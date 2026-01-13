Новини
Председателят на Държавната дума: Всички политически лидери на Европа трябва незабавно да си ходят

Председателят на Държавната дума: Всички политически лидери на Европа трябва незабавно да си ходят

13 Януари, 2026 16:56

Настоящите лидери на тези страни трябва да отстъпят място на политици и сили, които възприемат по-отговорен подход към глобалните дела, смята Вячеслав Володин

Политиката на санкции доведе страните от ЕС до икономическа стагнация. Настоящите лидери на тези страни трябва да отстъпят място на политици и сили, които възприемат по-отговорен подход към глобалните дела.

Това каза пред журналисти председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, цитиран от ТАСС, пише Фокус.

Според него икономиката на ЕС е в застой.

"Те трябва да обмислят последствията от тези действия. Тези, които са прилагали тази политика, трябва да подадат оставка и да направят път на други политически лидери и сили, които възприемат по-отговорен подход към световния ред“, подчерта Володин.


  • 1 Последния Софиянец

    33 27 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации а в Брюксел, Берлин, Париж и София ще отворят Народните съдилища.

    Коментиран от #4, #60

    16:57 13.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 14 Отговор
    аре бе))) всериоз?

    16:59 13.01.2026

  • 3 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    24 20 Отговор
    Този доказан гEй не се спря с белото и самагона.

    17:00 13.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    разминава ви се логиката-ако Европа беше фашистка , нямаше да има бежанци и джамии

    Коментиран от #7

    17:01 13.01.2026

  • 5 🇺🇦🇧🇬

    19 20 Отговор
    Не знам защо пияния милф Маша или който и да е рашист като този дават акъл на Европа,вместо да си гледат потъващия кораб...

    17:01 13.01.2026

  • 6 Право куме в очи

    19 20 Отговор
    Европа никога не е изглеждало толкова зле!

    Коментиран от #10

    17:02 13.01.2026

  • 7 А каква е Европа

    12 16 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    да се занимава с лъжи, кражби, цензура срещу Русия, да плаща за пропаганда, да спонсорира терористичен и фашистки режим!

    Коментиран от #12, #13, #45

    17:04 13.01.2026

  • 8 Добри новини

    17 10 Отговор
    Само за последните 24 часа

    - Два танкера в руското пристанище Новоросийск бяха ударени от украински дронове.
    - Губернаторът на руската Белгородска област обясни, че не са в състояние да се справят с последствията от удара на ВСУ по енергийната система. Той призова всички, които могат, да се подготвят за евакуация, тъй като ситуацията е близка до критична. 😬
    - Русия се намира на прага на огромна криза, алармират от руската Дума. Ватенките може да си спомнят с носталгия за мизерията в Русия в началото на 90-те, когато САЩ пак ги спасиха от глад.
    - Силите за безпилотни системи на "Мадяра" унищожиха ел.подстанции и база на руските нашественици в окупираните територии. Видео
    - Поредно фейково "превземане" на руснаците завърши в украински плен. Видео
    - ВСУ удариха руски военен завод. Видео
    - Украинските сили поразиха руски складове с боеприпаси в окупираната Макеевка, Донецка област. Видео

    Коментиран от #9, #31

    17:04 13.01.2026

  • 9 И какво е доброто

    6 12 Отговор

    До коментар #8 от "Добри новини":

    като после страда украинският народ, заради интригите на САЩ да източват и унищожават Европа!

    Коментиран от #17, #21

    17:05 13.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тъпа ушанка

    16 10 Отговор
    То пък Русия цъфти. Клоуни.

    17:06 13.01.2026

  • 12 С о ка йК о ка

    12 5 Отговор

    До коментар #7 от "А каква е Европа":

    Руски тръбар

    17:06 13.01.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 12 Отговор

    До коментар #7 от "А каква е Европа":

    не знам ква е , но не е фашистка със сигурност / фашизма го търсете в РФ ,ако знаете и значението на тая дума

    Коментиран от #19

    17:06 13.01.2026

  • 14 Е го е👇

    15 7 Отговор
    Поредният кремълски кЪпут.

    17:06 13.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анджо

    13 11 Отговор
    И русия трябва да се разпадне и светът ще стане по добро място за живеене. Санкции до дупка и никога вече внимание на русия.

    17:08 13.01.2026

  • 17 Това е отговор

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "И какво е доброто":

    Това е.Никой не е нападал Блатото.Ти кое не си разбрал.

    Коментиран от #27

    17:08 13.01.2026

  • 18 5677

    10 9 Отговор
    Съсипаха Европа от Брюксел.

    Коментиран от #32

    17:08 13.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Там пишеше че руската пропаганда

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "И какво е доброто":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #46

    17:09 13.01.2026

  • 22 Ха ха ха

    10 5 Отговор
    Тоя смешник се задава като строшена пушка

    17:09 13.01.2026

  • 23 Цвете

    12 6 Отговор
    КОЙ СИ ТИ ТА ДА РАЗДАВАШ ПРАВОСЪДИЕ.? Я СЕ ВИЖТЕ НА КАКЪВ ХАЛ СТЕ ВИЕ ОТ 4 ГОДИНИ?!

    17:09 13.01.2026

  • 24 Тоя пък

    10 6 Отговор
    кой го пита?!

    Да си гледа калната и некъпана Русия.

    Коментиран от #33

    17:09 13.01.2026

  • 25 хаха

    11 5 Отговор
    тоя текезесар само един каскет му липсва . Що си мисли че някой го интересува кво мислят рашистите

    17:10 13.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Какво блато бе глупав

    3 10 Отговор

    До коментар #17 от "Това е отговор":

    САЩ направи война в Украйна, за да раздели Европа и Русия и да източва и унищожава Европа. Дреме ти на теб за Европа! Блата го интересува глупака!

    Коментиран от #51

    17:10 13.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нов ТРЕТИ РАЙХ

    7 2 Отговор
    За съжаление този комунистически убиец и терорист болшевишки е прав... Европа е импотентна !! ВРЕМЕ Е ЗА НОВ АДОЛФ ХИТЛЕР И НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗЪМ,, ВРЕМЕ Е ЗА НОВ ТРЕТИ РАЙХ!!

    17:11 13.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Слава

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Добри новини":

    Украине !!!

    Коментиран от #40

    17:11 13.01.2026

  • 32 Tётя Мyтpaфановна

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "5677":

    Така е. Но никой не поема към "Руския рай", въпреки поканите на другаря Путин.
    Натискат си "Д"-то и "страдат" на Запад.
    Истинска мистика

    Коментиран от #38

    17:11 13.01.2026

  • 33 Zaхарова

    10 2 Отговор

    До коментар #24 от "Тоя пък":

    Kакто винаги руснаците отговарят без някой да ги пита.😂😂😂

    17:12 13.01.2026

  • 34 си дзън

    13 2 Отговор
    Уралсът за 35 здраво стиска русията за гърлото. При 25 ще почне да рита с краката.
    Военната индустрия тласка икономиката на Русия към дупката.
    "Не сме народ, а скотове, наглеци, дива орда от душегубци и злодеи". – Михаил Булгаков
    Не ни трябват такива троянски коне. Всички руснаци - вън от ЕС.

    17:12 13.01.2026

  • 35 хе хе

    9 3 Отговор
    Ей сега всички лидери стават и си тръгват, щото няква вaтенka тъй е казал. Ей, путинисти, гледайте си вашите проблеми, които се увеличават в геометрична прогресия.

    17:12 13.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хахахаха

    7 2 Отговор
    За копейките които незнаят, да им кажа. Володин е г@й!

    17:13 13.01.2026

  • 38 Механик

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Абе и аз викам слава на Русия,ама си си вземам €вропенсяита в ЕС.

    17:13 13.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Минуса е

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "Слава":

    за славенето на фашизма в Украйна!

    17:14 13.01.2026

  • 41 Няма да има мир, защото лидерите

    6 4 Отговор
    на ЕС и Англия ще загубят властта си и ще бъдат принудени да се обясняват за милиардите похарчени, ако се откажат от конфликта с Русия и подкрепата за Украйна. Последствията са описани от бившия анализатор на ЦРУ Рей МакГовърн в неговия YouTube канал. "Ако кажат на народа си: Загубихме. Мислехме, че е добра идея, но похарчихме повече от 50 милиарда долара и всичко беше откраднато и изчезна без резултат. (…) Ще се опитаме да направим всичко възможно…, "тези момчета ще напуснат местата си в рамките на година или година и половина след резултатите от изборите", е казал МакГуърн. Според него Европейските политици все пак ще трябва да се обяснят пред населението си какви са причините за покачване цените на петрола, газта и хранителните продукти. По-рано Алексей Пушков бе заявил, че Европейският съюз в сегашното си състояние не е готов да воюва с Русия, просто няма сили, средства и готови да умират бойци.

    Коментиран от #47

    17:15 13.01.2026

  • 42 А къде

    0 1 Отговор
    трябва да отидат?

    17:15 13.01.2026

  • 43 Всичко, което е написал

    5 3 Отговор
    е точно така. Гнусурлианците са потомци на Клинтънница, а тя прехвърли кризата в САЩ на Европа, плашейки ни с Русия и нейните евтини природни ресурси, в последствие обложени със санкции, които доведоха Европа под дъното на бездънната яма. Ще трябва да си ходят Я, за това нека наложат нови санкции, за да ускорят този процес по тяхното изритване от управлението на ЕС. Да живеят слугите демократи, кукли на конци, чада на Клинтънница, лудата бабичка отритната от нейния мъж президент. Той лудия чичак републиканец ще Ви дозатрие! И всичките тези мъки на Европа се дължат на войната между републиканци и демократи, световните пирати, които използват Европа за буферна зона, без ги е еня изобщо за нея. Прости европейци, слуги на Сатaната отвъд океана!

    17:15 13.01.2026

  • 44 Видно да

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Ти знаеш ли":

    А когато разбереш, няма да показваш фашизма залял запада. Но пак не е сигурно!

    17:15 13.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Така е

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "Там пишеше че руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги цели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    17:18 13.01.2026

  • 47 Съвет

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Няма да има мир, защото лидерите":

    Смени канала, че пишеш глупости.

    17:18 13.01.2026

  • 48 Вова

    5 1 Отговор
    ще носи стиковете за голф на бай Дони!

    17:18 13.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Иван

    8 5 Отговор
    Този съвеЦки кeлеш, по-добре да си гледа кoчината в която обърнаха Русия, а не да се бърка в европейски дела, от които кyxата му кратyна нищи не разбира !

    17:19 13.01.2026

  • 51 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    13 6 Отговор

    До коментар #27 от "Какво блато бе глупав":

    Рашистите започнаха войната! Започнаха СВО на фюрера Путлер! На фашиста Путлер! На комплексара Путлер!
    Към края на ВСВ Хитлер воюва САМ срещу целия свят.Така ще стане и с любимия на рашафилите УБИЕЦ на деца и старци иZpoда Путлер.
    Той си мисли, че ще остане в историята. Останаха ли в историята Саддам Хюсеин и Муамар Кадафи, диктаторите ,които намериха кучешка смъpт?
    Всеки незначителен кървав диктатор си мисли, че е велик, докато не умре като кyче в бункера си !

    Коментиран от #55

    17:19 13.01.2026

  • 52 Уса

    2 5 Отговор
    С Тръмп ще ги разкараме,защото пречат на американските интереси

    17:19 13.01.2026

  • 53 руzко = боклук

    8 3 Отговор
    кой? кой? а "володин, абе с една дума орк

    17:21 13.01.2026

  • 54 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    10 6 Отговор
    Бог да пази славната украинска войска и да я дари с пълна победа, защото нейното дело е право и свято!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
    С вас сме братя и сестри украинци! С вас е братска България! Богъ съ вами! Бог съ нами! До победата над варварска московия!🇧🇬🇧🇬🇧🇬
    Победата на Украйна ще бъде освобождение за България от руско-болшевишко робство!🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #56

    17:21 13.01.2026

  • 55 Пропагандата

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    винаги се цели в глупака!

    17:21 13.01.2026

  • 56 Минуса е

    2 8 Отговор

    До коментар #54 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    за славенето на фашизма в Украйна!

    17:21 13.01.2026

  • 57 Уса

    1 5 Отговор
    И това не са лидери бившите лъжекомунисти днешните либерали фашисти, моля правете разлика

    17:22 13.01.2026

  • 58 Хахаха

    8 3 Отговор
    Хайде незабавно да си ходите в сибир. Тези нагли Руски шапкари и крадци не им писна да дърдорят глупости.

    17:24 13.01.2026

  • 59 Голяма дума

    5 0 Отговор
    не думай...

    17:24 13.01.2026

  • 60 Първият софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Фашизмът го търси в Кремъл, а не в Европа. Репарациите на всички е ясно кой ще плаща и не знам дали 100 години ще стигнат на Русия да ги изплати .... ако въобще съществува да тогава )

    Отностно съдилищата гледай скоро ти да не попаднеш в истинско съдилище, а не в измислено "народно"

    Коментиран от #62

    17:25 13.01.2026

  • 61 Браво на човека

    1 5 Отговор
    Много точно е описал мъката на продажните урсули да унищожават Европа! А всички знаем защо. Тъпчат си сметките с милиони от военни лобита, за да има война в Украйна и да източват парите на Европа за оръжия!

    17:26 13.01.2026

  • 62 Ти перфектно показваш

    1 6 Отговор

    До коментар #60 от "Първият софиянец":

    фашизма залял запада!

    Коментиран от #68

    17:27 13.01.2026

  • 63 Кварц

    1 5 Отговор
    На върха на Новия световен ред - кой е седнал на трона?! Путин. Завинаги в историята на света. По- нагоре - нема. Добър му път към небитието. Пък кой остане жив след него, да го сънува всяка нощ. Сценарист и главен герой Владко Красний. Отивайте на кастинг всички за поддържащи роли.

    17:27 13.01.2026

  • 64 Ами

    1 4 Отговор
    Европейците елити отдавна трябваше да си отидат, но не го правят.
    А не го правят, защото все още разполагат с множество лостове
    с които успяват да манипулират по-голямата част от населението.

    17:31 13.01.2026

  • 65 Иван

    6 1 Отговор
    ВОД ката замъглява съзнанието.

    17:31 13.01.2026

  • 66 оня с коня

    7 0 Отговор
    А се кълнат Руснаците че изобщо не се месят във Вътрешните работи на други страни...И го е казал Народа:"На Руснак вяра да нямаш"!

    17:37 13.01.2026

  • 67 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    6 0 Отговор
    Къв е тоя кален и пиянски орк, сигурно от два месеца ни е спрял да се налива с антифриз и ацетон???!!

    17:43 13.01.2026

  • 68 Първият софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "Ти перфектно показваш":

    Верно ли бе Смехурко Копейкинов ?

    17:44 13.01.2026

  • 69 Дедо

    6 1 Отговор
    Иска му се на руския паразит ......ама ядец

    17:45 13.01.2026

  • 70 Немедлена

    7 1 Отговор
    започваме с Орбан и Фицо !

    17:47 13.01.2026

  • 71 Твърде лично

    5 0 Отговор
    Айде бе!
    Кога - само кажете и да си ходим!
    Първо, пратете пуСин и всичкото нацист в Хага, пригответе 1 трилион Евро за репарацийките и ще си ходим - то при нас има избори на всеки 4-5 години!

    17:50 13.01.2026

  • 72 Ован

    4 0 Отговор
    Много се кефя, когато ВАТ ник дава акъл и други такива го подкрепят.

    17:54 13.01.2026

  • 73 стоян

    2 0 Отговор
    Само като му видях физиономията на този който е шеф на рузкия парламент и се разбира защо рузнаците са най бедните в Европа с минимални заплати от 183 евро и пенсии от 86 евро - смешно е най богатата държава на ресурси в света а крепостните с такива малки заплати - защо така бе другаре

    17:55 13.01.2026

