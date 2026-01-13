Генерал Сирски: Спряхме руснаците! Путин много иска Одеса, за да отреже Украйна от морето

Плановете на руските войски през 2025 г. да окупират десния бряг на Херсонска област и да достигнат Одеса бяха провалени. Това подчертава главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски.

Както посочва Сирски в социалната мрежа Facebook, миналата година е била голямо изпитание за Украйна: "Русия се стремеше да завърши войната срещу Украйна с разгром, налагайки ни своите условия от позицията на силата. Опита се да завземе останалата част от териториите на Донецка, Луганска и Запорожска области, десния бряг на Херсонска област, имаше намерение да излезе до Одеса, за да ни отреже изцяло достъпа към морето“.



В същото време, както отбелязва генералът, Силите за отбрана на Украйна не допускат критични пробиви на противника, провалиха плановете му и многократно го принудиха да отлага планираните операции.



"Устояхме. Защото нашите войници работеха на границата, с пълна самоотдаденост, нанасяйки на руските сили максимални загуби и намалявайки през годината вражеската армия с повече от 418 хиляди убити и ранени“, подчертава Сирски.



В същото време, благодарение на ефективната бойна работа на Силите за отбрана на Украйна, руските сили от дълго време не са в състояние да увеличат собствените си сили, тъй като украинските защитници всеки месец унищожават повече руски военни, отколкото Русия набира.



"В същото време, през 2025 г. успяхме да намалим броя на собствените си загуби на личен състав с 13 процента“, подчертава Сирски.



Според него, тази година доказа, че Силите за отбрана са способни систематично да изтощават руските сили и значително да намалят техния потенциал.



"Силите за отбрана не позволиха на агресора да реализира плановете си, запазиха стратегическите си позиции и подготвиха основата за по-нататъшни действия“, отбелязва Сирски.