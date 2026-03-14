Еманюел Макрон предложи преки преговори! Очаква се в следващите дни Израел и Ливан да седнат на масата

14 Март, 2026 20:51 840 22

Напрежението между Израел и Ливан се ескалира през последните две седмици, откакто подкрепяната от Техеран бойна групировка "Хизбула" изстреля ракети по Израел след американско-израелските атаки срещу Иран

Френският президент Еманюел Макрон предложи страната му да е домакин на преговори между Ливан и Израел, предаде "Политико".

По думите на Макрон Ливан е готов да "проведе директни преговори" с Израел, като предложи те да се проведат в Париж.

Той допълни, че е разговарял с президента на Ливан Джоузеф Аун, ливанския премиер Наваф Салам и председателя на Камарата на представителите Набих Бери.

"Всички компоненти на страната трябва да бъдат представени в тези дискусии. Израел трябва да се възползва от тази възможност, за да започне преговори и да обяви прекратяване на огъня, да намери трайно решение и да позволи на ливанските власти да изпълнят ангажиментите си към суверенитета на Ливан", подчерта още френският президент.

И допълни, че "Хизбула" трябва незабавно да спре безразсъдното си настъпление. Израел трябва да се въздържи от започване на мащабна офанзива и да прекрати масираните си въздушни удари, особено след като стотици хиляди хора вече са избягали от бомбардировките", отбеляза още Еманюел Макрон.

Напрежението между Израел и Ливан се ескалира през последните две седмици, откакто подкрепяната от Иран бойна групировка "Хизбула" изстреля ракети по Израел след американско-израелските атаки срещу Иран на 28 февруари. Израел отговори със серия от ответни удари срещу Ливан.

Очаква се Израел и Ливан да проведат преки преговори в следващите дни – първите от началото на войната с Иран, която въвлече Ливан все по-дълбоко в конфликта, съобщи днес и израелският вестник "Аарец", позовавайки се на два източника, запознати с въпроса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зетят на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, ще участва в преговорите, които може да се проведат в Париж или в Кипър, а довереникът на израелския премиер Бенямин Нетаняху, Рон Дермер, ще оглави израелската делегация, съобщи "Аарец".

Израелските въоръжени сили предупредиха, че може да нанесат удари по линейки и медицински обекти, които според тях "се използват незаконно от ливанската "Хизбула", макар че не предоставиха доказателства в подкрепа на това твърдение, предаде Ройтерс.

"Като част от терористичната си дейност, "Хизбула" използва широко линейки за военни цели", заяви в Екс говорителят на израелската армия Авихай Адрае, добавяйки, че това трябва незабавно да бъде прекратено.

"Ако тази практика не спре, Израел ще действа в съответствие с международното право срещу всяка военна дейност, извършвана от терористичната група "Хизбула", използваща тези съоръжения и линейки", добави Адрае.

Представител на "Хизбула" заяви, че групата не използва линейки и медицински съоръжения за военни цели. Засега израелската армия не е отговорила на искането да предостави доказателства, че "Хизбула" използва незаконно медицински съоръжения или линейки.

Според ливанското министерство на здравеопазването най-малко 26 медици и спасители са били убити при израелски удари от 2 март насам. Израелската армия твърди, че взема предпазни мерки, за да се опита да намали щетите за цивилните.

Подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" откри огън срещу Израел на 2 март, заявявайки, че това е отмъщение за убийството на върховния лидер на Иран в началото на войната срещу Иран. Оттогава Израел започна масирана бомбардировъчна кампания срещу мощната ливанска въоръжена групировка, която отне живота на над 700 души.

Турция изрази опасения, че израелският премиер Бенямин Нетаняху може, с наредените от него удари в Ливан, да извърши там "нов геноцид" под прикритието на борбата срещу "Хизбула", предаде Франс прес, като цитира изявление на турския външен министър Хакан Фидан.

"Искрено се опасяваме, че Нетаняху може да започне нов геноцид под претекста, че се бори срещу "Хизбула", заяви министър Фидан.

Той призова международната общност "да вземе незабавни мерки".


  dolу сащ

    14 3 Отговор
    какви преговори беее??? първо те нападат вероломно после преговори!!! нормалните хора по света и от скапания ес са зад Иран и Ливан !!! израел ще бъде заличен

    20:57 14.03.2026

  Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор
    Ж. Борел, екс-шеф на дипломацичта на ЕС:" САЩ са загубили всички войни след Втората Световна, изключвайки водените под знамето на Оон"."

    20:58 14.03.2026

  Цент

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Русодебил":

    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват Американци.
    САЩ са 250 милиона, ако всеки муслиман убие по един американец със САЩ е свършено.
    Израел са вече мъртви, но още не го знаят.

    Коментиран от #6

    21:08 14.03.2026

  Първанов

    2 2 Отговор
    За кой ли път Франция е инициатор за сключване на мир

    21:16 14.03.2026

  Ха Ха

    2 4 Отговор
    Трябва да слушаме Макрона, защото има чевено копче!

    Коментиран от #11

    21:23 14.03.2026

  Бени

    4 1 Отговор
    Гнусната германия и ес.

    21:24 14.03.2026

  Ами

    3 0 Отговор
    По-добре Маркон да изпрати няколко кораба, да натовари
    останалите хазари и да си ги пибере във Френския халифат.

    21:30 14.03.2026

  На ИранНакуро

    2 0 Отговор
    Кога ще седнат

    21:31 14.03.2026

  НаМакронМъжому

    2 0 Отговор
    червеното му копче е за Мен

    Коментиран от #16

    21:34 14.03.2026

  И не трийте

    3 0 Отговор
    Защото ние от Иран знаем всичко

    21:36 14.03.2026

  Щастлифт съм

    1 0 Отговор
    Защото traversite от fakti bg гиебавам по всяко време... АМИН

    21:42 14.03.2026

  • 15 Никога ма Никога

    1 0 Отговор
    Няма ме фане те.... Само 3акур0 М0же

    21:44 14.03.2026

  • 16 Ха Ха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "НаМакронМъжому":

    Искаш ли да му го натиснеш с твоя котешки език?

    Коментиран от #17

    21:48 14.03.2026

  • 17 Ще натисна

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха Ха":

    Кафявата ти Точка, Може пък да Влезне

    Коментиран от #18

    21:51 14.03.2026

  • 18 Насухо

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ще натисна":

    ТеебаФгъ30

    21:52 14.03.2026

  • 20 Ще бъде удоволствие

    1 0 Отговор
    ZA Men-MAZEN даг0сму4е6

    21:59 14.03.2026

  • 21 ?????

    2 0 Отговор
    "Еманюел Макрон предложи преки преговори! Очаква се в следващите дни Израел и Ливан да седнат на масата" - Иран вече им каза - репарации и вън американските бази от района. Засега се чудят как да го направят.

    Коментиран от #22

    22:05 14.03.2026

  • 22 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "?????":

    Е БИ ГИ Ф ГЪ 30

    22:07 14.03.2026