Лвовският авиоремонтен завод e извън строя! Русия разкри подробности около атаката с "Орешник"

Министерството на отбраната на Русия разкри повече около атаката с "Орешник" срещу Украйна.
"В резултат на масирания удар на 9 януари, Лвовският авиоремонтен завод беше изведен от строя, а предприятия в Киев, сглобяващи ударни дронове, бяха ударени", съобщи руското Министерство на отбраната. Ударът с ракетния комплекс "Орешник“ предизвика и оживена реакция по целия свя, пише Известия, цитиран от Фокус.
Лвовският държавен авиационен ремонтен завод е извършвало ремонт и поддръжка на авиационна техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), включително самолети F-16 и МиГ-29, прехвърлени от Запада, както и дронове за атака с голям и среден обсег.
Освен това, в рамките на масиран удар с тактически ракетни системи "Искандер“ и крилати ракети с морско базиране "Калибър“ в Киев, бяха ударени производствените мощности на две предприятия, занимаващи се със сглобяване на ударни безпилотни летателни апарати за атаки на руска територия. Според източници, засегнати са и обекти на енергийната инфраструктура, които осигуряват функционирането на украинския военно-промишлен комплекс.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че атаката с "Орешник" е сигнал за алианса да се откаже от военната помощ за Украйна.
1 Доналд Трамп, президент
20:49 12.01.2026
2 Русия разкри подробности...
Коментиран от #15, #132
20:51 12.01.2026
3 И Путин ги е оставил тия
Да махне майка Тереза от командир на ВКС Росии и да сложи някой полковник от запаса от Израел
Коментиран от #10
20:51 12.01.2026
4 Стига бе
Коментиран от #13, #27, #92
20:51 12.01.2026
5 Файърфлай
20:52 12.01.2026
6 Гориил
Коментиран от #21, #97
20:52 12.01.2026
8 Худини
20:53 12.01.2026
9 Голем смех
Коментиран от #14, #34
20:53 12.01.2026
10 Цомчо Плюнката
До коментар #3 от "И Путин ги е оставил тия":Руснаците са неможчи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.
Коментиран от #16, #22
20:53 12.01.2026
11 ОрехоФил
20:53 12.01.2026
12 стоян георгиев- стъки
Коментиран от #29
20:54 12.01.2026
14 Смех с ватенки
До коментар #9 от "Голем смех":Мани това ами отишла и библиотека с произведения на Ленин.
20:54 12.01.2026
15 Ха ХаХа
До коментар #2 от "Русия разкри подробности...":На кой му дреме до къде четеш
Коментиран от #110
20:54 12.01.2026
17 хихи
20:55 12.01.2026
18 Отец Нафърфорий.
Коментиран от #82
20:55 12.01.2026
19 хаха 😂
20:56 12.01.2026
20 Сатана Z
Един единствен Орешник не означава масиран удар.
А какво ли ги очаква Укрите не ми се мисли.
Коментиран от #36
20:56 12.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Путинистче идиотче
Коментиран от #123
20:56 12.01.2026
24 пони, ама розАво
Коментиран от #32
20:57 12.01.2026
25 Гориил
20:57 12.01.2026
26 Ехааааааа
20:57 12.01.2026
27 така, така
До коментар #4 от "Стига бе":А ти какво очакваше - да си признаят, че царя е гол ли!?
И при предишния удар с Орешник, Запада мълчеше и дума не продума. Една снимка с разрушенията не се появи, но всички знаем защо. И сега ще е така - имаше завод, няма завод вече.
Все още няма ПВО, което да реагира на тази ракета. Факт, който не бива да се забравя. Ако се воюва с НАТО, никой няма да ги изпрати без бойни глави. Погрома ще е тотален.
20:57 12.01.2026
28 Ами
че нашите и без това е не ни трябваха :)
20:58 12.01.2026
29 хаха 😂
До коментар #12 от "стоян георгиев- стъки":как може да се подиграваш така със стария дементен Пуся, той не може вече да върви в права линия и да се наведе да си върже обувките, а ти какво го караш да прави 😂😂😂
Коментиран от #42
20:58 12.01.2026
Коментиран от #33
20:59 12.01.2026
31 Спецназ
всеки даже леко повреден самолет може да се пише "Сбит"!
като не искаш да стрелят по теб със всички цеви западни оръжия ги
ТИР-овете и корабите!
Оттам се започва- това не са лекарства за диАБЕТИЦИ И други,
20:59 12.01.2026
32 Копейкотрошач
До коментар #24 от "пони, ама розАво":С теслата.
Коментиран от #35, #40
20:59 12.01.2026
До коментар #30 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":Затова ли Пентагонът веднага се събра на съвещание безказармен помиярино
Коментиран от #54
21:00 12.01.2026
34 Град Козлодуй
До коментар #9 от "Голем смех":Така се получава защото от руснак войник не става, в това е проблема.
21:00 12.01.2026
35 оня с кола
До коментар #32 от "Копейкотрошач":Душа под наем носиш,само едно подпиране със сапа зад врата и си готов .
21:02 12.01.2026
36 Да бе!
До коментар #20 от "Сатана Z":Ти така разправяше и че от един път няма да обърнеш резбата...
21:03 12.01.2026
37 Знаем ги от миналата година
21:03 12.01.2026
До коментар #34 от "Град Козлодуй":Казал помакът след като Русия му смачка рязаната империя
21:03 12.01.2026
39 Морски
Коментиран от #58, #79
21:03 12.01.2026
До коментар #32 от "Копейкотрошач":Тогава...
41 Хм...
21:04 12.01.2026
42 стоян георгиев- стъки
До коментар #29 от "хаха 😂":Искаш ли пред мен по прашки да оттренирваш връзване на обувки ,ааа муци 👅 ?
Коментиран от #46
21:04 12.01.2026
До коментар #34 от "Град Козлодуй":ЕПМБОКЛУК
21:04 12.01.2026
44 Отлично щефузнаеш
До коментар #37 от "Знаем ги от миналата година":След като Нато те шутира на фронта и на втория час те опънат в чувала
Коментиран от #49
21:05 12.01.2026
"Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че атаката с "Орешник" е сигнал за алианса да се откаже от военната помощ за Украйна."
Коментиран от #52
21:06 12.01.2026
47 Източна ромелия
21:07 12.01.2026
48 Zaхарова
До коментар #37 от "Знаем ги от миналата година":За три,четири дни това успяхме да съчиним!Очаквам гуведата дето ги храним да доизмислят и те нещо.!
21:08 12.01.2026
49 Я пъ тоа
До коментар #44 от "Отлично щефузнаеш":Сега шутират само путинисти на фронта и масово ги избиват....натовци са по ски курортите и плажовете.
21:08 12.01.2026
51 Браво на Русия
Коментиран от #62
21:09 12.01.2026
52 Руската пропаганда опростачва
До коментар #45 от "Русия е казала на Алианса":И винаги има за цел глупака.
Коментиран от #56
21:09 12.01.2026
53 гост
Коментиран от #69, #78, #83, #143
21:09 12.01.2026
54 Я пъ тоа
До коментар #33 от "Ха ХаХа":Кво съвещание бре......решаваха да пратят на Путин томахавки, чрез Украйна.
21:10 12.01.2026
55 Окупант от Гуляйполе 😁
21:11 12.01.2026
56 Така е
До коментар #52 от "Руската пропаганда опростачва":Затова пропадналият запад опря до глупаци за пропаганда и лъжи срещу Русия!
21:11 12.01.2026
57 Ха ХаХа
До коментар #50 от "стоян георгиев- стъки":Ти си доказан еерас и непрекъснато те подпират бе Духалоф
21:11 12.01.2026
58 Механик
До коментар #39 от "Морски":Сокойно, Морски (козлодуйски)! Дишай спокойно! Не се напъвай сега! Чакат те много по-лоши дни и новини.
И забрави за украина! Търси си нов бранш където да тролиш! Скоро новините за украина ще изчезнат като новините за ковида (преди няколко години)
Коментиран от #84, #89
21:11 12.01.2026
59 я русофобите да коментират без минуси
какво ще рече
да почвате да кихате евро на бункера
стига сте се ослушвали като гърмяни зайци да си тананикате вашта песен за копейките
Коментиран от #71
21:11 12.01.2026
60 ООрана държава
21:12 12.01.2026
61 След удара с Орешник от Русия
Коментиран от #66, #67
21:12 12.01.2026
62 Бомбят Путин...
До коментар #51 от "Браво на Русия":Иначе натовци си живеят тихо и мирно....
Коментиран от #70
21:12 12.01.2026
63 Вашингтон Е 666
Коментиран от #81
21:12 12.01.2026
64 Смех с копейки
21:12 12.01.2026
65 Уса
Коментиран от #68
21:12 12.01.2026
66 Бомбят путин
До коментар #61 от "След удара с Орешник от Русия":С Натовско оръжие.....или това не го знаеш....
21:13 12.01.2026
67 Руски Z блогър
До коментар #61 от "След удара с Орешник от Русия":Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.
Ето ти новини от фронта.
Коментиран от #73
21:14 12.01.2026
68 Я пъ тоа
До коментар #65 от "Уса":То и в Иран нищо не остана, ама американците си го даваха....Путин нещо мълчи...
21:14 12.01.2026
69 Ха ХаХа
До коментар #53 от "гост":Върнали са не Купянск, а на Марко Тотев дреболиите.
Даже запетайка няма вярна в укробръщолевенията
21:14 12.01.2026
71 гру гайтанджиева
До коментар #59 от "я русофобите да коментират без минуси":Руски фейкове колега.
Коментиран от #75
21:15 12.01.2026
72 Евродебил
21:16 12.01.2026
74 Руската пропаганда бомби само
До коментар #70 от "Мъник, не разюбра ли":Глупака.
Коментиран от #76
21:16 12.01.2026
75 Изпражнението зеленски
До коментар #71 от "гру гайтанджиева":Послъгваш аркадаш, като типичен евроатлантик (фашист)
21:16 12.01.2026
76 Така е
До коментар #74 от "Руската пропаганда бомби само":Затова пропадналият запад опря до глупаци да ги ползва за пропаганда и лъжи срещу Русия.
21:17 12.01.2026
77 Българин
До коментар #73 от "Ъхъ ъхъ":Азовците режат руски тикви в Покровск.В Купянск приключиха с тази дейност.
21:18 12.01.2026
78 Върнала си е Украйна баба ти
До коментар #53 от "гост":Днес Руската армия атакува североизточно от Харков в районите на Прилипка, Лиман, Вовчанска, Вилча, Вовчански Хутори и Графске, както и близо до Велики Бурлук, Дворичанске и в посока Колодезне. Има регистриран малък напредък. В същото време има проникване в Руските части в южната част на Подол, източно от Купянск. Фронтовата линия е изместена малко напред към Украйна. Руснаците също активно атакуват Купянск, но Украинските сили държат позиции северно от града и на източния бряг на Оскол, като вече не успяват да пречат на Руската армия да премине реката. Предполага се, че между 70 и 80 Руски войници са остановени в самия Купянск да го охраняват. Украйнски бойци не успяват да влезнат в града. Към Боровск Руските войски напредват в района на западната част на Ридкодуб, южно от Боровая. В същото време нападенията и напредък продължава близо до Богуславка, Захризове, Хрекивка, Карпивка, Дружинезовка и редица селища южно от Борова. Въоръжените сили на Украйна са атакували Руска зенитна система Бук-М3 в Луганска област, но неуспешно, украинската група бойци са унищожени.
21:18 12.01.2026
79 Е да де,
До коментар #39 от "Морски":Нали и те трябва да кажат нещо? Били извели един авиоремонтен завод от строя... Ами на война, като на война! за какво водят години война ако и това не биха могли да направят? При тях не остана завод, петролни рафинерии, складове и даже бензиностанции в цялата ервропейска територия на Русия, а тръгнали да се хвалят не само в държавата си, а и в цял свят как с една останала още от студената война ракета уцелили един авиоремонтен завод. Ами нали ако имаха количества досега щяха да изстрелват на ден по стотици, както правят с управляемите бомби КАБ, които са налични на склад още от времето на Брежнев. Заплахата от непознатото в Русия обаче е по важна от реалните възможности.
21:20 12.01.2026
80 Анонимен
21:21 12.01.2026
82 Ама те са знаели къде отиват
До коментар #18 от "Отец Нафърфорий.":Никаква прошка малко им е
Каквото са търсили са го намерили
21:25 12.01.2026
83 Гориил
До коментар #53 от "гост":На руската армия е наредено да не участва в улични боеве в Купянск (Путин лично нареди руските войници да не бъдат излагани на ненужни рискове ) . Всички руски удари са насочени към украински транспортни и логистични съоръжения. Много съжалявам, но украинските войници губят време и ресурси. Бойни действия с дронове продължават над центъра на Купянск и Украйна, както се очакваше, губи. Русия няма причина да бърза. Ресурсите ѝ са колосални и са предназначени да стигнат за години война. Нямате никакъв шанс.
21:26 12.01.2026
84 Да де
До коментар #58 от "Механик":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
Къде ви е Мочата?
Къде ви е лева?
21:27 12.01.2026
85 Пепи Волгата
Коментиран от #90, #101
21:28 12.01.2026
86 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #81 от "Механик":Защо русофили само мъжката любов ги влече?
Коментиран от #88, #95
21:29 12.01.2026
87 Оран
21:30 12.01.2026
88 Бг Копейка
До коментар #86 от "Една мисъл не ми дава мира":За Путин си давам и задните части
21:32 12.01.2026
90 Ами да бе учил
До коментар #85 от "Пепи Волгата":а не да тролиш, можеше да не завиждаш на хора като Волгин ходещи прави, а не лазещи като теб и можеше и ти да взимаш пари.
Коментиран от #104, #119
21:33 12.01.2026
91 Чики-Рики
21:33 12.01.2026
92 стоян георгиев
До коментар #4 от "Стига бе":Нали тук са го публикували.сайт номер едно за руска дезинформация.
Коментиран от #139
21:33 12.01.2026
93 Богът Зеленски отне всичко на пусин
Коментиран от #98, #133
21:34 12.01.2026
94 За благоденствие и добро Русия
21:34 12.01.2026
96 Долу ЕС
21:35 12.01.2026
97 Ами
До коментар #6 от "Гориил":Нещо за газохранилище плямпаше...?
21:36 12.01.2026
100 Али Турчинът
Коментиран от #107
21:36 12.01.2026
101 Коцето Копейкин
До коментар #85 от "Пепи Волгата":Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората, бях се уплашил да не минем към палячовската рубла
21:37 12.01.2026
102 Опа
21:38 12.01.2026
103 Реакцията на Запада към ударите по
21:38 12.01.2026
104 Ветър Полгин
До коментар #90 от "Ами да бе учил":Волгин не ходи прав, а се хлъзга по език като плужек.
Коментиран от #111, #131
21:38 12.01.2026
106 Г.Странски
До коментар #95 от "Друга Мисъл не ми дава мира":На 11 февруари ще ти принасяме 40.
Коментиран от #118
21:39 12.01.2026
107 Трай бе
До коментар #100 от "Али Турчинът":Фес Кирлив
Коментиран от #126
21:40 12.01.2026
108 има ли надежда
До коментар #81 от "Механик":Прочети заглавието не си ли запознат с Библията. Как убиха 300 човека охрана на Мадуро. Китай, Русия и всички, са поредните индианци за САЩ. Не, че китайците и руснаците са слаби, но хищникът на хищниците е САЩ. Не хищниците няма да направят такива оръжия и неща каквито хищникът. До сега нищо не става по желание. Всичко става от свръх зор. Едва след мега войни има глътка въздух, до следващата свръх война. САЩ имат мега зор. САЩ направиха и ПСВ и ВСВ, пак от мега зор. Октомрийската революция не е по желание, просто друго не е било възможно.
21:41 12.01.2026
109 Икономиката на Русия запада здраво
21:41 12.01.2026
110 Хахаха
До коментар #15 от "Ха ХаХа":Ми толкова може!
21:41 12.01.2026
112 Даскал Колю
21:42 12.01.2026
113 Тебе. Руския Тръбар
До коментар #95 от "Друга Мисъл не ми дава мира":Ще те сложа на гилотината но ще те попна от глезените.Семката ти едногънкова,чий го крепиш тук .М с р ш към блатохо Мръшлак.
Коментиран от #130, #144, #146
21:42 12.01.2026
114 Много
Коментиран от #122, #125
21:43 12.01.2026
115 пиночет
21:44 12.01.2026
117 Мдаа
21:44 12.01.2026
118 Бай Из Дън
До коментар #106 от "Г.Странски":На 2 февруари кога Имаш ПразНИК
Ша ТА Изчеластрим 90 % отгоре
Може и някой цент по пода да застържиш
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА РУСКИЙ.
21:44 12.01.2026
119 Петър Полигон го е уцелила
До коментар #90 от "Ами да бе учил":руската пропаганда.Тя има за цел винаги глупака.
Коментиран от #121
21:44 12.01.2026
121 Така е
До коментар #119 от "Петър Полигон го е уцелила":Затива пропадналият запад опря до глупаци да ги ползва за пропаганда и лъжи срещу Русия.
21:46 12.01.2026
123 Гъбарко
До коментар #23 от "Путинистче идиотче":Е кво искаш да видиш. Всичко е заравнено там и не подлежи на възстановяване
21:47 12.01.2026
124 ЗААААЩО ЧАК СЕГА?!?!!!?
21:47 12.01.2026
125 А а а а недей така в Одеското пристанище
До коментар #114 от "Много":пак днес са пострадали още два кораба единия с натоварена царевица, другия с украинско олио за износ. Те тоя с олиото много убаво бил горял, а оня с царевицата са го изгасили службите бързо.
Коментиран от #134
21:48 12.01.2026
126 Али Турчинът
До коментар #107 от "Трай бе":Трай, мрай, ще изкарате баклата от устата си. Не са държава Украйна. Отдавна трябваше Путин да свърши с тях,ама на търпи им поразиите. Ей това е кофтито на политиците, играят си на игрички. Да е някой друг вместо Путин, примерно Медведя. Както направи с Грузия през 2008 г.,че цял Запад зорлем го спряха да не влиза в Тбилиси. До сега Украйна не за три дена Киев, цялата можеше да е срутена. Ама са паднали на един страхливец 6ато Путин.
21:49 12.01.2026
127 Ами
21:49 12.01.2026
129 Даскъл Колю
21:50 12.01.2026
131 За разлика от теб
До коментар #104 от "Ветър Полгин":роденият да лази, такива като Волгин ходят прави!
21:52 12.01.2026
132 Що бе може
До коментар #2 от "Русия разкри подробности...":Захаровата да е получила разкритие😅😅😅😅
21:53 12.01.2026
133 Пропагандата
До коментар #93 от "Богът Зеленски отне всичко на пусин":винаги се цели в глупака!
21:53 12.01.2026
134 Гориил
До коментар #125 от "А а а а недей така в Одеското пристанище":Трети кораб вече е ударен.Докога Европа ще продължава да води безсмислена война? Колко глупав трябва да си, за да повярваш, че Украйна ще победи в Купянск? Руската армия дистанционно смазва украинската армия с помощта на революционни технологии и изключителна печеливша стратегия.
Коментиран от #138
21:54 12.01.2026
135 На Зеленски днес от САЩ пак са му
Президентът на Украйна Володимир Зеленски е предупредил за подготовката на Русия за нова мащабна атака срещу украински градове. Той е говорил за това във вечерното си видео обръщение днес. Президентът подчертал, че врагът преследва целта да претовари и без това слабата Украинската система за противовъздушна отбрана. "Има информация от разузнаването: руснаците подготвят нов масивен удар. Дронове за изчерпване на противовъздушната отбрана да не може да смогне и ракети. Искат да се възползват от студа. В следващите дни този удар може да настъпи," е казал държавният глава.
21:55 12.01.2026
136 Рублевка
Много правилно решение на господин Рюте. Нямам желание да бъда изпарен, докато спя за помощ на клоуна със златната тоалетна.
21:57 12.01.2026
138 Докато тъпчат сметките
До коментар #134 от "Гориил":на продажните урсули да поддържат войната и да плащат милиарди на военните лобита от европейските пари!
21:59 12.01.2026
139 На крив космонавт
До коментар #92 от "стоян георгиев":Космосът му пречи..
22:00 12.01.2026
140 Та, Така
бързо, Бързооо почнаха да се освестяват ..
след кат плясна Орешника у западна уС.райна.
Мелони
( --Дойде време да преговаряме с Русия ...)
Макрон :
(--- Очаквам с нетърпение срещата с Путин ...)
Конфедерация Швейцария първа в европа махна санкциите срещу Русия ...?
Тръмп :
Най Новият и Силен Пират на земното топче, Взе петрола освободи двама руски моряка от кораба "Марниер" ...,
20 у.Сраински обаче и трима Грузински ги остават в плен ...?
Направи абордаж и на още един кораб "Олесия" и си го присвои, Яко си Краде.
Фридрих Мерц щеше да прави 4 -ри Райх, ама нещо обърна плочата : (--- Не сте ме разбрали , ще разполагаме войски в уС.райна само след, като говорим с Русия
разбирателство с Русия..иначе не можем да пратим никого! )
Междувременно онова долно мекере
кмета кличКО призова жителите на киЕФ да напуснат столицата.
Няма ток , парно , вода ...Храната е кът!!!!
Зам.шефът на Френския парламент предложи Р.Франция да излезе от жалкото примитивно и страхливо нато ...
Му Ха Ха Ха
Коментиран от #145
22:01 12.01.2026
141 Бавно,но все пак,взехте да стопляте!
22:01 12.01.2026
142 Даскъл Колю
22:01 12.01.2026
143 Смешник
До коментар #53 от "гост":Опитали са с дрон да поставят украинското знаме в центъра на Купянск с пропагандна цел но дрона е унищожен Купянск е под руски контрол
22:03 12.01.2026
145 Ама как ти идват такива пиеси на акъла
До коментар #140 от "Та, Така":ама пък са верни пущината им!
22:08 12.01.2026
146 Тебе бъхар.ски кiрлив по тур
До коментар #113 от "Тебе. Руския Тръбар":Тебе бъхар.ски кирлив По тур
10Отговор
До коментар 113 от "Тебе. Руския Тръбар":
Ще ти го набия в дивия източно балкански на чувията, ще ти го н.а.б.и.я така ама хубаво няколко раза, но ще те дъна до петите.Сурата ти и т.ъ.п.о.ъ.г.ъ.л.е.н.
Щи кажа чий, че и как ще ми го крепиш точно ти тук .М с р ш към Ти ня.та У.р.ъ.ф.л.я.а.к.
Е.т П.маичина проста
Ти Е м.
22:11 12.01.2026