В Никарагуа освободиха десетки затворници след настояване на САЩ

11 Януари, 2026 06:21, обновена 11 Януари, 2026 06:25 541 3

Правителството на Даниел Ортега не уточни броя им, както и дали всички те са били осъдени по политически причини

В Никарагуа освободиха десетки затворници след настояване на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Правителството на Никарагуа обяви снощи, че е освободило десетки хора от затвора, ден след като САЩ изискаха пускането на свобода на над 60 политически затворници в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Този ход на никарагуанските власти съвпада с процеса на осбождаване под натиска на Вашингтон на политически затворници във Венецуела, посочва световната агенция.

Правителството на авторитарния президент на Никарагуа Даниел Ортега обяви в изявление освобождаването на затворници, без да уточнява броя им, както и дали всички те са били осъдени по политически причини.

Не е ясно и дали освободените от затвора хора няма да бъдат поставени под домашен арест.

Опозиционната лидерка и бивша затворничка Ана Маргарита Вихил заяви пред Ройтерс, че освободените са "политически затворници". "Няколко души от тях са наши приятели", каза тя.

Вихил посочи, че и тя не знае точния брой на пуснатите на свобода, но сред тези, за които ѝ е известно, са бившият кмет на Санта Мария де Пантасма - Оскар Гадеа, и протестантският пастор Руди Паласиос.

Американското посолство в Никарагуа приветства в петък освобождаването на опозиционери във Венецуела и призова правителството на Ортега да последва примера на Каракас.

"Над 60 души в Никарагуа остават несправедливо зад решетките, или са в неизвестност, включително свещенослужители, възрастни и болни. Мирът е единствено възможен чрез свобода", гласи публикация на посолството в социалните мрежи, цитирана от Ройтерс.


Никарагуа
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 3 Пенчо

    1 1 Отговор
    Откога на бомбандировките им казват настояване!? Много настоятелни тези американци бе.....!

    07:16 11.01.2026