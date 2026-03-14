Доналд Тръмп: Американската армия няма нужда от украинска помощ срещу иранските дронове

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Украйна да помогне на Пентагона да укрепи отбраната си срещу атаки от иранските дронове.

Доналд Тръмп направи тези коментари в интервю за "Фокс Нюз Радио".

Водещият Брайън Килмийд попита президента дали Украйна помага на Съединените щати в защитата срещу дронове.

"Не, не се нуждаем от тяхната помощ в отбраната срещу дронове. Ние знаем за дроновете повече от всеки друг. Всъщност, ние разполагаме с най-добрите дронове в света", заяви американският президент.

Както беше съобщено, украинска делегация, в която участваха военни представители и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, замина за региона на Персийския залив на 10 март, за да помогне за защитата на човешкия живот и стабилизирането на ситуацията на фона на ескалиращото напрежение след ударите на Иран.

Президентът Володимир Зеленски също така заяви, че Украйна е получила шест искания от страните от Близкия изток за помощ в конфликта с Иран.

В същото време той очаква украинската делегация да се върне от региона на Персийския залив, за да определи мащаба на помощта, от която се нуждаят тези страни.