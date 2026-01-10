Ирански лекар твърди, че властите са убили десетки, включително деца, в Нейшабур

Ирански лекар в североизточния град Нейшабур заяви пред CNN в аудио съобщение, че иранските власти са използвали „военни пушки“, за да убият „поне 30 души“ там вчера.
„Сред тях имаше деца“, каза лекарят. „5-годишно дете беше простреляно, докато беше в ръцете на майка си.“
Лекарят добави, че нападенията са оставили много ранени и че властите са простреляли пешеходци и минувачи.
CNN не може независимо да потвърди броя на жертвите, които е предоставила. Базирана в САЩ група за правата на човека има информация за най-малко 65 смъртни случая на протести през последните 13 дни, въпреки че CNN не е успяла независимо да потвърди и тези данни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Невероятни т паци
Коментиран от #4
22:18 10.01.2026
2 Офффф
Коментиран от #6
22:20 10.01.2026
3 Пиночет
22:20 10.01.2026
4 МЪраДжамбазка
До коментар #1 от "Невероятни т паци":От ТВУ0 сме всички. Трудово възпитателни училище за олиг///френи
22:22 10.01.2026
5 ЗОРО
22:23 10.01.2026
6 Руската пропаганда
До коментар #2 от "Офффф":Винаги има за цел глупака.
Коментиран от #7, #9
22:25 10.01.2026
7 Ти затова
До коментар #6 от "Руската пропаганда":си глЮпав
22:26 10.01.2026
8 ЗОРО
Коментиран от #10
22:27 10.01.2026
9 Ти си уцелен точно в десятката
До коментар #6 от "Руската пропаганда":Няма по-голям глупак в този сайт от глупака, който претендира, че не е глупак.
22:28 10.01.2026
10 На боб ли фърлят тролейте
До коментар #8 от "ЗОРО":Или просто си тъпеят?
22:28 10.01.2026