Русия атакува масирано родния град на Зеленски. 45 000 останаха без ток, над 700 жилища са без отопление в Кривой рог

Руската армия извърши тази нощ масирана атака с дронове срещу украинския град Кривой Рог, оставяйки жителите без ток и отопление, съобщи в своя Telegram канал Александър Вилкул, председател на Градския съвет за отбрана.
„Над 45 000 клиенти останаха без ток, а над 700 домове - без отопление“, се казва в изявлението, цитирано от УНИАН.
Вилкул призова жителите да се запасят с вода, ако е възможно.
„Помпените станции на Градското водоснабдяване преминаха на генератори. Поддържаме водата в системата, но налягането ще бъде по-ниско“, отбеляза той.
Ръководителят на Градския съвет за отбрана описа и ситуацията с топлоснабдяването след атаката.
Той предупреди гражданите, че лекият железопътен транспорт в града ще бъде спрян от работа в сряда, 14 януари, сутринта.
„Щабът за реагиране при бедствия вече работи. Пожелавам успех на работниците в енергетиката, отоплението и комуналните услуги. И им благодаря за упоритата им работа в ледения студ“, написа ръководителят на Съвета за отбрана на града.
1 Путинистче идиотче
Коментиран от #11
06:46 14.01.2026
2 МАЙДАН
06:49 14.01.2026
3 И Киев е Руски
06:49 14.01.2026
4 Чудя се
06:50 14.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вацев
06:51 14.01.2026
7 Българин
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Пиши на български бе кретень.
Коментиран от #8
06:52 14.01.2026
8 И Киев е Руски
До коментар #7 от "Българин":Учи руски съсел инак гладен ще ходиш
06:56 14.01.2026
9 И Киев е Руски
Лошата новина: Зеленски ще бъде вашият президент до самия край.
Добрата. е: няма да е дълго
06:59 14.01.2026
10 До последния украинец
07:03 14.01.2026
11 404
До коментар #1 от "Путинистче идиотче":Мирни жители в Покрайна няма.Мирните жители живеят в ислямска Европа
07:16 14.01.2026
12 Владимир Путин, президент
В нашата руска Белгогодска област вече шести ден няма ток, парно, храна, но хората ми са благодарни че ме има и ме благославят по три пъти на ден че ги дарявам с присъствие и разбиране. Дръжте се, Рассия сила майко мила......🎅
07:37 14.01.2026
13 Докъде
Коментиран от #18
07:41 14.01.2026
14 Уточнение
07:47 14.01.2026
15 Хм...
Да не се окаже, че ВСИЧКИ сгради и абонати са без ток, вода и парно.
07:50 14.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Русия
07:57 14.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Боруна Лом
08:02 14.01.2026