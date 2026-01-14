Русия атакува масирано родния град на Зеленски. 45 000 останаха без ток, над 700 жилища са без отопление в Кривой рог

Руската армия извърши тази нощ масирана атака с дронове срещу украинския град Кривой Рог, оставяйки жителите без ток и отопление, съобщи в своя Telegram канал Александър Вилкул, председател на Градския съвет за отбрана.

„Над 45 000 клиенти останаха без ток, а над 700 домове - без отопление“, се казва в изявлението, цитирано от УНИАН.

Вилкул призова жителите да се запасят с вода, ако е възможно.

„Помпените станции на Градското водоснабдяване преминаха на генератори. Поддържаме водата в системата, но налягането ще бъде по-ниско“, отбеляза той.

Ръководителят на Градския съвет за отбрана описа и ситуацията с топлоснабдяването след атаката.

Той предупреди гражданите, че лекият железопътен транспорт в града ще бъде спрян от работа в сряда, 14 януари, сутринта.

„Щабът за реагиране при бедствия вече работи. Пожелавам успех на работниците в енергетиката, отоплението и комуналните услуги. И им благодаря за упоритата им работа в ледения студ“, написа ръководителят на Съвета за отбрана на града.