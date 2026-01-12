Новини
  Тема: Украйна

Лвовският авиоремонтен завод e извън строя! Русия разкри подробности около атаката с "Орешник"

12 Януари, 2026 20:48, обновена 12 Януари, 2026 20:59 3 866 146

Заводът е извършвал ремонт и поддръжка на авиационна техника на Въоръжените сили на Украйна, включително самолети F-16 и МиГ-29, прехвърлени от Запада, както и дронове за атака с голям и среден обсег

Лвовският авиоремонтен завод e извън строя! Русия разкри подробности около атаката с "Орешник" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия разкри повече около атаката с "Орешник" срещу Украйна.

"В резултат на масирания удар на 9 януари, Лвовският авиоремонтен завод беше изведен от строя, а предприятия в Киев, сглобяващи ударни дронове, бяха ударени", съобщи руското Министерство на отбраната. Ударът с ракетния комплекс "Орешник“ предизвика и оживена реакция по целия свя, пише Известия, цитиран от Фокус.

Лвовският държавен авиационен ремонтен завод е извършвало ремонт и поддръжка на авиационна техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), включително самолети F-16 и МиГ-29, прехвърлени от Запада, както и дронове за атака с голям и среден обсег.

Освен това, в рамките на масиран удар с тактически ракетни системи "Искандер“ и крилати ракети с морско базиране "Калибър“ в Киев, бяха ударени производствените мощности на две предприятия, занимаващи се със сглобяване на ударни безпилотни летателни апарати за атаки на руска територия. Според източници, засегнати са и обекти на енергийната инфраструктура, които осигуряват функционирането на украинския военно-промишлен комплекс.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че атаката с "Орешник" е сигнал за алианса да се откаже от военната помощ за Украйна.

Русия
  • 1 Доналд Трамп, президент

    99 23 Отговор
    Зеля хотел томагавки. Получил орешко!

    20:49 12.01.2026

  • 2 Русия разкри подробности...

    32 77 Отговор
    До там четох.

    Коментиран от #15, #132

    20:51 12.01.2026

  • 3 И Путин ги е оставил тия

    67 13 Отговор
    да работят след 4 години война?
    Да махне майка Тереза от командир на ВКС Росии и да сложи някой полковник от запаса от Израел

    Коментиран от #10

    20:51 12.01.2026

  • 4 Стига бе

    22 65 Отговор
    Нема снимки, нема филми, нищо нема.....и в тубата нема нищо...никоя медия не потвърждава....

    Коментиран от #13, #27, #92

    20:51 12.01.2026

  • 5 Файърфлай

    62 11 Отговор
    Честито на печелившите ! Утре от същото.

    20:52 12.01.2026

  • 6 Гориил

    102 18 Отговор
    Заводът в Лвов беше един от най-големите производители на дронове и ракети на НАТО в Украйна.Повече от тридесет скъпи машини и роботи бяха унищожени. Монтажната линия се превърна в купчина димящи развалини.

    Коментиран от #21, #97

    20:52 12.01.2026

  • 8 Худини

    25 29 Отговор
    Гледайте внимателно, сега ще щракна с пръсти, и цял завод за самолети ще изчезне заедно със самолетите! Три.....две...... Буууум.......

    20:53 12.01.2026

    21 57 Отговор
    Търсили завод за ракети, оказало се склад за....храни.

    Коментиран от #14, #34

    20:53 12.01.2026

  • 10 Цомчо Плюнката

    19 71 Отговор

    До коментар #3 от "И Путин ги е оставил тия":

    Руснаците са неможчи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.

    Коментиран от #16, #22

    20:53 12.01.2026

    56 6 Отговор
    Удрете и факти-трият избирателно.

    20:53 12.01.2026

  • 12 стоян георгиев- стъки

    67 10 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    Коментиран от #29

  • 14 Смех с ватенки

    18 43 Отговор

    До коментар #9 от "Голем смех":

    Мани това ами отишла и библиотека с произведения на Ленин.

  • 15 Ха ХаХа

    53 10 Отговор

    Коментиран от #110

    20:54 12.01.2026

  • 17 хихи

    58 7 Отговор
    20:55 12.01.2026

  • 18 Отец Нафърфорий.

    57 11 Отговор
    Господ да прости чуждестранните специалисти работещи в завода .Мира на праха им !

    Коментиран от #82

  • 19 хаха 😂

    15 31 Отговор
    ясно 😂 щом източника е Министерството на отбраната на Русия, значи всичко е точно така 😂😂😂

    20:56 12.01.2026

    54 14 Отговор
    " масирания удар на 9"

    Един единствен Орешник не означава масиран удар.
    Коментиран от #36

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Путинистче идиотче

    11 37 Отговор
    Тръмп удари Иран, целия свет виде......уж орешници, па никой нищо не виде....

    20:56 12.01.2026

    25 8 Отговор
    Вече не знам как да се справя с когнитивния дисонанс. Не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика. Решила съм да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си Елекрически Пингвин, доставил ми толкова радост, си Го завещавам на музея, да Му се радват и колежките ми.
    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    Коментиран от #32

    20:57 12.01.2026

  • 25 Гориил

    Сега Европа има представа какво дебне войниците на НАТО в Украйна.

    20:57 12.01.2026

  • 26 Ехааааааа

    42 7 Отговор
    Май на тоя рюте най накрая му светна лампата .....я сега да е и със шперца , макарона , стармър ......или бушона им е изгорял ...???????

    20:57 12.01.2026

    47 7 Отговор

    До коментар #4 от "Стига бе":

    А ти какво очакваше - да си признаят, че царя е гол ли!?

    И при предишния удар с Орешник, Запада мълчеше и дума не продума. Една снимка с разрушенията не се появи, но всички знаем защо. И сега ще е така - имаше завод, няма завод вече.

    Все още няма ПВО, което да реагира на тази ракета. Факт, който не бива да се забравя. Ако се воюва с НАТО, никой няма да ги изпрати без бойни глави. Погрома ще е тотален.

    20:57 12.01.2026

  • 28 Ами

    27 5 Отговор
    А да е имало някой F-16 с недоисъхнала боя,
    че нашите и без това е не ни трябваха :)

    20:58 12.01.2026

  • 29 хаха 😂

    8 27 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев- стъки":

    как може да се подиграваш така със стария дементен Пуся, той не може вече да върви в права линия и да се наведе да си върже обувките, а ти какво го караш да прави 😂😂😂

    Коментиран от #42

    20:58 12.01.2026

  • 30 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов

    9 34 Отговор
    Атаката с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар. 😆

    Коментиран от #33

    20:59 12.01.2026

  • 31 Спецназ

    32 7 Отговор
    Путин накрая стопли, че като изключи ремонтните заводи от урвнението,

    всеки даже леко повреден самолет може да се пише "Сбит"!

    като не искаш да стрелят по теб със всички цеви западни оръжия ги
    унищожаваш даже преди Фронта във влаковете,

    ТИР-овете и корабите!

    Оттам се започва- това не са лекарства за диАБЕТИЦИ И други,
    а оръжия, които ще убиват ТВОИТЕ войници!

    ФАКТ!

    20:59 12.01.2026

  • 32 Копейкотрошач

    6 11 Отговор

    До коментар #24 от "пони, ама розАво":

    С теслата.

    Коментиран от #35, #40

    20:59 12.01.2026

  • 33 Ха ХаХа

    37 6 Отговор

    До коментар #30 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":

    Затова ли Пентагонът веднага се събра на съвещание безказармен помиярино

    Коментиран от #54

    21:00 12.01.2026

  • 34 Град Козлодуй

    6 25 Отговор

    До коментар #9 от "Голем смех":

    Така се получава защото от руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #38, #43

    21:00 12.01.2026

  • 35 оня с кола

    14 4 Отговор

    До коментар #32 от "Копейкотрошач":

    Душа под наем носиш,само едно подпиране със сапа зад врата и си готов .

    21:02 12.01.2026

  • 36 Да бе!

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Ти така разправяше и че от един път няма да обърнеш резбата...

    21:03 12.01.2026

  • 37 Знаем ги от миналата година

    18 19 Отговор
    Руските дърти лъжи и нелепи съчинения си имат своята аудитория...😂😂😂

    Коментиран от #44, #48

    21:03 12.01.2026

  • 38 Ха ХаХа

    22 5 Отговор

    До коментар #34 от "Град Козлодуй":

    Казал помакът след като Русия му смачка рязаната империя

    21:03 12.01.2026

  • 39 Морски

    8 22 Отговор
    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и превземането на Киев от руската мечка. 🤣🐻🤣🐻🤣.

    Коментиран от #58, #79

    21:03 12.01.2026

  • 40 Строшимикура

    11 2 Отговор

    До коментар #32 от "Копейкотрошач":

    Тогава...

    21:04 12.01.2026

  • 41 Хм...

    26 3 Отговор
    Но пък най мега якото пво в Германия е успяло да засече пуска. Не са разбрали какво е и къде отива, но поне им е било ясно, че нещо става. Един вид когато опре до тях ще са наясно колко минути живот им остават.

    21:04 12.01.2026

  • 42 стоян георгиев- стъки

    12 5 Отговор

    До коментар #29 от "хаха 😂":

    Искаш ли пред мен по прашки да оттренирваш връзване на обувки ,ааа муци 👅 ?

    Коментиран от #46

    21:04 12.01.2026

  • 43 Пактиказвам

    10 2 Отговор

    До коментар #34 от "Град Козлодуй":

    ЕПМБОКЛУК

    21:04 12.01.2026

  • 44 Отлично щефузнаеш

    11 4 Отговор

    До коментар #37 от "Знаем ги от миналата година":

    След като Нато те шутира на фронта и на втория час те опънат в чувала

    Коментиран от #49

    21:05 12.01.2026

  • 45 Русия е казала на Алианса

    22 5 Отговор
    Българската поговорка "говоря ти дъще, сещай се снахо".

    "Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че атаката с "Орешник" е сигнал за алианса да се откаже от военната помощ за Украйна."

    Коментиран от #52

    21:06 12.01.2026

  • 47 Източна ромелия

    13 5 Отговор
    Факти що не пишете , че Тръмп е издал заповед за превземането на Гренандия

    21:07 12.01.2026

  • 48 Zaхарова

    4 12 Отговор

    До коментар #37 от "Знаем ги от миналата година":

    За три,четири дни това успяхме да съчиним!Очаквам гуведата дето ги храним да доизмислят и те нещо.!

    21:08 12.01.2026

  • 49 Я пъ тоа

    6 10 Отговор

    До коментар #44 от "Отлично щефузнаеш":

    Сега шутират само путинисти на фронта и масово ги избиват....натовци са по ски курортите и плажовете.

    21:08 12.01.2026

  • 51 Браво на Русия

    27 5 Отговор
    Добър удар по фашизма!

    Коментиран от #62

    21:09 12.01.2026

  • 52 Руската пропаганда опростачва

    11 15 Отговор

    До коментар #45 от "Русия е казала на Алианса":

    И винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #56

    21:09 12.01.2026

  • 53 гост

    9 26 Отговор
    Украйна си върна контрола над общинския съвет в Купянск Украинските сили продължават да прочистват Купянск, Харковска област, от руските части. Бойци от 2-ри корпус на украинската национална гвардия са установили контрол над сградата на Общинския съвет на Купянск. Отбелязва се, че издирвателно-ударната група „Хартия“ и тактическата група „Купянск“ завършват почистването на града. Градът беше успешно деблокиран благодарение на успешна операция, ръководена от 2-ри корпус на Националната гвардия. „Войници от Разузнавателно-ударната група на 4-ти батальон издигнаха украинското национално знаме над сградата на кметството в центъра на Купянск. Купянската операция доказва, че чрез планиране, обучение на командири и щабове и висококачествена подготовка на подразделенията – всичко това ние наричаме метод на Хартата – е възможно успешно да се спре и унищожи врагът“, се казва във военното изявление.

    Коментиран от #69, #78, #83, #143

    21:09 12.01.2026

  • 54 Я пъ тоа

    8 8 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ХаХа":

    Кво съвещание бре......решаваха да пратят на Путин томахавки, чрез Украйна.

    21:10 12.01.2026

  • 55 Окупант от Гуляйполе 😁

    14 17 Отговор
    Прекрасно знаем докъде стига и в кого се цели долнопробната,кремълска пропаганда. 😂

    21:11 12.01.2026

  • 56 Така е

    17 7 Отговор

    До коментар #52 от "Руската пропаганда опростачва":

    Затова пропадналият запад опря до глупаци за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    21:11 12.01.2026

  • 57 Ха ХаХа

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев- стъки":

    Ти си доказан еерас и непрекъснато те подпират бе Духалоф

    21:11 12.01.2026

  • 58 Механик

    15 3 Отговор

    До коментар #39 от "Морски":

    Сокойно, Морски (козлодуйски)! Дишай спокойно! Не се напъвай сега! Чакат те много по-лоши дни и новини.
    И забрави за украина! Търси си нов бранш където да тролиш! Скоро новините за украина ще изчезнат като новините за ковида (преди няколко години)

    Коментиран от #84, #89

    21:11 12.01.2026

  • 59 я русофобите да коментират без минуси

    8 3 Отговор
    Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че атаката с "Орешник" е сигнал за алианса да се откаже от военната помощ за Украйна.

    какво ще рече
    да почвате да кихате евро на бункера
    стига сте се ослушвали като гърмяни зайци да си тананикате вашта песен за копейките

    Коментиран от #71

    21:11 12.01.2026

  • 60 ООрана държава

    13 3 Отговор
    Зелю нарочно е позиционирал всичко по границата че да може да въвлече нато във войната

    21:12 12.01.2026

  • 61 След удара с Орешник от Русия

    14 1 Отговор
    по Украйна, не съм видял още реална статия с новини за боевете по фронтовата линия. Що така?

    Коментиран от #66, #67

    21:12 12.01.2026

  • 62 Бомбят Путин...

    4 8 Отговор

    До коментар #51 от "Браво на Русия":

    Иначе натовци си живеят тихо и мирно....

    Коментиран от #70

    21:12 12.01.2026

  • 63 Вашингтон Е 666

    4 14 Отговор
    Пентагонът и Израел ще очистят Русия, Китай, Иран, и арабите, за два дни. С 200 милиона дрона с изкуствен интелект.

    Коментиран от #81

    21:12 12.01.2026

  • 64 Смех с копейки

    4 12 Отговор
    До вчера беше ударено газохранилище ена 200 западни😂компании.Днес се "прехвърлиха" на ремонтен завод😅😅😅

    21:12 12.01.2026

  • 65 Уса

    11 4 Отговор
    И какво искат соросите да гледат,като нищо не е останало и не допускат медии.Ютубе също не допуска покъртителни сцени.Отивайте там на място и ще видите

    Коментиран от #68

    21:12 12.01.2026

  • 66 Бомбят путин

    3 7 Отговор

    До коментар #61 от "След удара с Орешник от Русия":

    С Натовско оръжие.....или това не го знаеш....

    21:13 12.01.2026

  • 67 Руски Z блогър

    5 11 Отговор

    До коментар #61 от "След удара с Орешник от Русия":

    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.
    Ето ти новини от фронта.

    Коментиран от #73

    21:14 12.01.2026

  • 68 Я пъ тоа

    3 9 Отговор

    До коментар #65 от "Уса":

    То и в Иран нищо не остана, ама американците си го даваха....Путин нещо мълчи...

    21:14 12.01.2026

  • 69 Ха ХаХа

    13 4 Отговор

    До коментар #53 от "гост":

    Върнали са не Купянск, а на Марко Тотев дреболиите.
    Даже запетайка няма вярна в укробръщолевенията

    21:14 12.01.2026

  • 71 гру гайтанджиева

    4 11 Отговор

    До коментар #59 от "я русофобите да коментират без минуси":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #75

    21:15 12.01.2026

  • 72 Евродебил

    12 4 Отговор
    Тази даже е била без бойна глава и какви поражения нанесе.Де да можеше да лумнат една с ядрена бойна глава пред президентството,ненародното събрание и министерския съвет когато всичките паразити са там.

    21:16 12.01.2026

  • 74 Руската пропаганда бомби само

    5 10 Отговор

    До коментар #70 от "Мъник, не разюбра ли":

    Глупака.

    Коментиран от #76

    21:16 12.01.2026

  • 75 Изпражнението зеленски

    9 4 Отговор

    До коментар #71 от "гру гайтанджиева":

    Послъгваш аркадаш, като типичен евроатлантик (фашист)

    21:16 12.01.2026

  • 76 Така е

    10 5 Отговор

    До коментар #74 от "Руската пропаганда бомби само":

    Затова пропадналият запад опря до глупаци да ги ползва за пропаганда и лъжи срещу Русия.

    21:17 12.01.2026

  • 77 Българин

    4 10 Отговор

    До коментар #73 от "Ъхъ ъхъ":

    Азовците режат руски тикви в Покровск.В Купянск приключиха с тази дейност.

    21:18 12.01.2026

  • 78 Върнала си е Украйна баба ти

    11 3 Отговор

    До коментар #53 от "гост":

    Днес Руската армия атакува североизточно от Харков в районите на Прилипка, Лиман, Вовчанска, Вилча, Вовчански Хутори и Графске, както и близо до Велики Бурлук, Дворичанске и в посока Колодезне. Има регистриран малък напредък. В същото време има проникване в Руските части в южната част на Подол, източно от Купянск. Фронтовата линия е изместена малко напред към Украйна. Руснаците също активно атакуват Купянск, но Украинските сили държат позиции северно от града и на източния бряг на Оскол, като вече не успяват да пречат на Руската армия да премине реката. Предполага се, че между 70 и 80 Руски войници са остановени в самия Купянск да го охраняват. Украйнски бойци не успяват да влезнат в града. Към Боровск Руските войски напредват в района на западната част на Ридкодуб, южно от Боровая. В същото време нападенията и напредък продължава близо до Богуславка, Захризове, Хрекивка, Карпивка, Дружинезовка и редица селища южно от Борова. Въоръжените сили на Украйна са атакували Руска зенитна система Бук-М3 в Луганска област, но неуспешно, украинската група бойци са унищожени.

    21:18 12.01.2026

  • 79 Е да де,

    3 10 Отговор

    До коментар #39 от "Морски":

    Нали и те трябва да кажат нещо? Били извели един авиоремонтен завод от строя... Ами на война, като на война! за какво водят години война ако и това не биха могли да направят? При тях не остана завод, петролни рафинерии, складове и даже бензиностанции в цялата ервропейска територия на Русия, а тръгнали да се хвалят не само в държавата си, а и в цял свят как с една останала още от студената война ракета уцелили един авиоремонтен завод. Ами нали ако имаха количества досега щяха да изстрелват на ден по стотици, както правят с управляемите бомби КАБ, които са налични на склад още от времето на Брежнев. Заплахата от непознатото в Русия обаче е по важна от реалните възможности.

    21:20 12.01.2026

  • 80 Анонимен

    7 10 Отговор
    Центърът на антируската пропагандна машина се разтресе от ракета Орешник(орехотрошач).32 бойни глави след разпадането над целта на ракетата поразява най-различни обекти от завода.Така обектът престава да функционира.НАТО разглежда събитието като силен морален срив.

    21:21 12.01.2026

  • 82 Ама те са знаели къде отиват

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Отец Нафърфорий.":

    Никаква прошка малко им е

    Каквото са търсили са го намерили

    21:25 12.01.2026

  • 83 Гориил

    11 5 Отговор

    До коментар #53 от "гост":

    На руската армия е наредено да не участва в улични боеве в Купянск (Путин лично нареди руските войници да не бъдат излагани на ненужни рискове ) . Всички руски удари са насочени към украински транспортни и логистични съоръжения. Много съжалявам, но украинските войници губят време и ресурси. Бойни действия с дронове продължават над центъра на Купянск и Украйна, както се очакваше, губи. Русия няма причина да бърза. Ресурсите ѝ са колосални и са предназначени да стигнат за години война. Нямате никакъв шанс.

    21:26 12.01.2026

  • 84 Да де

    4 4 Отговор

    До коментар #58 от "Механик":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е Мочата?
    Къде ви е лева?

    21:27 12.01.2026

  • 85 Пепи Волгата

    4 8 Отговор
    Изобщо не ми дреме за руските Орешници и Орехи, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 20000 еврака на месец в топлото джобче

    Коментиран от #90, #101

    21:28 12.01.2026

  • 86 Една мисъл не ми дава мира

    3 11 Отговор

    До коментар #81 от "Механик":

    Защо русофили само мъжката любов ги влече?

    Коментиран от #88, #95

    21:29 12.01.2026

  • 87 Оран

    4 4 Отговор
    След 4 години война руснаците решили да стрелят по военния завод. Или са много толерантни или генералите им чеп за зеле на стават.

    21:30 12.01.2026

  • 88 Бг Копейка

    4 4 Отговор

    До коментар #86 от "Една мисъл не ми дава мира":

    За Путин си давам и задните части

    21:32 12.01.2026

  • 90 Ами да бе учил

    4 4 Отговор

    До коментар #85 от "Пепи Волгата":

    а не да тролиш, можеше да не завиждаш на хора като Волгин ходещи прави, а не лазещи като теб и можеше и ти да взимаш пари.

    Коментиран от #104, #119

    21:33 12.01.2026

  • 91 Чики-Рики

    3 4 Отговор
    Тоя Рюте,ще излезе,,разбран,, човек!

    21:33 12.01.2026

  • 92 стоян георгиев

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Стига бе":

    Нали тук са го публикували.сайт номер едно за руска дезинформация.

    Коментиран от #139

    21:33 12.01.2026

  • 93 Богът Зеленски отне всичко на пусин

    6 4 Отговор
    Чалмите и те утекоха завалиите, за 4 години чебарашките загубиха половината свят а още не са успели да откраднат въглищата на МОГЪЩАТА УКРАЙНА. позорното ват --нишко племе гине за родину за въглищу за външну клузету а мининкуту ботоксче все още чака оранжевият фетишист да открадне картите на богът Зеленски та да не го побият мужиците на колче(малко колче като клечка за зъби🤣🤣) великите българи на времето пориха кат рибки и пълнеха кат баганца блатните крастаци сега ги порят нашите Могъщи братя УКРАИНЦИТЕ.

    Коментиран от #98, #133

    21:34 12.01.2026

  • 94 За благоденствие и добро Русия

    4 4 Отговор
    окупира Украйна за сигурността на Европа, ама ЕС и Украйна още не моат а го разберат и се дърпат.

    21:34 12.01.2026

  • 96 Долу ЕС

    4 5 Отговор
    10 орешника колко квартала от киев ще опраскат? а тока дойде ли

    21:35 12.01.2026

  • 97 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Нещо за газохранилище плямпаше...?

    21:36 12.01.2026

  • 100 Али Турчинът

    4 4 Отговор
    Аз пък чух ,че е ударен националното газово хранилище на Украйна. С капацитет 17 млрд.куб.м.направен дълбоко под земята. С което се хвалеше Зельо потника и убеждаваше евро гейовете да съхраняват газа там.Уж щеше да прави бизнес. Може и военни обекти да са ликвидирани, но газово хранилище Украйна вече няма. Зельо потника за туй изглежда такъв, позеленял.Видяхте ли лицето му?

    Коментиран от #107

    21:36 12.01.2026

  • 101 Коцето Копейкин

    5 5 Отговор

    До коментар #85 от "Пепи Волгата":

    Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората, бях се уплашил да не минем към палячовската рубла

    21:37 12.01.2026

  • 102 Опа

    4 6 Отговор
    На руската пропаганда не може да се вярва.

    21:38 12.01.2026

  • 103 Реакцията на Запада към ударите по

    4 4 Отговор
    Одеса е изумила пенсионирания подполковник Даниел Дейвис от армията на Съединените щати. "Не разбирам защо толкова много хора на Запад са изненадани, че Русия не спира или забавя войната", е написал подполковника. Той посочва, че Руският президент Владимир Путин е заявил, че Руската федерация ще постигне целите си чрез преговори или на бойното поле и е добавил, че Русия прави точно това което е казала. В мрежата се е появила снимка на центъра на Одеса, направена след масиран удар с ракети и дронове по военни и енергийни съоръжения. Снимката показва, че в града има прекъсване на тока: няма светлина нито в къщите, нито по улиците. Единственият източник на светлина е луната, която осветява купола на оперния театър и силуетите на жерави в пристанището на Одеса.

    21:38 12.01.2026

  • 104 Ветър Полгин

    3 3 Отговор

    До коментар #90 от "Ами да бе учил":

    Волгин не ходи прав, а се хлъзга по език като плужек.

    Коментиран от #111, #131

    21:38 12.01.2026

  • 106 Г.Странски

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Друга Мисъл не ми дава мира":

    На 11 февруари ще ти принасяме 40.🪏

    Коментиран от #118

    21:39 12.01.2026

  • 107 Трай бе

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Али Турчинът":

    Фес Кирлив

    Коментиран от #126

    21:40 12.01.2026

  • 108 има ли надежда

    3 4 Отговор

    До коментар #81 от "Механик":

    Прочети заглавието не си ли запознат с Библията. Как убиха 300 човека охрана на Мадуро. Китай, Русия и всички, са поредните индианци за САЩ. Не, че китайците и руснаците са слаби, но хищникът на хищниците е САЩ. Не хищниците няма да направят такива оръжия и неща каквито хищникът. До сега нищо не става по желание. Всичко става от свръх зор. Едва след мега войни има глътка въздух, до следващата свръх война. САЩ имат мега зор. САЩ направиха и ПСВ и ВСВ, пак от мега зор. Октомрийската революция не е по желание, просто друго не е било възможно.

    21:41 12.01.2026

  • 109 Икономиката на Русия запада здраво

    5 5 Отговор
    Само за 2025 до сега Русия е произвела между 310 и 325 тона злато. От 16 декември цената на златото е 138,231,810 на световната борса. Да вземем най ниският естимате 310 тона. 310 Х 138,231,810 = 42,851,861,100 долара или близо 43 милиарда само от злато. Ако добавим 105 милиарда от нефт и газ излиза че ще падне голямо чакане Русия да фалира. Това не включва приходите от всичко останало като торове, зърно, ураний, продажба на оръжие " за Индия , Африка и Южна америка" например и останалия износ за който не знаем. Да не говорим и за продажбата на Руско оръжие за милиарди долари годишно. В общи линии, успех с фалитите, и Запада да затяга колана!

    21:41 12.01.2026

  • 110 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ХаХа":

    Ми толкова може!

    21:41 12.01.2026

  • 112 Даскал Колю

    4 2 Отговор
    Пак дъ обяснъ! Магучата наблега на оръжия за масово унищожение, оти бойчетата им немоат се бият и умиpгат на купчинки! Видохме ги дека немоат се мери с украинсками героями!

    21:42 12.01.2026

  • 113 Тебе. Руския Тръбар

    2 3 Отговор

    До коментар #95 от "Друга Мисъл не ми дава мира":

    Ще те сложа на гилотината но ще те попна от глезените.Семката ти едногънкова,чий го крепиш тук .М с р ш към блатохо Мръшлак.

    Коментиран от #130, #144, #146

    21:42 12.01.2026

  • 114 Много

    4 5 Отговор
    Радостни новини днес , F 16 днес е сбит с ракета на С 300 , а в момента в Черно море до Одеса след атака на РФ гори кораб на Азърбайджан превозващ въоръжение ! Ха Ха !

    Коментиран от #122, #125

    21:43 12.01.2026

  • 115 пиночет

    4 3 Отговор
    Всички диктатори са педофили или обратни,рано или късно увисват с краката нагоре

    21:44 12.01.2026

  • 117 Мдаа

    1 3 Отговор
    Излезе ивформация,какво съдържа и как е конструиран орешника( то па и едно име) Ммммм, трагедия,архаична работа

    21:44 12.01.2026

  • 118 Бай Из Дън

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Г.Странски":

    На 2 февруари кога Имаш ПразНИК
    Ша ТА Изчеластрим 90 % отгоре
    Може и някой цент по пода да застържиш
    ПОБЕДА БУДЕТ ЗА РУСКИЙ.

    21:44 12.01.2026

  • 119 Петър Полигон го е уцелила

    2 3 Отговор

    До коментар #90 от "Ами да бе учил":

    руската пропаганда.Тя има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #121

    21:44 12.01.2026

  • 121 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #119 от "Петър Полигон го е уцелила":

    Затива пропадналият запад опря до глупаци да ги ползва за пропаганда и лъжи срещу Русия.

    21:46 12.01.2026

  • 123 Гъбарко

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Путинистче идиотче":

    Е кво искаш да видиш. Всичко е заравнено там и не подлежи на възстановяване

    21:47 12.01.2026

  • 124 ЗААААЩО ЧАК СЕГА?!?!!!?

    0 1 Отговор
    Е. ВЪПРОСА..........

    21:47 12.01.2026

  • 125 А а а а недей така в Одеското пристанище

    4 2 Отговор

    До коментар #114 от "Много":

    пак днес са пострадали още два кораба единия с натоварена царевица, другия с украинско олио за износ. Те тоя с олиото много убаво бил горял, а оня с царевицата са го изгасили службите бързо.

    Коментиран от #134

    21:48 12.01.2026

  • 126 Али Турчинът

    0 3 Отговор

    До коментар #107 от "Трай бе":

    Трай, мрай, ще изкарате баклата от устата си. Не са държава Украйна. Отдавна трябваше Путин да свърши с тях,ама на търпи им поразиите. Ей това е кофтито на политиците, играят си на игрички. Да е някой друг вместо Путин, примерно Медведя. Както направи с Грузия през 2008 г.,че цял Запад зорлем го спряха да не влиза в Тбилиси. До сега Украйна не за три дена Киев, цялата можеше да е срутена. Ама са паднали на един страхливец 6ато Путин.

    21:49 12.01.2026

  • 127 Ами

    3 1 Отговор
    Да разбираме ли, че Тръмп спря още една война :)

    21:49 12.01.2026

  • 129 Даскъл Колю

    2 2 Отговор
    Антихpиста видя че не може да се справи с Украйна сам, и сега иска да разпали световна война, та да се включи към него и Си и Моди, ама на Си и така му е гот с евтиния барели, по 30 долари парчето!

    21:50 12.01.2026

  • 131 За разлика от теб

    0 2 Отговор

    До коментар #104 от "Ветър Полгин":

    роденият да лази, такива като Волгин ходят прави!

    21:52 12.01.2026

  • 132 Що бе може

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Русия разкри подробности...":

    Захаровата да е получила разкритие😅😅😅😅

    21:53 12.01.2026

  • 133 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Богът Зеленски отне всичко на пусин":

    винаги се цели в глупака!

    21:53 12.01.2026

  • 134 Гориил

    5 1 Отговор

    До коментар #125 от "А а а а недей така в Одеското пристанище":

    Трети кораб вече е ударен.Докога Европа ще продължава да води безсмислена война? Колко глупав трябва да си, за да повярваш, че Украйна ще победи в Купянск? Руската армия дистанционно смазва украинската армия с помощта на революционни технологии и изключителна печеливша стратегия.

    Коментиран от #138

    21:54 12.01.2026

  • 135 На Зеленски днес от САЩ пак са му

    2 1 Отговор
    се обадили да чака тия дни много убав нов удар по цяла Украйна от Русия.
    Президентът на Украйна Володимир Зеленски е предупредил за подготовката на Русия за нова мащабна атака срещу украински градове. Той е говорил за това във вечерното си видео обръщение днес. Президентът подчертал, че врагът преследва целта да претовари и без това слабата Украинската система за противовъздушна отбрана. "Има информация от разузнаването: руснаците подготвят нов масивен удар. Дронове за изчерпване на противовъздушната отбрана да не може да смогне и ракети. Искат да се възползват от студа. В следващите дни този удар може да настъпи," е казал държавният глава.

    21:55 12.01.2026

  • 136 Рублевка

    1 0 Отговор
    "Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че атаката с "Орешник" е сигнал за алианса да се откаже от военната помощ за Украйна."

    Много правилно решение на господин Рюте. Нямам желание да бъда изпарен, докато спя за помощ на клоуна със златната тоалетна.

    21:57 12.01.2026

  • 138 Докато тъпчат сметките

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Гориил":

    на продажните урсули да поддържат войната и да плащат милиарди на военните лобита от европейските пари!

    21:59 12.01.2026

  • 139 На крив космонавт

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "стоян георгиев":

    Космосът му пречи..

    22:00 12.01.2026

  • 140 Та, Така

    3 1 Отговор
    Кааак саааамо ..
    бързо, Бързооо почнаха да се освестяват ..
    след кат плясна Орешника у западна уС.райна.

    Мелони
    ( --Дойде време да преговаряме с Русия ...)

    Макрон :
    (--- Очаквам с нетърпение срещата с Путин ...)

    Конфедерация Швейцария първа в европа махна санкциите срещу Русия ...?

    Тръмп :
    Най Новият и Силен Пират на земното топче, Взе петрола освободи двама руски моряка от кораба "Марниер" ...,
    20 у.Сраински обаче и трима Грузински ги остават в плен ...?
    Направи абордаж и на още един кораб "Олесия" и си го присвои, Яко си Краде.

    Фридрих Мерц щеше да прави 4 -ри Райх, ама нещо обърна плочата : (--- Не сте ме разбрали , ще разполагаме войски в уС.райна само след, като говорим с Русия
    разбирателство с Русия..иначе не можем да пратим никого! )

    Междувременно онова долно мекере
    кмета кличКО призова жителите на киЕФ да напуснат столицата.

    Няма ток , парно , вода ...Храната е кът!!!!

    Зам.шефът на Френския парламент предложи Р.Франция да излезе от жалкото примитивно и страхливо нато ...
    Му Ха Ха Ха

    Коментиран от #145

    22:01 12.01.2026

  • 141 Бавно,но все пак,взехте да стопляте!

    2 0 Отговор
    Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че атаката с "Орешник" е сигнал за алианса да се откаже от военната помощ за Украйна.

    22:01 12.01.2026

  • 142 Даскъл Колю

    1 0 Отговор
    А Тръндю е цyнкал пети руски корабль, сенчест! То слънчеви веке не останая!

    22:01 12.01.2026

  • 143 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "гост":

    Опитали са с дрон да поставят украинското знаме в центъра на Купянск с пропагандна цел но дрона е унищожен Купянск е под руски контрол

    22:03 12.01.2026

  • 145 Ама как ти идват такива пиеси на акъла

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "Та, Така":

    ама пък са верни пущината им!

    22:08 12.01.2026

  • 146 Тебе бъхар.ски кiрлив по тур

    2 0 Отговор

    До коментар #113 от "Тебе. Руския Тръбар":

    Тебе бъхар.ски кирлив По тур

    10Отговор
    До коментар 113 от "Тебе. Руския Тръбар":

    Ще ти го набия в дивия източно балкански на чувията, ще ти го н.а.б.и.я така ама хубаво няколко раза, но ще те дъна до петите.Сурата ти и т.ъ.п.о.ъ.г.ъ.л.е.н.
    Щи кажа чий, че и как ще ми го крепиш точно ти тук .М с р ш към Ти ня.та У.р.ъ.ф.л.я.а.к.
    Е.т П.маичина проста
    Ти Е м.

    22:11 12.01.2026

