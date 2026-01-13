,,Путин загуби всичките си съюзници"...?!

„Оста на злото“ се пропуква - Кремъл на практика загуби всичките си съюзници, пише NEXTA.

Мрежата от съюзнически авторитарни режими, изградена от Владимир Путин в продължение на 20 години, започва да се разпада. Натискът от американския президент Доналд Тръмп нараства.

Русия загуби влияние в Сирия след падането на режима на Башар Асад, не успя да защити Венецуела и Николас Мадуро, който беше задържан от Съединените щати, и не реагира на задържането на танкер, плаващ под руски флаг, от страна на САЩ.

Сега под заплаха е и Иран - ключов партньор на Москва и доставчик на дронове „Шахед“. На фона на масовите протести в страната Тръмп открито намеква, че САЩ биха могли да се намесят, за да защитят демонстрантите.

Дори провоенни Z-блогъри в Русия говорят за „края на една ера“. Според тях властите твърде дълго са имитирали статута на свръхсила, вместо реално да го укрепят.

В Кремъл действията на САЩ се разглеждат като опит да се притисне Русия в ъгъла. В отговор Москва ще продължи войната в Украйна, игнорирайки мирните инициативи.