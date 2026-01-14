Новини
Шок в Аячо: бившият президент убит с огнестрелно оръжие на погребението на майка си

14 Януари, 2026 06:30 1 896 5

71-годишният Ален Орсони е застрелян по време на траурната церемония, разследването продължава

Шок в Аячо: бившият президент убит с огнестрелно оръжие на погребението на майка си - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Драма разтърси Аячо, където Ален Орсони беше убит с огнестрелно оръжие, докато присъстваше на погребението на майка си. По информация на “France 3” убийството е извършено около 16:00 часа вчера при все още неизяснени обстоятелства.

Орсони, на 71 години, в миналото е заемал ръководна длъжност и е бил бивш президент на местния футболен клуб, но е известен и с противоречивото си политическо минало. През 80-те години той е сред водещите фигури на Корсиканския фронт за национално освобождение (FLNC) – сепаратистко движение, активно на острова. Властите вече започнаха разследване, за да изяснят мотивите и извършителите на покушението.


