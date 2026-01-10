Новини
Ирански лекар твърди, че властите са убили десетки, включително деца, в Нейшабур

10 Януари, 2026 22:16 433 10

Убити са поне 30 души

Ирански лекар твърди, че властите са убили десетки, включително деца, в Нейшабур - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ирански лекар в североизточния град Нейшабур заяви пред CNN в аудио съобщение, че иранските власти са използвали „военни пушки“, за да убият „поне 30 души“ там вчера.

„Сред тях имаше деца“, каза лекарят. „5-годишно дете беше простреляно, докато беше в ръцете на майка си.“

Лекарят добави, че нападенията са оставили много ранени и че властите са простреляли пешеходци и минувачи.

CNN не може независимо да потвърди броя на жертвите, които е предоставила. Базирана в САЩ група за правата на човека има информация за най-малко 65 смъртни случая на протести през последните 13 дни, въпреки че CNN не е успяла независимо да потвърди и тези данни.


  • 1 Невероятни т паци

    6 1 Отговор
    Аз твърдя, че цялата редакция на този сайт идват от помощно училище за бавноразвиващи се.

    Коментиран от #4

    22:18 10.01.2026

  • 2 Офффф

    7 2 Отговор
    404 отиде в девета глуха. Вече никой не я споменава. Прав излезе наркомана, когато ревеше, че му откраднали шоуто с други световни събития

    Коментиран от #6

    22:20 10.01.2026

  • 3 Пиночет

    3 6 Отговор
    Диктаторите са такива.Руснаците убиха 40 000 чеченски деца.

    22:20 10.01.2026

  • 4 МЪраДжамбазка

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Невероятни т паци":

    От ТВУ0 сме всички. Трудово възпитателни училище за олиг///френи

    22:22 10.01.2026

  • 5 ЗОРО

    6 2 Отговор
    Пропагандната машина за бълване на лъжи работи на макс! "Новини" от Иран на всеки пет минути!!!

    22:23 10.01.2026

  • 6 Руската пропаганда

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Офффф":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #7, #9

    22:25 10.01.2026

  • 7 Ти затова

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Руската пропаганда":

    си глЮпав

    22:26 10.01.2026

  • 8 ЗОРО

    2 1 Отговор
    А фашистите от Израел и САЩ убиха 100 000 палестинци, а триста хиляди осакатиха - без ръце, крака, очи... Много останаха завинаги под развалините, а други почнаха от глад, трети бяха разстреляни като кучета на опашките за раздаване на помощи!!!

    Коментиран от #10

    22:27 10.01.2026

  • 9 Ти си уцелен точно в десятката

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Руската пропаганда":

    Няма по-голям глупак в този сайт от глупака, който претендира, че не е глупак.

    22:28 10.01.2026

  • 10 На боб ли фърлят тролейте

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЗОРО":

    Или просто си тъпеят?

    22:28 10.01.2026

