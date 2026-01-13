Новини
Свят »
Украйна »
Генерал Сирски: Спряхме руснаците! Путин много иска Одеса, за да отреже Украйна от морето
  Тема: Украйна

Генерал Сирски: Спряхме руснаците! Путин много иска Одеса, за да отреже Украйна от морето

13 Януари, 2026 17:26 1 765 161

  • одеса-
  • черно море-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • олександър сирски

Силите за отбрана на Украйна не допускат критични пробиви на противника, провалиха плановете му и многократно го принудиха да отлага планираните операции, заяви още Сирски

Генерал Сирски: Спряхме руснаците! Путин много иска Одеса, за да отреже Украйна от морето - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Плановете на руските войски през 2025 г. да окупират десния бряг на Херсонска област и да достигнат Одеса бяха провалени. Това подчертава главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски.

Както посочва Сирски в социалната мрежа Facebook, миналата година е била голямо изпитание за Украйна: "Русия се стремеше да завърши войната срещу Украйна с разгром, налагайки ни своите условия от позицията на силата. Опита се да завземе останалата част от териториите на Донецка, Луганска и Запорожска области, десния бряг на Херсонска област, имаше намерение да излезе до Одеса, за да ни отреже изцяло достъпа към морето“.

В същото време, както отбелязва генералът, Силите за отбрана на Украйна не допускат критични пробиви на противника, провалиха плановете му и многократно го принудиха да отлага планираните операции.

"Устояхме. Защото нашите войници работеха на границата, с пълна самоотдаденост, нанасяйки на руските сили максимални загуби и намалявайки през годината вражеската армия с повече от 418 хиляди убити и ранени“, подчертава Сирски.

В същото време, благодарение на ефективната бойна работа на Силите за отбрана на Украйна, руските сили от дълго време не са в състояние да увеличат собствените си сили, тъй като украинските защитници всеки месец унищожават повече руски военни, отколкото Русия набира.

"В същото време, през 2025 г. успяхме да намалим броя на собствените си загуби на личен състав с 13 процента“, подчертава Сирски.

Според него, тази година доказа, че Силите за отбрана са способни систематично да изтощават руските сили и значително да намалят техния потенциал.

"Силите за отбрана не позволиха на агресора да реализира плановете си, запазиха стратегическите си позиции и подготвиха основата за по-нататъшни действия“, отбелязва Сирски.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 54 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    21 74 Отговор
    братушките са неможачи

    Коментиран от #17, #79

    17:26 13.01.2026

  • 2 Българин

    20 67 Отговор
    руската армия никога не е била толкова слаба

    Коментиран от #21, #26, #29, #32

    17:27 13.01.2026

  • 3 Да живее Украйна!

    21 71 Отговор
    Защитницата на Европа!

    Коментиран от #109, #153

    17:28 13.01.2026

  • 4 Сирски

    59 11 Отговор
    Спрял ситна баба си уикъла!
    Всички сте смъркачи! Халюцинирате.

    17:28 13.01.2026

  • 5 Слава на Украйна

    18 63 Отговор
    На героите, вечна слава!

    Коментиран от #24, #117

    17:29 13.01.2026

  • 6 Спряхте ги със ЗАД....

    50 11 Отговор
    ....НИКА си.

    Коментиран от #59

    17:29 13.01.2026

  • 7 Защо така другари

    14 51 Отговор
    А трябваше за три дни ,според вовата!

    17:29 13.01.2026

  • 8 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    6 38 Отговор
    Е ся ратаите на разкаляна просия им възпълиа маисилу от тия благи вести.....🤣🤣😂😂

    17:29 13.01.2026

  • 9 ФЕЙК - либераст

    52 4 Отговор
    Най-вярвам на Управлението за борба с дезинформация към украинското правителство, УНИАН, ББС и Института за наблюдение на Иран базиран в Осло! Къде се изгуби "Бесарабски фронт"?

    17:30 13.01.2026

  • 10 си дзън

    12 44 Отговор
    Броят на елиминираните руснаци на месец надвишава вече броя на мобилизираните.

    Коментиран от #19, #43, #47, #93

    17:30 13.01.2026

  • 11 Сандо

    53 6 Отговор
    Какво друго да каже Женерала на укрите,потънали в марк и студ?А ще дойде и гладът.Остава само да им пълнят зомбираните глави с перемоги,мрии и надежди.Нашите щастливи козячета също лапат на такива кукички.

    17:30 13.01.2026

  • 12 даже русофоборчагите

    26 5 Отговор
    В същото време, през 2025 г. успяхме да увеличим броя на собствените си загуби на личен състав с 13 процента“, подчертава Сиренарски.

    17:30 13.01.2026

  • 13 Браво и Победа Велика Украйна

    11 42 Отговор
    В раша положението е не вече страшно а зловещо. След като северно-корейския сатрап отказа на жуже путя да изпрати ново пушечно месо и след огромните милионни загуби на руските орки агрссори, една от 22-те републики в РФ- Дагестан избухна срещу насилствената мобилизация. Кадрите са потресаващи. Въоръжени служители от ОМОН и руската служба ФСБ влачат към камионетките насилствено мобилизирани млади мъже. Техните роднини ,майки и сестри водят улични боеве срещу силовите структури на диктаторската раша. Кадрите завършват като Дагестански жени казват на въоръжените милиционери- "Русия напала на Украине. Ньй что делаеть там"

    Коментиран от #25, #137

    17:30 13.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 интересно 🤔,

    37 3 Отговор
    Урките все спират , а в крайна сметка - укрията се смалява ли , смалява ....Не вярвам на нищо написано от и за урките !

    Коментиран от #35

    17:31 13.01.2026

  • 16 Бялджип

    37 3 Отговор
    Най-голямата беда е, че вече никой не вярва на украинските бодряшки лъжи. Дори онези, които твърдо ги финансират и подкрепят. "Коалицията на силно желаещите", но неможещи, очевидно омръзна и на собствените си жители.

    17:31 13.01.2026

  • 17 Кои братушки?

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    У украинците и руснаците са наследници на войници сражавали се за Вяра и Свобода на България.

    Коментиран от #27

    17:31 13.01.2026

  • 18 оня с питон.я

    28 3 Отговор
    Одеса е руска и няма нищо общо с полските селяни от западна украйна, които са узурпирали властта. Поляците ги ненавиждат, нищо чудно да ги занулят в един момент.

    Коментиран от #108

    17:31 13.01.2026

  • 19 Пропагандата

    18 2 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #40

    17:31 13.01.2026

  • 20 горски

    22 2 Отговор
    Абе Сирски скоро ще пие кафе във Владивосток....както го пие Зеленски в Сочи....Просто е въпрос на време духовете на украинските вийници да пренесат и двамата до лелейните им места.

    17:31 13.01.2026

  • 21 един джафкащ дет се прави на Българин

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    тук винаги е бил гола вода

    17:32 13.01.2026

  • 22 Факт

    23 3 Отговор
    Украйна занулена и премахната от картата! Ние всички ще живеем по-добре, по-спокойно и по-богато ако няма държава Украйна на картата!

    17:32 13.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сложих минус

    18 4 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на Украйна":

    за славене на фашизма в Украйна!

    17:32 13.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ТОЯ Е ПЪЛЕН ДЕ.....БИЛ

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    АМ ЧИ ПО ТАЯ ЛОГИКА ТЕ ВСУ ПРОВАЛИХА И ПЛАНОВЕТЕ ЗА ПРЕВЗЕМАНЕ НА ЛВОВ
    А КАК СТОИ ВЪПРОСА ЗА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ОРЕХОВ И КОНСТАНТИНОВКА
    ЩОТО ЗА ПОКРОВСК МИРНОГРАД И КУПЯНСК ВЕЧЕ СА ЯСНИ.
    СМО ТИ МОМЧЕТО СИ ПО ТЪП И ОТ НЕГО
    ПОНЕЖЕ МУ ВЯРВАШ

    17:33 13.01.2026

  • 27 Българин

    7 20 Отговор

    До коментар #17 от "Кои братушки?":

    Колега-добре,че руския император дойде основно с украинци-ако бяха руснаци-още нямаше да сме свободни....

    Коментиран от #51, #56, #71

    17:33 13.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хихи

    17 3 Отговор
    Одеса скоро, ще изгуби стратегиско значение а ВСУ, ще завземт Лвов

    17:34 13.01.2026

  • 31 Браво Сирски смазахте ги тотално

    7 16 Отговор
    "Устояхме. Защото нашите войници работеха на границата, с пълна самоотдаденост, нанасяйки на руските сили максимални загуби и намалявайки през годината вражеската армия с повече от 418 хиляди убити “, подчертава Сирски.

    Коментиран от #38

    17:34 13.01.2026

  • 32 И какво като си ИИ

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    На украинците не им става по-добре от този "факт". Ако няма мир скоро нещата може да излязат извън контрол. И тогава ще се разбере у нас, кой е българин и кой не е.

    17:34 13.01.2026

  • 33 Иван

    5 16 Отговор
    Слава за вас, защитавате своята Родина. Изстрадана слава, но пример за следващите ви поколения. Ще я бъде Украйна, ще я има! Разпадът отвътре на комшийте ви, тепърва предстои. Техните успехи са с дебела вата пропаганда и отдавна тя е изгнила и смърди.

    17:34 13.01.2026

  • 34 Налейте да пием

    3 8 Отговор
    Хайде пак безсънни нощ ,другари!
    Как ще се спи ,другари?
    Във водката е спасението.

    17:34 13.01.2026

  • 35 оня

    14 4 Отговор

    До коментар #15 от "интересно 🤔,":

    Укрите са като макетата - лъжат , мажат и все другите им виновни .

    17:35 13.01.2026

  • 36 хихи

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "Не си българин":

    и репарации, ще трябвада плащаме и като ни освободят и паметник ще им правиммм

    17:35 13.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Браво

    12 4 Отговор
    МиСирски, браво! Двама паветника ти повярваха, а Урсула - не!

    17:36 13.01.2026

  • 40 си дзън

    5 10 Отговор

    До коментар #19 от "Пропагандата":

    „Всяко тържество на българите е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое.
    Те трябва да бъдат притежание на русите или по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!” – Аксаков-син

    Коментиран от #48

    17:36 13.01.2026

  • 41 Григор

    12 4 Отговор
    Спряхте ги? За колко време? Колко време ще удържите?Не е ли по-умно веднага да започнете да преговаряте,за да не загубите още територии? Вие сериозно ли вярвате,че можете да да победите ядрена свръх сила като Русия? Кога ще си върнете това което сте загубили досега? Никога! Въпросът е да не губите още. При вас там няма ли умни хора с глави на раменете?За какъв дявол е нужно да губите още хора и територии?

    17:37 13.01.2026

  • 42 Българите

    10 3 Отговор

    До коментар #29 от "Не си българин":

    явно са достатъчно глупави, за да застават на грешната страна на историята! Бяха един път с фашизма, сега за втори път!

    Коментиран от #61

    17:37 13.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хахахааа

    5 13 Отговор

    До коментар #29 от "Не си българин":

    Зеленски разгроми коалиция от примитивни и бедни диктатури и вече 4 години ги мачка. русия,китай(1,6 милиарда),иран,индия( 1,3 милиарда),северна корея която дори изпрати и пушечно месо жълтури,венецуела, Куба,южна африка,над 4 милиарда срещу Украйна и са разгромени... докато западно Европейци са на почивки и по зимни курорти, рашите клети мрат в окопите

    Коментиран от #66, #70

    17:37 13.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Цвете

    5 14 Отговор
    ПУТИН МОЖЕ ДА СИ ПОЖЕЛАЕ И КАРИБИТЕ НАЛИ? ТУК СТАВА ВЪПРОС ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЧУЖДА ТЕРИТОРИЯ. ВИНАГИ ОДЕСА Е БИЛА НА УКРАЙНА И ЩЕ СИ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В УКРАЙНА. ТОЧКА. ВЪПРОСЪТ ПРИКЛЮЧИ.

    17:38 13.01.2026

  • 47 Това е безспорен

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    Факт.

    17:38 13.01.2026

  • 48 Пропагандата

    6 3 Отговор

    До коментар #40 от "си дзън":

    винаги се цели в глупака!

    17:39 13.01.2026

  • 49 Мишел

    7 16 Отговор
    " Краят на една ера – проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    17:39 13.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ха хи хо

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    "руския император дойде основно с украинци", ахахаххаа! Даже императора е бил украинец, по линия на лелинката на вуйчото по стринкина линия! Или пък е бил македонец! Абе важното е да не са руснаци!

    Коментиран от #57

    17:40 13.01.2026

  • 52 Генерал Сирски ,

    2 7 Отговор
    Не ги жалете!ИЗБИВАЙТЕ ГИ!

    17:40 13.01.2026

  • 53 Ето го

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Крадеца откраднал ник и лъжеца дегенерат, показващ упадъка и фашизма залял запада!

    Коментиран от #111

    17:40 13.01.2026

  • 54 Червеноризец Хлабав

    4 6 Отговор
    Ква станА тя?!

    За кво чакаме ние с мойта другарка на Дунав мост е тоя студ?!
    Сума питки омесихме!

    17:40 13.01.2026

  • 55 Пич

    5 0 Отговор
    Каква победа ! А Гренландците и Датчаните отидоха значи залудо да свалят гащите пред Дони!!? Тюуу, че не се сещам бе !!! Ама там врагът беше САЩ !!! Нищо Урсулианци , стискайте пал.....ааа......абе на Дони нещото , и ще победите!!!

    17:40 13.01.2026

  • 56 Почети малко

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Не се излагай с такива коментари. Започни с Бялата Гвардия.

    17:41 13.01.2026

  • 57 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #51 от "Ха хи хо":

    всъщност 12 % е руснак и другото до 100-немец -четете,колеги-книгите са за това

    17:41 13.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Механик

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "Спряхте ги със ЗАД....":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    17:42 13.01.2026

  • 60 Владимир Путин, президент

    3 10 Отговор
    Руснаците сме бита карта....как всегда.
    Единствено по времето на СССР имаше някъв шанс да станем хора, но отново па pyccки сами го пpocрахме.
    От тук насетне пътя е упадък и вътрешни войни с чеченци и таджики

    17:42 13.01.2026

  • 61 Тръмп

    4 9 Отговор

    До коментар #42 от "Българите":

    Путин е от страната на булката.

    Коментиран от #75

    17:42 13.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 женерал на.Сирски

    5 1 Отговор
    Лешниците (орешките) ги ловя у въздуха!

    17:43 13.01.2026

  • 64 Ами

    5 1 Отговор
    Единственото вярно в изказването на Сирски е че,
    наистина загубите в жива сила на окраина през
    2025 година са по-малки от загубите през 2024 година.

    17:43 13.01.2026

  • 65 Защо не е одобрено видеото

    1 3 Отговор
    От коментар 25 как в раша влачат млади мъже насилствено мобилизирани. Кадрите на насилие са от най големите световни и руски телевизии

    Коментиран от #69

    17:43 13.01.2026

  • 66 Е що опряха до теб глупака

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахааа":

    да показваш упадъка на запада да се занимават с лъжи и пропаганда срещу Русия. :)))

    17:44 13.01.2026

  • 67 о.з.старшина - артелчик, пенсионер

    2 3 Отговор
    Другари, не сте разбрали, спокойно!

    Др. Путин каза, че ще превземем Одеса, но първо трябва да превземем Покровск!

    17:44 13.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Леле колко си просЗД

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахааа":

    Не се излагай.

    17:44 13.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 хаха🤣

    5 5 Отговор

    До коментар #61 от "Тръмп":

    не е от страната на булката, Пуся е самата малка булка на Си 🤣🤣🤣

    17:45 13.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Някой

    3 1 Отговор
    Руснакът Сирски роден на изток от Москва, но баща му военен го местят по служба в УССР.
    От самото начало казах, че логичното е да искат поне подарената от Ленин Новорусия - Одеса и още много, та даже и Молдова. Може да ги върнат с граници от преди СССР. Иначе да ги отрежат от море е логична цел.

    17:45 13.01.2026

  • 78 Ами ако си българин

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Швейк":

    ще знаеш кой е българин!

    17:46 13.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 доктор

    4 6 Отговор

    До коментар #71 от "ЗА СВЕДЕНИЕ":

    Руска нация няма.Руснаците не са християни.

    Коментиран от #134

    17:46 13.01.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Тервел

    2 3 Отговор
    ЕС трябва да налее 1 милион войници без отличителни знаци в Украинската армия

    Коментиран от #140

    17:46 13.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Е разгеле

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":

    Два дена се мъчих да изкарам тъпотията на глупака за да покаже деградацията и емблемата на запада! :))

    Коментиран от #91

    17:47 13.01.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 604

    4 3 Отговор
    Яко млатене на бандери у диреко, ко стана с мирноград-бандермогилино?..... щом тия дни не се спирате с измишлиотините...работата е ясна!

    17:48 13.01.2026

  • 88 Два Дълги Нептуна

    3 3 Отговор
    по бункера на Джуджи и войната свършва.

    17:48 13.01.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Факти

    2 2 Отговор
    Братята украинци асвабаждават по хиляда руснаци на ден от мизерния им живот.

    17:48 13.01.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Ама що ми сложи минус бя пацуля

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":

    Я два дена се мъча с глупака! :))

    Коментиран от #99

    17:49 13.01.2026

  • 93 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    докато европейците и американците си обикалят по екскурзии и си гледат живота, 2 000 000 са вече под земята, загинали напълно безсмислено в Украйна, за тоя дето духа.

    17:49 13.01.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Намаляват русофилските подлоги

    3 4 Отговор

    До коментар #85 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":

    Дърти,бедни,гладни... След десетина години няма да ги има по естествени причини.Нека да се гаврим с тях докато още ги има.

    Коментиран от #125

    17:50 13.01.2026

  • 99 Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен

    4 2 Отговор

    До коментар #92 от "Ама що ми сложи минус бя пацуля":

    Запецна ли дърта развалина самотна копейкаджийска от бунищата папагалска ХА-ХА -ХА .. Не се убивай пaцyyyлe необходим си още да се показва публично какви ненужни oтпадъци чакат мизерна раша да ги отърве от мъките Ха Ха Ха😂 Как се чувства една самотна,безполезна, дрьта подигравана и ненужна развалина?😅4 години вече квиичиш едно и също дръъът низвeeргнат пaaaцyyл самотен! А 2,5 милиона ненyужни раши бяха пратени в един по добър свят.Отървaй се от мъкитe Mиризлив пaaaцyлe. Или аз да те отървам с един пaрeн чyк в прaзната и дъртaa крaтyyна? Но си полезен идиooт,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървeната гaванка за голяма нyжда ,нaвлякъл руската гъбинa и зaвит с родoпcкото oдeяло нещастен полyидиoт няма да дoчакаш никога мизeрните раши в България и да станат всички зле като ненужния дрьт прьч а така ще си yмрeeш пoтънал в изпрaaжненията си ХА ХА ХА 😆 ще отидеш при майка си циганката в грoба никога не видял жива рашистка орка в България Ха Ха Ха🤣😂

    Коментиран от #112

    17:50 13.01.2026

  • 100 Гост

    3 2 Отговор
    Другари, да знаете че нещо се е заформило! Днес голяма орелия покрай таз Украйна! Май някой почма да си търси рестото от тези неможачи украинците, а? Вие какво мислите?

    17:51 13.01.2026

  • 101 ежко

    3 0 Отговор
    Засега!

    17:51 13.01.2026

  • 102 Няма ли да сложиш

    4 1 Отговор

    До коментар #91 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":

    идно плюсче. Я толкова се старая да ти извадя тъпотията. Два дена бъзгам глупака и му казвам колко е глупав. Да не мислиш чи ми бе лесно? :))

    17:51 13.01.2026

  • 103 село мое , 🐮

    4 2 Отговор

    До коментар #91 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":

    Много , много си проЗСТ !

    Коментиран от #110, #116

    17:51 13.01.2026

  • 104 Ахъ

    3 1 Отговор
    Ще ще със всеки изминал ден копаете дъното барабар с цялото нато

    Коментиран от #128

    17:51 13.01.2026

  • 105 Копейкотрошач

    1 4 Отговор

    До коментар #97 от "604":

    Вратленцето ти колко ще издържи?

    Коментиран от #131

    17:51 13.01.2026

  • 106 жоро

    3 1 Отговор
    Лъжа!
    Сирски е мечтател!
    Там където руснаците са спряли е защото украинците са избягали и няма с кого да воюват!

    17:51 13.01.2026

  • 107 Урсул фон дер Бандер

    4 0 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм. 😅😅

    17:51 13.01.2026

  • 108 Историк

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "оня с питон.я":

    Невъзможно е Одеса да е руска, защото самата Украйна е много по-стара държава от Русия. Когато Украйна е съществувала, такава държава като Русия е нямало. Затова няма как, който и да е украински град да бил руски.

    Коментиран от #119

    17:52 13.01.2026

  • 109 гост

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да живее Украйна!":

    Една кофа л.на!

    17:52 13.01.2026

  • 110 Там пишеше

    2 3 Отговор

    До коментар #103 от "село мое , 🐮":

    Руската пропаганда винаги има за цел глупака

    17:52 13.01.2026

  • 111 Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Ето го":

    Запецна ли дърта развалина самотна копейкаджийска от бунищата папагалска ХА-ХА -ХА .. Не се убивай пaцyyyлe необходим си още да се показва публично какви ненужни oтпадъци чакат мизерна раша да ги отърве от мъките Ха Ха Ха😂 Как се чувства една самотна,безполезна, дрьта подигравана и ненужна развалина?😅4 години вече квиичиш едно и също дръъът низвeeргнат пaaaцyyл самотен! А 2,5 милиона ненyужни раши бяха пратени в един по добър свят.Отървaй се от мъкитe Mиризлив пaaaцyлe. Или аз да те отървам с един пaрeн чyк в прaзната и дъртaa крaтyyна? Но си полезен идиooт,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървeната гaванка за голяма нyжда ,нaвлякъл руската гъбинa и зaвит с родoпcкото oдeяло нещастен полyидиoт няма да дoчакаш никога мизeрните раши в България и да станат всички зле като ненужния дрьт прьч а така ще си yмрeeш пoтънал в изпрaaжненията си ХА ХА ХА 😆 ще отидеш при майка си циганката в грoба никога не видял жива рашистка орка в България Ха Ха Ха🤣😂

    17:52 13.01.2026

  • 112 Плюсчето от теб ли ми е скъпа :))

    3 1 Отговор

    До коментар #99 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":

    Дано си оценил усилията ми два дена да нервирам глупака. :))) Ти си емблема на деградацията на запада! Мноо тъ обичам!

    Коментиран от #120

    17:52 13.01.2026

  • 113 Смешник

    3 1 Отговор
    Сирски да намали малко дрогата защото съвсем се е побъркал

    17:52 13.01.2026

  • 114 СТО ПЪТИ ТИ КАЗАХ

    3 1 Отговор

    До коментар #95 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":

    КРАСТАВИЦАТА ОТЗАД А ЧУШКАТА ОТПРЕД АМА ТИ ПАК ГИ ОБЪРКА И СЕГА КЪЛНЕШ КВИЧИШ И ВЛАЧИШ ДУПЕ ПО ПЛОЧКИТЕ

    Коментиран от #118

    17:52 13.01.2026

  • 115 овч, 🐑

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":

    ХЕМ ДЪРТ , ХЕМ НЕНУЖЕН , НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ И ПЪЦУЛ ........ХА-ХА ! Голям смях !

    17:53 13.01.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на Украйна":

    Една кофа л.на -това е украйна!

    17:53 13.01.2026

  • 118 Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен

    1 2 Отговор

    До коментар #114 от "СТО ПЪТИ ТИ КАЗАХ":

    Запецна ли дърта развалина самотна копейкаджийска от бунищата папагалска ХА-ХА -ХА .. Не се убивай пaцyyyлe необходим си още да се показва публично какви ненужни oтпадъци чакат мизерна раша да ги отърве от мъките Ха Ха Ха😂 Как се чувства една самотна,безполезна, дрьта подигравана и ненужна развалина?😅4 години вече квиичиш едно и също дръъът низвeeргнат пaaaцyyл самотен! А 2,5 милиона ненyужни раши бяха пратени в един по добър свят.Отървaй се от мъкитe Mиризлив пaaaцyлe. Или аз да те отървам с един пaрeн чyк в прaзната и дъртaa крaтyyна? Но си полезен идиooт,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървeната гaванка за голяма нyжда ,нaвлякъл руската гъбинa и зaвит с родoпcкото oдeяло нещастен полyидиoт няма да дoчакаш никога мизeрните раши в България и да станат всички зле като ненужния дрьт прьч а така ще си yмрeeш пoтънал в изпрaaжненията си ХА ХА ХА 😆 ще отидеш при майка си циганката в грoба никога не видял жива рашистка орка в България Ха Ха Ха🤣😂

    Коментиран от #135

    17:53 13.01.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 даниел криSStoffSSен

    1 2 Отговор
    той император путин 1 великийо му остава о666те малко да запо4не трета световна

    17:54 13.01.2026

  • 122 oгнянминчев

    3 0 Отговор
    "Генерал Сирски: Спряхме руснаците! "

    Супер! Значи повече не е нужно европейския данакоплатец да хвърля и едно евро, в тази бездънна каца.

    17:54 13.01.2026

  • 123 Ццц

    4 1 Отговор
    Това, че "рушите играта на противника" как се отнася към "подобряване на преговорната позиция" и "победа на всяка цена"? Че изнемогваме вече! Не знам как очистихте 1/2 милиона, като все нападат на "малки групи от по 5-6 човека"?Как се набират 1/2 милиона наемници безшумно, че една статия не прочетохме по това направление? Истината е, че руснаците ви бият с 1/10 от армията си от далеч и пускат на стада затворници и доброволци да проверят от къде още пукате, за да ви доопукат. Когато му дойде времето идват и по-лошите групи за прочистване. И това на цената на много рев и кредити за децата. Тръмп им каза ако ви се дават, ще ги взема, ама аз в тоя панаир вече не участвам. И останало идва от търговския представител на "Желаещите" ООД - Фон Галфон. Скъпи съотечественици, добре дошли в Шенген! 🤣🤣

    Коментиран от #133

    17:54 13.01.2026

  • 124 гост

    1 1 Отговор
    МАТЮ е тотално гола вода!

    17:55 13.01.2026

  • 125 Дай дългататъпотия за пацуля

    1 2 Отговор

    До коментар #98 от "Намаляват русофилските подлоги":

    Това късото е тъпо, ама не е като емблемата на глупака показваща деградацията на запада. :)) Сеа ще те държа, чи оня ден та изпуснах и после двеа дена се мъчих да ти изкарам тъпотата. :)) Ша та бъзгам така лекинко, да държа неврвата на глупака! :))

    Коментиран от #132

    17:55 13.01.2026

  • 126 брендо

    2 3 Отговор
    пак са увеличили дозите!

    17:55 13.01.2026

  • 127 Цомчо Плюнката

    3 2 Отговор
    Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.

    17:56 13.01.2026

  • 128 хаха🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "Ахъ":

    това е старо лафче за Русия, но много вярно - Русия: Ще, ше, ще...и накрая винаги всичко приключва много трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣🤣🤣

    Коментиран от #139, #146

    17:56 13.01.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Копей,

    3 2 Отговор

    До коментар #123 от "Ццц":

    Превалутира ли левовете в евро?

    Коментиран от #138, #143, #144

    17:58 13.01.2026

  • 134 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "доктор":

    Простак 500 %

    17:58 13.01.2026

  • 135 И на човека ли се нервира :)))

    1 2 Отговор

    До коментар #118 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":

    Той те уцели май у десетката. Убаво е да си глупак Емблема на тъъпотата! :)) Я лекинко само бъзгам глупака, да не се34 откаже да показва деградацията на запада! :))

    Коментиран от #148

    17:58 13.01.2026

  • 136 проскубан 🐀,

    2 2 Отговор

    До коментар #116 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":

    ДА ТИ ИМАМ НИКА АЗ НА ТЕБ ! Къде се раждате такива умни и красиви , че да дойдем да ви помогнем да се отървете от теглото си ! Гладът и студът са най-лошите съветници за бедняка ! Факт !

    Коментиран от #145

    17:58 13.01.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Тъ пей

    0 1 Отговор

    До коментар #133 от "Копей,":

    теб ко те вълнува ко прави човека.

    Коментиран от #157

    17:59 13.01.2026

  • 139 604

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "хаха🤣":

    мъ ти тролиш зъ 2 линий ве , че даже и не го отрочаш, опити даже няма......тръгнъл крепостните да ги мисли, виш съ че си съ вмирисъл ве муохъл!!! пайахахахахахя....ти на живо ще си трагедия ве .....чак жал ме хваща ......

    Коментиран от #147

    17:59 13.01.2026

  • 140 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Тервел":

    Откъде ще ги вземе след като всички са цезказармени еераси като теб

    Коментиран от #151

    17:59 13.01.2026

  • 141 Страшно е

    4 0 Отговор

    До коментар #137 от "Прав сте":

    раша си заминава няма вече пушечно месо

    18:00 13.01.2026

  • 142 Гориил

    2 0 Отговор
    А бе и ние се мислехме за сила

    18:00 13.01.2026

  • 143 Копейка

    3 0 Отговор

    До коментар #133 от "Копей,":

    Аз няма да превалутирам нищо, първо защото няма какво, от посолството не са ми плащали повече от 2 год. и второ защото съм против еврото.

    18:00 13.01.2026

  • 144 604

    0 1 Отговор

    До коментар #133 от "Копей,":

    ми койт има превалутира, койт ги духъ зъ дрогъ немъ!!!!

    18:00 13.01.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Руски колективен крепостен

    5 1 Отговор

    До коментар #128 от "хаха🤣":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?Да вадим ли водката?

    18:01 13.01.2026

  • 147 Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен

    2 1 Отговор

    До коментар #139 от "604":

    Запецна ли дърта развалина самотна копейкаджийска от бунищата папагалска ХА-ХА -ХА .. Не се убивай пaцyyyлe необходим си още да се показва публично какви ненужни oтпадъци чакат мизерна раша да ги отърве от мъките Ха Ха Ха😂 Как се чувства една самотна,безполезна, дрьта подигравана и ненужна развалина?😅4 години вече квиичиш едно и също дръъът низвeeргнат пaaaцyyл самотен! А 2,5 милиона ненyужни раши бяха пратени в един по добър свят.Отървaй се от мъкитe Mиризлив пaaaцyлe. Или аз да те отървам с един пaрeн чyк в прaзната и дъртaa крaтyyна? Но си полезен идиooт,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървeната гaванка за голяма нyжда ,нaвлякъл руската гъбинa и зaвит с родoпcкото oдeяло нещастен полyидиoт няма да дoчакаш никога мизeрните раши в България и да станат всички зле като ненужния дрьт прьч а така ще си yмрeeш пoтънал в изпрaaжненията си ХА ХА ХА 😆 ще отидеш при майка си циганката в грoба никога не видял жива рашистка орка в България Ха Ха Ха🤣😂

    18:01 13.01.2026

  • 148 Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен

    2 1 Отговор

    До коментар #135 от "И на човека ли се нервира :)))":

    Запецна ли дърта развалина самотна копейкаджийска от бунищата папагалска ХА-ХА -ХА .. Не се убивай пaцyyyлe необходим си още да се показва публично какви ненужни oтпадъци чакат мизерна раша да ги отърве от мъките Ха Ха Ха😂 Как се чувства една самотна,безполезна, дрьта подигравана и ненужна развалина?😅4 години вече квиичиш едно и също дръъът низвeeргнат пaaaцyyл самотен! А 2,5 милиона ненyужни раши бяха пратени в един по добър свят.Отървaй се от мъкитe Mиризлив пaaaцyлe. Или аз да те отървам с един пaрeн чyк в прaзната и дъртaa крaтyyна? Но си полезен идиooт,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървeната гaванка за голяма нyжда ,нaвлякъл руската гъбинa и зaвит с родoпcкото oдeяло нещастен полyидиoт няма да дoчакаш никога мизeрните раши в България и да станат всички зле като ненужния дрьт прьч а така ще си yмрeeш пoтънал в изпрaaжненията си ХА ХА ХА 😆 ще отидеш при майка си циганката в грoба никога не видял жива рашистка орка в България Ха Ха Ха🤣😂

    Коментиран от #154

    18:02 13.01.2026

  • 149 Супер си пацулке

    1 1 Отговор

    До коментар #132 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":

    Нали знайш, че много та обичам като лееш тъпотията си и показваш че си глупака, емблема на запада. :)) Ша та бъзгам така лекинко, за да не се откажеш, че два дена те нервирам. Ни излиза лесно толкова тъпота. Нищо че си глупак. :)) Я знам, че много ми се ядосваш като ти кажа глупак. :))

    Коментиран от #160

    18:02 13.01.2026

  • 150 проскубан 🐀,

    2 1 Отговор

    До коментар #145 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":

    Ха-ха ! Спирай ракията , наблегни на бахура ! Писането не е за теб по разбираеми за медицината причини !

    Коментиран от #156

    18:02 13.01.2026

  • 151 Руската пропаганда

    2 0 Отговор

    До коментар #140 от "Ха ХаХа":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #158

    18:02 13.01.2026

  • 152 емилян фторокласен

    0 1 Отговор
    е нема да живее ве4но и много от света не им е симпатико ве4е

    18:02 13.01.2026

  • 153 Само, че

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Да живее Украйна!":

    тя е дрогирана проста-тутка.

    18:03 13.01.2026

  • 154 Супер си

    0 2 Отговор

    До коментар #148 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":

    лей тъпота пацулке! :))) Нали98 знайш, че си глупак? :))

    Коментиран от #161

    18:03 13.01.2026

  • 155 Гошо

    0 0 Отговор
    Кой па ви верва на глупавата пропаганда вече....

    18:03 13.01.2026

  • 156 Руската пропаганда опростачва

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "проскубан 🐀,":

    И винаги има за цел глупака 😄.

    18:03 13.01.2026

  • 157 Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Тъ пей":

    Запецна ли дърта развалина самотна копейкаджийска от бунищата папагалска ХА-ХА -ХА .. Не се убивай пaцyyyлe необходим си още да се показва публично какви ненужни oтпадъци чакат мизерна раша да ги отърве от мъките Ха Ха Ха😂 Как се чувства една самотна,безполезна, дрьта подигравана и ненужна развалина?😅4 години вече квиичиш едно и също дръъът низвeeргнат пaaaцyyл самотен! А 2,5 милиона ненyужни раши бяха пратени в един по добър свят.Отървaй се от мъкитe Mиризлив пaaaцyлe. Или аз да те отървам с един пaрeн чyк в прaзната и дъртaa крaтyyна? Но си полезен идиooт,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървeната гaванка за голяма нyжда ,нaвлякъл руската гъбинa и зaвит с родoпcкото oдeяло нещастен полyидиoт няма да дoчакаш никога мизeрните раши в България и да станат всички зле като ненужния дрьт прьч а така ще си yмрeeш пoтънал в изпрaaжненията си ХА ХА ХА 😆 ще отидеш при майка си циганката в грoба никога не видял жива рашистка орка в България Ха Ха Ха🤣😂

    18:03 13.01.2026

  • 158 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #151 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    18:03 13.01.2026

  • 159 Браво браво

    0 0 Отговор
    Само бой по руските окупатори

    18:04 13.01.2026

  • 160 интересно 🤔,

    0 0 Отговор

    До коментар #149 от "Супер си пацулке":

    За някои като пъцуля глуп....пак е суперлатив ....Кога някой ще му каже , че е умен , като не е ...

    18:04 13.01.2026

  • 161 Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен

    0 0 Отговор

    До коментар #154 от "Супер си":

    Запецна ли дърта развалина самотна копейкаджийска от бунищата папагалска ХА-ХА -ХА .. Не се убивай пaцyyyлe необходим си още да се показва публично какви ненужни oтпадъци чакат мизерна раша да ги отърве от мъките Ха Ха Ха😂 Как се чувства една самотна,безполезна, дрьта подигравана и ненужна развалина?😅4 години вече квиичиш едно и също дръъът низвeeргнат пaaaцyyл самотен! А 2,5 милиона ненyужни раши бяха пратени в един по добър свят.Отървaй се от мъкитe Mиризлив пaaaцyлe. Или аз да те отървам с един пaрeн чyк в прaзната и дъртaa крaтyyна? Но си полезен идиooт,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървeната гaванка за голяма нyжда ,нaвлякъл руската гъбинa и зaвит с родoпcкото oдeяло нещастен полyидиoт няма да дoчакаш никога мизeрните раши в България и да станат всички зле като ненужния дрьт прьч а така ще си yмрeeш пoтънал в изпрaaжненията си ХА ХА ХА 😆 ще отидеш при майка си циганката в грoба никога не видял жива рашистка орка в България Ха Ха Ха🤣😂

    18:04 13.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания