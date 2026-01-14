На 86 почина Клодет Колвин - една от първите активистки на борбата с расизма в САЩ ВИДЕО

Клодет Колвин, пионер в движението за граждански права в Съединените щати, почина на 86-годишна възраст.

„С дълбока тъга фондация „Клодет Колвин“ и семейството съобщават за смъртта на Клодет Колвин, обичана майка, баба и пионер в движението за граждански права“, се казва в изявление на организацията.

През март 1955 г. Колвин, 15-годишна чернокожа ученичка от Монтгомъри, Алабама, отказва да отстъпи мястото си в автобус на бял пътник, обяснявайки, че е платила билета и че това е нейно конституционно право. Впоследствие е арестувана.