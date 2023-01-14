Кой има имен ден днес, 14 януари 2026 г. Честито!

Новини
Смята се, че Света Богородица е подтикнала Нина да отиде в Грузия и да просвети населението там

Нина е известна в историята като просветителка на Грузия. Тя произлиза от много заможен християнски род. Когато разбира за езичеството в Иверия (дн. Грузия), тя веднага тръгва за там и започва да разпространява вярата в Иисус Христос, пише trafficnews.bg.

По пътя девойката стига до град Мцхет. Там попада на грандиозно езическо пиршество.

Изведнъж тогава се случва чудо. Езическият идол, който е обект на молитви от страна на местните жители, бива поразен от мълния и всички изпадат в паника. Легендата гласи, че именно Нина е предизвикала това, тъй като се помолила на Бог да спре езическите деяния на тези грешници.

Случилото се кара Нина да остане в дн. Грузия и да продължи живота си там. Основната ѝ дейност е свързана с християнски проповеди и народна медицина. Смята се, че Света Богородица е подтикнала Нина да отиде в Грузия и да просвети населението там. След смъртта ѝ, православието започва да я почита като светица и именно затова днес – 14 януари, отбелязваме велик християнски ден, когато Света Нина се връща при Господ.

Имен ден честват родените с името Нина, Нино, Калчо, Адам.


  • 1 нисп. Шпеков

    18 8 Отговор
    Генчо, Пенчо, Атанас и аз…

    05:54 14.01.2023

  • 2 Анонимна

    2 10 Отговор
    на Хората имащи Празник

    08:04 14.01.2023

  • 3 Факт

    19 13 Отговор
    Айде стига с тия еврейски "светци".България е била Велика под покровителството на Бог Тангра ! Откакто приема еврейската религия с джендъра иисус пропада за векове и все още е пропаднала.

    Коментиран от #7

    06:48 14.01.2024

  • 4 Пламен

    18 5 Отговор
    Това са еврейски празници. Не български.

    Коментиран от #9

    07:14 14.01.2024

  • 5 до "Мъдрият"

    8 7 Отговор
    Живял си дълги години мирно и тихо един мъдрец, докато не дошъл зъболекаря да го извади от там!

    Видял ли си човек, който се мисли за мъдър? Повече се надявай на глупеца, нежели нему.(Притчи Соломонови 26:12)

    "аз казах: "ще бъда мъдър", но мъдростта е далеко от мене".(Екл. 7:23)

    "аз пък съм червей, а не човек" (свети пророк и цар Давид)

    +
    ех, как смирено мислели за себе си най-мъдрия от човеците - Соломон (Еклисиаст), и най-възлюбения от Бога - цар Давид...
    а ние си въобразяваме, се обявяваме за "мъдреци", че и с главна буква...горко ни

    ❗какво друго да е, освен гордост! и заслепеност от гордост... Господи, помилуй...

    Коментиран от #6, #8, #13

    10:42 14.01.2024

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Смърфиета

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Нека си имат грузинците светци, защо? Св. Нино Грузинска, бл. Йосиф Висарионович Джугашвили, защо не бл. Лаврентий Берия, бл. Каганович..... и така до полските светци, св. равноап. вмчк. Айхман, еп. на Собибор и Треблинка...

    23:16 14.01.2024

  • 8 Смърфиета

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "до "Мъдрият"":

    4ифутски мурафети

    23:17 14.01.2024

  • 9 Смърфиета

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пламен":

    Да, хубаво е хората да знаят, а не Бнай Брит да ни обясняват за грузинските светии. Е, малко трудно ще им е да обяснят за блажения Джугашвили. Те го ненавиждат, въпреки че без подписа му нямаше да има Израел.

    23:22 14.01.2024

  • 10 Студопор

    7 2 Отговор
    Разбира се, че когато Нина разбира за езичеството в Грузия, тя веднага тръгва натам! Като че да е било нейна работа какво става в Грузия и в какво вярват хората там...! Така с правили и с Африка, Бразилия, Австралия... Изтребва ли са местните, които са отказвали да се подчинят на религия и данъци, а после са наричали това "покръстване".
    Всичко е толкова хрисимо и невинно!!

    07:30 14.01.2025

  • 11 дядото

    7 1 Отговор
    и пак същото- и тази произлязла от богат род.защо ли не си спомням светци от прослойката на робите и работниците.религия- пфу

    07:35 14.01.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 толкоз си мъдър

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "до "Мъдрият"":

    че не можеш на две магарета сламата да разделиш - само еврейски простотии

    09:28 14.01.2025

  • 14 Имен ден има

    3 0 Отговор
    Св. Мук!

    10:51 14.01.2025