Времето днес, прогноза за понеделник, 16 март: Предимно слънчево, намалена видимост сутринта

В сутрешните часове на места в низините, равнините и около водните басейни ще има намалена видимост, но през деня на повечето места ще бъде слънчево.

След обяд ще духа слаб източен, в Източна България – умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат от 10° в североизточните до 18° в югозападните части от страната, в София – около 15°, по Черноморието – между 8° и 11°.

И на морския бряг също ще бъде предимно слънчево, но ветровито, с умерен вятър от северозапад, а след обяд – с посока от изток.

Добри условия за туризъм в планините. Ще бъде слънчево със слаб, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 2° на Алеко до 7° в Боровец, в Банско и Смолян – около 12°.

Във вторник в повечето райони от страната ще бъде облачно, а в Западна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. Ще бъде много ветровито, а максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 10° и 15°.

През следващите дни на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. С умерен и силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух и понижението при дневните температури ще продължи, но сутрешните, макар и съвсем слабо, ще се повишават.