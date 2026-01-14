Новини
Русия атакува масирано родния град на Зеленски. 45 000 останаха без ток, над 700 жилища са без отопление в Кривой рог
Русия атакува масирано родния град на Зеленски. 45 000 останаха без ток, над 700 жилища са без отопление в Кривой рог

14 Януари, 2026 06:31, обновена 14 Януари, 2026 06:46

В населеното място действа екип за реагиране при бедствия, призоваха жителите се запасят с вода

Русия атакува масирано родния град на Зеленски. 45 000 останаха без ток, над 700 жилища са без отопление в Кривой рог - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия извърши тази нощ масирана атака с дронове срещу украинския град Кривой Рог, оставяйки жителите без ток и отопление, съобщи в своя Telegram канал Александър Вилкул, председател на Градския съвет за отбрана.

„Над 45 000 клиенти останаха без ток, а над 700 домове - без отопление“, се казва в изявлението, цитирано от УНИАН.

Вилкул призова жителите да се запасят с вода, ако е възможно.

„Помпените станции на Градското водоснабдяване преминаха на генератори. Поддържаме водата в системата, но налягането ще бъде по-ниско“, отбеляза той.

Ръководителят на Градския съвет за отбрана описа и ситуацията с топлоснабдяването след атаката.

Той предупреди гражданите, че лекият железопътен транспорт в града ще бъде спрян от работа в сряда, 14 януари, сутринта.

„Щабът за реагиране при бедствия вече работи. Пожелавам успех на работниците в енергетиката, отоплението и комуналните услуги. И им благодаря за упоритата им работа в ледения студ“, написа ръководителят на Съвета за отбрана на града.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путинистче идиотче

    1 35 Отговор
    Нападаме мирни жители. Явно на фронта ни избиват масово.

    Коментиран от #11

    06:46 14.01.2026

  • 2 МАЙДАН

    27 2 Отговор
    Съд за Зеления престъпник !

    06:49 14.01.2026

  • 3 И Киев е Руски

    28 2 Отговор
    Действията на Русия срещу Украйна са легитимни и не са акт на империализъм", пише Antidiplomatico. След пристигането на „Орешник" реториката на макароните се промени драстично. Мелони обяви преговори, а премиерът им заяви, че войните с Русия никога не са довели до нищо добро. Изглежда тези очукани женски кучета разбират само езика на силата

    06:49 14.01.2026

  • 4 Чудя се

    22 0 Отговор
    А по настоящият адрес кога??

    06:50 14.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вацев

    3 17 Отговор
    До часове Тръмпоча удря Иран.

    06:51 14.01.2026

  • 7 Българин

    1 20 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Пиши на български бе кретень.

    Коментиран от #8

    06:52 14.01.2026

  • 8 И Киев е Руски

    25 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Учи руски съсел инак гладен ще ходиш

    06:56 14.01.2026

  • 9 И Киев е Руски

    25 0 Отговор
    Украинци! Две новини за вас.

    Лошата новина: Зеленски ще бъде вашият президент до самия край.

    Добрата. е: няма да е дълго

    06:59 14.01.2026

  • 10 До последния украинец

    18 0 Отговор
    Сирски всичко спира и тока ли спря, на ред са Миколаевска и Оддеска области, а ЕС

    07:03 14.01.2026

  • 11 404

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путинистче идиотче":

    Мирни жители в Покрайна няма.Мирните жители живеят в ислямска Европа

    07:16 14.01.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор
    Това е нищо !!!
    В нашата руска Белгогодска област вече шести ден няма ток, парно, храна, но хората ми са благодарни че ме има и ме благославят по три пъти на ден че ги дарявам с присъствие и разбиране. Дръжте се, Рассия сила майко мила......🎅

    07:37 14.01.2026

  • 13 Докъде

    3 1 Отговор
    ги докара ЕС и селските им мечти

    Коментиран от #18

    07:41 14.01.2026

  • 14 Уточнение

    2 0 Отговор
    Наркоманите по принцип са безродници. Иначе атаката си е част от плана на СВО

    07:47 14.01.2026

  • 15 Хм...

    1 1 Отговор
    Абе, я някой да каже колко общо сгради има в кривия рог и колко общо са абонатите на енергото?
    Да не се окаже, че ВСИЧКИ сгради и абонати са без ток, вода и парно.

    07:50 14.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Русия

    0 0 Отговор
    днес посреща Нова година.У нас руснаците и русияните,също празнуват,като празника е наречен,Банго Василии/Новой год/.Нека ги поздравим и им пожелаем здраве,радост,късмет и смирение пред Отца и Сина божий.По-малко войни и по-вече мир през 2026г.Многая лета ребята.

    07:57 14.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    Изравнявай! До кота 0!

    08:02 14.01.2026

