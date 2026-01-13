Генерал Сирски: Спряхме руснаците! Путин много иска Одеса, за да отреже Украйна от морето

Плановете на руските войски през 2025 г. да окупират десния бряг на Херсонска област и да достигнат Одеса бяха провалени. Това подчертава главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски.
Както посочва Сирски в социалната мрежа Facebook, миналата година е била голямо изпитание за Украйна: "Русия се стремеше да завърши войната срещу Украйна с разгром, налагайки ни своите условия от позицията на силата. Опита се да завземе останалата част от териториите на Донецка, Луганска и Запорожска области, десния бряг на Херсонска област, имаше намерение да излезе до Одеса, за да ни отреже изцяло достъпа към морето“.
В същото време, както отбелязва генералът, Силите за отбрана на Украйна не допускат критични пробиви на противника, провалиха плановете му и многократно го принудиха да отлага планираните операции.
"Устояхме. Защото нашите войници работеха на границата, с пълна самоотдаденост, нанасяйки на руските сили максимални загуби и намалявайки през годината вражеската армия с повече от 418 хиляди убити и ранени“, подчертава Сирски.
В същото време, благодарение на ефективната бойна работа на Силите за отбрана на Украйна, руските сили от дълго време не са в състояние да увеличат собствените си сили, тъй като украинските защитници всеки месец унищожават повече руски военни, отколкото Русия набира.
"В същото време, през 2025 г. успяхме да намалим броя на собствените си загуби на личен състав с 13 процента“, подчертава Сирски.
Според него, тази година доказа, че Силите за отбрана са способни систематично да изтощават руските сили и значително да намалят техния потенциал.
"Силите за отбрана не позволиха на агресора да реализира плановете си, запазиха стратегическите си позиции и подготвиха основата за по-нататъшни действия“, отбелязва Сирски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #17, #79
17:26 13.01.2026
2 Българин
Коментиран от #21, #26, #29, #32
17:27 13.01.2026
3 Да живее Украйна!
Коментиран от #109, #153
17:28 13.01.2026
4 Сирски
Всички сте смъркачи! Халюцинирате.
17:28 13.01.2026
5 Слава на Украйна
Коментиран от #24, #117
17:29 13.01.2026
6 Спряхте ги със ЗАД....
Коментиран от #59
17:29 13.01.2026
7 Защо така другари
17:29 13.01.2026
8 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
17:29 13.01.2026
9 ФЕЙК - либераст
17:30 13.01.2026
10 си дзън
Коментиран от #19, #43, #47, #93
17:30 13.01.2026
11 Сандо
17:30 13.01.2026
12 даже русофоборчагите
17:30 13.01.2026
13 Браво и Победа Велика Украйна
Коментиран от #25, #137
17:30 13.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 интересно 🤔,
Коментиран от #35
17:31 13.01.2026
16 Бялджип
17:31 13.01.2026
17 Кои братушки?
До коментар #1 от "Българин":У украинците и руснаците са наследници на войници сражавали се за Вяра и Свобода на България.
Коментиран от #27
17:31 13.01.2026
18 оня с питон.я
Коментиран от #108
17:31 13.01.2026
19 Пропагандата
До коментар #10 от "си дзън":винаги се цели в глупака!
Коментиран от #40
17:31 13.01.2026
20 горски
17:31 13.01.2026
21 един джафкащ дет се прави на Българин
До коментар #2 от "Българин":тук винаги е бил гола вода
17:32 13.01.2026
22 Факт
17:32 13.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сложих минус
До коментар #5 от "Слава на Украйна":за славене на фашизма в Украйна!
17:32 13.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ТОЯ Е ПЪЛЕН ДЕ.....БИЛ
До коментар #2 от "Българин":АМ ЧИ ПО ТАЯ ЛОГИКА ТЕ ВСУ ПРОВАЛИХА И ПЛАНОВЕТЕ ЗА ПРЕВЗЕМАНЕ НА ЛВОВ
А КАК СТОИ ВЪПРОСА ЗА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ОРЕХОВ И КОНСТАНТИНОВКА
ЩОТО ЗА ПОКРОВСК МИРНОГРАД И КУПЯНСК ВЕЧЕ СА ЯСНИ.
СМО ТИ МОМЧЕТО СИ ПО ТЪП И ОТ НЕГО
ПОНЕЖЕ МУ ВЯРВАШ
17:33 13.01.2026
27 Българин
До коментар #17 от "Кои братушки?":Колега-добре,че руския император дойде основно с украинци-ако бяха руснаци-още нямаше да сме свободни....
Коментиран от #51, #56, #71
17:33 13.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хихи
17:34 13.01.2026
31 Браво Сирски смазахте ги тотално
Коментиран от #38
17:34 13.01.2026
32 И какво като си ИИ
До коментар #2 от "Българин":На украинците не им става по-добре от този "факт". Ако няма мир скоро нещата може да излязат извън контрол. И тогава ще се разбере у нас, кой е българин и кой не е.
17:34 13.01.2026
33 Иван
17:34 13.01.2026
34 Налейте да пием
Как ще се спи ,другари?
Във водката е спасението.
17:34 13.01.2026
35 оня
До коментар #15 от "интересно 🤔,":Укрите са като макетата - лъжат , мажат и все другите им виновни .
17:35 13.01.2026
36 хихи
До коментар #29 от "Не си българин":и репарации, ще трябвада плащаме и като ни освободят и паметник ще им правиммм
17:35 13.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Браво
17:36 13.01.2026
40 си дзън
До коментар #19 от "Пропагандата":„Всяко тържество на българите е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое.
Те трябва да бъдат притежание на русите или по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!” – Аксаков-син
Коментиран от #48
17:36 13.01.2026
41 Григор
17:37 13.01.2026
42 Българите
До коментар #29 от "Не си българин":явно са достатъчно глупави, за да застават на грешната страна на историята! Бяха един път с фашизма, сега за втори път!
Коментиран от #61
17:37 13.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хахахааа
До коментар #29 от "Не си българин":Зеленски разгроми коалиция от примитивни и бедни диктатури и вече 4 години ги мачка. русия,китай(1,6 милиарда),иран,индия( 1,3 милиарда),северна корея която дори изпрати и пушечно месо жълтури,венецуела, Куба,южна африка,над 4 милиарда срещу Украйна и са разгромени... докато западно Европейци са на почивки и по зимни курорти, рашите клети мрат в окопите
Коментиран от #66, #70
17:37 13.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Цвете
17:38 13.01.2026
47 Това е безспорен
До коментар #10 от "си дзън":Факт.
17:38 13.01.2026
48 Пропагандата
До коментар #40 от "си дзън":винаги се цели в глупака!
17:39 13.01.2026
49 Мишел
17:39 13.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ха хи хо
До коментар #27 от "Българин":"руския император дойде основно с украинци", ахахаххаа! Даже императора е бил украинец, по линия на лелинката на вуйчото по стринкина линия! Или пък е бил македонец! Абе важното е да не са руснаци!
Коментиран от #57
17:40 13.01.2026
52 Генерал Сирски ,
17:40 13.01.2026
53 Ето го
До коментар #45 от "Атина Палада":Крадеца откраднал ник и лъжеца дегенерат, показващ упадъка и фашизма залял запада!
Коментиран от #111
17:40 13.01.2026
54 Червеноризец Хлабав
За кво чакаме ние с мойта другарка на Дунав мост е тоя студ?!
Сума питки омесихме!
17:40 13.01.2026
55 Пич
17:40 13.01.2026
56 Почети малко
До коментар #27 от "Българин":Не се излагай с такива коментари. Започни с Бялата Гвардия.
17:41 13.01.2026
57 Българин
До коментар #51 от "Ха хи хо":всъщност 12 % е руснак и другото до 100-немец -четете,колеги-книгите са за това
17:41 13.01.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Механик
До коментар #6 от "Спряхте ги със ЗАД....":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
17:42 13.01.2026
60 Владимир Путин, президент
Единствено по времето на СССР имаше някъв шанс да станем хора, но отново па pyccки сами го пpocрахме.
От тук насетне пътя е упадък и вътрешни войни с чеченци и таджики
17:42 13.01.2026
61 Тръмп
До коментар #42 от "Българите":Путин е от страната на булката.
Коментиран от #75
17:42 13.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 женерал на.Сирски
17:43 13.01.2026
64 Ами
наистина загубите в жива сила на окраина през
2025 година са по-малки от загубите през 2024 година.
17:43 13.01.2026
65 Защо не е одобрено видеото
Коментиран от #69
17:43 13.01.2026
66 Е що опряха до теб глупака
До коментар #44 от "Хахахааа":да показваш упадъка на запада да се занимават с лъжи и пропаганда срещу Русия. :)))
17:44 13.01.2026
67 о.з.старшина - артелчик, пенсионер
Др. Путин каза, че ще превземем Одеса, но първо трябва да превземем Покровск!
17:44 13.01.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Леле колко си просЗД
До коментар #44 от "Хахахааа":Не се излагай.
17:44 13.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 хаха🤣
До коментар #61 от "Тръмп":не е от страната на булката, Пуся е самата малка булка на Си 🤣🤣🤣
17:45 13.01.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Някой
От самото начало казах, че логичното е да искат поне подарената от Ленин Новорусия - Одеса и още много, та даже и Молдова. Може да ги върнат с граници от преди СССР. Иначе да ги отрежат от море е логична цел.
17:45 13.01.2026
78 Ами ако си българин
До коментар #62 от "Швейк":ще знаеш кой е българин!
17:46 13.01.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 доктор
До коментар #71 от "ЗА СВЕДЕНИЕ":Руска нация няма.Руснаците не са християни.
Коментиран от #134
17:46 13.01.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Тервел
Коментиран от #140
17:46 13.01.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Е разгеле
До коментар #76 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":Два дена се мъчих да изкарам тъпотията на глупака за да покаже деградацията и емблемата на запада! :))
Коментиран от #91
17:47 13.01.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 604
17:48 13.01.2026
88 Два Дълги Нептуна
17:48 13.01.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Факти
17:48 13.01.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Ама що ми сложи минус бя пацуля
До коментар #85 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":Я два дена се мъча с глупака! :))
Коментиран от #99
17:49 13.01.2026
93 Така е
До коментар #10 от "си дзън":докато европейците и американците си обикалят по екскурзии и си гледат живота, 2 000 000 са вече под земята, загинали напълно безсмислено в Украйна, за тоя дето духа.
17:49 13.01.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Намаляват русофилските подлоги
До коментар #85 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":Дърти,бедни,гладни... След десетина години няма да ги има по естествени причини.Нека да се гаврим с тях докато още ги има.
Коментиран от #125
17:50 13.01.2026
99 Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен
До коментар #92 от "Ама що ми сложи минус бя пацуля":Запецна ли дърта развалина самотна копейкаджийска от бунищата папагалска ХА-ХА -ХА .. Не се убивай пaцyyyлe необходим си още да се показва публично какви ненужни oтпадъци чакат мизерна раша да ги отърве от мъките Ха Ха Ха😂 Как се чувства една самотна,безполезна, дрьта подигравана и ненужна развалина?😅4 години вече квиичиш едно и също дръъът низвeeргнат пaaaцyyл самотен! А 2,5 милиона ненyужни раши бяха пратени в един по добър свят.Отървaй се от мъкитe Mиризлив пaaaцyлe. Или аз да те отървам с един пaрeн чyк в прaзната и дъртaa крaтyyна? Но си полезен идиooт,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървeната гaванка за голяма нyжда ,нaвлякъл руската гъбинa и зaвит с родoпcкото oдeяло нещастен полyидиoт няма да дoчакаш никога мизeрните раши в България и да станат всички зле като ненужния дрьт прьч а така ще си yмрeeш пoтънал в изпрaaжненията си ХА ХА ХА 😆 ще отидеш при майка си циганката в грoба никога не видял жива рашистка орка в България Ха Ха Ха🤣😂
Коментиран от #112
17:50 13.01.2026
100 Гост
17:51 13.01.2026
101 ежко
17:51 13.01.2026
102 Няма ли да сложиш
До коментар #91 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":идно плюсче. Я толкова се старая да ти извадя тъпотията. Два дена бъзгам глупака и му казвам колко е глупав. Да не мислиш чи ми бе лесно? :))
17:51 13.01.2026
103 село мое , 🐮
До коментар #91 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":Много , много си проЗСТ !
Коментиран от #110, #116
17:51 13.01.2026
104 Ахъ
Коментиран от #128
17:51 13.01.2026
105 Копейкотрошач
До коментар #97 от "604":Вратленцето ти колко ще издържи?
Коментиран от #131
17:51 13.01.2026
106 жоро
Сирски е мечтател!
Там където руснаците са спряли е защото украинците са избягали и няма с кого да воюват!
17:51 13.01.2026
107 Урсул фон дер Бандер
17:51 13.01.2026
108 Историк
До коментар #18 от "оня с питон.я":Невъзможно е Одеса да е руска, защото самата Украйна е много по-стара държава от Русия. Когато Украйна е съществувала, такава държава като Русия е нямало. Затова няма как, който и да е украински град да бил руски.
Коментиран от #119
17:52 13.01.2026
109 гост
До коментар #3 от "Да живее Украйна!":Една кофа л.на!
17:52 13.01.2026
110 Там пишеше
До коментар #103 от "село мое , 🐮":Руската пропаганда винаги има за цел глупака
17:52 13.01.2026
111 Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен
До коментар #53 от "Ето го":Запецна ли дърта развалина самотна копейкаджийска от бунищата папагалска ХА-ХА -ХА .. Не се убивай пaцyyyлe необходим си още да се показва публично какви ненужни oтпадъци чакат мизерна раша да ги отърве от мъките Ха Ха Ха😂 Как се чувства една самотна,безполезна, дрьта подигравана и ненужна развалина?😅4 години вече квиичиш едно и също дръъът низвeeргнат пaaaцyyл самотен! А 2,5 милиона ненyужни раши бяха пратени в един по добър свят.Отървaй се от мъкитe Mиризлив пaaaцyлe. Или аз да те отървам с един пaрeн чyк в прaзната и дъртaa крaтyyна? Но си полезен идиooт,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървeната гaванка за голяма нyжда ,нaвлякъл руската гъбинa и зaвит с родoпcкото oдeяло нещастен полyидиoт няма да дoчакаш никога мизeрните раши в България и да станат всички зле като ненужния дрьт прьч а така ще си yмрeeш пoтънал в изпрaaжненията си ХА ХА ХА 😆 ще отидеш при майка си циганката в грoба никога не видял жива рашистка орка в България Ха Ха Ха🤣😂
17:52 13.01.2026
112 Плюсчето от теб ли ми е скъпа :))
До коментар #99 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":Дано си оценил усилията ми два дена да нервирам глупака. :))) Ти си емблема на деградацията на запада! Мноо тъ обичам!
Коментиран от #120
17:52 13.01.2026
113 Смешник
17:52 13.01.2026
114 СТО ПЪТИ ТИ КАЗАХ
До коментар #95 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":КРАСТАВИЦАТА ОТЗАД А ЧУШКАТА ОТПРЕД АМА ТИ ПАК ГИ ОБЪРКА И СЕГА КЪЛНЕШ КВИЧИШ И ВЛАЧИШ ДУПЕ ПО ПЛОЧКИТЕ
Коментиран от #118
17:52 13.01.2026
115 овч, 🐑
До коментар #91 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":ХЕМ ДЪРТ , ХЕМ НЕНУЖЕН , НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ И ПЪЦУЛ ........ХА-ХА ! Голям смях !
17:53 13.01.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 гост
До коментар #5 от "Слава на Украйна":Една кофа л.на -това е украйна!
17:53 13.01.2026
118 Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен
До коментар #114 от "СТО ПЪТИ ТИ КАЗАХ":Запецна ли дърта развалина самотна копейкаджийска от бунищата папагалска ХА-ХА -ХА .. Не се убивай пaцyyyлe необходим си още да се показва публично какви ненужни oтпадъци чакат мизерна раша да ги отърве от мъките Ха Ха Ха😂 Как се чувства една самотна,безполезна, дрьта подигравана и ненужна развалина?😅4 години вече квиичиш едно и също дръъът низвeeргнат пaaaцyyл самотен! А 2,5 милиона ненyужни раши бяха пратени в един по добър свят.Отървaй се от мъкитe Mиризлив пaaaцyлe. Или аз да те отървам с един пaрeн чyк в прaзната и дъртaa крaтyyна? Но си полезен идиooт,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървeната гaванка за голяма нyжда ,нaвлякъл руската гъбинa и зaвит с родoпcкото oдeяло нещастен полyидиoт няма да дoчакаш никога мизeрните раши в България и да станат всички зле като ненужния дрьт прьч а така ще си yмрeeш пoтънал в изпрaaжненията си ХА ХА ХА 😆 ще отидеш при майка си циганката в грoба никога не видял жива рашистка орка в България Ха Ха Ха🤣😂
Коментиран от #135
17:53 13.01.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 даниел криSStoffSSен
17:54 13.01.2026
122 oгнянминчев
Супер! Значи повече не е нужно европейския данакоплатец да хвърля и едно евро, в тази бездънна каца.
17:54 13.01.2026
123 Ццц
Коментиран от #133
17:54 13.01.2026
124 гост
17:55 13.01.2026
125 Дай дългататъпотия за пацуля
До коментар #98 от "Намаляват русофилските подлоги":Това късото е тъпо, ама не е като емблемата на глупака показваща деградацията на запада. :)) Сеа ще те държа, чи оня ден та изпуснах и после двеа дена се мъчих да ти изкарам тъпотата. :)) Ша та бъзгам така лекинко, да държа неврвата на глупака! :))
Коментиран от #132
17:55 13.01.2026
126 брендо
17:55 13.01.2026
127 Цомчо Плюнката
17:56 13.01.2026
128 хаха🤣
До коментар #104 от "Ахъ":това е старо лафче за Русия, но много вярно - Русия: Ще, ше, ще...и накрая винаги всичко приключва много трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣🤣🤣
Коментиран от #139, #146
17:56 13.01.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Копей,
До коментар #123 от "Ццц":Превалутира ли левовете в евро?
Коментиран от #138, #143, #144
17:58 13.01.2026
134 Ха ХаХа
До коментар #80 от "доктор":Простак 500 %
17:58 13.01.2026
135 И на човека ли се нервира :)))
До коментар #118 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":Той те уцели май у десетката. Убаво е да си глупак Емблема на тъъпотата! :)) Я лекинко само бъзгам глупака, да не се34 откаже да показва деградацията на запада! :))
Коментиран от #148
17:58 13.01.2026
136 проскубан 🐀,
До коментар #116 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":ДА ТИ ИМАМ НИКА АЗ НА ТЕБ ! Къде се раждате такива умни и красиви , че да дойдем да ви помогнем да се отървете от теглото си ! Гладът и студът са най-лошите съветници за бедняка ! Факт !
Коментиран от #145
17:58 13.01.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Тъ пей
До коментар #133 от "Копей,":теб ко те вълнува ко прави човека.
Коментиран от #157
17:59 13.01.2026
139 604
До коментар #128 от "хаха🤣":мъ ти тролиш зъ 2 линий ве , че даже и не го отрочаш, опити даже няма......тръгнъл крепостните да ги мисли, виш съ че си съ вмирисъл ве муохъл!!! пайахахахахахя....ти на живо ще си трагедия ве .....чак жал ме хваща ......
Коментиран от #147
17:59 13.01.2026
140 Ха ХаХа
До коментар #82 от "Тервел":Откъде ще ги вземе след като всички са цезказармени еераси като теб
Коментиран от #151
17:59 13.01.2026
141 Страшно е
До коментар #137 от "Прав сте":раша си заминава няма вече пушечно месо
18:00 13.01.2026
142 Гориил
18:00 13.01.2026
143 Копейка
До коментар #133 от "Копей,":Аз няма да превалутирам нищо, първо защото няма какво, от посолството не са ми плащали повече от 2 год. и второ защото съм против еврото.
18:00 13.01.2026
144 604
До коментар #133 от "Копей,":ми койт има превалутира, койт ги духъ зъ дрогъ немъ!!!!
18:00 13.01.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Руски колективен крепостен
До коментар #128 от "хаха🤣":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?Да вадим ли водката?
18:01 13.01.2026
147 Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен
До коментар #139 от "604":Запецна ли дърта развалина самотна копейкаджийска от бунищата папагалска ХА-ХА -ХА .. Не се убивай пaцyyyлe необходим си още да се показва публично какви ненужни oтпадъци чакат мизерна раша да ги отърве от мъките Ха Ха Ха😂 Как се чувства една самотна,безполезна, дрьта подигравана и ненужна развалина?😅4 години вече квиичиш едно и също дръъът низвeeргнат пaaaцyyл самотен! А 2,5 милиона ненyужни раши бяха пратени в един по добър свят.Отървaй се от мъкитe Mиризлив пaaaцyлe. Или аз да те отървам с един пaрeн чyк в прaзната и дъртaa крaтyyна? Но си полезен идиooт,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървeната гaванка за голяма нyжда ,нaвлякъл руската гъбинa и зaвит с родoпcкото oдeяло нещастен полyидиoт няма да дoчакаш никога мизeрните раши в България и да станат всички зле като ненужния дрьт прьч а така ще си yмрeeш пoтънал в изпрaaжненията си ХА ХА ХА 😆 ще отидеш при майка си циганката в грoба никога не видял жива рашистка орка в България Ха Ха Ха🤣😂
18:01 13.01.2026
148 Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен
До коментар #135 от "И на човека ли се нервира :)))":Запецна ли дърта развалина самотна копейкаджийска от бунищата папагалска ХА-ХА -ХА .. Не се убивай пaцyyyлe необходим си още да се показва публично какви ненужни oтпадъци чакат мизерна раша да ги отърве от мъките Ха Ха Ха😂 Как се чувства една самотна,безполезна, дрьта подигравана и ненужна развалина?😅4 години вече квиичиш едно и също дръъът низвeeргнат пaaaцyyл самотен! А 2,5 милиона ненyужни раши бяха пратени в един по добър свят.Отървaй се от мъкитe Mиризлив пaaaцyлe. Или аз да те отървам с един пaрeн чyк в прaзната и дъртaa крaтyyна? Но си полезен идиooт,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървeната гaванка за голяма нyжда ,нaвлякъл руската гъбинa и зaвит с родoпcкото oдeяло нещастен полyидиoт няма да дoчакаш никога мизeрните раши в България и да станат всички зле като ненужния дрьт прьч а така ще си yмрeeш пoтънал в изпрaaжненията си ХА ХА ХА 😆 ще отидеш при майка си циганката в грoба никога не видял жива рашистка орка в България Ха Ха Ха🤣😂
Коментиран от #154
18:02 13.01.2026
149 Супер си пацулке
До коментар #132 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":Нали знайш, че много та обичам като лееш тъпотията си и показваш че си глупака, емблема на запада. :)) Ша та бъзгам така лекинко, за да не се откажеш, че два дена те нервирам. Ни излиза лесно толкова тъпота. Нищо че си глупак. :)) Я знам, че много ми се ядосваш като ти кажа глупак. :))
Коментиран от #160
18:02 13.01.2026
150 проскубан 🐀,
До коментар #145 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":Ха-ха ! Спирай ракията , наблегни на бахура ! Писането не е за теб по разбираеми за медицината причини !
Коментиран от #156
18:02 13.01.2026
151 Руската пропаганда
До коментар #140 от "Ха ХаХа":Има за цел глупака.
Коментиран от #158
18:02 13.01.2026
152 емилян фторокласен
18:02 13.01.2026
153 Само, че
До коментар #3 от "Да живее Украйна!":тя е дрогирана проста-тутка.
18:03 13.01.2026
154 Супер си
До коментар #148 от "Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен":лей тъпота пацулке! :))) Нали98 знайш, че си глупак? :))
Коментиран от #161
18:03 13.01.2026
155 Гошо
18:03 13.01.2026
156 Руската пропаганда опростачва
До коментар #150 от "проскубан 🐀,":И винаги има за цел глупака 😄.
18:03 13.01.2026
157 Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен
До коментар #138 от "Тъ пей":Запецна ли дърта развалина самотна копейкаджийска от бунищата папагалска ХА-ХА -ХА .. Не се убивай пaцyyyлe необходим си още да се показва публично какви ненужни oтпадъци чакат мизерна раша да ги отърве от мъките Ха Ха Ха😂 Как се чувства една самотна,безполезна, дрьта подигравана и ненужна развалина?😅4 години вече квиичиш едно и също дръъът низвeeргнат пaaaцyyл самотен! А 2,5 милиона ненyужни раши бяха пратени в един по добър свят.Отървaй се от мъкитe Mиризлив пaaaцyлe. Или аз да те отървам с един пaрeн чyк в прaзната и дъртaa крaтyyна? Но си полезен идиooт,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървeната гaванка за голяма нyжда ,нaвлякъл руската гъбинa и зaвит с родoпcкото oдeяло нещастен полyидиoт няма да дoчакаш никога мизeрните раши в България и да станат всички зле като ненужния дрьт прьч а така ще си yмрeeш пoтънал в изпрaaжненията си ХА ХА ХА 😆 ще отидеш при майка си циганката в грoба никога не видял жива рашистка орка в България Ха Ха Ха🤣😂
18:03 13.01.2026
158 Така е
До коментар #151 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
18:03 13.01.2026
159 Браво браво
18:04 13.01.2026
160 интересно 🤔,
До коментар #149 от "Супер си пацулке":За някои като пъцуля глуп....пак е суперлатив ....Кога някой ще му каже , че е умен , като не е ...
18:04 13.01.2026
161 Дърттт пaцyyyyл миризлииив ненужен
До коментар #154 от "Супер си":Запецна ли дърта развалина самотна копейкаджийска от бунищата папагалска ХА-ХА -ХА .. Не се убивай пaцyyyлe необходим си още да се показва публично какви ненужни oтпадъци чакат мизерна раша да ги отърве от мъките Ха Ха Ха😂 Как се чувства една самотна,безполезна, дрьта подигравана и ненужна развалина?😅4 години вече квиичиш едно и също дръъът низвeeргнат пaaaцyyл самотен! А 2,5 милиона ненyужни раши бяха пратени в един по добър свят.Отървaй се от мъкитe Mиризлив пaaaцyлe. Или аз да те отървам с един пaрeн чyк в прaзната и дъртaa крaтyyна? Но си полезен идиooт,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървeната гaванка за голяма нyжда ,нaвлякъл руската гъбинa и зaвит с родoпcкото oдeяло нещастен полyидиoт няма да дoчакаш никога мизeрните раши в България и да станат всички зле като ненужния дрьт прьч а така ще си yмрeeш пoтънал в изпрaaжненията си ХА ХА ХА 😆 ще отидеш при майка си циганката в грoба никога не видял жива рашистка орка в България Ха Ха Ха🤣😂
18:04 13.01.2026