Кой има имен ден днес, 14 януари 2026 г. Честито!

Нина е известна в историята като просветителка на Грузия. Тя произлиза от много заможен християнски род. Когато разбира за езичеството в Иверия (дн. Грузия), тя веднага тръгва за там и започва да разпространява вярата в Иисус Христос, пише trafficnews.bg.

По пътя девойката стига до град Мцхет. Там попада на грандиозно езическо пиршество.

Изведнъж тогава се случва чудо. Езическият идол, който е обект на молитви от страна на местните жители, бива поразен от мълния и всички изпадат в паника. Легендата гласи, че именно Нина е предизвикала това, тъй като се помолила на Бог да спре езическите деяния на тези грешници.

Случилото се кара Нина да остане в дн. Грузия и да продължи живота си там. Основната ѝ дейност е свързана с християнски проповеди и народна медицина. Смята се, че Света Богородица е подтикнала Нина да отиде в Грузия и да просвети населението там. След смъртта ѝ, православието започва да я почита като светица и именно затова днес – 14 януари, отбелязваме велик християнски ден, когато Света Нина се връща при Господ.

Имен ден честват родените с името Нина, Нино, Калчо, Адам.