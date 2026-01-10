Ирански лекар твърди, че властите са убили десетки, включително деца, в Нейшабур

Ирански лекар в североизточния град Нейшабур заяви пред CNN в аудио съобщение, че иранските власти са използвали „военни пушки“, за да убият „поне 30 души“ там вчера.

„Сред тях имаше деца“, каза лекарят. „5-годишно дете беше простреляно, докато беше в ръцете на майка си.“

Лекарят добави, че нападенията са оставили много ранени и че властите са простреляли пешеходци и минувачи.

CNN не може независимо да потвърди броя на жертвите, които е предоставила. Базирана в САЩ група за правата на човека има информация за най-малко 65 смъртни случая на протести през последните 13 дни, въпреки че CNN не е успяла независимо да потвърди и тези данни.