Председателят на ЦИК: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни за вота

БНТ: Непрекъснато чуваме думата честни избори и ще продължаваме да я чуваме. Какви мерки предприема ЦИК за да гарантира прозрачността, честността на вота, за да отхвърли всички твърдения, че може да има манипулации с машините или пък с хартиените бюлетини?

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: Почтеността, както и честността е в основата на всеки един демократичен процес. Това означава всички ние избирателите да можем да отидем до избирателните секции да упражним правото си на глас според личната си воля, според собственото си решение без нечия чужда намеса. В този смисъл ЦИК във всичките свои действия и решения се стреми именно към това – да гарантира на българските избиратели, че те ще могат спокойно, свободно да упражнят своето право на глас.

БНТ: Вие трябваше да назначите районните избирателни комисии, тъй като партиите отново не постигнаха съгласие и дадохте една препоръка към кметовете да не бързат с консултациите, що се касае до секционните избирателни комисии. Това заради замените в последния момент ли е? Смятате ли, че по този начин може да се справите?

Надяваме се, че това е една мярка, която ще намали чувствително замените на членове на секционни избирателни комисии. По отношение на районните избирателни комисии, само в два изборни района имаше съгласие на консултациите при областните управители за техните състави.

Всички останали бяха назначени по преценка на ЦИК, но така че в ръководствата на комисиите да има представители на парламентарно представените партии и коалиции. По отношение на секционните избирателни комисии, препоръчахме консултациите да се направят не по-рано от 12 март и те приключиха вече към днешна дата. И в четвъртък изпратихме указания към районните избирателни комисии, информирахме и всички парламентарно представени партии.

Указахме на районните комисии да дадат достатъчно време на парламентарно представените партии по отношение на поименния състав на членовете на секционни избирателни комисии, така че максимално близо до крайния срок, а той е 24 март, в който трябва да бъдат назначени, според сроковете на Изборния кодекс. Има време поименният състав да бъде максимално осигурен като стабилен състав. Няма как да се гарантира, че никой няма да се откаже, да не се яви в изборния ден.

Но тези безпринципни замени, на които бяхме свидетели, независимо, че разпоредбата в Изборния кодекс, която не позволява това, не от вчера, не от последните промени, но тя винаги се нарушаваше, дори когато Централната избирателна комисия е давала указания на районните избирателни комисии. Ще дам само един пример за изборите на 27 октомври 2024 година. В последната седмица, преди изборния ден, над 10 000 членове на секционни избирателни комисии са сменени. Така, че сега сме оказали на районните избирателни комисии смяна на членове на секционни избирателни комисии само при наличие на някой от предпоставките посочени в закона.

А когато се твърди, че някой е подал оставка, това твърдение трябва да е предложено и с писмено заявление от самото лице, което е било назначено за член на секционна комисия. Целта ни е да се явят в изборния ден членове на комисии, които са преминали обучение, които са запознати с указанията, с решенията и така да не се допускат грешки.

В рамките на тази седмица имахте среща както с представители на прокуратурата, така и на МВР на ДАНС. Тези срещи, разбира се, са хубави от гледна точка на това набелязване на предварителни мерки. Въпросът тук е обаче, когато има нарушения – ние ги хващаме, показваме ги, обществото сигнализира, има ли наказания и те адекватни ли са?

По отношение на тези нарушения, които представляват престъпление, отговор може би трябва да потърсите към органите на прокуратурата, разследващите органи. В случаите, когато са допуснати административни нарушения, според разпоредбите на Изборния кодекс, Централната избирателна комисия съставя актове за установяване на административни нарушения. Например, такива съставихме на всички членове на секционни избирателни комисии, на председателите на комисиите. Мисля, че бяха 43, които на последните парламентарни избори, без да има някаква техническа причина или каквато и да било причина, която да обосновава такова поведение, не бяха включвали устройството за видеонаблюдение и там нямаше.

Сега взели ли сте мерки за устройствата за видеонаблюдение?

Мерки по отношение на видеонаблюдението ще бъдат взети. Към настоящия момент очакваме да видим Министерството на електронното управление, на което Изборния кодекс е възложил техническото обезпечаване на видеонаблюдението. Какъв избор на изпълнител ще направи, кой ще осигурява видеонаблюдението технически и съвместно с министъра на електронното управление ще направим така, че техническата изправност да е осигурена. Указанията към секционните комисии ще бъдат много ясни.

В този смисъл бих искала да кажа, че обмисляме с колегите и може би в следващата работна седмица ще станат факти, методическите указания на Централната избирателна комисия. Обмисляме те да бъдат по-скоро с практическа насоченост. По-простички. Общо взето, ако мога да си позволя да дам такъв пример –прави първо, прави второ, прави трето и си отбелязвай, че си го направил, за да няма грешки, на тях не е необходимо да четат много страници с правни основания, а трябва да има яснота в указанията, които им се дават, за да ги спазват абсолютно точно.

Във фокуса на общественото внимание са и машините. В какво състояние са машините? Действително ли има нужда от ремонт, от подмяна на части? И казус ли е това, че те вече са с изтекла гаранция?

Гаранцията на машините не е никакъв казус, защото това са едни компютри – машини, устройства, които на всички машини – 12 837, гаранционният срок е изтекъл, защото са закупени през 2021 година. Тригодишен е гаранционният срок, което означава, че ако в този срок имаше някакви повреди, тяхното отстраняване или осигуряването на резервни части трябваше да е за сметка на доставчика. Като изтече този гаранционния срок, е за сметка на държавата.

Да, като всяка една машина, която работи, има нужда от подмяна на резервни части, но в никакъв случай това не са такива части, които някой, не дай Боже, да си помисли, че ще се манипулират машините. Например, удължител, кабел, батерия, тези страници, които осигуряват тайната на вота, има случай, когато са счупени куфарите, в които се пренасят машините, някоя колелце или дръжка, но всичко това са резервни части, по отношение на които Централната избирателна комисия е предприела действия за тяхното осигуряване, но те са много малко на брой.

В никакъв случай не трябва избирателите и участниците да се притесняват, че още повече тези машини няма изобщо да бъдат използвани на тези избори, защото всички машини, които ще бъдат използвани за страната са 9354. Това са секциите с машинно гласуване. За извън страната може би ще бъдат не повече от 150, но трябва да изтече срока за подаване на заявления за гласуване извън страната, за да е ясен точния брой на секциите с машинно гласуване. Всички машини, които ще се използват на изборите на 19 април, ще бъдат в техническа изправност.

Няма да се ползват машини, за които и най-малкото основание има за някаква техническа неизправност. На всички машини, преди тяхното инсталиране и подготовка се прави профилактика, прави се диагностика. Може да се окаже, че има и още такива, които са с техническа неизправност. Но изтеклия гаранционен срок изобщо не е въпрос, на който трябва да смущава някого. Казвам го, защото много често ни се задава този въпрос, както във вкъщи ни се изхвърляме телевизора, като му изтече гаранционния срок. По същия начин и с машините, изтеклия гаранционен срок не бива да смущава никой. Машините си работят.

Вече по традиция изборните правила се променят буквално в 12 без 5. Секциите в страните извън Европейския съюз бяха ограничени до 20. Как върви подаването на заявления за гласуване в чужбина? Ако можем да кажем, че очакваме някъде проблеми, опашки, напрежение, то това е Турция, Великобритания и Съединените щати – какви мерки предприемате там?

Тези три държави са държавите извън Европейския съюз, на които на предходните парламентарни избори имаше повече от 20 избирателни секции. Обичайно и за там се подават повече заявления. Аз направих една справка – към 15 часа днес бяха подадени около 20 800 потвърдени заявления за гласуване извън страната. Не е малък този брой. На изборите през октомври 2024 г. всички подадени заявления са били малко повече от 30 000. За мен беше интересен факт това, че в Великобритания може би сега към днешна дата заявленията са над 4000, т.е. почти двойно повече, да не кажа и малко повече от това, което беше подадено през октомври 2024 г.

Повечко са и подадените заявления в Съединените щати. В Турция обичайно са винаги най-големия брой, а имаме още 9 дни до крайния срок. Надявам се, съвместно с Министерство на външните работи и най-вече зависи от предложенията на дипломатическите и консулските представителства за разположението на тези 20 секции, но в посолствата, там където има възможност, ще бъдат разкрити повече от една избирателна секция. Доколкото в разговори с колегите от външно министерство сме уточнявали тези въпроси има нагласа, например в Лондон, в посолството да бъдат 7 секции, т.е. те ще бъдат извън тези 20.

Ще се направи всичко възможно избирателите спокойно да могат да упражнят правото си на глас. Може би ще има изчакване. На някои избиратели може да им се наложи да пътуват до съседно населено място, където ще има избирателна секция. Защото няма как, когато секциите намалеят от 60 на 20, да не се получи това. Но в крайна сметка така реши законодателя.

В Близкия изток няма да има секции?

Най-вероятно не. Защото има подадени заявления за тези държави, малко са, но има. Когато се подава електронното заявление, на избирателя се оказва с текст, че там поради нецелесъобразност и несигурност е вероятно да не се разкрие избирателна секция. Така, че тези избиратели разбира се, че ще бъдат уведомени, когато се вземе крайното решение от Централната избирателна комисия въз основа на предложенията, които ще дойдат от Министерството на външните работи. Това ще стане някъде към 28 март.

Този петък се навърши една година от решението на Конституционния съд, което всички ние определяме като безпрецедентното и най-смело решение на Конституционния съд миналата година. Там разбира се бяха констатирани много нарушения. Определяха ги като изчезнали бюлетини, дори бяха вписани като нули, впоследствие вие казахте, че те са намерени. Какви мерки бяха предприети в тази посока, така че да няма изчезнали бюлетини?

Да, действително, изчезнали бюлетини няма. Имаше бюлетини, които не бяха поставени на определените места, така както беше разписано в решенията на Централната избирателна комисия и в указанията. Действително, от някои изборни райони, месеци по-късно, след решението на Конституционния съд, получихме информация, че те са намерени в помещения на общината, но в същото помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали, но поставени на друго място.

В крайна сметка, за съжаление, Конституционния съд прие за нула гласовете за партиите и коалициите в тези секции, където в чувалите ги нямаше бюлетините. С оглед на това, този път, за да не се чудят секционните комисии, ще поставят в бял чувал изборните книжа, а всичко останало в черен. Поне тази разлика в цветовете, надявам се да им помогне, да не бъркат и да няма подобни случаи.