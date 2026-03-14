Доналд Тръмп: Американската армия няма нужда от украинска помощ срещу иранските дронове

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Украйна да помогне на Пентагона да укрепи отбраната си срещу атаки от иранските дронове.
Доналд Тръмп направи тези коментари в интервю за "Фокс Нюз Радио".
Водещият Брайън Килмийд попита президента дали Украйна помага на Съединените щати в защитата срещу дронове.
"Не, не се нуждаем от тяхната помощ в отбраната срещу дронове. Ние знаем за дроновете повече от всеки друг. Всъщност, ние разполагаме с най-добрите дронове в света", заяви американският президент.
Както беше съобщено, украинска делегация, в която участваха военни представители и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, замина за региона на Персийския залив на 10 март, за да помогне за защитата на човешкия живот и стабилизирането на ситуацията на фона на ескалиращото напрежение след ударите на Иран.
Президентът Володимир Зеленски също така заяви, че Украйна е получила шест искания от страните от Близкия изток за помощ в конфликта с Иран.
В същото време той очаква украинската делегация да се върне от региона на Персийския залив, за да определи мащаба на помощта, от която се нуждаят тези страни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Би дон
19:25 14.03.2026
3 Много знаеее
Коментиран от #29
19:25 14.03.2026
4 Красимир Петров
Коментиран от #8, #19
19:25 14.03.2026
5 ЗЕЛЕНИЯ
Коментиран от #9
19:25 14.03.2026
6 калпаф
До коментар #1 от "Kaлпазанин":лапкай и ся потапкай
19:26 14.03.2026
7 Титк
19:26 14.03.2026
8 оджата
До коментар #4 от "Красимир Петров":удари ли ти тек за вечерна молитва
19:27 14.03.2026
9 саполь
До коментар #5 от "ЗЕЛЕНИЯ":кат теби?
19:27 14.03.2026
10 Ххахахахаа
Коментиран от #12, #31
19:27 14.03.2026
11 Гост
Коментиран от #18
19:30 14.03.2026
12 Пхах
До коментар #10 от "Ххахахахаа":А на1,3 милиона ватенки завинаги им изключиха системите в Донбас.И интернета.
19:31 14.03.2026
13 Тръмпич,
19:33 14.03.2026
14 Баба Гошка
19:33 14.03.2026
15 Путин
Коментиран от #32
19:34 14.03.2026
16 И Киев е Руски
19:34 14.03.2026
17 Боруна Лом
19:34 14.03.2026
18 Проф. И. Христов
До коментар #11 от "Гост":Дебилизма не се лекува!
Коментиран от #20
19:35 14.03.2026
19 В оригинал го четох
До коментар #4 от "Красимир Петров":Направи отряза зеленияМухал като му зсклазелката.
19:37 14.03.2026
20 Гост
До коментар #18 от "Проф. И. Христов":Професорът знае къде се поставя пълен член, а ти не знаеш, що така?😂
Коментиран от #39
19:39 14.03.2026
21 Хах
Наскоро поиска помощ за украински дронове прехващачи, и вместо едно мерси да каже, ги отсвири най-нагло
19:45 14.03.2026
22 Бикът от Шри Ланка
19:45 14.03.2026
23 Град Козлодуй
19:46 14.03.2026
24 Зеленски
19:47 14.03.2026
25 ДОНИ И ЗЕЛЕНИЯ ИМАТ ПРОБЛЕМ
19:47 14.03.2026
26 ТРЪМ ДА ВНИМАВА
Коментиран от #27
19:48 14.03.2026
27 ти пък нищо не каза
До коментар #26 от "ТРЪМ ДА ВНИМАВА":Зеленски е богат, но е милионер, а Тръмп е милиардер :)
19:51 14.03.2026
28 да питам
Коментиран от #35
19:52 14.03.2026
29 Нищо им няма
До коментар #3 от "Много знаеее":Арабите в Персийския залив са толкова богати, че ще ги оправят за нула време.
19:54 14.03.2026
30 Курд Околянов
Коментиран от #34
19:54 14.03.2026
31 Ха-ха
До коментар #10 от "Ххахахахаа":Русийката е на системи и командно дишане.Станала е близнак на Северна Корея.!
19:55 14.03.2026
32 Е, нищо ново=
До коментар #15 от "Путин":Тръмп му каза - Русия не е никакъв фактор :)
19:57 14.03.2026
33 ?????
Фактите колко време ни разправяха че Зеленски ще спаси всичките арабски монархии + Израел.
А то кво се оказа?
19:59 14.03.2026
34 Украйна - лидер в областта на дроновете
До коментар #30 от "Курд Околянов":Украинска компания, създала "най-ефективния дрон за 2025", ще снабдява Пентагона по мащабна програма. Украинската компания Defense Drones Tech Corporation е избрана да участва в конкурс за договори по програмата на Пентагона „Drone Dominance Program“ ("Програма за дронова доминация"), в рамките на която САЩ планират да закупят хиляди евтини ударни безпилотни машини. Това се посочва в статия на The New York Times. F-Drones произвежда атакуващи FPV дронове, предназначени и изключително ефективни за унищожаване на руска тежка военна техника.
Коментиран от #41
19:59 14.03.2026
36 Механик
Зелито му се ще да блесне, но..... "немаш карти".
Коментиран от #38
20:14 14.03.2026
37 Байдънофил
20:15 14.03.2026
38 В тази война, най-много го отнесе
До коментар #36 от "Механик":и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
20:18 14.03.2026
39 Масажист
До коментар #20 от "Гост":Аз знам! Пълен члeн се поставя в рaзхлабено русофилско дyбне!
20:20 14.03.2026
40 Механик
20:21 14.03.2026
41 Хи хи хи
До коментар #34 от "Украйна - лидер в областта на дроновете":Кой тъ излъга ???!
20:28 14.03.2026