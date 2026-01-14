Левандовски може да остане в Барселона въпреки интереса от САЩ и Саудитска Арабия

Роберт Левандовски все още може да продължи кариерата си в Барселона, въпреки сериозния интерес от клубове от Саудитска Арабия и американския Чикаго Файър. 37-годишният нападател все още няма договор за следващия сезон, но каталунците не са взели окончателно решение за бъдещето му.

Според “AS” разговори за евентуално удължаване на контракта се очакват преди края на сезона, като не е изключено Левандовски да остане на „Камп Ноу“ и след лятото.