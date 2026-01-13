Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп към иранците: Помощта е на път! Продължавайте борбата

Доналд Тръмп към иранците: Помощта е на път! Продължавайте борбата

13 Януари, 2026 17:57, обновена 13 Януари, 2026 19:30 2 210 105

  • иран-
  • израел-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан-
  • доналд тръмп-
  • фордо

Отмених всички срещи с ирански официални лица, докато безсмисленото убиване на протестиращи не спре, заяви американският президент

Доналд Тръмп към иранците: Помощта е на път! Продължавайте борбата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова иранците да продължат протестите и каза, че "помощта е на път", но не съобщи повече подробности, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ирански патриоти, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ - ПРЕВЗЕМЕТЕ ВАШИТЕ ИНСТИТУЦИИ!!!... Запомнете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена. Отмених всички срещи с ирански официални лица, докато безсмисленото убиване на протестиращи не СПРЕ. ПОМОЩТА Е НА ПЪТ. MIGA!!! (бел. ред. - акроним на английски на лозунга "Направете Иран велик отново")", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Иранската държавна телевизия днес за първи път официално призна за голяма брой смъртни случаи в следствие на потушаването на общонационалните протести и каза, че в страната има „много мъченици“, предаде Асошиейтед прес.

Телевизията се позова на ръководителя на Фондацията на мъчениците Ахмад Мусави. Водещият прочете изявление, в което се казва, че „въоръжени и терористични групи“ са накрали страната „да представи пред Бога мнозина мъченици“.

Признанието идва след като активисти заявиха, че броят на смъртните случаи на общонационалните протести в Иран е превишил 2000 души днес.

Базираната в САЩ информационна агенция „Хюман Райтс Активистс“ каза, че броят на загиналите е най-малко 2003 души. Това е значително повече от смъртните случаи при които и да било други размирици в Иран от десетилетия и е сравнимо с хаоса в страната по време на Ислямската революция през 1979 година, посочва АП.

Протестите започнаха преди малко повече от две седмици и бяха предизвикани от влошаващата се икономическа обстановка в Иран. Те бързо се насочиха срещу теократичното управление на страната и в частност срещу 86-годишния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

На кадри от протестите в Техеран днес се виждат графити и се чуват скандирания с призиви за смъртта на Хаменей, за които законът предвижда смъртно наказание.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи снощи каза, че продължава да е в контакт с американския пратеник Стив Уиткоф. Към момента той не е реагирал на публикацията на Тръмп.

Според „Хюман Райтс Активистс“ 1850 от убитите са протестиращи, а 135 са свързани с правителството. Сред убитите са девет деца, както и девет цивилни, които според агенцията не са участвали в протестите. Тя добави, че повече от 16 700 души са били задържани.

Тъй като в Иран няма връзка с интернет, е трудно да се направи оценка на протестите, посочва АП. Агенцията отбелязва, че не може да потвърди броя на смъртните случаи чрез независими източници. Иранското правителство не е публикувало информация за общия брой на загиналите.

Очевидци от Иран описаха засилено присъствие на силите за сигурност в центъра на Техеран, опожарени правителствени сгради и банки, разбити банкомати и малко минувачи по улиците. По думите им хората се безпокоят какво предстои, включително относно възможността за американска атака.

В изявление, излъчено от държавната телевизия вчера, Хаменей похвали десетките хиляди участници в общонационални проправителствени демонстрации. „Това бе предупреждение към американските политици да спрат с лъжите си да не разчитат на предатели и наемници“, заяви той. „Иранската нация е силна и могъща и осъзнава кой е врагът“, добави той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 49 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Англичаните

    25 18 Отговор
    Къш бе дядка, Шаха е наш!

    Коментиран от #18

    17:59 13.01.2026

  • 2 Българин

    34 46 Отговор
    да се готвят Китай и Русия

    Коментиран от #8, #83

    17:59 13.01.2026

  • 3 Българин

    23 13 Отговор
    Путин е приготвил тубата.....

    18:00 13.01.2026

  • 4 🇺🇦🇧🇬

    40 51 Отговор
    Заминава поредния съюзник на путлер...
    След Армения,Сирия и Венецуела.
    Остана само беларуското прокси,севернокорейското кюфте и шепа верни бг копейки.

    Коментиран от #15, #21

    18:00 13.01.2026

  • 5 Аятолаха

    29 12 Отговор
    Путинеее, памаги!

    Коментиран от #100

    18:01 13.01.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    26 29 Отговор
    Да се готви Куба!

    18:01 13.01.2026

  • 7 Някой

    55 23 Отговор
    Ами дай заповед на твоите платени провокатори да спрат да убиват протестиращите. Щото видяхме клиповете как уж протестиращи стрелят с калашници по други протестиращи и полицаи. Това го помним от майдана в Киев.
    Тъй че, на всички е ясно, че ти и твоите хора сеете хаос в Иран. И не само там.

    Коментиран от #19, #28, #86

    18:01 13.01.2026

  • 8 Китаец

    27 15 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Може да сме с малки шишки, но ще разпукаме говедата от кекс!

    18:02 13.01.2026

  • 9 Горски

    40 17 Отговор
    САЩ винаги гледат да използват местни "опозиции" (реално банди). Само за Афганистан събират от цял свят. Много трудно е да управляват те директно. Просто защото само колкото полиция имат в САЩ на брой хора да сложат например в Иран (да не говорим враждебно настроени) и САЩ ще се срине икономически. Те не могат да контролират. Само гледат да ползват пионки. САЩ нямат никакъв шанс за конвенционална война с Иран. Някъде писаха, че при битките с Израел САЩ са изразходвали 25% от своето ПВО. Ами ако бе продължило? Със сигурност производството на дронове от Иран е много по-бързо и евтино. И за разлика от други могат да решат предварително да потопят някой самолетоносач.

    Коментиран от #34, #69, #101

    18:02 13.01.2026

  • 10 гост

    21 8 Отговор
    ...така може да говори само човек прекаляващ с онанизма

    18:04 13.01.2026

  • 11 Демек

    8 12 Отговор
    Ковчези идват, ще има за всички.

    18:04 13.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    16 11 Отговор
    Тази нощ ще има удари срещу Иран.

    18:04 13.01.2026

  • 13 Копейки, няма да се

    21 17 Отговор
    притеснявате, Путин ща спаси аятолаха, а после ще спаси и Мадуро, няма проблеми.

    18:04 13.01.2026

  • 14 Бай Дончо

    21 15 Отговор
    Освободил съм килията до Мадуро за Аятолаха

    18:04 13.01.2026

  • 15 Зелю

    11 18 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":

    Са , ЕС с Русия ли ще воюва , или със САЩ ? Щото парите отидеа.....
    - ПроСирски, донеси 40 линии за помен на ЕС!

    18:05 13.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Наблюдател.

    32 11 Отговор
    И във Франция са на улицата фермерите. Няма ли помощ и за тях?

    18:09 13.01.2026

  • 18 Дедо

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Англичаните":

    Слабички сте. Много слабички.

    18:10 13.01.2026

  • 19 стоян

    17 17 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    До 7 ком - лъжец ти видя ли кои са провокаторите или това е новата рузка опорка - или така казаха по рузката телевизия

    Коментиран от #22, #25

    18:10 13.01.2026

  • 20 Много ясно

    11 6 Отговор
    Че няма да съобщи подробности та да предупреди терористичната група на Хаменей

    18:11 13.01.2026

  • 21 Бийк

    8 8 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":

    Картофеният е Аха аха да се катурне
    Миналият път пусин го спаси
    Но има време за това
    По темата
    Да видим Доньо Дементорът дали ще си удържи на думата
    Вчера от Пентагона са имали Пица парти
    Който знае знае, дет се вика

    18:11 13.01.2026

  • 22 Някой

    15 15 Отговор

    До коментар #19 от "стоян":

    А ти видя ли кой убива протестиращите? Или така ти казаха по американската телевизия?
    Аз няма да използвам епитети за теб. Просто не е нужно...

    18:12 13.01.2026

  • 23 Жалка картина

    16 8 Отговор
    Е съюзът между Иран, Китай и Русия. Тръмп ги направи на маймуни. В Иран американците стъкмисват Персийска пролет, върви тотално промиване на мозъци, а от другата страна няма отговор. Мирните добряци, спазващи Международното право стоят и гледат като глупаци.

    Коментиран от #51

    18:14 13.01.2026

  • 24 Сатана Z

    5 4 Отговор
    "Керваните идват"
    Доналд Дж.Тръмп

    18:16 13.01.2026

  • 25 Няма значение

    18 14 Отговор

    До коментар #19 от "стоян":

    Мутрофанова каза да лъжем.

    18:16 13.01.2026

  • 26 Сатана Z

    15 16 Отговор
    Как па нито един жълтопаветен гризач ме замина за Укрия или Иран да се бори за демокрация?
    Страхливи псета.Сами с лаене по форуми не става.

    Коментиран от #61, #68

    18:18 13.01.2026

  • 27 Мишел

    16 16 Отговор
    В Иран срещу САЩ са Китай, Северна Корея и Русия. Много сериозно противостояние на три ядрени сили срещу една. Тръмп САЩ едва ли ще посмеят да се намесят с военна сила в конфликта в Иран. Същото може да се очаква във Венецуела.

    Коментиран от #43

    18:19 13.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Помощта е на път!

    19 12 Отговор
    Продължавайте борбата като до последния украинец

    18:20 13.01.2026

  • 30 Сатана Z

    16 18 Отговор
    Русия превърна Укрия в гробище на нацисти.Бой докато свършат.

    18:21 13.01.2026

  • 31 Голям

    18 6 Отговор
    помагач е Тръмп. Горко на иранците.

    Коментиран от #35

    18:23 13.01.2026

  • 32 Омазана ватенка

    13 14 Отговор
    Оня баш главната Копейка жив ли е?Кали щеше да умирга за лева?

    Коментиран от #38, #41

    18:24 13.01.2026

  • 33 Тома

    9 8 Отговор
    Помощта идва с Херкулесите от Авганистан с пълни колесници юнаци

    18:25 13.01.2026

  • 34 А бе

    13 4 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Не е ясно,дори и при военна намеса на САЩ в Иран,дали сегашния режим ще падне. Подобни мнения изразяват световните анализаторите.Но това с потапянето на самолетоносач не е никак лесна работа.Напразни илюзии.

    18:26 13.01.2026

  • 35 Мъдуро

    8 5 Отговор

    До коментар #31 от "Голям":

    По-голям помагач е само Путин.

    18:27 13.01.2026

  • 36 Сатана Z

    9 7 Отговор
    Преди десет години Марко Рубио отчаяно се опитваше да достигне до сегашното си аз:
    „В Съединените щати президентът е просто функционер. Американски гражданин, временно облечен с власт, ограничен в действията си от Конституцията и ограниченията на поста си. Президентът работи за народа, а не за народа, който работи за президента. Но чуйте как говори за себе си и как планира да действа? Без дори да се замисли дали е законно или не? Разбира се, зависи от народа да реши, но ще ви кажа следното. Как ще минат тези избори не е толкова важно. Но след години много десничари, журналисти и дори обикновени избиратели ще им е трудно да си обяснят как изобщо са попаднали в този капан и са подкрепили Доналд Тръмп. Защото няма да свърши добре.“

    18:27 13.01.2026

  • 37 ЗОРО

    14 9 Отговор
    Голям зор имат рижавия клоун и сатаняху да запалят ТСВ!

    Коментиран от #82

    18:27 13.01.2026

  • 38 Пепи Волгата

    10 7 Отговор

    До коментар #32 от "Омазана ватенка":

    Нищо му няма на еврото!

    18:28 13.01.2026

  • 39 Гръм и мълнии

    18 2 Отговор
    Помощта сигурно е натоварена в два самолетоносача 😂

    18:28 13.01.2026

  • 40 Незнайко

    9 11 Отговор
    Не знам, но ако бай Дончо повтори "венецуелската операция", но този път в Иран, ще ме изкефи максимално!

    18:29 13.01.2026

  • 41 А бе

    10 1 Отговор

    До коментар #32 от "Омазана ватенка":

    Той по канал едно на БНТ такива глупости изтропа,че не знам как баш българи още не са скочили срещу него.А има такива.

    18:29 13.01.2026

  • 42 Феникс

    9 7 Отговор
    Бомбите идат! Ще им помогнат както помогнаха на Ирак Либия и Сирия! :)

    Коментиран от #66, #81

    18:30 13.01.2026

  • 43 Уффффф

    13 8 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    тя пък Русия една сила, направо да умреш от смях ...😆

    18:31 13.01.2026

  • 44 Мишел

    13 13 Отговор
    " Краят на една ера – проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #54, #62, #64

    18:32 13.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 САЩ злото на света

    11 8 Отговор
    Побесня като стана никой!

    Коментиран от #79

    18:33 13.01.2026

  • 47 факт

    10 8 Отговор
    А кой убива протестиращите Дончо мълчи. Питам, защото над 50 полицая са убити по време на протестите, а броят на жертвите нарастна веднага, след като Дончо обяви,че ако убитите са много, ще се намеси. За да има убити полицаи, значи между "протестиращите" има въоръжени, които могат да убиват не само полицаи, но и протестиращи. Как така САЩ ще се меси във вътрешните работи на една суверенна държава без никакви доказателства, че нейното правителство избива собствения си народ? Кой е бай Дончо, че ще въздава вселенска справедливост по американски? Не знам дали той ще успее да направи Америка отново велика, но той все повече заприличва на комичния образ на Великия диктатор, така успешно пресъздаден от Чаплин.

    Коментиран от #52

    18:34 13.01.2026

  • 48 Мирът е война

    11 6 Отговор
    Войната е мир.

    Миротворецът Тръмп иска да е диктатор на света, т.е. подпалва световна война.

    Коментиран от #76

    18:35 13.01.2026

  • 49 Владимир Путин, президент

    5 8 Отговор
    Аз казвам друго !!!
    Продължаваме СВО-то вече без иранска, венецуелска и сирийска помощь. Удачи ....🎅🎅🎅

    18:36 13.01.2026

  • 50 Уфф

    11 5 Отговор
    Кой ти търси помощта бе булдог нагъл!? Ще съсипете поредната страна..

    Коментиран от #73

    18:36 13.01.2026

  • 51 град София

    8 11 Отговор

    До коментар #23 от "Жалка картина":

    Китай изобщо не го слагай под общ знаменател с Русия, китайците нямат нищо общо с руснаците. Руснаците са бедни и глупави, няма какво да губят, освен живота си. Китай са богати, умни и водеща икономическа сила в света, изобщо няма да се занимават да защитават Русия и Иран. За Китай са важни парите, икономическото развитие, търговските отношения и богатите европейски и американски пазари. Китай не иска и няма да воюва с никой, но има изгода Русия да продължава да воюва, защото така Русия става все по-слаба и зависима. Русия дефакто вече няма никакъв суверинитет, а е изцяло подчинен васал на Китай.

    18:38 13.01.2026

  • 52 Нов луд от Америка

    7 4 Отговор

    До коментар #47 от "факт":

    Американският Хитлер.

    18:38 13.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Безспорен факт

    9 9 Отговор
    "Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #59, #72, #88

    18:41 13.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 китайски балон

    5 5 Отговор
    БойДончо товари бомбите и демокрацията и сигурно скоро, ще пробва да освободи иранците от земните им мъки?

    Коментиран от #60

    18:42 13.01.2026

  • 59 Простак

    2 6 Отговор

    До коментар #56 от "Безспорен факт":

    309%

    Коментиран от #65

    18:43 13.01.2026

  • 60 Бай Дончо

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "китайски балон":

    Товари дръжки за Иран

    18:45 13.01.2026

  • 61 Пръдльо

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Ти си най лаещия по форумите,заминавай да спасяваш Путин!

    18:45 13.01.2026

  • 62 Мишел

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    псевдомишеле, Тръмп може да оказва натиск само върху държавите, които зависят от САЩ. Русия не е от тях.

    18:46 13.01.2026

  • 63 Ами сега?

    2 2 Отговор
    А помощ за недоволните от войната руснаци кога?

    18:47 13.01.2026

  • 64 Това добре ли е за теб лично?

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    А светът не се ли плъзга към тотален хаос и неочакван край след избухване на война "по грешка" между Русия и САЩ?

    Смяташ ли, че руснаците ще действат като венецуелските търговци и няма да нанесат ответен удар по САЩ?

    А Северна Корея ще чака ли САЩ да я удари или първа ще удари САЩ със своя термоядрена ракета?

    Всеобща ядрена война добра ли ще е за теб и за твоето семейство?

    18:47 13.01.2026

  • 65 А бе празен

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Простак":

    Ти си 300 пъти по зла от него!!

    18:48 13.01.2026

  • 66 Също

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Феникс":

    И на София, 10 януари 1944г.

    18:48 13.01.2026

  • 67 Тракиец 🇺🇦

    5 6 Отговор
    Ква помощ мъ.ршо ционистка еврейска ..дано китайците си отворят очите и ви бомбандират заедно с измислената ви демонична държава Израел...ясно и видно е че Путин е жа.лък страхливец и няма да посмее защото има комунистическа еврейска душица и е дребнав еснаф,еми дано иранците заедно с Китай ви разкажат играта из.роди американски чи.футски

    18:54 13.01.2026

  • 68 Гражданин

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Ти от Русия ли се обаждаш?

    18:55 13.01.2026

  • 69 Евгени

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Израел завладяха небето над Иран! През цялото иранското ПВО не успя да свали нито един израелски самолет. Който владее небето, владее и темпото на войната. Имаше предложение от изреалски генерали за използване на система от втората световна война за постоянното бомбардиране с обикновени гравитационни свободно падащи бомби в огромно количество. Много евтино и ефективно средство, но беше отхвърлено, защото щяло да има много жертви.

    Коментиран от #77

    18:55 13.01.2026

  • 70 Тракиец 🇺🇦

    4 3 Отговор
    Китай да акостира самолетоносачи и подводници и да защити Иран срещу демоните от Израел и САЩ ....Иран ще унищожи тази гну.сна менте терористична държава Израел веднъж и завинаги

    18:56 13.01.2026

  • 71 хаха

    5 4 Отговор
    Руски източници съобщават, че днес в Черно море са били ударени не по-малко от 4 танкера от руския скрит флот.

    Дерзайте рушляшки под.логи!

    18:57 13.01.2026

  • 72 четат ли

    4 7 Отговор

    До коментар #56 от "Безспорен факт":

    Фактите са безспорни , но путинофили интересуват ли се от тях.?Те си знаят-"Удри Вова" и това е.
    Да ама нито Украйна превзе вовата ,нито опази Мадуро,Асад,Хаменей .Накъде вървят нещата ,другари?

    18:57 13.01.2026

  • 73 Путине, Путине...

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Уфф":

    Пращай самолетоносач в Персийския залив да отървеш Аятолаха. Явно не може да го защитиш...слаб си.

    18:59 13.01.2026

  • 74 Сатана Z

    3 0 Отговор
    САЩ-Гренландия: Жребият е хвърлен – в Конгреса на САЩ е внесен законопроект за анексиране на Гренландия...

    В Конгреса е внесен законопроект за „анексиране на Гренландия и предоставяне на американска държавност“.

    Какво да кажа? „Светът се промени до неузнаваемост през първите две седмици на 2026 г. И никога няма да бъде същият, какъвто беше само... преди десет дни. И може би това е дори към по-добро.“

    18:59 13.01.2026

  • 75 селяк

    2 0 Отговор
    " на секо гърне меродиа" иде

    19:00 13.01.2026

  • 76 Путин почна война

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Мирът е война":

    Тръмп провежда СВО по американски.

    19:00 13.01.2026

  • 77 Дада

    6 2 Отговор

    До коментар #69 от "Евгени":

    Кво небе бе Ганчо ? Иран изстреля сумати ракети над Израел и унищожи десетки сгради в тел авив!! И то не го направи с напън и с цел да убива и унищожава а само да покаже че може.Ако Иран се заемат сериозно с Израел ще я изравнят със земята,но ще получат ядрен отговор от подметките им на Израел сащ....ето защо Иран се подготвя да се заеме със атомни и водородни бомби да си изгради...за да не може никой да е атакува и заплашва повече -- справка+++-+-+Северна Корея

    19:01 13.01.2026

  • 78 Шопо

    6 2 Отговор
    Лошо е САЩ да са ти враг, но по лошо е ако са ти приятел

    Коментиран от #90

    19:01 13.01.2026

  • 79 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "САЩ злото на света":

    Оръжие на САЩ избива руснаци...кой ли е никой...

    Коментиран от #89

    19:02 13.01.2026

  • 80 Факт

    0 1 Отговор
    Изпусна момента!

    19:02 13.01.2026

  • 81 Путине....спиш

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "Феникс":

    Кой ша защити твоето приятелче Аятолаха.

    19:03 13.01.2026

  • 82 Путин почна войната

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "ЗОРО":

    За него нищо не казваш.

    19:04 13.01.2026

  • 83 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    ЕЕЕ..БРАВО..И ТИ СИ СЕ ПОДГОТВИЛ...АМА НЕ ГРЕС..А ..ВАЗЕЛИН

    19:09 13.01.2026

  • 84 Асен

    2 5 Отговор
    Тръмп с един куршум ще убие два заека катурне ли Иранците рашистите угасват и ще трябва да бегат с 200 от Украйна.

    Коментиран от #91

    19:11 13.01.2026

  • 85 9689

    4 1 Отговор
    Иранци не вярвайте на този престъпник.Целта му е да превърне Иран в колония.

    Коментиран от #87

    19:16 13.01.2026

  • 86 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Видял си набабити футболните гащи.

    19:17 13.01.2026

  • 87 ХА ХА

    1 2 Отговор

    До коментар #85 от "9689":

    Путин превръща държави в колонии, САЩ си ги купуват шот си имат пари, и умове си купуват.
    До сега несъм чул за един учен да е избегал от САЩ у блатото.
    Ко да прайш, страната на възможностите а не блатото на мизерията.

    19:23 13.01.2026

  • 88 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Безспорен факт":

    винаги има за цел глупака!

    19:25 13.01.2026

  • 89 Глупаво си дете

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Я пъ тоа":

    САЩ са злото на света!

    Коментиран от #93

    19:27 13.01.2026

  • 90 ХА ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Шопо":

    А най лошо е да дращиш за 2-3 копейки.
    Левовете в евро, руплите НЕ.

    Коментиран от #94

    19:28 13.01.2026

  • 91 Кой ви спуска

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Асен":

    подобни глупости с детски интелект? До деца ли опряхте срещу Русия?

    Коментиран от #98

    19:29 13.01.2026

  • 92 Путине, Путине...

    1 0 Отговор
    Спасявай Аятолаха че и той отича в канала.

    19:29 13.01.2026

  • 93 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Глупаво си дете":

    Баце, искуфел си.

    Коментиран от #96

    19:29 13.01.2026

  • 94 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "ХА ХА":

    Затова не си продавай задника! Не е за продан!

    19:30 13.01.2026

  • 95 Путине, къде се покри бре

    2 0 Отговор
    Що не спреш Тръмп....или искаш да стане като във Венецуела.

    19:30 13.01.2026

  • 96 Ами погрижи се за себе си

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "ХА ХА":

    Що ми се оплакваш?

    Коментиран от #102

    19:30 13.01.2026

  • 97 Путине, Путине...

    3 0 Отговор
    Шубето е голем страх, особенно от САЩ.....

    19:31 13.01.2026

  • 98 ХА ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Кой ви спуска":

    Ко па разбираш от ителект, копей и интелект ХА ХА ХА ХА.

    Коментиран от #99

    19:31 13.01.2026

  • 99 Така е тъ пей

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "ХА ХА":

    Но това не те спира да се напъваш!

    19:32 13.01.2026

  • 100 Путин гол от кръста надолу без кон

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аятолаха":

    Мафанизауя, аз мен си не мога да опрая, та другите.
    Да сте ме не слушали!

    19:33 13.01.2026

  • 101 Пак бълнуваш

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Докарваш го до кресчендо вече . Интересно ми е - вярваш ли си изобщо?

    19:34 13.01.2026

  • 102 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Ами погрижи се за себе си":

    Ъ, КЪДЕ МУ Е КЛИНА КЪДЕ МУ Е РЪКАВА.
    кога че разберешчесиРроZ.

    Коментиран от #104

    19:36 13.01.2026

  • 103 Отзад Сила

    0 0 Отговор
    Аз ще помогна яко!

    19:37 13.01.2026

  • 104 Няма как да знам

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "ХА ХА":

    кога ще го осъзнае един глупак! Според мен нямаш шанс. Но дерзай!

    19:37 13.01.2026

  • 105 Ние

    0 0 Отговор
    Води ни Путине, води ни през тези тежки времена!
    Искаме защита под мощните ти криле!

    19:39 13.01.2026