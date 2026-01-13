Председателят на Държавната дума: Всички политически лидери на Европа трябва незабавно да си ходят

Политиката на санкции доведе страните от ЕС до икономическа стагнация. Настоящите лидери на тези страни трябва да отстъпят място на политици и сили, които възприемат по-отговорен подход към глобалните дела.
Това каза пред журналисти председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, цитиран от ТАСС, пише Фокус.
Според него икономиката на ЕС е в застой.
"Те трябва да обмислят последствията от тези действия. Тези, които са прилагали тази политика, трябва да подадат оставка и да направят път на други политически лидери и сили, които възприемат по-отговорен подход към световния ред“, подчерта Володин.
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 57 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #60
16:57 13.01.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:59 13.01.2026
3 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
17:00 13.01.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Последния Софиянец":разминава ви се логиката-ако Европа беше фашистка , нямаше да има бежанци и джамии
Коментиран от #7
17:01 13.01.2026
5 🇺🇦🇧🇬
17:01 13.01.2026
6 Право куме в очи
Коментиран от #10
17:02 13.01.2026
7 А каква е Европа
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":да се занимава с лъжи, кражби, цензура срещу Русия, да плаща за пропаганда, да спонсорира терористичен и фашистки режим!
Коментиран от #12, #13, #45
17:04 13.01.2026
8 Добри новини
- Два танкера в руското пристанище Новоросийск бяха ударени от украински дронове.
- Губернаторът на руската Белгородска област обясни, че не са в състояние да се справят с последствията от удара на ВСУ по енергийната система. Той призова всички, които могат, да се подготвят за евакуация, тъй като ситуацията е близка до критична. 😬
- Русия се намира на прага на огромна криза, алармират от руската Дума. Ватенките може да си спомнят с носталгия за мизерията в Русия в началото на 90-те, когато САЩ пак ги спасиха от глад.
- Силите за безпилотни системи на "Мадяра" унищожиха ел.подстанции и база на руските нашественици в окупираните територии. Видео
- Поредно фейково "превземане" на руснаците завърши в украински плен. Видео
- ВСУ удариха руски военен завод. Видео
- Украинските сили поразиха руски складове с боеприпаси в окупираната Макеевка, Донецка област. Видео
Коментиран от #9, #31
17:04 13.01.2026
9 И какво е доброто
До коментар #8 от "Добри новини":като после страда украинският народ, заради интригите на САЩ да източват и унищожават Европа!
Коментиран от #17, #21
17:05 13.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тъпа ушанка
17:06 13.01.2026
12 С о ка йК о ка
До коментар #7 от "А каква е Европа":Руски тръбар
17:06 13.01.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "А каква е Европа":не знам ква е , но не е фашистка със сигурност / фашизма го търсете в РФ ,ако знаете и значението на тая дума
Коментиран от #19
17:06 13.01.2026
14 Е го е👇
17:06 13.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Анджо
17:08 13.01.2026
17 Това е отговор
До коментар #9 от "И какво е доброто":Това е.Никой не е нападал Блатото.Ти кое не си разбрал.
Коментиран от #27
17:08 13.01.2026
18 5677
Коментиран от #32
17:08 13.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Там пишеше че руската пропаганда
До коментар #9 от "И какво е доброто":Има за цел глупака.
Коментиран от #46
17:09 13.01.2026
22 Ха ха ха
17:09 13.01.2026
23 Цвете
17:09 13.01.2026
24 Тоя пък
Да си гледа калната и некъпана Русия.
Коментиран от #33
17:09 13.01.2026
25 хаха
17:10 13.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Какво блато бе глупав
До коментар #17 от "Това е отговор":САЩ направи война в Украйна, за да раздели Европа и Русия и да източва и унищожава Европа. Дреме ти на теб за Европа! Блата го интересува глупака!
Коментиран от #51
17:10 13.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Нов ТРЕТИ РАЙХ
17:11 13.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Слава
До коментар #8 от "Добри новини":Украине !!!
Коментиран от #40
17:11 13.01.2026
32 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #18 от "5677":Така е. Но никой не поема към "Руския рай", въпреки поканите на другаря Путин.
Натискат си "Д"-то и "страдат" на Запад.
Истинска мистика
Коментиран от #38
17:11 13.01.2026
33 Zaхарова
До коментар #24 от "Тоя пък":Kакто винаги руснаците отговарят без някой да ги пита.😂😂😂
17:12 13.01.2026
34 си дзън
Военната индустрия тласка икономиката на Русия към дупката.
"Не сме народ, а скотове, наглеци, дива орда от душегубци и злодеи". – Михаил Булгаков
Не ни трябват такива троянски коне. Всички руснаци - вън от ЕС.
17:12 13.01.2026
35 хе хе
17:12 13.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хахахаха
17:13 13.01.2026
38 Механик
До коментар #32 от "Tётя Мyтpaфановна":Абе и аз викам слава на Русия,ама си си вземам €вропенсяита в ЕС.
17:13 13.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Минуса е
До коментар #31 от "Слава":за славенето на фашизма в Украйна!
17:14 13.01.2026
41 Няма да има мир, защото лидерите
Коментиран от #47
17:15 13.01.2026
42 А къде
17:15 13.01.2026
43 Всичко, което е написал
17:15 13.01.2026
44 Видно да
До коментар #30 от "Ти знаеш ли":А когато разбереш, няма да показваш фашизма залял запада. Но пак не е сигурно!
17:15 13.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Така е
До коментар #21 от "Там пишеше че руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги цели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
17:18 13.01.2026
47 Съвет
До коментар #41 от "Няма да има мир, защото лидерите":Смени канала, че пишеш глупости.
17:18 13.01.2026
48 Вова
17:18 13.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Иван
17:19 13.01.2026
51 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #27 от "Какво блато бе глупав":Рашистите започнаха войната! Започнаха СВО на фюрера Путлер! На фашиста Путлер! На комплексара Путлер!
Към края на ВСВ Хитлер воюва САМ срещу целия свят.Така ще стане и с любимия на рашафилите УБИЕЦ на деца и старци иZpoда Путлер.
Той си мисли, че ще остане в историята. Останаха ли в историята Саддам Хюсеин и Муамар Кадафи, диктаторите ,които намериха кучешка смъpт?
Всеки незначителен кървав диктатор си мисли, че е велик, докато не умре като кyче в бункера си !
Коментиран от #55
17:19 13.01.2026
52 Уса
17:19 13.01.2026
53 руzко = боклук
17:21 13.01.2026
54 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
С вас сме братя и сестри украинци! С вас е братска България! Богъ съ вами! Бог съ нами! До победата над варварска московия!🇧🇬🇧🇬🇧🇬
Победата на Украйна ще бъде освобождение за България от руско-болшевишко робство!🇧🇬🇧🇬🇧🇬
Коментиран от #56
17:21 13.01.2026
55 Пропагандата
До коментар #51 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":винаги се цели в глупака!
17:21 13.01.2026
56 Минуса е
До коментар #54 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":за славенето на фашизма в Украйна!
17:21 13.01.2026
57 Уса
17:22 13.01.2026
58 Хахаха
17:24 13.01.2026
59 Голяма дума
17:24 13.01.2026
60 Първият софиянец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Фашизмът го търси в Кремъл, а не в Европа. Репарациите на всички е ясно кой ще плаща и не знам дали 100 години ще стигнат на Русия да ги изплати .... ако въобще съществува да тогава )
Отностно съдилищата гледай скоро ти да не попаднеш в истинско съдилище, а не в измислено "народно"
Коментиран от #62
17:25 13.01.2026
61 Браво на човека
17:26 13.01.2026
62 Ти перфектно показваш
До коментар #60 от "Първият софиянец":фашизма залял запада!
Коментиран от #68
17:27 13.01.2026
63 Кварц
17:27 13.01.2026
64 Ами
А не го правят, защото все още разполагат с множество лостове
с които успяват да манипулират по-голямата част от населението.
17:31 13.01.2026
65 Иван
17:31 13.01.2026
66 оня с коня
17:37 13.01.2026
67 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
17:43 13.01.2026
68 Първият софиянец
До коментар #62 от "Ти перфектно показваш":Верно ли бе Смехурко Копейкинов ?
17:44 13.01.2026
69 Дедо
17:45 13.01.2026
70 Немедлена
17:47 13.01.2026
71 Твърде лично
Кога - само кажете и да си ходим!
Първо, пратете пуСин и всичкото нацист в Хага, пригответе 1 трилион Евро за репарацийките и ще си ходим - то при нас има избори на всеки 4-5 години!
17:50 13.01.2026
72 Ован
17:54 13.01.2026
73 стоян
17:55 13.01.2026