Новини
Свят »
Франция »
Тридесет години след края на задължителната военна служба! Франция започна кампанията по набиране на младежи за армията
  Тема: Украйна

Тридесет години след края на задължителната военна служба! Франция започна кампанията по набиране на младежи за армията

12 Януари, 2026 19:05 905 57

  • франция-
  • нато-
  • войници-
  • еманюел макрон-
  • украйна-
  • русия-
  • катрин вотрен

След края на десетмесечната военна служба младежите ще могат да продължат висшето си образование, да станат част от оперативния резерв или да се зачислят към действащата армия, отбелязва АФП

Тридесет години след края на задължителната военна служба! Франция започна кампанията по набиране на младежи за армията - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Франция започна днес кампанията си по набиране на млади хора за доброволна военна служба, чието създаване бе обявено от френския президент Еманюел Макрон. Кампанията бе представена като начин за засилване на връзката между въоръжените сили и гражданите, както и като начин за справянето с увеличаващите се заплахи, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Тридесет години след края на задължителната военна служба във Франция, обявяването на доброволната военна служба от президента Макрон през ноември миналата година "е част от дългосрочната еволюция към по-хибриден модел на армията", посочва министърът на въоръжените сили и по въпросите на ветераните Катрин Вотрен.

Още новини от Украйна

През тази година френските въоръжени сили се надяват да наберат 3000 души, от които 1800 в сухопътните сили, 600 във военновъздушните и космическите и 600 във военноморските сили. Техният брой се очаква да нарасне през 2027 г. до 4000, до 2030 г. да се увеличи до 10 000 души, а до 2035 г. - до амбициозните 42 500 души.

Младежите от двата пола на възраст от 18 до 25 години могат да кандидатстват до април тази година, за да бъдат мобилизирани през септември или ноември за период от десет месеца. Те ще могат да отбият военната си служба изцяло в континентална Франция или в някоя от отвъдморските ѝ територии.

Това означава, че новобранците няма да бъдат изпращани в чужбина, особено в случай на "сблъсък" с руската армия, какъвто според ръководителят на генералния щаб на френските сили Фабиен Мандон може да има до няколко години.

"Да избереш военната служба означава да участваш в защитата на сънародниците си, на страната си в една среда, която по мнението на всички, стана несигурна", посочи Мандон по време на рядка по рода си пресконференция заедно с министърката Катрин Вотрен и ръководителите на генералните щабове на трите рода въоръжени сили (сухопътни, военновъздушни и военноморски сили).

След като преминат през едномесечно начално обучение, новобранците ще се присъединят към военни части, където ще "способстват за укрепването на отбранителните способности на нашата страна", допълни Мандон.

"Те ще бъдат обучавани да реагират в неблагоприятни ситуации, да действат като една организирана, сплотена и солидарна група, където всеки, независимо от социалния си произход, личния си опит, мнението си, религията си, израства, облечен в една и съща униформа според принципите на равенството, братството и справедливостта, и където заслугите се възнаграждават", подчерта той.

Младият доброволец ще бъде избран според физическата си годност, мотивацията си и "в съответствие с нуждите на армията", посочи министърката Катрин Вотрен. Той ще получава близо 800 евро брутна заплата на месец и ще бъде подслонен по време на службата си.

Предвижданите общи разходи за доброволната военна служба, които покриват заплатата, оборудването, униформите и настаняването, са на стойност от 2,3 млрд. евро за периода между 2026 и 2030 г.

След края на десетмесечната военна служба младежите ще могат да продължат висшето си образование, да станат част от оперативния резерв или да се зачислят към действащата армия, отбелязва АФП.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 0 Отговор
    На снимката Макрон флиртува с войника.

    19:08 12.01.2026

  • 2 БРАВО

    30 1 Отговор
    Родната соросня да не се ослушва, а да взима пример от френските галфони и да хваща пътя за Украйна, че само с пискане по сайтове и площади не става срещу руснаците!

    Коментиран от #18

    19:08 12.01.2026

  • 3 Боко

    23 0 Отговор
    А третия пол ? 😳

    19:09 12.01.2026

  • 4 Нека

    14 0 Отговор
    Пробват с туземистанци в чуждестранния легион! Или нещат, и предпочитат да лежат? Нали им дават пари без да работят..

    Коментиран от #16

    19:10 12.01.2026

  • 5 поручик Христо Иванов

    19 1 Отговор
    И тези мишоци 🐭смятат с колониалната си армия умишлено да воюват с Русия ,муухахахаха 🤣🤣🤣 .

    Коментиран от #8

    19:11 12.01.2026

  • 6 Магарев

    25 0 Отговор
    Моля всички привърженици на ПП и ДБ да се запишат като доброволци в коалицията на желаещите!

    Коментиран от #10, #13

    19:12 12.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мдаа

    25 1 Отговор

    До коментар #5 от "поручик Христо Иванов":

    Франция капитулира за 43 дни пред Нацистка Германия. Добре, че Сталин ги спаси.

    Коментиран от #17

    19:13 12.01.2026

  • 9 Сатана Z

    23 1 Отговор
    Жълто паветните гризачи да заминават за Украйна,а не да се се бият в гърдите ,че на фронта не взимали гейове и ще минат метър.

    19:13 12.01.2026

  • 10 Кокорчо 🌈🌈🌈

    24 0 Отговор

    До коментар #6 от "Магарев":

    Ама закъде?За Украйна или за Гренландия?На Източният фронт или на Западният?

    Коментиран от #23

    19:13 12.01.2026

  • 11 Вашето мнение

    24 0 Отговор
    Миналата година бях в париж, съмнявам се народонаселението, което се разхождаше там да му се мре за франция. На мигрантите ич им не пука за микрон, а на местните им е важен прайда.

    19:14 12.01.2026

  • 12 Курд Околянов

    22 0 Отговор
    От джендър войник не става. В казармата трябва да им правят дамски тоалетни.

    19:14 12.01.2026

  • 13 Вашето мнение

    16 0 Отговор

    До коментар #6 от "Магарев":

    ППДБ, герб , дпс, бсп и итн са длъжни да призоват привържениците да отиват да помагат на украйна.

    19:15 12.01.2026

  • 14 ежко

    13 2 Отговор
    Имат си бач тарамбуки,детоне работят и не учат!Да ги хващат за врата и в армията!Могат да извикат украинци с опит.Те знаят как се прибират хора от улицата!

    19:15 12.01.2026

  • 15 оня с питон.я

    18 0 Отговор
    Франция е в тежък фалит. Ако искат долари, за да не умрат от глад, ще трябва да воюват с Русия. Общо взето , същото важи и за Германия.

    19:16 12.01.2026

  • 16 Въпрос

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нека":

    Точно този чуждестранния им легион не замина ли отдавна при Бандера?

    Коментиран от #27

    19:16 12.01.2026

  • 17 поручик Христо Иванов

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа":

    Чичо Ади ги попиля за месец петлетата ,но изглежда не са си научили урока .

    19:17 12.01.2026

  • 18 Проруските Тролове

    2 16 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО":

    Сте много интересни, но си противоречите много и съм объркан сега - в друга тема пишете, че Европа се отдалечава от САЩ и НАТО заради Гренландия и се сближава с Русия, а тука пращате европейски войници в Украйна????!??? Коя ви е опорката???? Объркан съм

    Коментиран от #19, #22, #29, #30, #39

    19:20 12.01.2026

  • 19 Европа ще праща

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "Проруските Тролове":

    войски и в Покрайна и срещу САЩ и срещу Китай и С. Корея. Какво не разбра ПАК. Господарката ти Урсулинская така каза

    Коментиран от #26

    19:24 12.01.2026

  • 20 Курд Околянов

    19 0 Отговор
    И сега фалирала Франция за какво ще дава пари - за армия, за въоръжение, за Украйна или за издръжка на халифата си !?

    19:25 12.01.2026

  • 21 Любопитен

    14 0 Отговор
    "Франция започна днес кампанията си по набиране на млади хора за доброволна военна служба"

    Да попитам кандидатите епирани ли трябва да са или трябва само да са си лакирали ноктите на краката - защото като видях "спортистите" на олимпиадата им ми стана ясно каква ще е армията им.

    19:25 12.01.2026

  • 22 аz CВО Победа 80

    7 6 Отговор

    До коментар #18 от "Проруските Тролове":

    Накратко!След приемането на България в еврозоната сме тотално объркани!Един орешник малко ни зарадва,но пак греда!Унищожен е само един склад на библиотека с произведения на другаря Владимир Илич 🤣🤣🤣

    19:28 12.01.2026

  • 23 Магарев

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кокорчо 🌈🌈🌈":

    Уважаеми колеги от ПП и ДБ , мислете креативно! Единият крак в Украйна, другият в Гренландия. Нали разчепени се чувствате най добре.

    19:29 12.01.2026

  • 24 Макроне, Макронеее

    11 1 Отговор
    То не е като да събираш мераклии за Прайда или за гейпарти... или парад На Салфетките

    Коментиран от #28

    19:29 12.01.2026

  • 25 Да да с 800 евро ша си

    12 0 Отговор
    опраи работата. Тия не са добре.

    19:29 12.01.2026

  • 26 Аха ясно

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Европа ще праща":

    За където ви платят там ги пращате. Да ви дам 10 евро да ги пратите в Африка? Буркина Фасо - сделка?

    19:30 12.01.2026

  • 27 Колкото

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Въпрос":

    Можаха, вече мршируват при Бандера. Но не би било лошо да изпратят и окъснелите.

    Коментиран от #43

    19:30 12.01.2026

  • 28 Пак аз бе

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "Макроне, Макронеее":

    Нали виждаш как третополовите американски жендари арестуват руските танкери инфо гонят по целият Световен океан?😅

    Коментиран от #33

    19:31 12.01.2026

  • 29 Тачо Пармака

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Проруските Тролове":

    За да те перррем яко в дивия опорка не ми трябва бе хъ ...есоссс .И хайде не ми се прай на културтрегер .

    19:31 12.01.2026

  • 30 Проукраинските тролове

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "Проруските Тролове":

    Пак нещо не разбрали не "Европа се отдалечава от САЩ и НАТО заради Гренландия и се сближава с Русия" а САЩ и НАТО се отдалечават от Европа и ще им вземат Гренландия както Русия ще вземе Украйна и наведените евроатлантици се въртят като шугави и не знаят кой път да хванат че навсякъде ги очаква резил - просто нямат полезен ход.

    Коментиран от #32

    19:33 12.01.2026

  • 31 Анонимен

    3 8 Отговор
    Преди много години....Лето 1812 армията на Франция напредва в Русия с 600000войника.Превзета е Москва като наоколо всичко е опожарено и разграбено.Зимата ги пропилява тотално,като масово боледуват заради ниските температури.Армията им се разпада като самият Наполеон напуска страната дълбоко обезверен.Така славно завършва походът на Изток....Сегашна Франция не е останало нищо героично от тези славни времена.

    Коментиран от #35, #47

    19:33 12.01.2026

  • 32 Руската пропаганда

    1 11 Отговор

    До коментар #30 от "Проукраинските тролове":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #37

    19:34 12.01.2026

  • 33 Антитрол

    12 1 Отговор

    До коментар #28 от "Пак аз бе":

    "арестуват руските танкери"

    Тя пропагандата е предназначена само за малоумни козячета - само пред тях може да мине опорката че руснаците са пратили танкер да си купят петрол от Венецуела защото в Русия нямат. Даже ако им кажат и че Саудитска Арабия е пратила танкер пак ще повярват защото мисленето изобщо не им се отдава.

    Коментиран от #38

    19:36 12.01.2026

  • 34 Идеята е, че дори и да се постигне мир

    9 2 Отговор
    в Украйна плашилото с Торбалан не бива да изчезва, че иначе как да преджобват народа за да го пазаят? А и на бизнеса с НАТО му се клатят краката.

    Бизнеса с ваксите трудно ще мине пак!

    19:36 12.01.2026

  • 35 Обаче

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Москва не е била тогава столица. Руснаците запалват Москва барабар с наполеоновите петли. Печените петли бягат с 200.

    19:37 12.01.2026

  • 36 Урсула

    10 1 Отговор
    Пращайте ги направо на източния фронт и после по стара традиция,каквото оцелее от тях руснаците ще го догонят до Париж и ще си спретнем поредния парад там.

    19:37 12.01.2026

  • 37 Проукраинските тролове

    8 2 Отговор

    До коментар #32 от "Руската пропаганда":

    Мозъчето им не ражда ли нищо друго че само копи-пейст от флашката могат.

    19:38 12.01.2026

  • 38 Не копей.

    0 9 Отговор

    До коментар #33 от "Антитрол":

    Американците да пленили руският танкер с краден петрол от Венецуела.

    Коментиран от #44

    19:39 12.01.2026

  • 39 Кирил Петков

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Проруските Тролове":

    Ти кой беше бе ,прррр ∆уеееккк анонимен ,че не моа сее сетя ,да не си оня Димитър Георгиев - Диди ,Доротея ,Лили,Линда ,Сюзън и Петрова .Дядо ти Димитър истински българин сигурно в гроба се върти като гледа какъв тррравверрртин си станал !

    19:39 12.01.2026

  • 40 СТИГА БЕ

    8 0 Отговор
    КОЙ вече става войник...на кой му се умира толкова млад

    19:40 12.01.2026

  • 41 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    11 0 Отговор
    Вместо газ,плащ наметало и шанцов инструмент, червила, пинцети, епилатори и розови прашки.

    19:43 12.01.2026

  • 42 Руски колхозник

    8 0 Отговор
    Набират войници за Новият Гей легион.

    19:43 12.01.2026

  • 43 Соваж бейби

    13 0 Отговор

    До коментар #27 от "Колкото":

    Има надежда да събере всички клошари мигранти и тези които чака да ги приемат,после другите мигранти го прави заради гражданство и пари.Някой с лека присъда дилъри на дрога ,леки кражби или риск за затвор също го пращат в армията после се пише глупости че било по желание.Няма желаещи такива,има и едно друго училище дузем шанс за калпазани без диплома прекъснали училище влиза там плащат им за месец някъде около 700 евро,спи и яде там и ги обучават ,кара и безплатно курс за кола .

    Коментиран от #46, #54

    19:43 12.01.2026

  • 44 Антитрол

    11 0 Отговор

    До коментар #38 от "Не копей.":

    "пленили руският танкер с краден петрол от Венецуела"

    Само пред нашите малоумни козячета минава опорката че руснаците ще пратят танкер даже и да си откраднат петрол от Венецуела - даже и мозъчето не стига да обяснят как ще го откраднат този петрол и защо им е да го правят. Но както казах то на тях да им кажат и че Саудитска Арабия го е пратила този танкер те пак ще повярват защото мисленето е мисия невъзможна при тях.

    19:45 12.01.2026

  • 45 Ама

    8 0 Отговор
    Доброволно или доброзорно ще ги записват на служба?

    Коментиран от #48

    19:50 12.01.2026

  • 46 Така

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Соваж бейби":

    Го казахте, че започвам да ставам религиозен, и ми идва да кажа - Амин!

    Коментиран от #55

    19:51 12.01.2026

  • 47 Евродебил

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Има продължение тази история и е хубаво да се припомня на евроатлантиците.След големия марш на "великата " френска армия,победата им пред Бородино се оказва пирова.Не само от към жертви, а и от към изчерпани боеприпаси и продоволствия.Линията за снабдяване силно разтегната и под постоянни атаки.Влизането на французите(разбирай сбирщина от евроатлантици) в Москва и опожарения град им дава ясна визия,че пътя е един и назад."гениалния" Макрон(пардон Наполеон),чака зимата да сокове, и още повече изтощава провизиите.По пътя на запад ги чакат ледената ибгладната смърт,руските мужици и тьотки с кой с каквото оръжие може да намери,както и партизански групи.Важния момент е,че къмм 40000 се върнаха в Париж заедно с императора,но там ги настигнаха руските войски и си проведоха парада.Та войната свърши не в Москва,а в превзетия Париж.

    Коментиран от #50, #51

    19:53 12.01.2026

  • 48 Украинец

    8 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ама":

    Ами също като украинските "доброволци" - хващат те на улицата, натикват те в буса и си на фронтовата линия а отзад са заградителните отряди - той зеления и макарончо нали са приятели и ще обменят опит.

    19:54 12.01.2026

  • 49 поручик Христо Иванов

    10 0 Отговор
    Вижте на снимката Баобаба как лукаво и подканящо заглежда снажният войник .Войникът ако е в час и не е от гнусливите може бързо да напредне нагоре по служебната стълбицата .Аз като стриктени морален бързо преключих кариерата си като поручик .

    19:55 12.01.2026

  • 50 Историк

    11 0 Отговор

    До коментар #47 от "Евродебил":

    Ами и на Наполеон армията е била най-великата и голяма за негово време и е превзел цяла Европа без някой да му се опре, И на Хитлер армията с която напада СССР е била най-голямата и невиждана за това време и той е превзел цяла Европа без никой да му се опре и разбива армиите на Франция и Англия за една седмица а те са се водели най-силните за времето а СССР или Русия преди това за слаби но всички знаем какво стана - защо си мислят че ще е различно.

    Всеки път е едно и също и всеки път завършва с парад на руснаците в някоя "велика" столица.

    20:01 12.01.2026

  • 51 Майор Мишев

    9 0 Отговор

    До коментар #47 от "Евродебил":

    Една малка подробност ,Наполеоновата Гранд Армее е била не само а френска а многонационална европейска армия ,май пак натам вървят нещата но се съмнявам че този път в Париж и Берлин ще има руски войски поръчващи на сервитьорите Бьйстро ,Бьйстро ,защото от тези градове ще са останали само радиоактивни обгорени дупки .

    20:03 12.01.2026

  • 52 Бен

    4 0 Отговор
    Стегнете се палячовци. Никой не иска в армията, за тъпите ви интереси.

    20:08 12.01.2026

  • 53 дядото

    3 0 Отговор
    те,запада, тогава успяха да съсипят ссср и никой не допускаше,че русия отново ще се изправи още по-силна

    20:11 12.01.2026

  • 54 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Соваж бейби":

    Нещо лшо ли казах ?Улиците са пълни с мигранти скитници в големите градове например Париж и много такива които се настанява в чужд дом докато хората ги няма или живеят на друго място.В гетата кой се е вредил седи на социални и дава само биологичните си отпадъци на Франция да ги събират даже задължително за тях.За другото училище един приятел на мъжа ми сина голям проблем напуснал училище и се разнася по рейв партита социалната му дала координати влезе в такова училище майтап няма.И принудителната казарма е за по леки престъпления вместо да лежи в затвор влиза в казарма .

    20:13 12.01.2026

  • 55 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Така":

    Обърках си коментара ,вместо да ти отговоря съм отговорила на себе си нета ми прекъсва .Коментар 54 е за теб ,какво толкова казах?

    Коментиран от #57

    20:17 12.01.2026

  • 56 янне яннев

    2 0 Отговор
    Макрон кой син ще изпрати,урсула кой син ще изпрати,мерц и меркел кой ще пратят?За ангро гей..така знаем?

    20:21 12.01.2026

  • 57 Нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Соваж бейби":

    Лошо не казахте! Напротив, би било много хубаво да съберат мигрантите и престъпниците, и да ги пратят на фронта. Точно някой при вас беше казал - Господ ще познае своите!

    20:35 12.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания