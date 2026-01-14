Новини
Свят »
Венецуела »
Делси Родригес праща дипломата Феликс Пласенсия на преговори във Вашингтон в четвъртък. Там ще е и Мария Мачадо

Делси Родригес праща дипломата Феликс Пласенсия на преговори във Вашингтон в четвъртък. Там ще е и Мария Мачадо

14 Януари, 2026 04:45, обновена 14 Януари, 2026 05:27 549 1

  • делси родригес-
  • феликс пласенсия-
  • венецуела-
  • сащ-
  • тръмп

Тръмп се пошегува, че ако операцията в Каракас се е била провалила, той щял да каже, че е бил против нея от самото начало

Делси Родригес праща дипломата Феликс Пласенсия на преговори във Вашингтон в четвъртък. Там ще е и Мария Мачадо - 1
Феликс Пласенсия, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес ще изпрати бившия външен министър Феликс Пласенсия, който сега служи в посолството на страната във Великобритания, в Съединените щати за разговори, съобщи. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях Пласенсия ще пристигне във Вашингтон на 15 януари.

Бившият член на опозицията във венецуелския парламент Мария Корина Мачадо също ще бъде там този ден.

Снощи президентът на САЩ Доналд Тръмп се пошегува, че ако операцията на американските специални части за отвличане на президента Николас Мадуро във Венецуела се беше провалила, той щял да се престори, че ѝ се е противопоставял от самото начало.

Американският лидер отбеляза, че членове на Демократическата партия, неговата опозиция, го критикуват за операцията. „Защо са против нападението срещу Венецуела? Противопоставят му се, след като разбраха, че това е може би най-успешното нападение – вероятно най-талантливото, брилянтно, тактически пресметнато нападение, което сме имали, може би, през последните 100 години. И те са против него“, каза Тръмп.

„Ако нападението се беше провалило, вероятно щях да направя същото: да променя позицията си и да кажа: „Казах им да не правят това". Но ето, че имаме една от най-успешните атаки в историята, а те все още намират начин да ѝ противодействат“, заключи той.

„Благодарение на изключително успешната ни операция във Венецуела по-рано този месец, цената на бензина в САЩ скоро ще падне още повече“, отбеляза Тръмп. „Защото ще получаваме много повече енергия.“ Говорейки за доставките на венецуелски петрол за САЩ, Тръмп подчерта: „Както казах, получаваме милиони и милиони барели петрол. Постъпва ежедневно. Внасяме го за рафиниране“, заяви той.

„Ще се ангажираме с Венецуела. Ще я направим отново много силна. Ще осигурим по-нататъшен спад на цените на петрола. Свалихме ги до шест или седемгодишно дъно, но ще осигурим по-нататъшен спад“, заяви американският лидер. Преди това той отбеляза, че САЩ биха искали цените на петрола на световните пазари да паднат до 53 долара за барел.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.