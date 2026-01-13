Доналд Тръмп към иранците: Помощта е на път! Продължавайте борбата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова иранците да продължат протестите и каза, че "помощта е на път", но не съобщи повече подробности, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Ирански патриоти, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ - ПРЕВЗЕМЕТЕ ВАШИТЕ ИНСТИТУЦИИ!!!... Запомнете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена. Отмених всички срещи с ирански официални лица, докато безсмисленото убиване на протестиращи не СПРЕ. ПОМОЩТА Е НА ПЪТ. MIGA!!! (бел. ред. - акроним на английски на лозунга "Направете Иран велик отново")", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".
Иранската държавна телевизия днес за първи път официално призна за голяма брой смъртни случаи в следствие на потушаването на общонационалните протести и каза, че в страната има „много мъченици“, предаде Асошиейтед прес.
Телевизията се позова на ръководителя на Фондацията на мъчениците Ахмад Мусави. Водещият прочете изявление, в което се казва, че „въоръжени и терористични групи“ са накрали страната „да представи пред Бога мнозина мъченици“.
Признанието идва след като активисти заявиха, че броят на смъртните случаи на общонационалните протести в Иран е превишил 2000 души днес.
Базираната в САЩ информационна агенция „Хюман Райтс Активистс“ каза, че броят на загиналите е най-малко 2003 души. Това е значително повече от смъртните случаи при които и да било други размирици в Иран от десетилетия и е сравнимо с хаоса в страната по време на Ислямската революция през 1979 година, посочва АП.
Протестите започнаха преди малко повече от две седмици и бяха предизвикани от влошаващата се икономическа обстановка в Иран. Те бързо се насочиха срещу теократичното управление на страната и в частност срещу 86-годишния върховен лидер аятолах Али Хаменей.
На кадри от протестите в Техеран днес се виждат графити и се чуват скандирания с призиви за смъртта на Хаменей, за които законът предвижда смъртно наказание.
Иранският министър на външните работи Абас Арагчи снощи каза, че продължава да е в контакт с американския пратеник Стив Уиткоф. Към момента той не е реагирал на публикацията на Тръмп.
Според „Хюман Райтс Активистс“ 1850 от убитите са протестиращи, а 135 са свързани с правителството. Сред убитите са девет деца, както и девет цивилни, които според агенцията не са участвали в протестите. Тя добави, че повече от 16 700 души са били задържани.
Тъй като в Иран няма връзка с интернет, е трудно да се направи оценка на протестите, посочва АП. Агенцията отбелязва, че не може да потвърди броя на смъртните случаи чрез независими източници. Иранското правителство не е публикувало информация за общия брой на загиналите.
Очевидци от Иран описаха засилено присъствие на силите за сигурност в центъра на Техеран, опожарени правителствени сгради и банки, разбити банкомати и малко минувачи по улиците. По думите им хората се безпокоят какво предстои, включително относно възможността за американска атака.
В изявление, излъчено от държавната телевизия вчера, Хаменей похвали десетките хиляди участници в общонационални проправителствени демонстрации. „Това бе предупреждение към американските политици да спрат с лъжите си да не разчитат на предатели и наемници“, заяви той. „Иранската нация е силна и могъща и осъзнава кой е врагът“, добави той.
