Политиката на санкции доведе страните от ЕС до икономическа стагнация. Настоящите лидери на тези страни трябва да отстъпят място на политици и сили, които възприемат по-отговорен подход към глобалните дела.

Това каза пред журналисти председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, цитиран от ТАСС, пише Фокус.



Според него икономиката на ЕС е в застой.



"Те трябва да обмислят последствията от тези действия. Тези, които са прилагали тази политика, трябва да подадат оставка и да направят път на други политически лидери и сили, които възприемат по-отговорен подход към световния ред“, подчерта Володин.