111 години българско кино: На 13 януари 1915 г. е излъчен първият български филм

13 Януари, 2026

На 13 януари 1915 г. се състои прожекцията на „Българан е галант“ на сценариста и режисьор Васил Гендов.

111 години българско кино: На 13 януари 1915 г. е излъчен първият български филм - 1
Отбелязваме 111-та годишнина от представянето на първия български игрален филм, който се смята за начало на седмото изкуство в страната. На 13 януари 1915 г. се състои прожекцията на „Българан е галант“ на сценариста и режисьор Васил Гендов.

Събитието се състои в столичното кино „Модерен театър“ - първият кинотеатър у нас. В немия черно-бял филм, разказващ за любовните неволи на бонвивана Българан, Васил Гендов е също изпълнител на главната роля. Партнира му актрисата от Народния театър Мара Липина. Сюжетът е повлиян от популярните по онова време комедии на Макс Линдер.

Самият филм не е съхранен на лента до наши дни, останали са едва един-два кадъра от него. Въпреки че датата на прожекцията на „Българан е галант“ е ясна, все още се спори за годината на неговото производство - 1910 или 1915, посочват от Българската национална филмотека.

В мрежата обаче може да се открие римейк на филма:

Вторият филм на Васил Гендов – „Любовта е лудост“, е прожектиран през 1917 г. в кино „Одеон“ и е най-ранният запазен български игрален филм. Първият български звуков филм също е на Васил Гендов. „Бунтът на робите“, завършен през 1933 г., е и първата кинопродукция, разказваща за живота на Васил Левски.

Сред пионерите на българската кинематография са още Борис Грежов, Александър Вазов, Петър Стойчев, Васил Бакърджиев, Васил Пошев, Симеон Симеонов, Стефан Петров, Минко Балкански, Велко Стоев.

13 януари е приет за Ден на българското кино, като решението на тази дата да се чества професионалният празник на кинодейците е взето от правителството през 2005 г., предаде БТА.


