2 март, заявявайки, че това е отмъщение за убийството на върховния лидер на Иран в началото на войната срещу Иран. Оттогава Израел започна масирана бомбардировъчна кампания срещу мощната ливанска въоръжена групировка, която отне живота на над 700 души.

Турция изрази опасения, че израелският премиер Бенямин Нетаняху може, с наредените от него удари в Ливан, да извърши там "нов геноцид" под прикритието на борбата срещу "Хизбула", предаде Франс прес, като цитира изявление на турския външен министър Хакан Фидан.

"Искрено се опасяваме, че Нетаняху може да започне нов геноцид под претекста, че се бори срещу "Хизбула", заяви министър Фидан.

Той призова международната общност "да вземе незабавни мерки".