Кой има имен ден днес, 14 януари 2026 г. Честито!

Нина е известна в историята като просветителка на Грузия. Тя произлиза от много заможен християнски род. Когато разбира за езичеството в Иверия (дн. Грузия), тя веднага тръгва за там и започва да разпространява вярата в Иисус Христос, пише trafficnews.bg.
По пътя девойката стига до град Мцхет. Там попада на грандиозно езическо пиршество.
Изведнъж тогава се случва чудо. Езическият идол, който е обект на молитви от страна на местните жители, бива поразен от мълния и всички изпадат в паника. Легендата гласи, че именно Нина е предизвикала това, тъй като се помолила на Бог да спре езическите деяния на тези грешници.
Случилото се кара Нина да остане в дн. Грузия и да продължи живота си там. Основната ѝ дейност е свързана с християнски проповеди и народна медицина. Смята се, че Света Богородица е подтикнала Нина да отиде в Грузия и да просвети населението там. След смъртта ѝ, православието започва да я почита като светица и именно затова днес – 14 януари, отбелязваме велик християнски ден, когато Света Нина се връща при Господ.
Имен ден честват родените с името Нина, Нино, Калчо, Адам.
1 нисп. Шпеков
05:54 14.01.2023
2 Анонимна
08:04 14.01.2023
3 Факт
Коментиран от #7
06:48 14.01.2024
4 Пламен
Коментиран от #9
07:14 14.01.2024
5 до "Мъдрият"
Видял ли си човек, който се мисли за мъдър? Повече се надявай на глупеца, нежели нему.(Притчи Соломонови 26:12)
"аз казах: "ще бъда мъдър", но мъдростта е далеко от мене".(Екл. 7:23)
"аз пък съм червей, а не човек" (свети пророк и цар Давид)
+
ех, как смирено мислели за себе си най-мъдрия от човеците - Соломон (Еклисиаст), и най-възлюбения от Бога - цар Давид...
а ние си въобразяваме, се обявяваме за "мъдреци", че и с главна буква...горко ни
❗какво друго да е, освен гордост! и заслепеност от гордост... Господи, помилуй...
Коментиран от #6, #8, #13
10:42 14.01.2024
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Смърфиета
До коментар #3 от "Факт":Нека си имат грузинците светци, защо? Св. Нино Грузинска, бл. Йосиф Висарионович Джугашвили, защо не бл. Лаврентий Берия, бл. Каганович..... и така до полските светци, св. равноап. вмчк. Айхман, еп. на Собибор и Треблинка...
23:16 14.01.2024
8 Смърфиета
До коментар #5 от "до "Мъдрият"":4ифутски мурафети
23:17 14.01.2024
9 Смърфиета
До коментар #4 от "Пламен":Да, хубаво е хората да знаят, а не Бнай Брит да ни обясняват за грузинските светии. Е, малко трудно ще им е да обяснят за блажения Джугашвили. Те го ненавиждат, въпреки че без подписа му нямаше да има Израел.
23:22 14.01.2024
10 Студопор
Всичко е толкова хрисимо и невинно!!
07:30 14.01.2025
11 дядото
07:35 14.01.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 толкоз си мъдър
До коментар #5 от "до "Мъдрият"":че не можеш на две магарета сламата да разделиш - само еврейски простотии
09:28 14.01.2025
14 Имен ден има
10:51 14.01.2025