Путин загуби всичките си съюзници
  Тема: Украйна

13 Януари, 2026 12:21 2 009 118

Сега под заплаха е Иран - ключов партньор на Москва и доставчик на дронове „Шахед“

Путин загуби всичките си съюзници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Оста на злото“ се пропуква - Кремъл на практика загуби всичките си съюзници, пише NEXTA.

Мрежата от съюзнически авторитарни режими, изградена от Владимир Путин в продължение на 20 години, започва да се разпада. Натискът от американския президент Доналд Тръмп нараства.

Русия загуби влияние в Сирия след падането на режима на Башар Асад, не успя да защити Венецуела и Николас Мадуро, който беше задържан от Съединените щати, и не реагира на задържането на танкер, плаващ под руски флаг, от страна на САЩ.

Сега под заплаха е и Иран - ключов партньор на Москва и доставчик на дронове „Шахед“. На фона на масовите протести в страната Тръмп открито намеква, че САЩ биха могли да се намесят, за да защитят демонстрантите.

Дори провоенни Z-блогъри в Русия говорят за „края на една ера“. Според тях властите твърде дълго са имитирали статута на свръхсила, вместо реално да го укрепят.

В Кремъл действията на САЩ се разглеждат като опит да се притисне Русия в ъгъла. В отговор Москва ще продължи войната в Украйна, игнорирайки мирните инициативи.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    61 19 Отговор
    ЕС изпадна в пълна изолация заради шизоидите в Брюксел.

    Коментиран от #13, #75

    12:23 13.01.2026

  • 2 Факти

    50 26 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ НЕНАВИЖДАТ ЕВРОТО, ,КОРУМПИРАНИЯ ЕС, РЕЖИМА В УКРАЙНА И НАТОТО....!!! ТОВА ГО ПОКАЗВА и АНКЕТАТА НА НОВИНИ БГ. КОЯТО ГИ Е СТРАХ ДА ПОКАЖАТ. НАД 92 % от БЪЛГАРИТЕ СА ПРОТИВ ЕВРОТО ...!!! ФАКТ....

    Коментиран от #59

    12:23 13.01.2026

  • 7 мдааа

    22 36 Отговор
    няма партньор които Русия да не е излъгал, че ще защити.

    12:24 13.01.2026

  • 9 Лудият от портиерната

    43 6 Отговор
    Едно и също нещо пет пъти го повтаряте ве мисир4енца

    12:25 13.01.2026

  • 10 не знам за Путин

    43 6 Отговор
    Не знам за Путин, ама дебилният Тръмп загуби всичките си съюзници. Сега всеки има едно на ум и се дистанцира.

    12:25 13.01.2026

  • 11 Зад Путин

    37 11 Отговор
    са 2/3 от света и 7/8 от населението! Всички ли ще ги унищожава терориста САЩ?

    Коментиран от #32

    12:25 13.01.2026

  • 12 Пич

    31 4 Отговор
    Аха..... щото ЕС натрупа купища съюзници...!? Съюзници канинали - изяждат Европа! А изяжданите стенат от мазохистично удоволствие, защото са извратени до гниене !!!

    12:25 13.01.2026

  • 13 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Теория на алтернативната загуба!

    12:25 13.01.2026

  • 14 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    11 29 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?!

    Коментиран от #27

    12:26 13.01.2026

  • 16 Руски колхозник

    30 3 Отговор
    Русия няма сключени договори за колективна отбрана с Иран и Венецуела. Това,че имат икономически интерес е друга тема. Тръмп защо не нападне Беларус или Северна Корея?

    Коментиран от #20

    12:27 13.01.2026

  • 17 ха ха ха

    4 14 Отговор
    русоподложките в кома. продуцират спам от опорни точки в коментарите. Квиченето им започна.
    а ка Путин на колене в бункера целува кОрана

    12:27 13.01.2026

  • 18 Зеленски

    20 5 Отговор
    провали и фалира всичките си съюзници

    12:27 13.01.2026

  • 19 Я пък тоя

    13 2 Отговор
    Когато губиш, не знаеш какво ще спечелиш.
    Пилците се броят на есен.

    12:27 13.01.2026

  • 20 за какво

    5 8 Отговор

    До коментар #16 от "Руски колхозник":

    да им вземе шишарките ли?

    Коментиран от #30, #38, #57

    12:27 13.01.2026

  • 21 Линда

    4 8 Отговор
    Единствено много ме е яд , че в Северна Корея няма нефт . Пуууу

    12:27 13.01.2026

  • 22 Владимир Путин офишъл

    3 8 Отговор
    Гледам и не вярвам на ушите си

    12:27 13.01.2026

  • 23 Истината

    8 14 Отговор
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    12:27 13.01.2026

  • 24 Ванчо

    19 4 Отговор
    Госпожо както Русия всички техни съюзници е излъгала така и вие лъжите всички читатели преди да пишете глупости информирате се и без пристрастия пишете

    12:28 13.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тов. Членин

    5 10 Отговор
    Таваришчите , ше ви остава да пукате малко ан@лни жлези , докато дремна ... 🤭

    Коментиран от #39

    12:29 13.01.2026

  • 27 Коуега

    14 6 Отговор

    До коментар #14 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    След края на СВО ще разбереш

    Коментиран от #46

    12:29 13.01.2026

  • 28 минувач 🚗

    15 6 Отговор
    Нищо не е загубил Путин , иска и се на марчето , ама няма да стане !

    Коментиран от #33

    12:29 13.01.2026

  • 29 мдааа

    5 12 Отговор
    никой вече не вярва и не иска дружба с еврейчето ка Путин

    12:29 13.01.2026

  • 30 Руски колхозник

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "за какво":

    ...и те са продаваеми 😂

    12:30 13.01.2026

  • 31 Маро

    12 1 Отговор
    Само глупости преписваш! Ама така е, като нямаш лично мнение!

    12:30 13.01.2026

  • 32 Ко се фалиш?

    2 14 Отговор

    До коментар #11 от "Зад Путин":

    Руската пропаганда винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #50

    12:30 13.01.2026

  • 33 така е

    3 10 Отговор

    До коментар #28 от "минувач 🚗":

    Асад още е в Сирия, Мадуро е във Венецуала. Защити руския кораб от лошите американци и помага на Иран с/у гадните кравари. Така сладурано. Спинкай спинкай.

    Коментиран от #62

    12:31 13.01.2026

  • 34 С/Р

    6 2 Отговор
    Nexta (беларуско произношение: nʲexta niekh-ta) е беларуска медия, която се разпространява предимно чрез Telegram и YouTube канали. YouTube каналът е основан от тогава 17-годишния студент Стяпан Путила.12 Централата на канала се намира във Варшава, Полша, след като основателят му е в изгнание.3...

    12:31 13.01.2026

  • 35 604

    7 1 Отговор
    с 6000 ЯО и територия с ресурси самодостатъчна за всю....надъли му требет съюзници, а С.К. и Чайнъ съ предостатъчни....тя само РФ че ви убърне хастаря 15 пъти ве алоуууууу

    12:31 13.01.2026

  • 36 Смешници копейки

    2 9 Отговор
    Всяка сутрин валят нови и нови новини за разгрома и унижението на Русия и военнопрестъпника Путин.Даже и гаргите вече не се плашат от тях.Секнаха шахедите и ракетите от Иран, в пристанищата стоят празни нелегалния им флот.Китай приключи с нефта без пари от Иран.Английския военен флот започва лова на нелегалните им танкери, по примера на американците.

    Коментиран от #41

    12:32 13.01.2026

  • 37 РФ е въздух под налягане !

    6 7 Отговор
    Да илюстрираме отново "успехите" на Путлер от 2023 г. до сега, на цената на над 1 000 000 ГРУЗ 2000

    Коментиран от #82, #116

    12:32 13.01.2026

  • 38 Бялджип

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "за какво":

    Отговорът ти на колега коментиращ, показва че преливаш от интелект! Завиждаме ти, ставаш най-малко за външен министър

    12:32 13.01.2026

  • 40 Иван 1

    10 3 Отговор
    И защо се пишат тези глупости за няколко долара повече, като няма нищо вярно.

    12:32 13.01.2026

  • 42 Весел Патиланец

    2 8 Отговор
    Еййй много искаха руЗЗнаците, но нямаха желание да защитят партньорите си!
    Асад - дадоха му апартамент срещу милиарди откраднати от Сирия.
    Мадуро - амииии не можаха да го вземат в апартамент, но му показаха мултика за ПВО, безаналогово!
    Аятолаха Хаменей - както избива по 1000 протестиращи на ден скоро ще се принесе в ловните полета при 77 девици ;-)

    12:33 13.01.2026

  • 44 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    7 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #54

    12:33 13.01.2026

  • 45 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    7 3 Отговор
    Зенитно-ракетна система С-300 унищожи украински изтребител F-16

    Коментиран от #61

    12:33 13.01.2026

  • 46 Сус бе

    4 10 Отговор

    До коментар #27 от "Коуега":

    Копейка мърлява!

    Коментиран от #51, #74

    12:33 13.01.2026

  • 48 Зад Путин е

    7 5 Отговор
    80 процента от света. Кажете сега кой е зад сащиисаните пирати и техни марионетки ЕС?

    12:34 13.01.2026

  • 49 Йово

    2 7 Отговор
    Путин няма приятели има интереси. Неговият интерес е прозападните олигарси като Абрамович и Дерибаска да са добре и да си харчат парите на запад. Знае, че ако от запад ги подгонят те ще му светят маслото. Затова Путин само заплашва но не предприема ескалирането на конфликта със запада.

    12:34 13.01.2026

  • 50 Така е

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ко се фалиш?":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели глупака, за пропаганда, лъжи и кражби срещу Русия. А сега чети за да знайш
    Зад Русия са 2/3 от света и 7/8 от населението!

    12:34 13.01.2026

  • 51 604

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Сус бе":

    всите чуждопоклоници по диреците ще висите след войната!!!!!

    12:35 13.01.2026

  • 52 По американски

    3 1 Отговор
    Да им наложи демокрация ,бре, по американски...ама пусти страх

    12:35 13.01.2026

  • 53 Опааа

    4 1 Отговор
    Русия няма военни договори.

    12:35 13.01.2026

  • 54 Билд

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":

    36 руски генерала станаха на тор.Ватенките признават само за 19.

    Коментиран от #60

    12:35 13.01.2026

  • 55 Трътлю

    2 3 Отговор
    На Путин му трябва само Китай и скоро няма да го загуби.

    12:35 13.01.2026

  • 56 пиночет

    3 5 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    Коментиран от #64

    12:36 13.01.2026

  • 57 По американски

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "за какво":

    Да им наложи демокрация ,бре, по американски...ама пусти страх

    12:36 13.01.2026

  • 58 бегаййй

    3 1 Отговор
    мисирки - вафли.бг

    12:37 13.01.2026

  • 59 Бай Ганьо

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Дали ще е Лев, Долар или Евро няма голямо значение, само да не е палячовската рубла

    12:37 13.01.2026

  • 60 Виждаш ли защо

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Билд":

    Русия мачка тероризма!

    Коментиран от #67, #86

    12:37 13.01.2026

  • 61 Споко!

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":

    И като се събуди краката ти бяха отвити, нали?

    12:37 13.01.2026

  • 62 минувач 🚗

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "така е":

    А зеля вече спечели войната с Русия , нали , щраус, мамин ?!

    12:37 13.01.2026

  • 63 ЕвроАтлантически глупости

    5 1 Отговор
    Русия е във военен съюз само с С.Корея, другите са търговски съюзници. А със С.Корея Запада се съобразява и заобикаля. Освен тва

    Вчера се проведоха огромни,масови про-правителствени демонстрации в Иран.
    Изглежда поредния опит за цветна революция се провали.

    Иранският външен министър Арагчи коментира, че предишните дни протестиращите са атакували джамии. "Никой иранец не би посмял да подпали място за поклонение. 350 джамии бяха подпалени.“

    12:37 13.01.2026

  • 65 Наритай руснак

    3 5 Отговор
    Вече навсякъде по света,видят ли руснак го сочат с пръст като убиец, заради този охлюв Путин!

    12:38 13.01.2026

  • 66 Защо руснаците се управляват от такъв

    3 3 Отговор
    Про$так? Горките орки.

    12:38 13.01.2026

  • 67 Руската пропаганда опростачва

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Виждаш ли защо":

    И цели глупака в десятката.

    Коментиран от #73

    12:40 13.01.2026

  • 69 Ха ХаХа

    1 2 Отговор
    Хахахаха

    12:40 13.01.2026

  • 70 Клоуна пусин 🤡💩

    3 2 Отговор
    Кармата на Путин е да доведе руската империя на злото до нов разпад.
    И го прави. Списъкът му с "постижения" нараства с всеки изминал ден.
    Путин, освен всичко друго прекрасно, ще доведе до катастрофа и шпионската мрежа на Москва. Изгонените досега в Европа и Америка стотици руски шпиони със статут на дипломати са само върхът на айсберга. Тепърва ще бъдат разкривани още шпиони. Особено нелегали. Колкото повече недоволни има в Москва, колкото повече се оформя и разразява борба между клановете на властта, толкова повече засегнати и недоволни ще има. Ще текат като пробита лейка тайните им служби. Предателствата ще бъдат много. Умните руски служители с достъп до тайни ще гледат да получат убежище на Запад, като в замяна изтъргуват информацията, която знаят. Включително като предадат самоличността на атентурата на Кремъл в държавните по света, включително и у нас. А страната е в зона на нарастващ стратегически интерес.
    Да го имат предвид това нашите руски продажници, "четирихилядници" и вся остальная!

    Коментиран от #96, #117

    12:40 13.01.2026

  • 72 пиночет

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Пропагандата":

    Всички диктатори рано или късно увисват с краката нагоре, защото са педофили или обратни и мъчат народите си!

    Коментиран от #76

    12:41 13.01.2026

  • 73 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Руската пропаганда опростачва":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели глупака за пропаганда, лъжи и кражби срещу Русия.

    12:41 13.01.2026

  • 75 вярно ли?

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Каква изолация бе младеж?
    Какво значи изолация - да си под санкции, да ти конфискуват танкерите, да ти сложат таван на цената на стоките, да ти сложат забрана за пътувания, да те търси международния съд за военни престъпления или нещо по-друго?

    Коментиран от #83

    12:42 13.01.2026

  • 76 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "пиночет":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #100

    12:42 13.01.2026

  • 77 Минувач

    2 2 Отговор
    Къде са тези ВСИЧКИ загубени съюзници на Путин???
    Ами там си е най-важния - КИТАЙ!
    Или всички в Африка, останалите в Южна Америка и БРИКС, те също ли се загубиха?
    Ами дайте да видим и ЕС и САЩ, колко съюзника загубиха? Та те самите в момента са изолирани от целия свят, вкл. едни от други. И, ако САЩ са достатъчно силни, за да могат да си го позволят да се самоизолират, то ЕС е като в небрано лозе!

    Коментиран от #85

    12:42 13.01.2026

  • 78 За всички путлеристи

    3 2 Отговор
    ще дойде ден за разплата, последно за Орбан. Фицо, Бабич и по дребните.

    Коментиран от #87, #88

    12:42 13.01.2026

  • 79 Смях в залата

    2 1 Отговор
    Нашата копейка и зеления чорап го харесват и го подкрепят

    12:43 13.01.2026

  • 80 Ко речи...,Ко...?!

    3 1 Отговор
    ,,Путин загуби всичките си съюзници"...?!
    А за Китай и Индия,май не важи...?!?!
    Аре у лево...!

    12:43 13.01.2026

  • 81 Факт

    3 0 Отговор
    Корея е съюзника, другото е търговия

    12:43 13.01.2026

  • 84 Копейкиииии

    6 3 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари.

    Коментиран от #95

    12:44 13.01.2026

  • 85 Кремълски опорки

    1 2 Отговор

    До коментар #77 от "Минувач":

    ръсиш.

    От Канада до Австралия всички са с Цивилизацията.

    12:44 13.01.2026

  • 86 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Виждаш ли защо":

    Русия мачка некому у....я

    Коментиран от #90

    12:44 13.01.2026

  • 87 Много ли се мразиш

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "За всички путлеристи":

    че изглеждаш толкова глупаво лазейки пред Орбан, Фицо и други истински европейци. Дей се мрази толкова.

    12:44 13.01.2026

  • 88 Надявай се!

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "За всички путлеристи":

    Мечтите поне са безплатни...😝!

    12:45 13.01.2026

  • 89 000

    2 0 Отговор
    За сметка на това евроатлантическото единство процъфтява, нали?!

    12:45 13.01.2026

  • 90 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Дон Корлеоне":

    Русия добре мачка фашизма и тероризма, особено гледайки как вият двата глупака и показват упадъка на запада!

    Коментиран от #102

    12:45 13.01.2026

  • 91 Ъхъ, да, разбира се

    3 1 Отговор
    И свършиха ракетите, и фалира..... и така вече много дълго време.

    12:45 13.01.2026

  • 92 Клети съветски Zoмбита 🤪

    5 3 Отговор
    Почитателите на рашизма и на Путлер още се заблуждават, че е възможна победа на московското блато. Почти 4 години война, а краят не се вижда, а жертвите и загубите са колосални и не могат да се компенсират с пропаганда. Колко още жертви и загуби иска Путин, за да победи?
    Тъпчат на едно място пред две села, губят дестки хиляди могилници и чакат Тръмп да ги спаси.
    Т.е. наследниците на Златната орда, "непобедимата" червена армия нищо не успя да направи🤣 , та Тръмп ще донесе победата на червеноармейците ! 😳🤣
    Пак чакат САЩ да ги спасява, както ги е спасявал многократно от глад и разруха, както ги спаси от немските националсоциалисти .
    Войната на Путлер уплаши хората и направи така, че проруските настроените вече са стабилно малцинство, въпреки всички 4хилядници, говорещи глави, инженерингови кремълски партии, внедрени агенти по най високите етажи на властта, агенти в службите за сигурност и тpoлoве по медиите. Останаха единствено застаряващия хомосъветикус, в което Кремъл превърнаха част от по-npocтото ни население през 45 г. съветско робство - московски еничари.
    Не се очаква розово путинистко бъдеще. Нито нов световен ред, на който Путлер да е господар. Историческата логика очертава краха и разпада на последната колониална империя, което ще е продължение на сгромолясването на СССР. Историята ни показва, че сгромолясването на империите се случва изведнъж, а всички признаци сочат, че този момент е много близо 🤣

    Коментиран от #101, #107

    12:46 13.01.2026

  • 93 Копейки,

    2 2 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    12:46 13.01.2026

  • 94 Факти

    4 2 Отговор
    Показаха части от орешника в Лвов. Жироскопът не е променян от 1961 г. Гагарин е летял със същия 🤣 Това обяснява защо стреляха по най-голямото газово хранилище и не го уцелиха.

    Коментиран от #98, #114

    12:46 13.01.2026

  • 95 Ами тъ пейка

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Копейкиииии":

    Тя копейката е монета бря. :)))

    12:47 13.01.2026

  • 96 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Простак 30б%

    12:47 13.01.2026

  • 98 Браво супер

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Факти":

    Щом опряха и до цигани срещу Русия, явно положението на фашизма е трагично. :))

    12:48 13.01.2026

  • 100 пиночет

    7 2 Отговор

    До коментар #76 от "Пропагандата":

    Почти всички руснаци са полуидиоти и роби на Кремълските идиоти, а нашите путинофили завършени идиоти

    Коментиран от #103

    12:49 13.01.2026

  • 102 Руската пропаганда

    4 2 Отговор

    До коментар #90 от "Така е":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #105

    12:49 13.01.2026

  • 103 Пропаандата

    2 1 Отговор

    До коментар #100 от "пиночет":

    винаги се цели в глупака!

    12:49 13.01.2026

  • 104 Кое не е така ?!

    5 1 Отговор
    Путлер на най-npoZтия милиционер, който е бил начело на московското царство !
    Върхът на кариерата му в КГБ е била да носи куфарите и да отваря вратите на отговорните другари - портиер и пиколо.
    Кариерата му в частния сектор е достигнала до върха да бъде таксиметров шофьор и дребен уличен бандит.

    Коментиран от #113

    12:50 13.01.2026

  • 105 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда, лъжи и кражби срещу Русия!

    12:50 13.01.2026

  • 106 пиночет

    4 1 Отговор
    Руснаците ще си останат завинаги роби на Кремъл

    12:51 13.01.2026

  • 107 Боли ли

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    че такъв зор да показваш упадъка на запада да ползва глупак срещу Русия? :))

    12:51 13.01.2026

  • 108 Кремълските педофили

    3 2 Отговор
    Скоро ще бъдат скопени

    12:52 13.01.2026

  • 109 Няма край руският позор

    3 2 Отговор
    Карлика закопа русийката.

    12:52 13.01.2026

  • 110 ПЪРВО ТЪПО ПИСАНИЕ.

    2 1 Отговор
    Китай е там до тях. И КО ""ИЗГУБИЛ ИЗГУБИЛ"" НО СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ СПЕЧЕЛИ МНОГО. И ТЕРЕН И БЛАГА ЗЕМНИ. ДЕЛКАТ СИ СВЕТА САЩ РУСИЯ И КИТАЙ. А ЕВРОПА МЪЛЧИ ХАРЧИ ЗА ЗЕЛЬО И ПЛАЧЕ.

    12:52 13.01.2026

  • 111 Панелен плъх

    3 1 Отговор
    Българите погребах ме дръгливия лев и прегърнах ме новата райх марка-еврото. Слава на Българите, никога вече рузко р--обство. Славаааааа.

    12:53 13.01.2026

  • 112 ои8уйхътгрф

    0 1 Отговор
    Само да питам:

    Ако половината свят воюва срещу Русия, а другата половина си стоят тихо в ъгъла и го играят "въздържал се" (щото нали Русия вече няма никакви съюзници) изниква един лесен въпрос- защо Русия все още съществува на картата???

    12:54 13.01.2026

  • 113 !!!

    0 1 Отговор

    До коментар #104 от "Кое не е така ?!":

    А Ти кой си?
    С кого си сравняваш балканското си дупенце?

    12:54 13.01.2026

  • 114 Фори

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Факти":

    Ама все пак уцелиха луната.🤣🤣💥💥💥

    12:55 13.01.2026

  • 115 Антитрол

    0 0 Отговор
    Въпросът не е дали, а кога Империята на злото и убийствата ще се разпадне. Тук продължава да бъде пълно със смахнати и безмозъчни тролове, които по цял ден хвалят и целуват г..... на Путин.

    12:55 13.01.2026

  • 116 Труский торл

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "РФ е въздух под налягане !":

    Труский торл на очите си не вярва. Само на другаря Пуссин.

    12:56 13.01.2026

  • 117 Много добре

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Ядоса ги .!
    Така трябва.

    12:56 13.01.2026

  • 118 Копейка

    0 0 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    12:56 13.01.2026

