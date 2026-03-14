Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Американската армия няма нужда от украинска помощ срещу иранските дронове
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Американската армия няма нужда от украинска помощ срещу иранските дронове

14 Март, 2026 19:21 1 121 41

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • иран-
  • пво-
  • пентагон-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • дронове-
  • ракети

Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че Киев е получил шест искания от страните от Близкия изток за помощ в конфликта с Иран

Доналд Тръмп: Американската армия няма нужда от украинска помощ срещу иранските дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Украйна да помогне на Пентагона да укрепи отбраната си срещу атаки от иранските дронове.

Доналд Тръмп направи тези коментари в интервю за "Фокс Нюз Радио".

Още новини от Украйна

Водещият Брайън Килмийд попита президента дали Украйна помага на Съединените щати в защитата срещу дронове.

"Не, не се нуждаем от тяхната помощ в отбраната срещу дронове. Ние знаем за дроновете повече от всеки друг. Всъщност, ние разполагаме с най-добрите дронове в света", заяви американският президент.

Както беше съобщено, украинска делегация, в която участваха военни представители и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, замина за региона на Персийския залив на 10 март, за да помогне за защитата на човешкия живот и стабилизирането на ситуацията на фона на ескалиращото напрежение след ударите на Иран.

Президентът Володимир Зеленски също така заяви, че Украйна е получила шест искания от страните от Близкия изток за помощ в конфликта с Иран.

В същото време той очаква украинската делегация да се върне от региона на Персийския залив, за да определи мащаба на помощта, от която се нуждаят тези страни.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Би дон

    17 6 Отговор
    къде са ми картите?

    19:25 14.03.2026

  • 3 Много знаеее

    25 4 Отговор
    Толкова добре знаят за иранските дронове, че по Ал Жазира показаха толкова много горящи петролни кладенци, запалени от ирански дронове..

    Коментиран от #29

    19:25 14.03.2026

  • 4 Красимир Петров

    28 8 Отговор
    Браво Тръмп!Зельо и либералните от ЕС си мислеха,че зеленият муфтаджия ще помага на САЩ.

    Коментиран от #8, #19

    19:25 14.03.2026

  • 5 ЗЕЛЕНИЯ

    32 7 Отговор
    Е абсолютно НЕНУЖЕН.

    Коментиран от #9

    19:25 14.03.2026

  • 6 калпаф

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    лапкай и ся потапкай

    19:26 14.03.2026

  • 7 Титк

    24 6 Отговор
    Нямат нужда ама Американците показа немощ срещу Иранските дронове.

    19:26 14.03.2026

  • 8 оджата

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    удари ли ти тек за вечерна молитва

    19:27 14.03.2026

  • 9 саполь

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "ЗЕЛЕНИЯ":

    кат теби?

    19:27 14.03.2026

  • 10 Ххахахахаа

    30 7 Отговор
    Укрите на системи след 4 години война тръгнали да помагат на Америка, без която приключват за минути.

    Коментиран от #12, #31

    19:27 14.03.2026

  • 11 Гост

    23 5 Отговор
    Сащ е най- опасната държава в света, всичко там е непредсказуемо, не ходете там!

    Коментиран от #18

    19:30 14.03.2026

  • 12 Пхах

    11 21 Отговор

    До коментар #10 от "Ххахахахаа":

    А на1,3 милиона ватенки завинаги им изключиха системите в Донбас.И интернета.

    19:31 14.03.2026

  • 13 Тръмпич,

    6 13 Отговор
    Зеленски вече продава дронове на богатите арабски страни.

    19:33 14.03.2026

  • 14 Баба Гошка

    14 4 Отговор
    Американските дронове - най-великите в света копия на иранските. Американските тюленовци най-безсммъртните в света. Само 4 от колкото са тресснати, се водят починали

    19:33 14.03.2026

  • 15 Путин

    7 11 Отговор
    Боже, до къде я докарах!

    Коментиран от #32

    19:34 14.03.2026

  • 16 И Киев е Руски

    12 4 Отговор
    Аятолаха е подготвил софрата .Гостите скоро ще дойдат

    19:34 14.03.2026

  • 17 Боруна Лом

    9 5 Отговор
    ОБОРАААА!КАПУТИШЕЕ

    19:34 14.03.2026

  • 18 Проф. И. Христов

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Дебилизма не се лекува!

    Коментиран от #20

    19:35 14.03.2026

  • 19 В оригинал го четох

    13 7 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Направи отряза зеленияМухал като му зсклазелката.

    19:37 14.03.2026

  • 20 Гост

    8 5 Отговор

    До коментар #18 от "Проф. И. Христов":

    Професорът знае къде се поставя пълен член, а ти не знаеш, що така?😂

    Коментиран от #39

    19:39 14.03.2026

  • 21 Хах

    5 10 Отговор
    Тъп американец

    Наскоро поиска помощ за украински дронове прехващачи, и вместо едно мерси да каже, ги отсвири най-нагло

    19:45 14.03.2026

  • 22 Бикът от Шри Ланка

    7 6 Отговор
    НА ПУТИНАНУСА Е КАТО ВУЛКАН

    19:45 14.03.2026

  • 23 Град Козлодуй

    8 9 Отговор
    Смахнати тролове копейкаджии.

    19:46 14.03.2026

  • 24 Зеленски

    9 2 Отговор
    направи бизнес от тая война, сключи няколко големи договора за продажба на дронове с арабите.

    19:47 14.03.2026

  • 25 ДОНИ И ЗЕЛЕНИЯ ИМАТ ПРОБЛЕМ

    11 5 Отговор
    Всеки иска да е ИМПЕРАТОР НА ВСЕЛЕНАТА.

    19:47 14.03.2026

  • 26 ТРЪМ ДА ВНИМАВА

    4 10 Отговор
    Че Зеленски е по-богат.

    Коментиран от #27

    19:48 14.03.2026

  • 27 ти пък нищо не каза

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "ТРЪМ ДА ВНИМАВА":

    Зеленски е богат, но е милионер, а Тръмп е милиардер :)

    19:51 14.03.2026

  • 28 да питам

    5 5 Отговор
    защо Путин никога не е виждан с жена ?

    Коментиран от #35

    19:52 14.03.2026

  • 29 Нищо им няма

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Много знаеее":

    Арабите в Персийския залив са толкова богати, че ще ги оправят за нула време.

    19:54 14.03.2026

  • 30 Курд Околянов

    5 4 Отговор
    Украйнските дронове са правят по гаражи и мазета. Високи технологии.

    Коментиран от #34

    19:54 14.03.2026

  • 31 Ха-ха

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ххахахахаа":

    Русийката е на системи и командно дишане.Станала е близнак на Северна Корея.!

    19:55 14.03.2026

  • 32 Е, нищо ново=

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Путин":

    Тръмп му каза - Русия не е никакъв фактор :)

    19:57 14.03.2026

  • 33 ?????

    8 3 Отговор
    А сега де?
    Фактите колко време ни разправяха че Зеленски ще спаси всичките арабски монархии + Израел.
    А то кво се оказа?

    19:59 14.03.2026

  • 34 Украйна - лидер в областта на дроновете

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "Курд Околянов":

    Украинска компания, създала "най-ефективния дрон за 2025", ще снабдява Пентагона по мащабна програма. Украинската компания Defense Drones Tech Corporation е избрана да участва в конкурс за договори по програмата на Пентагона „Drone Dominance Program“ ("Програма за дронова доминация"), в рамките на която САЩ планират да закупят хиляди евтини ударни безпилотни машини. Това се посочва в статия на The New York Times. F-Drones произвежда атакуващи FPV дронове, предназначени и изключително ефективни за унищожаване на руска тежка военна техника.

    Коментиран от #41

    19:59 14.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Механик

    2 2 Отговор
    Казано простичко: "бОли ни дедовеца за украинските напъни".
    Зелито му се ще да блесне, но..... "немаш карти".

    Коментиран от #38

    20:14 14.03.2026

  • 37 Байдънофил

    2 1 Отговор
    Ще бъде резил да се наложи Украински дронове да бъдат поискани, поради наложителност, и тогава 🍊 оранжавия 💩 ако има съвест, ще 🌹 порозовее от срам!

    20:15 14.03.2026

  • 38 В тази война, най-много го отнесе

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    20:18 14.03.2026

  • 39 Масажист

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Аз знам! Пълен члeн се поставя в рaзхлабено русофилско дyбне!

    20:20 14.03.2026

  • 40 Механик

    0 0 Отговор
    Но най важното е крематорките в блатата да пушат нон стоп, а ботокса да се крие по калните мазета!

    20:21 14.03.2026

  • 41 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Украйна - лидер в областта на дроновете":

    Кой тъ излъга ???!

    20:28 14.03.2026