Времето днес, прогноза за понеделник, 16 март: Предимно слънчево, намалена видимост сутринта

16 Март, 2026 05:11, обновена 16 Март, 2026 04:21 585 3

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще бъдат от 10° до 18°

Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

В сутрешните часове на места в низините, равнините и около водните басейни ще има намалена видимост, но през деня на повечето места ще бъде слънчево.

След обяд ще духа слаб източен, в Източна България – умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат от 10° в североизточните до 18° в югозападните части от страната, в София – около 15°, по Черноморието – между 8° и 11°.

И на морския бряг също ще бъде предимно слънчево, но ветровито, с умерен вятър от северозапад, а след обяд – с посока от изток.

Добри условия за туризъм в планините. Ще бъде слънчево със слаб, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 2° на Алеко до 7° в Боровец, в Банско и Смолян – около 12°.

Във вторник в повечето райони от страната ще бъде облачно, а в Западна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. Ще бъде много ветровито, а максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 10° и 15°.

През следващите дни на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. С умерен и силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух и понижението при дневните температури ще продължи, но сутрешните, макар и съвсем слабо, ще се повишават.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаберих

    0 1 Отговор
    - С жената се скарахме и тя обяви гладна стачка!
    - От колко време не яде?
    - Не тя, а аз не ям!

    06:08 16.03.2026

  • 3 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    06:10 16.03.2026

