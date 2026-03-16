Крайната десница се представи силно на първия тур от местните избори във Франция

Кандидатите на крайнодясната партия "Национален сбор" отбелязаха силни резултати на първия тур от произведените в неделя местни избори във Франция, като на няколко места спечелиха вота с голяма преднина, а в Марсилия изравниха резултатите си с тези на левицата, предаде Франс 24.

Местните избори са последният голям тест за нагласите на френското общество преди насрочения за следващата година вот за президент.

Постоянното увеличение на подкрепата за френската крайна десница достигна нов крайъгълен камък в неделя, след като "Националният сбор" на Марин Льо Пен отбеляза най-добрите си резултати в първи тур на местни избори в историята си. Преизбран бе досегашният кмет на Перпинян - Луи Алио, който е и заместник-председател на "Национален сбор". Перпинян е единственият град с население, надхвърлящо 100 000 души, който е управляван от крайнодясната партия.

"Националният сбор" води на първи тур и в град Тулон.

Резултатът на партията на Льо Пен е почти равен с този на левицата в Марсилия и Ним.

Резултатите от първия екзитпол за изборите за кмет на Париж на института "Ипсос" сочат, че социалистът Еманюел Грегоар изпреварва консерваторката Рашида Дати, кандидатката на крайната левица София Шикиру и издигнатия от центристката партия "Хоризонти" Пиер-Ив Бурназел.

Според друг екзитпол изгряващата звезда на крайната десница Сара Кнафо също може да получи достатъчно гласове, за да се яви на втория тур на изборите, въпреки че резултатите ѝ в екзитпола са по-ниски от тези в предизборните анкети.

Над 904 000 кандидати участваха в изборите за постове в близо 35 000 общини в цялата страна.

Предизборната кампания до голяма степен бе засенчена от войната в Иран и нейните последици, по-специално отражението върху цените на горивата. Избирателната активност бе под 59 % и е по-висока от тази на местните избори през 2020 г., които бяха белязани от пандемията от коронавирус. Избирателната активност през 2014 г. възлиза на 63,5%.

Въпреки че местните избори често са свързани с решаването на локални въпроси, резултатите от вота хвърлят светлина върху общественото настроение. "Национален сбор" обикновено постига по-слаби резултати на местните избори. Ако евроскептичната и антиимигрантска партия постигне значителни победи във втория тур на 22 март, тогава нейният авторитет ще се утвърди в навечерието на президентските избори през 2027 г.

Един от най-известните политици, участващи в тези избори - Едуард Филип, бивш премиер и евентуален кандидат за президент, сега се надява да запази поста си на кмет в северния пристанищен град Хавър. Петдесет и пет годишният Филип е начело на града от 2014 г. и мнозина го смятат за най-силния кандидат, който може да се изправи срещу Марин Льо Пен или председателя на "Национален сбор" Жордан Бардела на президентските избори. В Хавър се очакваше оспорвана битка, но според екзитполовете Филип се класира на първо място и изпреварва с 10 процентни пункта кандидата на левицата. С това Филип е явен фаворит за победа във втория тур следващата седмица.

За участие в балотажа има 10-процентен праг. Това означава, че за втори тур могат да се явят трима, четирима или дори петима кандидати, което затруднява прогнозите за изхода от вота.

Френската левица е все по-разделена и има признаци за разпадане на "санитарния кордон", с който досега пречеше на консерваторите да сключват съюзи с крайната десница.