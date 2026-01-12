Тридесет години след края на задължителната военна служба! Франция започна кампанията по набиране на младежи за армията

Франция започна днес кампанията си по набиране на млади хора за доброволна военна служба, чието създаване бе обявено от френския президент Еманюел Макрон. Кампанията бе представена като начин за засилване на връзката между въоръжените сили и гражданите, както и като начин за справянето с увеличаващите се заплахи, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Тридесет години след края на задължителната военна служба във Франция, обявяването на доброволната военна служба от президента Макрон през ноември миналата година "е част от дългосрочната еволюция към по-хибриден модел на армията", посочва министърът на въоръжените сили и по въпросите на ветераните Катрин Вотрен.
През тази година френските въоръжени сили се надяват да наберат 3000 души, от които 1800 в сухопътните сили, 600 във военновъздушните и космическите и 600 във военноморските сили. Техният брой се очаква да нарасне през 2027 г. до 4000, до 2030 г. да се увеличи до 10 000 души, а до 2035 г. - до амбициозните 42 500 души.
Младежите от двата пола на възраст от 18 до 25 години могат да кандидатстват до април тази година, за да бъдат мобилизирани през септември или ноември за период от десет месеца. Те ще могат да отбият военната си служба изцяло в континентална Франция или в някоя от отвъдморските ѝ територии.
Това означава, че новобранците няма да бъдат изпращани в чужбина, особено в случай на "сблъсък" с руската армия, какъвто според ръководителят на генералния щаб на френските сили Фабиен Мандон може да има до няколко години.
"Да избереш военната служба означава да участваш в защитата на сънародниците си, на страната си в една среда, която по мнението на всички, стана несигурна", посочи Мандон по време на рядка по рода си пресконференция заедно с министърката Катрин Вотрен и ръководителите на генералните щабове на трите рода въоръжени сили (сухопътни, военновъздушни и военноморски сили).
След като преминат през едномесечно начално обучение, новобранците ще се присъединят към военни части, където ще "способстват за укрепването на отбранителните способности на нашата страна", допълни Мандон.
"Те ще бъдат обучавани да реагират в неблагоприятни ситуации, да действат като една организирана, сплотена и солидарна група, където всеки, независимо от социалния си произход, личния си опит, мнението си, религията си, израства, облечен в една и съща униформа според принципите на равенството, братството и справедливостта, и където заслугите се възнаграждават", подчерта той.
Младият доброволец ще бъде избран според физическата си годност, мотивацията си и "в съответствие с нуждите на армията", посочи министърката Катрин Вотрен. Той ще получава близо 800 евро брутна заплата на месец и ще бъде подслонен по време на службата си.
Предвижданите общи разходи за доброволната военна служба, които покриват заплатата, оборудването, униформите и настаняването, са на стойност от 2,3 млрд. евро за периода между 2026 и 2030 г.
След края на десетмесечната военна служба младежите ще могат да продължат висшето си образование, да станат част от оперативния резерв или да се зачислят към действащата армия, отбелязва АФП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:08 12.01.2026
2 БРАВО
Коментиран от #18
19:08 12.01.2026
3 Боко
19:09 12.01.2026
4 Нека
Коментиран от #16
19:10 12.01.2026
5 поручик Христо Иванов
Коментиран от #8
19:11 12.01.2026
6 Магарев
Коментиран от #10, #13
19:12 12.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мдаа
До коментар #5 от "поручик Христо Иванов":Франция капитулира за 43 дни пред Нацистка Германия. Добре, че Сталин ги спаси.
Коментиран от #17
19:13 12.01.2026
9 Сатана Z
19:13 12.01.2026
10 Кокорчо 🌈🌈🌈
До коментар #6 от "Магарев":Ама закъде?За Украйна или за Гренландия?На Източният фронт или на Западният?
Коментиран от #23
19:13 12.01.2026
11 Вашето мнение
19:14 12.01.2026
12 Курд Околянов
19:14 12.01.2026
13 Вашето мнение
До коментар #6 от "Магарев":ППДБ, герб , дпс, бсп и итн са длъжни да призоват привържениците да отиват да помагат на украйна.
19:15 12.01.2026
14 ежко
19:15 12.01.2026
15 оня с питон.я
19:16 12.01.2026
16 Въпрос
До коментар #4 от "Нека":Точно този чуждестранния им легион не замина ли отдавна при Бандера?
Коментиран от #27
19:16 12.01.2026
17 поручик Христо Иванов
До коментар #8 от "Мдаа":Чичо Ади ги попиля за месец петлетата ,но изглежда не са си научили урока .
19:17 12.01.2026
18 Проруските Тролове
До коментар #2 от "БРАВО":Сте много интересни, но си противоречите много и съм объркан сега - в друга тема пишете, че Европа се отдалечава от САЩ и НАТО заради Гренландия и се сближава с Русия, а тука пращате европейски войници в Украйна????!??? Коя ви е опорката???? Объркан съм
Коментиран от #19, #22, #29, #30, #39
19:20 12.01.2026
19 Европа ще праща
До коментар #18 от "Проруските Тролове":войски и в Покрайна и срещу САЩ и срещу Китай и С. Корея. Какво не разбра ПАК. Господарката ти Урсулинская така каза
Коментиран от #26
19:24 12.01.2026
20 Курд Околянов
19:25 12.01.2026
21 Любопитен
Да попитам кандидатите епирани ли трябва да са или трябва само да са си лакирали ноктите на краката - защото като видях "спортистите" на олимпиадата им ми стана ясно каква ще е армията им.
19:25 12.01.2026
22 аz CВО Победа 80
До коментар #18 от "Проруските Тролове":Накратко!След приемането на България в еврозоната сме тотално объркани!Един орешник малко ни зарадва,но пак греда!Унищожен е само един склад на библиотека с произведения на другаря Владимир Илич 🤣🤣🤣
19:28 12.01.2026
23 Магарев
До коментар #10 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":Уважаеми колеги от ПП и ДБ , мислете креативно! Единият крак в Украйна, другият в Гренландия. Нали разчепени се чувствате най добре.
19:29 12.01.2026
24 Макроне, Макронеее
Коментиран от #28
19:29 12.01.2026
25 Да да с 800 евро ша си
19:29 12.01.2026
26 Аха ясно
До коментар #19 от "Европа ще праща":За където ви платят там ги пращате. Да ви дам 10 евро да ги пратите в Африка? Буркина Фасо - сделка?
19:30 12.01.2026
27 Колкото
До коментар #16 от "Въпрос":Можаха, вече мршируват при Бандера. Но не би било лошо да изпратят и окъснелите.
Коментиран от #43
19:30 12.01.2026
28 Пак аз бе
До коментар #24 от "Макроне, Макронеее":Нали виждаш как третополовите американски жендари арестуват руските танкери инфо гонят по целият Световен океан?😅
Коментиран от #33
19:31 12.01.2026
29 Тачо Пармака
До коментар #18 от "Проруските Тролове":За да те перррем яко в дивия опорка не ми трябва бе хъ ...есоссс .И хайде не ми се прай на културтрегер .
19:31 12.01.2026
30 Проукраинските тролове
До коментар #18 от "Проруските Тролове":Пак нещо не разбрали не "Европа се отдалечава от САЩ и НАТО заради Гренландия и се сближава с Русия" а САЩ и НАТО се отдалечават от Европа и ще им вземат Гренландия както Русия ще вземе Украйна и наведените евроатлантици се въртят като шугави и не знаят кой път да хванат че навсякъде ги очаква резил - просто нямат полезен ход.
Коментиран от #32
19:33 12.01.2026
31 Анонимен
Коментиран от #35, #47
19:33 12.01.2026
32 Руската пропаганда
До коментар #30 от "Проукраинските тролове":Винаги има за цел глупака.
Коментиран от #37
19:34 12.01.2026
33 Антитрол
До коментар #28 от "Пак аз бе":"арестуват руските танкери"
Тя пропагандата е предназначена само за малоумни козячета - само пред тях може да мине опорката че руснаците са пратили танкер да си купят петрол от Венецуела защото в Русия нямат. Даже ако им кажат и че Саудитска Арабия е пратила танкер пак ще повярват защото мисленето изобщо не им се отдава.
Коментиран от #38
19:36 12.01.2026
34 Идеята е, че дори и да се постигне мир
Бизнеса с ваксите трудно ще мине пак!
19:36 12.01.2026
35 Обаче
До коментар #31 от "Анонимен":Москва не е била тогава столица. Руснаците запалват Москва барабар с наполеоновите петли. Печените петли бягат с 200.
19:37 12.01.2026
36 Урсула
19:37 12.01.2026
37 Проукраинските тролове
До коментар #32 от "Руската пропаганда":Мозъчето им не ражда ли нищо друго че само копи-пейст от флашката могат.
19:38 12.01.2026
38 Не копей.
До коментар #33 от "Антитрол":Американците да пленили руският танкер с краден петрол от Венецуела.
Коментиран от #44
19:39 12.01.2026
39 Кирил Петков
До коментар #18 от "Проруските Тролове":Ти кой беше бе ,прррр ∆уеееккк анонимен ,че не моа сее сетя ,да не си оня Димитър Георгиев - Диди ,Доротея ,Лили,Линда ,Сюзън и Петрова .Дядо ти Димитър истински българин сигурно в гроба се върти като гледа какъв тррравверрртин си станал !
19:39 12.01.2026
40 СТИГА БЕ
19:40 12.01.2026
41 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ
19:43 12.01.2026
42 Руски колхозник
19:43 12.01.2026
43 Соваж бейби
До коментар #27 от "Колкото":Има надежда да събере всички клошари мигранти и тези които чака да ги приемат,после другите мигранти го прави заради гражданство и пари.Някой с лека присъда дилъри на дрога ,леки кражби или риск за затвор също го пращат в армията после се пише глупости че било по желание.Няма желаещи такива,има и едно друго училище дузем шанс за калпазани без диплома прекъснали училище влиза там плащат им за месец някъде около 700 евро,спи и яде там и ги обучават ,кара и безплатно курс за кола .
Коментиран от #46, #54
19:43 12.01.2026
44 Антитрол
До коментар #38 от "Не копей.":"пленили руският танкер с краден петрол от Венецуела"
Само пред нашите малоумни козячета минава опорката че руснаците ще пратят танкер даже и да си откраднат петрол от Венецуела - даже и мозъчето не стига да обяснят как ще го откраднат този петрол и защо им е да го правят. Но както казах то на тях да им кажат и че Саудитска Арабия го е пратила този танкер те пак ще повярват защото мисленето е мисия невъзможна при тях.
19:45 12.01.2026
45 Ама
Коментиран от #48
19:50 12.01.2026
46 Така
До коментар #43 от "Соваж бейби":Го казахте, че започвам да ставам религиозен, и ми идва да кажа - Амин!
Коментиран от #55
19:51 12.01.2026
47 Евродебил
До коментар #31 от "Анонимен":Има продължение тази история и е хубаво да се припомня на евроатлантиците.След големия марш на "великата " френска армия,победата им пред Бородино се оказва пирова.Не само от към жертви, а и от към изчерпани боеприпаси и продоволствия.Линията за снабдяване силно разтегната и под постоянни атаки.Влизането на французите(разбирай сбирщина от евроатлантици) в Москва и опожарения град им дава ясна визия,че пътя е един и назад."гениалния" Макрон(пардон Наполеон),чака зимата да сокове, и още повече изтощава провизиите.По пътя на запад ги чакат ледената ибгладната смърт,руските мужици и тьотки с кой с каквото оръжие може да намери,както и партизански групи.Важния момент е,че къмм 40000 се върнаха в Париж заедно с императора,но там ги настигнаха руските войски и си проведоха парада.Та войната свърши не в Москва,а в превзетия Париж.
Коментиран от #50, #51
19:53 12.01.2026
48 Украинец
До коментар #45 от "Ама":Ами също като украинските "доброволци" - хващат те на улицата, натикват те в буса и си на фронтовата линия а отзад са заградителните отряди - той зеления и макарончо нали са приятели и ще обменят опит.
19:54 12.01.2026
49 поручик Христо Иванов
19:55 12.01.2026
50 Историк
До коментар #47 от "Евродебил":Ами и на Наполеон армията е била най-великата и голяма за негово време и е превзел цяла Европа без някой да му се опре, И на Хитлер армията с която напада СССР е била най-голямата и невиждана за това време и той е превзел цяла Европа без никой да му се опре и разбива армиите на Франция и Англия за една седмица а те са се водели най-силните за времето а СССР или Русия преди това за слаби но всички знаем какво стана - защо си мислят че ще е различно.
Всеки път е едно и също и всеки път завършва с парад на руснаците в някоя "велика" столица.
20:01 12.01.2026
51 Майор Мишев
До коментар #47 от "Евродебил":Една малка подробност ,Наполеоновата Гранд Армее е била не само а френска а многонационална европейска армия ,май пак натам вървят нещата но се съмнявам че този път в Париж и Берлин ще има руски войски поръчващи на сервитьорите Бьйстро ,Бьйстро ,защото от тези градове ще са останали само радиоактивни обгорени дупки .
20:03 12.01.2026
52 Бен
20:08 12.01.2026
53 дядото
20:11 12.01.2026
54 Соваж бейби
До коментар #43 от "Соваж бейби":Нещо лшо ли казах ?Улиците са пълни с мигранти скитници в големите градове например Париж и много такива които се настанява в чужд дом докато хората ги няма или живеят на друго място.В гетата кой се е вредил седи на социални и дава само биологичните си отпадъци на Франция да ги събират даже задължително за тях.За другото училище един приятел на мъжа ми сина голям проблем напуснал училище и се разнася по рейв партита социалната му дала координати влезе в такова училище майтап няма.И принудителната казарма е за по леки престъпления вместо да лежи в затвор влиза в казарма .
20:13 12.01.2026
55 Соваж бейби
До коментар #46 от "Така":Обърках си коментара ,вместо да ти отговоря съм отговорила на себе си нета ми прекъсва .Коментар 54 е за теб ,какво толкова казах?
Коментиран от #57
20:17 12.01.2026
56 янне яннев
20:21 12.01.2026
57 Нищо
До коментар #55 от "Соваж бейби":Лошо не казахте! Напротив, би било много хубаво да съберат мигрантите и престъпниците, и да ги пратят на фронта. Точно някой при вас беше казал - Господ ще познае своите!
20:35 12.01.2026