,,Путин загуби всичките си съюзници"...?!

„Оста на злото“ се пропуква - Кремъл на практика загуби всичките си съюзници, пише NEXTA.
Мрежата от съюзнически авторитарни режими, изградена от Владимир Путин в продължение на 20 години, започва да се разпада. Натискът от американския президент Доналд Тръмп нараства.
Русия загуби влияние в Сирия след падането на режима на Башар Асад, не успя да защити Венецуела и Николас Мадуро, който беше задържан от Съединените щати, и не реагира на задържането на танкер, плаващ под руски флаг, от страна на САЩ.
Сега под заплаха е и Иран - ключов партньор на Москва и доставчик на дронове „Шахед“. На фона на масовите протести в страната Тръмп открито намеква, че САЩ биха могли да се намесят, за да защитят демонстрантите.
Дори провоенни Z-блогъри в Русия говорят за „края на една ера“. Според тях властите твърде дълго са имитирали статута на свръхсила, вместо реално да го укрепят.
В Кремъл действията на САЩ се разглеждат като опит да се притисне Русия в ъгъла. В отговор Москва ще продължи войната в Украйна, игнорирайки мирните инициативи.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #75
12:23 13.01.2026
2 Факти
Коментиран от #59
12:23 13.01.2026
7 мдааа
12:24 13.01.2026
9 Лудият от портиерната
12:25 13.01.2026
10 не знам за Путин
12:25 13.01.2026
11 Зад Путин
Коментиран от #32
12:25 13.01.2026
12 Пич
12:25 13.01.2026
13 Факт
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Теория на алтернативната загуба!
12:25 13.01.2026
14 Защо ти трябваше Пусинее ?!
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе недopacляк?!
Коментиран от #27
12:26 13.01.2026
16 Руски колхозник
Коментиран от #20
12:27 13.01.2026
17 ха ха ха
а ка Путин на колене в бункера целува кОрана
12:27 13.01.2026
18 Зеленски
12:27 13.01.2026
19 Я пък тоя
Пилците се броят на есен.
12:27 13.01.2026
20 за какво
До коментар #16 от "Руски колхозник":да им вземе шишарките ли?
Коментиран от #30, #38, #57
12:27 13.01.2026
21 Линда
12:27 13.01.2026
22 Владимир Путин офишъл
12:27 13.01.2026
23 Истината
То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .
12:27 13.01.2026
24 Ванчо
12:28 13.01.2026
26 Тов. Членин
Коментиран от #39
12:29 13.01.2026
27 Коуега
До коментар #14 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":След края на СВО ще разбереш
Коментиран от #46
12:29 13.01.2026
28 минувач 🚗
Коментиран от #33
12:29 13.01.2026
29 мдааа
12:29 13.01.2026
30 Руски колхозник
До коментар #20 от "за какво":...и те са продаваеми 😂
12:30 13.01.2026
31 Маро
12:30 13.01.2026
32 Ко се фалиш?
До коментар #11 от "Зад Путин":Руската пропаганда винаги има за цел глупака.
Коментиран от #50
12:30 13.01.2026
33 така е
До коментар #28 от "минувач 🚗":Асад още е в Сирия, Мадуро е във Венецуала. Защити руския кораб от лошите американци и помага на Иран с/у гадните кравари. Така сладурано. Спинкай спинкай.
Коментиран от #62
12:31 13.01.2026
34 С/Р
12:31 13.01.2026
35 604
12:31 13.01.2026
36 Смешници копейки
Коментиран от #41
12:32 13.01.2026
37 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #82, #116
12:32 13.01.2026
38 Бялджип
До коментар #20 от "за какво":Отговорът ти на колега коментиращ, показва че преливаш от интелект! Завиждаме ти, ставаш най-малко за външен министър
12:32 13.01.2026
40 Иван 1
12:32 13.01.2026
42 Весел Патиланец
Асад - дадоха му апартамент срещу милиарди откраднати от Сирия.
Мадуро - амииии не можаха да го вземат в апартамент, но му показаха мултика за ПВО, безаналогово!
Аятолаха Хаменей - както избива по 1000 протестиращи на ден скоро ще се принесе в ловните полета при 77 девици ;-)
12:33 13.01.2026
44 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Коментиран от #54
12:33 13.01.2026
45 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Коментиран от #61
12:33 13.01.2026
46 Сус бе
До коментар #27 от "Коуега":Копейка мърлява!
Коментиран от #51, #74
12:33 13.01.2026
48 Зад Путин е
12:34 13.01.2026
49 Йово
12:34 13.01.2026
50 Така е
До коментар #32 от "Ко се фалиш?":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели глупака, за пропаганда, лъжи и кражби срещу Русия. А сега чети за да знайш
Зад Русия са 2/3 от света и 7/8 от населението!
12:34 13.01.2026
51 604
До коментар #46 от "Сус бе":всите чуждопоклоници по диреците ще висите след войната!!!!!
12:35 13.01.2026
52 По американски
12:35 13.01.2026
53 Опааа
12:35 13.01.2026
54 Билд
До коментар #44 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":36 руски генерала станаха на тор.Ватенките признават само за 19.
Коментиран от #60
12:35 13.01.2026
55 Трътлю
12:35 13.01.2026
56 пиночет
Коментиран от #64
12:36 13.01.2026
57 По американски
До коментар #20 от "за какво":Да им наложи демокрация ,бре, по американски...ама пусти страх
12:36 13.01.2026
58 бегаййй
12:37 13.01.2026
59 Бай Ганьо
До коментар #2 от "Факти":Дали ще е Лев, Долар или Евро няма голямо значение, само да не е палячовската рубла
12:37 13.01.2026
60 Виждаш ли защо
До коментар #54 от "Билд":Русия мачка тероризма!
Коментиран от #67, #86
12:37 13.01.2026
61 Споко!
До коментар #45 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":И като се събуди краката ти бяха отвити, нали?
12:37 13.01.2026
62 минувач 🚗
До коментар #33 от "така е":А зеля вече спечели войната с Русия , нали , щраус, мамин ?!
12:37 13.01.2026
63 ЕвроАтлантически глупости
Вчера се проведоха огромни,масови про-правителствени демонстрации в Иран.
Изглежда поредния опит за цветна революция се провали.
Иранският външен министър Арагчи коментира, че предишните дни протестиращите са атакували джамии. "Никой иранец не би посмял да подпали място за поклонение. 350 джамии бяха подпалени.“
12:37 13.01.2026
65 Наритай руснак
12:38 13.01.2026
66 Защо руснаците се управляват от такъв
12:38 13.01.2026
67 Руската пропаганда опростачва
До коментар #60 от "Виждаш ли защо":И цели глупака в десятката.
Коментиран от #73
12:40 13.01.2026
69 Ха ХаХа
12:40 13.01.2026
70 Клоуна пусин 🤡💩
И го прави. Списъкът му с "постижения" нараства с всеки изминал ден.
Путин, освен всичко друго прекрасно, ще доведе до катастрофа и шпионската мрежа на Москва. Изгонените досега в Европа и Америка стотици руски шпиони със статут на дипломати са само върхът на айсберга. Тепърва ще бъдат разкривани още шпиони. Особено нелегали. Колкото повече недоволни има в Москва, колкото повече се оформя и разразява борба между клановете на властта, толкова повече засегнати и недоволни ще има. Ще текат като пробита лейка тайните им служби. Предателствата ще бъдат много. Умните руски служители с достъп до тайни ще гледат да получат убежище на Запад, като в замяна изтъргуват информацията, която знаят. Включително като предадат самоличността на атентурата на Кремъл в държавните по света, включително и у нас. А страната е в зона на нарастващ стратегически интерес.
Да го имат предвид това нашите руски продажници, "четирихилядници" и вся остальная!
Коментиран от #96, #117
12:40 13.01.2026
72 пиночет
До коментар #64 от "Пропагандата":Всички диктатори рано или късно увисват с краката нагоре, защото са педофили или обратни и мъчат народите си!
Коментиран от #76
12:41 13.01.2026
73 Така е
До коментар #67 от "Руската пропаганда опростачва":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели глупака за пропаганда, лъжи и кражби срещу Русия.
12:41 13.01.2026
75 вярно ли?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Каква изолация бе младеж?
Какво значи изолация - да си под санкции, да ти конфискуват танкерите, да ти сложат таван на цената на стоките, да ти сложат забрана за пътувания, да те търси международния съд за военни престъпления или нещо по-друго?
Коментиран от #83
12:42 13.01.2026
76 Пропагандата
До коментар #72 от "пиночет":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #100
12:42 13.01.2026
77 Минувач
Ами там си е най-важния - КИТАЙ!
Или всички в Африка, останалите в Южна Америка и БРИКС, те също ли се загубиха?
Ами дайте да видим и ЕС и САЩ, колко съюзника загубиха? Та те самите в момента са изолирани от целия свят, вкл. едни от други. И, ако САЩ са достатъчно силни, за да могат да си го позволят да се самоизолират, то ЕС е като в небрано лозе!
Коментиран от #85
12:42 13.01.2026
78 За всички путлеристи
Коментиран от #87, #88
12:42 13.01.2026
79 Смях в залата
12:43 13.01.2026
80 Ко речи...,Ко...?!
А за Китай и Индия,май не важи...?!?!
Аре у лево...!
12:43 13.01.2026
81 Факт
12:43 13.01.2026
84 Копейкиииии
Коментиран от #95
12:44 13.01.2026
85 Кремълски опорки
До коментар #77 от "Минувач":ръсиш.
От Канада до Австралия всички са с Цивилизацията.
12:44 13.01.2026
86 Дон Корлеоне
До коментар #60 от "Виждаш ли защо":Русия мачка некому у....я
Коментиран от #90
12:44 13.01.2026
87 Много ли се мразиш
До коментар #78 от "За всички путлеристи":че изглеждаш толкова глупаво лазейки пред Орбан, Фицо и други истински европейци. Дей се мрази толкова.
12:44 13.01.2026
88 Надявай се!
До коментар #78 от "За всички путлеристи":Мечтите поне са безплатни...😝!
12:45 13.01.2026
89 000
12:45 13.01.2026
90 Така е
До коментар #86 от "Дон Корлеоне":Русия добре мачка фашизма и тероризма, особено гледайки как вият двата глупака и показват упадъка на запада!
Коментиран от #102
12:45 13.01.2026
91 Ъхъ, да, разбира се
12:45 13.01.2026
92 Клети съветски Zoмбита 🤪
Тъпчат на едно място пред две села, губят дестки хиляди могилници и чакат Тръмп да ги спаси.
Т.е. наследниците на Златната орда, "непобедимата" червена армия нищо не успя да направи🤣 , та Тръмп ще донесе победата на червеноармейците ! 😳🤣
Пак чакат САЩ да ги спасява, както ги е спасявал многократно от глад и разруха, както ги спаси от немските националсоциалисти .
Войната на Путлер уплаши хората и направи така, че проруските настроените вече са стабилно малцинство, въпреки всички 4хилядници, говорещи глави, инженерингови кремълски партии, внедрени агенти по най високите етажи на властта, агенти в службите за сигурност и тpoлoве по медиите. Останаха единствено застаряващия хомосъветикус, в което Кремъл превърнаха част от по-npocтото ни население през 45 г. съветско робство - московски еничари.
Не се очаква розово путинистко бъдеще. Нито нов световен ред, на който Путлер да е господар. Историческата логика очертава краха и разпада на последната колониална империя, което ще е продължение на сгромолясването на СССР. Историята ни показва, че сгромолясването на империите се случва изведнъж, а всички признаци сочат, че този момент е много близо 🤣
Коментиран от #101, #107
12:46 13.01.2026
93 Копейки,
12:46 13.01.2026
94 Факти
Коментиран от #98, #114
12:46 13.01.2026
95 Ами тъ пейка
До коментар #84 от "Копейкиииии":Тя копейката е монета бря. :)))
12:47 13.01.2026
96 Ха ХаХа
До коментар #70 от "Клоуна пусин 🤡💩":Простак 30б%
12:47 13.01.2026
98 Браво супер
До коментар #94 от "Факти":Щом опряха и до цигани срещу Русия, явно положението на фашизма е трагично. :))
12:48 13.01.2026
100 пиночет
До коментар #76 от "Пропагандата":Почти всички руснаци са полуидиоти и роби на Кремълските идиоти, а нашите путинофили завършени идиоти
Коментиран от #103
12:49 13.01.2026
102 Руската пропаганда
До коментар #90 от "Така е":Винаги има за цел глупака.
Коментиран от #105
12:49 13.01.2026
103 Пропаандата
До коментар #100 от "пиночет":винаги се цели в глупака!
12:49 13.01.2026
104 Кое не е така ?!
Върхът на кариерата му в КГБ е била да носи куфарите и да отваря вратите на отговорните другари - портиер и пиколо.
Кариерата му в частния сектор е достигнала до върха да бъде таксиметров шофьор и дребен уличен бандит.
Коментиран от #113
12:50 13.01.2026
105 Така е
До коментар #102 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда, лъжи и кражби срещу Русия!
12:50 13.01.2026
106 пиночет
12:51 13.01.2026
107 Боли ли
До коментар #92 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":че такъв зор да показваш упадъка на запада да ползва глупак срещу Русия? :))
12:51 13.01.2026
108 Кремълските педофили
12:52 13.01.2026
109 Няма край руският позор
12:52 13.01.2026
110 ПЪРВО ТЪПО ПИСАНИЕ.
12:52 13.01.2026
111 Панелен плъх
12:53 13.01.2026
112 ои8уйхътгрф
Ако половината свят воюва срещу Русия, а другата половина си стоят тихо в ъгъла и го играят "въздържал се" (щото нали Русия вече няма никакви съюзници) изниква един лесен въпрос- защо Русия все още съществува на картата???
12:54 13.01.2026
113 !!!
До коментар #104 от "Кое не е така ?!":А Ти кой си?
С кого си сравняваш балканското си дупенце?
12:54 13.01.2026
114 Фори
До коментар #94 от "Факти":Ама все пак уцелиха луната.🤣🤣💥💥💥
12:55 13.01.2026
115 Антитрол
12:55 13.01.2026
116 Труский торл
До коментар #37 от "РФ е въздух под налягане !":Труский торл на очите си не вярва. Само на другаря Пуссин.
12:56 13.01.2026
117 Много добре
До коментар #70 от "Клоуна пусин 🤡💩":Ядоса ги .!
Така трябва.
12:56 13.01.2026
118 Копейка
12:56 13.01.2026