Тръмп: Крайната ми цел в Иран е победа, обичам да печеля!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че крайната цел на действията му в Иран е „победа“, но не уточни какво има предвид.

„Крайната цел е победата. Обичам да печеля“, каза Тръмп в интервю за CBS.

Когато репортер го попита какво означава „победа“, действащият президент на Белия дом изброи военните операции, които е провел по време на първия и втория си мандат, включително неотдавнашното залавяне на венецуелския лидер Николас Мадуро. Той посочи убийството на лидера на ИДИЛ Абу Бакр ал Багдади през 2019 г. по време на военна операция на САЩ в Идлиб, Сирия, като пример за своите победи.

Според републиканеца „нищо добро няма да излезе от ситуацията в Иран“. Той заплаши да „предприеме много строги мерки“, ако иранските власти започнат да бесят антиправителствени протестиращи тази седмица.

„Ще предприемем много решителни действия.“ „Ако го направят, ще предприемем много решителни действия“, каза той.

Масовите протести в Иран продължават от 28 декември. Демонстрациите започнаха на фона на криза. До края на годината инфлацията достигна 42,2%, а националната валута, иранският риал, отслабна до рекордно ниско ниво от 1,42 милиона за долар.

Протестиращи поискаха и свалянето на режима и върховния лидер Али Хаменей. Митингите се разпространиха в десетки градове. Поради спирането на интернет в цялата страна данните за жертвите са разпръснати, но е известно, че сред загиналите са както протестиращи, така и сили за сигурност.

Според Ройтерс, приблизително 2 000 души са загинали по време на безредиците, докато организацията за човешки права Iran Human Rights съобщава за 648 загинали протестиращи. Източници на CBS News съобщават, че предварителните оценки показват броя на пострадалите между 12 000 и 20 000.

Президентът на САЩ призовава иранците да продължат протестите си.