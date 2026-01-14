Делси Родригес праща дипломата Феликс Пласенсия на преговори във Вашингтон в четвъртък. Там ще е и Мария Мачадо

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес ще изпрати бившия външен министър Феликс Пласенсия, който сега служи в посолството на страната във Великобритания, в Съединените щати за разговори, съобщи. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях Пласенсия ще пристигне във Вашингтон на 15 януари.

Бившият член на опозицията във венецуелския парламент Мария Корина Мачадо също ще бъде там този ден.

Снощи президентът на САЩ Доналд Тръмп се пошегува, че ако операцията на американските специални части за отвличане на президента Николас Мадуро във Венецуела се беше провалила, той щял да се престори, че ѝ се е противопоставял от самото начало.

Американският лидер отбеляза, че членове на Демократическата партия, неговата опозиция, го критикуват за операцията. „Защо са против нападението срещу Венецуела? Противопоставят му се, след като разбраха, че това е може би най-успешното нападение – вероятно най-талантливото, брилянтно, тактически пресметнато нападение, което сме имали, може би, през последните 100 години. И те са против него“, каза Тръмп.

„Ако нападението се беше провалило, вероятно щях да направя същото: да променя позицията си и да кажа: „Казах им да не правят това". Но ето, че имаме една от най-успешните атаки в историята, а те все още намират начин да ѝ противодействат“, заключи той.

„Благодарение на изключително успешната ни операция във Венецуела по-рано този месец, цената на бензина в САЩ скоро ще падне още повече“, отбеляза Тръмп. „Защото ще получаваме много повече енергия.“ Говорейки за доставките на венецуелски петрол за САЩ, Тръмп подчерта: „Както казах, получаваме милиони и милиони барели петрол. Постъпва ежедневно. Внасяме го за рафиниране“, заяви той.

„Ще се ангажираме с Венецуела. Ще я направим отново много силна. Ще осигурим по-нататъшен спад на цените на петрола. Свалихме ги до шест или седемгодишно дъно, но ще осигурим по-нататъшен спад“, заяви американският лидер. Преди това той отбеляза, че САЩ биха искали цените на петрола на световните пазари да паднат до 53 долара за барел.